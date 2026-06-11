Арестуваха шофьор в Асеновград за опасен дрифт в близост до майки с колички

Полицията в Пловдив е арестувала шофьор след опасен дрифт по улиците на Асеновград. Това стана ясно след снощната акция край Пловдив, при която бяха проверени стотици шофьори, събрали се на бензиностанция край града, съобщи бТВ.

Шофьорът, който е бил арестуван заради дрифт, в момента очаква бърза присъда. Опасното му шофиране е станало на една от улиците в Асеновград, наблизо е имало майки с детски колички.

След опасното шофиране се е укрил, но е издирен и арестуван. Над 100 души са били проверени снощи при полицейската акция на бензиностанция на „Асеновградско шосе“.

На място при заграждането от полицейски автомобили са били 94 мощни мотора, 11 спортни автомобила, казаха от полицията.

Акцията е след наблюдение от полицията на социални групи, където е имало предварителна информация за готвени улични гонки и опасно шофиране по улиците на града.