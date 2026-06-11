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Арестуваха шофьор в Асеновград за опасен дрифт в близост до майки с колички

Арестуваха шофьор в Асеновград за опасен дрифт в близост до майки с колички

11 Юни, 2026 10:36 1 070 20

  • асеновград-
  • дрифт-
  • майки с колички

След опасното шофиране той се е укрил

Арестуваха шофьор в Асеновград за опасен дрифт в близост до майки с колички - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Полицията в Пловдив е арестувала шофьор след опасен дрифт по улиците на Асеновград. Това стана ясно след снощната акция край Пловдив, при която бяха проверени стотици шофьори, събрали се на бензиностанция край града, съобщи бТВ.

Шофьорът, който е бил арестуван заради дрифт, в момента очаква бърза присъда. Опасното му шофиране е станало на една от улиците в Асеновград, наблизо е имало майки с детски колички.

След опасното шофиране се е укрил, но е издирен и арестуван. Над 100 души са били проверени снощи при полицейската акция на бензиностанция на „Асеновградско шосе“.

На място при заграждането от полицейски автомобили са били 94 мощни мотора, 11 спортни автомобила, казаха от полицията.

Акцията е след наблюдение от полицията на социални групи, където е имало предварителна информация за готвени улични гонки и опасно шофиране по улиците на града.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    9 1 Отговор
    Цирк

    10:42 11.06.2026

  • 2 алеко константинов

    10 1 Отговор
    булгар,булгар!

    Коментиран от #6

    10:42 11.06.2026

  • 3 А тук в

    18 0 Отговор
    София кога....... Всяка нощ хвърчат като ненормални по столичните булеварди а южната дъга между Цариградско и Герман я използват като писта. Дори и след подавали сигнали на 112 реакцията е нулева. Ще се получи същото като с френския гражданин на същото място и после те ще бъдат чисти и невинни защото не са знаели.

    10:43 11.06.2026

  • 4 Обикновен човек

    11 0 Отговор
    Да му наложат глоба от 50 000 € и следващият път ще премисли дали да плаши хората по улиците .

    Коментиран от #5

    10:43 11.06.2026

  • 5 Каторга

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Обикновен човек":

    Ако е синче на кредитен милионер, бълха го ухапала. 5 години тежък физически труд подобряват характера.

    11:06 11.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 19 Да обаче

    0 0 Отговор
    Майките с колички също шофират опасно понякога.

    11:34 11.06.2026

  • 20 Гост

    0 0 Отговор
    Виж майки с колички е особено отежняващ обстоятелствата фактор, а не лумпенското поведение на водачите. Ако бяха баби с колички, бащи с колички, или пък още по-зле - дядовци с колички, нямаше да има последвия за дрифтиращите лумпени.

    11:34 11.06.2026