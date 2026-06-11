Мъжът, загубил стадото си заради мълния край Калофер: Мъчно ми е. Градих това стадо от дете

Мълния уби десетки крави и телета, скрили се под дърво от бурята в местността Старчовец над Калофер. Собственикът им Петър Ников губи една трета от стадото си и е в шок, съобщава бТВ.
Общо 27 животни са поразени от мълния – 17 крави и 10 телета. Загубите са чудовищни. По думите на Петър Николов мълнията е ударила в камък, а след това е тръгнала по земята.
За него това е и лична трагедия. Сред загиналите животни има крава, която е отглеждал 18 години.
„Дядо ми, на който съм кръстен за името ми, ми даде крава. Роди се това теле. От малко съм го отгледал. И почнах да доя мляко. Продавах на хората. И каквото изкарам, си събирах като дете пари. И си купувам една, втора, трета. И така започнах“, споделя Петър Ников.
Сред убитите животни е и породист бик, чиято цена е 3000 евро. Загубите са за около 30 000 евро.
„И мисля, че тук е моментът да призовем колеги животновъди, най-вече държавата, да се помогне. Защото това е огромна загуба за хората“, коментира Румен Стоянов, животновъд от Калофер.
„Надявам се държавата нещо да подпомогне, защото това е бая стока. И всичко е пари“, казва Петър Ников.
Той посочва, че в някои години е губил до 10 животни от нападения на мечки и природни катаклизми, но подобно масово опустошение никой в Калофер не помни.
Животните на Петър Ников се отглеждат екологично на планински пасища. След два дни е трябвало да продаде част от стадото, загинало заради мълнията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Електропастир
08:29 11.06.2026
2 Анонимен
Коментиран от #7
08:31 11.06.2026
3 Миризлив пор
08:31 11.06.2026
4 Чорбара
08:32 11.06.2026
5 Без име
08:32 11.06.2026
6 смок
08:34 11.06.2026
7 А ако си беше направил
До коментар #2 от "Анонимен":застраховка, сега нямаше да се кахъри за глупости, ама всичките ни земеделски производители са така - крият се данъци, не се плащат застраховки и после държавата, т.е. всички ние сме им длъжни.
Коментиран от #10
08:36 11.06.2026
8 Гост
08:37 11.06.2026
9 Домъчня ми за човека
Аз го разбирам.
Призовавам да помогнем на Петър. Кой сикаквото може.
08:43 11.06.2026
10 Не е само до производителите
До коментар #7 от "А ако си беше направил":Ами тези с наводнените къщи?
Застраховките не са непоносими, по- важното е, че застрахователите са некоректни!
Там да ударят!
08:46 11.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 А да не са дошли извънземните
08:49 11.06.2026
13 Само един адекватен коментар
08:50 11.06.2026