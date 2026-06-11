Мъжът, загубил стадото си заради мълния край Калофер: Мъчно ми е. Градих това стадо от дете

Мълния уби десетки крави и телета, скрили се под дърво от бурята в местността Старчовец над Калофер. Собственикът им Петър Ников губи една трета от стадото си и е в шок, съобщава бТВ.

Общо 27 животни са поразени от мълния – 17 крави и 10 телета. Загубите са чудовищни. По думите на Петър Николов мълнията е ударила в камък, а след това е тръгнала по земята.

За него това е и лична трагедия. Сред загиналите животни има крава, която е отглеждал 18 години.

„Дядо ми, на който съм кръстен за името ми, ми даде крава. Роди се това теле. От малко съм го отгледал. И почнах да доя мляко. Продавах на хората. И каквото изкарам, си събирах като дете пари. И си купувам една, втора, трета. И така започнах“, споделя Петър Ников.

Сред убитите животни е и породист бик, чиято цена е 3000 евро. Загубите са за около 30 000 евро.

„И мисля, че тук е моментът да призовем колеги животновъди, най-вече държавата, да се помогне. Защото това е огромна загуба за хората“, коментира Румен Стоянов, животновъд от Калофер.

„Надявам се държавата нещо да подпомогне, защото това е бая стока. И всичко е пари“, казва Петър Ников.

Той посочва, че в някои години е губил до 10 животни от нападения на мечки и природни катаклизми, но подобно масово опустошение никой в Калофер не помни.

Животните на Петър Ников се отглеждат екологично на планински пасища. След два дни е трябвало да продаде част от стадото, загинало заради мълнията.