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Мъжът, загубил стадото си заради мълния край Калофер: Мъчно ми е. Градих това стадо от дете

Мъжът, загубил стадото си заради мълния край Калофер: Мъчно ми е. Градих това стадо от дете

11 Юни, 2026 08:20 1 078 13

  • калофер-
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  • мълния-
  • стадо

Сред убитите животни е и породист бик, чиято цена е 3000 евро. Загубите са за около 30 000 евро

Мъжът, загубил стадото си заради мълния край Калофер: Мъчно ми е. Градих това стадо от дете - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мълния уби десетки крави и телета, скрили се под дърво от бурята в местността Старчовец над Калофер. Собственикът им Петър Ников губи една трета от стадото си и е в шок, съобщава бТВ.

Общо 27 животни са поразени от мълния – 17 крави и 10 телета. Загубите са чудовищни. По думите на Петър Николов мълнията е ударила в камък, а след това е тръгнала по земята.

За него това е и лична трагедия. Сред загиналите животни има крава, която е отглеждал 18 години.

„Дядо ми, на който съм кръстен за името ми, ми даде крава. Роди се това теле. От малко съм го отгледал. И почнах да доя мляко. Продавах на хората. И каквото изкарам, си събирах като дете пари. И си купувам една, втора, трета. И така започнах“, споделя Петър Ников.

Сред убитите животни е и породист бик, чиято цена е 3000 евро. Загубите са за около 30 000 евро.

„И мисля, че тук е моментът да призовем колеги животновъди, най-вече държавата, да се помогне. Защото това е огромна загуба за хората“, коментира Румен Стоянов, животновъд от Калофер.

„Надявам се държавата нещо да подпомогне, защото това е бая стока. И всичко е пари“, казва Петър Ников.

Той посочва, че в някои години е губил до 10 животни от нападения на мечки и природни катаклизми, но подобно масово опустошение никой в Калофер не помни.

Животните на Петър Ников се отглеждат екологично на планински пасища. След два дни е трябвало да продаде част от стадото, загинало заради мълнията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Електропастир

    1 13 Отговор
    Под съседното дърво да ги беше скрил.

    08:29 11.06.2026

  • 2 Анонимен

    6 0 Отговор
    Ако всеки овчар да му подари по едно теле, ще се справи.

    Коментиран от #7

    08:31 11.06.2026

  • 3 Миризлив пор

    9 0 Отговор
    Теоретично за тези неща се правят застраховки. На практика, всички знаем къде са корените на застрахователния бизнес у нас и как всичко опира да ти вземат парите, а при застрахователно събитие започват да те съдят с твоите пари за да не платят.

    08:31 11.06.2026

  • 4 Чорбара

    2 8 Отговор
    Ами,що не ги застрахова бе ?Сега какво искаш,да ти купихме ново стадо ли бе?

    08:32 11.06.2026

  • 5 Без име

    9 0 Отговор
    Този човек се е размечтал. Държавата пази с чадър и щедра с такива като калашниците.

    08:32 11.06.2026

  • 6 смок

    0 4 Отговор
    Купете му ново стадо,БЕ!Муууууу!

    08:34 11.06.2026

  • 7 А ако си беше направил

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    застраховка, сега нямаше да се кахъри за глупости, ама всичките ни земеделски производители са така - крият се данъци, не се плащат застраховки и после държавата, т.е. всички ние сме им длъжни.

    Коментиран от #10

    08:36 11.06.2026

  • 8 Гост

    3 2 Отговор
    Добре де хора, защо не застраховате, защо??? Значи може да викнете репортери и телевизия като стане белята, а защо мислите че не може да сторите същото ако ви откажат застраховката? И как, със какви очи ще искате помощ от държавата? На какво основание??? Според какви правила??? Разбирам мъката ви, но не разбирам поведението ви!!!

    08:37 11.06.2026

  • 9 Домъчня ми за човека

    6 0 Отговор
    Голяма загуба. Който не е гледал животинки, няма значение какви, той няма да разбере какво изживява.
    Аз го разбирам.
    Призовавам да помогнем на Петър. Кой сикаквото може.

    08:43 11.06.2026

  • 10 Не е само до производителите

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "А ако си беше направил":

    Ами тези с наводнените къщи?
    Застраховките не са непоносими, по- важното е, че застрахователите са некоректни!
    Там да ударят!

    08:46 11.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 А да не са дошли извънземните

    0 2 Отговор
    30 говеда да падат от мълния... нереално звучи.

    08:49 11.06.2026

  • 13 Само един адекватен коментар

    2 0 Отговор
    Останалите коментари са написани от някакви хайлази, които нищо не са правили през живота си. Затова когато отидете в произволен магазин, хранителни стоки произведени в България почти няма. В България има предимно държавни чиновници, за чиито заплати правителството взема външни заеми - и така до държавния фалит.

    08:50 11.06.2026

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