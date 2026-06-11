САЩ се превърнаха в най-големия износител на петрол в света, измествайки от водещата позиция Саудитска Арабия и Русия, посочва в свой анализ Ройтерс. Промяната засилва влиянието на американските компании върху световните енергийни пазари на фона на войната между САЩ и Иран, която променя глобалната търговия с енергийни суровини, предаде БТА.
Изкачването на САЩ до първото място представлява рязък обрат за страна, която десетилетия наред зависеше от близкоизточния петрол и беше засегната от петролното ембарго, наложено от част от членовете на Организацията на страните износителки на петрол през 1973 г. в отговор на американската подкрепа за Израел.
Промяната започна след 2010 г., когато добивът на петрол и природен газ от шистови находища в САЩ нарасна значително. Това първо превърна страната в най-големия производител на природен газ, а впоследствие и на петрол.
Според данни на „Вортекса“ (Vortexa) американският износ на суров петрол и горива е достигнал около 10,5 милиона барела дневно през май благодарение на високия добив и освобождаването на количества от стратегическите резерви. Така САЩ остават най-големият световен износител за трети пореден месец.
По изчисления на Ройтерс руският износ е възлизал на около 7 милиона барела дневно през май, докато данните на „Вортекса“ показват износ от 5,9 милиона барела дневно за Саудитска Арабия.
За сравнение, през 2025 г. Саудитска Арабия е изнасяла около 8,1 милиона барела дневно, САЩ – 6,6 милиона барела дневно, а Русия – приблизително 5,8 милиона барела дневно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5
10:37 11.06.2026
2 Бензиностанцията с ракети
Коментиран от #7, #8
10:37 11.06.2026
3 Хитро
10:38 11.06.2026
4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
10:39 11.06.2026
5 И руският нефт е краден
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Около Маскалия няма нефт!
10:39 11.06.2026
6 Те не
Коментиран от #21
10:39 11.06.2026
7 оня с коня
До коментар #2 от "Бензиностанцията с ракети":Русия е увеличила износа на петрол през западните си пристанища с 15% през май спрямо април. Това посочват двама източници от индустрията, запознати с данните, съобщава "Ройтерс".
Коментиран от #12
10:40 11.06.2026
8 Маркуч
До коментар #2 от "Бензиностанцията с ракети":Като си седнал върху ракетата, бензин ли чакаш да потече?
10:40 11.06.2026
9 Още един русодебил
Рафинериите в САЩ не могат все още да го преработват!
Коментиран от #17
10:41 11.06.2026
10 име
Коментиран от #16
10:42 11.06.2026
11 Сталин
10:42 11.06.2026
12 Оня с магарето
До коментар #7 от "оня с коня":Затова ли руснаците реват , че нямат бензин?
Коментиран от #19
10:42 11.06.2026
13 Трол
10:44 11.06.2026
14 Георги
10:44 11.06.2026
15 име
Коментиран от #35
10:45 11.06.2026
16 Функционално неграмотен русофил
До коментар #10 от "име":Ние купуваме нефт от Близкият изток!
Много про3 народ в тази територия!
Коментиран от #20, #25
10:45 11.06.2026
17 Никой не казва
До коментар #9 от "Още един русодебил":Те за това НЕ го ползват, а го ИЗНАСЯТ!
10:46 11.06.2026
18 хахахахаха
10:48 11.06.2026
19 Мнение
До коментар #12 от "Оня с магарето":Бензинът и петролът са взаимосвързани, НО като няма едното не значи, че няма от другото!
Зеленото същество (по-точно неговите терористични западни господари) удрят рафинерии в Русия! Затова горивата им намаляха!
Но не се притеснявайте за тях, те ще се оправят!
Мислете му за нашата кончинка, която е плацдарм за който я поиска!
10:49 11.06.2026
20 Я гле...
До коментар #16 от "Функционално неграмотен русофил":Направил си си вярна самопреценка!
10:50 11.06.2026
21 име
До коментар #6 от "Те не":Краварите са прекупвачи, не производители, нито пък изнасят нефт от резерва си. Танкерите карат петрол от карибския басейн (примерно, мексикански) на терминала някъде в Луизиана, от едната страна разтоварват, от другата товарят. Т.е. претоварват петрола и тръгват пълни към Европа, но вече с демократичен краварски нефт.
Коментиран от #26, #34
10:52 11.06.2026
22 ами
10:52 11.06.2026
23 Така е
10:53 11.06.2026
24 Някой
10:53 11.06.2026
25 без коментар
До коментар #16 от "Функционално неграмотен русофил":"България замества вноса на руски петрол със суров петрол от Казахстан, Ирак и Тунис през януари, според пазарни участници и данни на Ел Ес И Джи, съобщава Ройтерс".
10:58 11.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Т Живков
11:03 11.06.2026
29 Тихо
До коментар #26 от "Тихо πръдляkk!":Ти, защото си много компетентен, но само в изработката на цугтромбони!
11:04 11.06.2026
30 Абе не мойте така бе
Хехехехехехе
11:14 11.06.2026
31 Папуц
Не е заради обедненият уран - схемата е проста - затваряш Ормут, и пропдавяаш краден петрол на васалите.
Абе, нашите жълтопавеници, ще кажат ли , ние на колко купуваме от щатите втечнен газ, и на колко от тръбата на Русия?
Така , за информация на народонаселението.
Не за друго, ама нали си съдраха дирниците , за да сключат договор за американски втечнен газ!
Коментиран от #38
11:19 11.06.2026
32 Така Така
11:19 11.06.2026
33 СССс
11:23 11.06.2026
34 Ти в час ли си
До коментар #21 от "име":Цял Тексас е надупчен на решето от кладенци. Каза не били произвеждали чети поне с изкуствен интелект като нямаш естествен.
11:26 11.06.2026
35 Роко
До коментар #15 от "име":Не приятелю могат да продават и евтино но защо трябва, продават само когато е висока цената щото така е по изгодно (могат да произвеждат огромни количества и да ги продават не са обвързани с квоти за разлика от всички останали производители на петрол). А да приятелю мексиканския нефт е също толкова демократичен колкото и американския и се добива от същите американски компании така че операцията която описваш е абсолютно безмислена защото още в Мексико нефта е натоварен на американски танкери
11:27 11.06.2026
36 Туман
11:39 11.06.2026
37 Разбира се
11:40 11.06.2026
38 Кибуц
До коментар #31 от "Папуц":Фашистите от кремля продаваха Газ на България по най- високата в Европа...цена!! Факт.
На Тия у.. роди трябва забрана и изобщо да не стъпват в България!
Коментиран от #43
11:44 11.06.2026
39 Деций
11:49 11.06.2026
40 Така е,
11:50 11.06.2026
41 Колко му е?
.
Още малко рижи усилия и ще се превърнат в единствения! Да превърнем световният петрол в наш, американски!
Lets turn the worlds oil into ours, American oil!
11:55 11.06.2026
42 Мишел
11:58 11.06.2026
43 Мишел
До коментар #38 от "Кибуц":Казваш, докато внасяхме скъпия руски нефт, горивата ни бяха доста по евтини от сега, когато внасяме пак руски нефт, но вече чрез американски фирми?
12:04 11.06.2026
44 Бай Пешо моториста
12:23 11.06.2026
45 Теслатъ
12:23 11.06.2026
46 не може да бъде
12:24 11.06.2026