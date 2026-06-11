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САЩ се превърнаха в най-големия износител на петрол в света

САЩ се превърнаха в най-големия износител на петрол в света

11 Юни, 2026 10:36 1 303 46

  • петрол-
  • сащ-
  • иран-
  • саудитска арабия-
  • русия

Изкачването на САЩ до първото място представлява рязък обрат за страна, която десетилетия наред зависеше от близкоизточния петрол

САЩ се превърнаха в най-големия износител на петрол в света - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ се превърнаха в най-големия износител на петрол в света, измествайки от водещата позиция Саудитска Арабия и Русия, посочва в свой анализ Ройтерс. Промяната засилва влиянието на американските компании върху световните енергийни пазари на фона на войната между САЩ и Иран, която променя глобалната търговия с енергийни суровини, предаде БТА.

Изкачването на САЩ до първото място представлява рязък обрат за страна, която десетилетия наред зависеше от близкоизточния петрол и беше засегната от петролното ембарго, наложено от част от членовете на Организацията на страните износителки на петрол през 1973 г. в отговор на американската подкрепа за Израел.

Промяната започна след 2010 г., когато добивът на петрол и природен газ от шистови находища в САЩ нарасна значително. Това първо превърна страната в най-големия производител на природен газ, а впоследствие и на петрол.

Според данни на „Вортекса“ (Vortexa) американският износ на суров петрол и горива е достигнал около 10,5 милиона барела дневно през май благодарение на високия добив и освобождаването на количества от стратегическите резерви. Така САЩ остават най-големият световен износител за трети пореден месец.

По изчисления на Ройтерс руският износ е възлизал на около 7 милиона барела дневно през май, докато данните на „Вортекса“ показват износ от 5,9 милиона барела дневно за Саудитска Арабия.

За сравнение, през 2025 г. Саудитска Арабия е изнасяла около 8,1 милиона барела дневно, САЩ – 6,6 милиона барела дневно, а Русия – приблизително 5,8 милиона барела дневно.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    57 7 Отговор
    Краден от Венецуела.

    Коментиран от #5

    10:37 11.06.2026

  • 2 Бензиностанцията с ракети

    11 37 Отговор
    остана без бензин!

    Коментиран от #7, #8

    10:37 11.06.2026

  • 3 Хитро

    30 4 Отговор
    А след като отпушат пролива, ще си наточат евтин.

    10:38 11.06.2026

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    46 7 Отговор
    Така е защото "демократично" изнасят сирийски и венецуелски нефт...

    10:39 11.06.2026

  • 5 И руският нефт е краден

    8 32 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Около Маскалия няма нефт!

    10:39 11.06.2026

  • 6 Те не

    35 6 Отговор
    са производител. Имат запаси, но като цяло не ги ползват или добиват ами смучат чуждите. Та сега каквото успяха да заграбят.. извднъж" станаха износител...

    Коментиран от #21

    10:39 11.06.2026

  • 7 оня с коня

    22 5 Отговор

    До коментар #2 от "Бензиностанцията с ракети":

    Русия е увеличила износа на петрол през западните си пристанища с 15% през май спрямо април. Това посочват двама източници от индустрията, запознати с данните, съобщава "Ройтерс".

    Коментиран от #12

    10:40 11.06.2026

  • 8 Маркуч

    6 7 Отговор

    До коментар #2 от "Бензиностанцията с ракети":

    Като си седнал върху ракетата, бензин ли чакаш да потече?

    10:40 11.06.2026

  • 9 Още един русодебил

    19 6 Отговор
    Венецуелският нефт е тежък сорт.
    Рафинериите в САЩ не могат все още да го преработват!

    Коментиран от #17

    10:41 11.06.2026

  • 10 име

    29 5 Отговор
    Има ли поне един функционарно грамотен евроатлантик, който може да обясни къде е евтиния амерекански гази петрол, за които толкова ни надуваха главите когато трябваше да спираме руските газ и петрол?!

    Коментиран от #16

    10:42 11.06.2026

  • 11 Сталин

    16 4 Отговор
    Да от стратегическия запас на нефт ,Бай Дън го критикуваха че ползва стратегическия запас,а Дони Епщайн прави милиарди в момента от нефта

    10:42 11.06.2026

  • 12 Оня с магарето

    7 17 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    Затова ли руснаците реват , че нямат бензин?

    Коментиран от #19

    10:42 11.06.2026

  • 13 Трол

    7 2 Отговор
    Велик износител на велик петрол.

    10:44 11.06.2026

  • 14 Георги

    2 1 Отговор
    калъв съвпадък!

    10:44 11.06.2026

  • 15 име

    22 4 Отговор
    Ако цената е евтина, краварския добив ще е неизгоден, няма инвестиции, няма добив. Ако изкуствено повишат цената, с терористични актове по Иран, Венецуела или взривяване на СП и СП2, газта и петрола им стават продаваеми. Честито на евробалъците

    Коментиран от #35

    10:45 11.06.2026

  • 16 Функционално неграмотен русофил

    5 19 Отговор

    До коментар #10 от "име":

    Ние купуваме нефт от Близкият изток!
    Много про3 народ в тази територия!

    Коментиран от #20, #25

    10:45 11.06.2026

  • 17 Никой не казва

    11 2 Отговор

    До коментар #9 от "Още един русодебил":

    Те за това НЕ го ползват, а го ИЗНАСЯТ!

    10:46 11.06.2026

  • 18 хахахахаха

    14 1 Отговор
    е много ясно нали за това забраняват на поклонниците им да купуват от русия ! сащ могат и си купуват от русия но никой друг не трябва да го прави за да може сащ да им продава руски петрол но демократизиран вече и на демократична цена няколко пъти над “комунистическата”…

    10:48 11.06.2026

  • 19 Мнение

    18 5 Отговор

    До коментар #12 от "Оня с магарето":

    Бензинът и петролът са взаимосвързани, НО като няма едното не значи, че няма от другото!
    Зеленото същество (по-точно неговите терористични западни господари) удрят рафинерии в Русия! Затова горивата им намаляха!
    Но не се притеснявайте за тях, те ще се оправят!
    Мислете му за нашата кончинка, която е плацдарм за който я поиска!

    10:49 11.06.2026

  • 20 Я гле...

    8 2 Отговор

    До коментар #16 от "Функционално неграмотен русофил":

    Направил си си вярна самопреценка!

    10:50 11.06.2026

  • 21 име

    11 5 Отговор

    До коментар #6 от "Те не":

    Краварите са прекупвачи, не производители, нито пък изнасят нефт от резерва си. Танкерите карат петрол от карибския басейн (примерно, мексикански) на терминала някъде в Луизиана, от едната страна разтоварват, от другата товарят. Т.е. претоварват петрола и тръгват пълни към Европа, но вече с демократичен краварски нефт.

    Коментиран от #26, #34

    10:52 11.06.2026

  • 22 ами

    10 0 Отговор
    ще се превърнат като окрадоха де що има петрол по света

    10:52 11.06.2026

  • 23 Така е

    12 1 Отговор
    Който си има армия, диктува условията, останалите гледат и се подчиняват. САЩ правят в света буквално каквото си искат и никой не смее да им се противопостави. Европуделите са в партер, Китай е за мир и разбирателство, Русия е подвила опашка. Останалите държави са само зрители.

    10:53 11.06.2026

  • 24 Някой

    11 0 Отговор
    Все пак печелят от затварянето на Ормузкият проток. Независимо какви ги дрънкат Тръмп и други. Блокират и петрола на Венецуела. Куба страда от това, че са ги блокирали.

    10:53 11.06.2026

  • 25 без коментар

    8 2 Отговор

    До коментар #16 от "Функционално неграмотен русофил":

    "България замества вноса на руски петрол със суров петрол от Казахстан, Ирак и Тунис през януари, според пазарни участници и данни на Ел Ес И Джи, съобщава Ройтерс".

    10:58 11.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Т Живков

    2 8 Отговор
    Смрът на комунизма!

    11:03 11.06.2026

  • 29 Тихо

    10 0 Отговор

    До коментар #26 от "Тихо πръдляkk!":

    Ти, защото си много компетентен, но само в изработката на цугтромбони!

    11:04 11.06.2026

  • 30 Абе не мойте така бе

    1 5 Отговор
    Дайте малко и на онОва пиздоглазото и без тва му земахте 29 танкера армаган
    Хехехехехехе

    11:14 11.06.2026

  • 31 Папуц

    7 2 Отговор
    Сега разбрахте ли , защо краварите атакуваха Иран.
    Не е заради обедненият уран - схемата е проста - затваряш Ормут, и пропдавяаш краден петрол на васалите.
    Абе, нашите жълтопавеници, ще кажат ли , ние на колко купуваме от щатите втечнен газ, и на колко от тръбата на Русия?
    Така , за информация на народонаселението.
    Не за друго, ама нали си съдраха дирниците , за да сключат договор за американски втечнен газ!

    Коментиран от #38

    11:19 11.06.2026

  • 32 Така Така

    7 1 Отговор
    Кви износители са тия пирати и крадци, че и убийци!?

    11:19 11.06.2026

  • 33 СССс

    7 0 Отговор
    Бай Дончо изнася краден петрол от Либия, Ирак и Сирия. Целта е да печели милиарди,а бедните българи да го д .... !

    11:23 11.06.2026

  • 34 Ти в час ли си

    3 4 Отговор

    До коментар #21 от "име":

    Цял Тексас е надупчен на решето от кладенци. Каза не били произвеждали чети поне с изкуствен интелект като нямаш естествен.

    11:26 11.06.2026

  • 35 Роко

    2 4 Отговор

    До коментар #15 от "име":

    Не приятелю могат да продават и евтино но защо трябва, продават само когато е висока цената щото така е по изгодно (могат да произвеждат огромни количества и да ги продават не са обвързани с квоти за разлика от всички останали производители на петрол). А да приятелю мексиканския нефт е също толкова демократичен колкото и американския и се добива от същите американски компании така че операцията която описваш е абсолютно безмислена защото още в Мексико нефта е натоварен на американски танкери

    11:27 11.06.2026

  • 36 Туман

    4 1 Отговор
    Затова взривиха близкия изток, и кой страда най-много от това, Германия и развитите еврпейски икономики, демек съюзниците на фашистите, докато не започнем да назоваваме нещата с истинските им имена, и не си отворим очите за истинския враг на Европа нищо добро не ни чака.

    11:39 11.06.2026

  • 37 Разбира се

    4 0 Отговор
    Успешно изнася руски петрол на ЕС на завишени цени.

    11:40 11.06.2026

  • 38 Кибуц

    1 6 Отговор

    До коментар #31 от "Папуц":

    Фашистите от кремля продаваха Газ на България по най- високата в Европа...цена!! Факт.
    На Тия у.. роди трябва забрана и изобщо да не стъпват в България!

    Коментиран от #43

    11:44 11.06.2026

  • 39 Деций

    3 0 Отговор
    За да бъдеш износител, трябва да имаш собствен добив който да изнасяш! САЩ не са най големият износител,а са най големият търговец (шанаджия) , заставят държавите да им продават евтино и препродават на "партньори" ( зависими глупаци).В това няма нищо пазарно,нито демократично,това е чиста проба търгашество и нищо повече!Не може да си нетен вносител,и в същото време да бъдеш износител ,и то номер едно!

    11:49 11.06.2026

  • 40 Така е,

    4 0 Отговор
    САЩ изнася петрол, откъдето може да крадне! Този факт е ясен на целия останал свят.

    11:50 11.06.2026

  • 41 Колко му е?

    3 0 Отговор
    "САЩ се превърнаха в най-големия износител на петрол в света"
    .
    Още малко рижи усилия и ще се превърнат в единствения! Да превърнем световният петрол в наш, американски!
    Lets turn the worlds oil into ours, American oil!

    11:55 11.06.2026

  • 42 Мишел

    2 0 Отговор
    САЩ продават рекордни количества нефт, но стратегическите им запаси нефт се топят с рекордна скорост. САЩ го правят, защото опитват да ограничат приходите на Русия от продажбата на рекордни количества нефт на рекордни цени след затварянето на Ормузкия проток.

    11:58 11.06.2026

  • 43 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Кибуц":

    Казваш, докато внасяхме скъпия руски нефт, горивата ни бяха доста по евтини от сега, когато внасяме пак руски нефт, но вече чрез американски фирми?

    12:04 11.06.2026

  • 44 Бай Пешо моториста

    1 0 Отговор
    Това са временни явления, причинени от изкуствено създадени кризи и санкции. Последният се смее най-дълго и най-добре......

    12:23 11.06.2026

  • 45 Теслатъ

    3 0 Отговор
    Демокрация??? Майтапчии..., нищо лично, просто Бизнес! Кървав, но - Бизнес!

    12:23 11.06.2026

  • 46 не може да бъде

    3 0 Отговор
    Световният петрол е американска собственост -американците са си го заллюли -и затова опитите на разни несъзнателни елементи да притежават част от този петрол ще бъдат пресечени от твърдата ръка на г-н Тръмп и ще бъде възстановена справедливостта!?.... Андерсен казва в една приказка - "всичко това което ви го разказах съм го прочел във вестника на Главния писар на Негово Величество !Но на вестниците не винаги може да се вярва..."..но както виждам във най-различни вестници се пише че и демокрацията заедно с петрола са собственост /недиректно твърдение но по същество такова/ на САЩ...и много хора вярват и приемат това ...!?

    12:24 11.06.2026