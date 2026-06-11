Новини
България »
Два вида измами дебнат любителите на кратките пътувания и удължените уикенди през лятото

Два вида измами дебнат любителите на кратките пътувания и удължените уикенди през лятото

11 Юни, 2026 09:36 1 417 17

  • измами-
  • ние потребителите-
  • дълъг уикенд

От „Ние, потребителите“ предупреждават за обяви за несъществуващи места за настаняване и фалшиви резервации в реални туристически обекти

Два вида измами дебнат любителите на кратките пътувания и удължените уикенди през лятото - 1
Снимка: Ние, потребителите
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Любителите на набиращите все по-голяма популярност кратки пътувания, както и на удължените уикенди през лятото да бъдат внимателни за два типа измами при резервации през интернет. Едната е свързана с обяви за места за настаняване, които изобщо не съществуват. Другата – с продажбата на нощувки в хотели, къщи за гости и апартаменти, които съществуват, но собствениците им не знаят за публикуваните обяви за отдаването им под наем.

За това предупреждават от „Ние, потребителите“ с нов подкаст епизод по темата и посочват, че при реализирането на тези измами туристите често остават не само без настаняване, но и без възможност да получат възстановяване на заплатените от тях суми.

„Бъдете внимателни с оферти в социални мрежи или платформи за безплатни обяви, особено ако липсва достатъчно информация за мястото за настаняване. Не разчитайте сляпо и на специализирани туристически платформи, там също могат да се появят некоректни обяви. Преди да резервирате, проверете дали мястото има реално онлайн присъствие – собствен сайт, профил в картографски услуги, снимки от посетители и отзиви от различни източници. Свържете се директно с него преди плащане – кратък разговор може да ви помогне да установите дали информацията в обявата отговаря на действителността.“, препоръчва Габриела Руменова - автор и водещ на подкаста и призовава към повече предпазливост, ако се настоява за спешно предплащане по лична банкова сметка или по начин, който затруднява проследяването на превода.

Ако пристигнете на указания адрес и не намерите място за настаняване, проверете дали сте на точното място и опитайте да се свържете по телефона. В случай че сте резервирали през платформа, влезте в профила си и се свържете с отдела за обслужване на клиенти. Важно е да не анулирате сами резервацията чрез бутона „Отказ“ или „Анулиране“, тъй като това може да затрудни възстановяването на средствата ви или получаването на обезщетение. При съмнения за измама уведомете незабавно органите на реда и предоставете цялата налична информация за случая.

При втората схема измамниците използват снимки и информация на реално съществуващи хотели, къщи за гости или апартаменти. Тези места могат да бъдат намерени на картата, има снимки и възможност за реална връзка с тях. Проблемът е, че обявата е публикувана без знанието на собствениците.

„След като получат плащането, измамниците изчезват, а когато туристът пристигне на място, разбира, че за него никога не е правена резервация.“, разказва Габриела Руменова.

За да намалите риска от подобни измами, когато е възможно, резервирайте директно през официалния сайт на мястото за настаняване или чрез добре познати и утвърдени платформи. Ако използвате посредник, проверете дали информацията в обявата съвпада с тази на официалния сайт на хотела или къщата за гости.

Свържете се директно със собственика и да поискате потвърждение, че резервацията действително е отразена в неговата система.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    10 1 Отговор
    Най-важното и основно е да не ходите в БГ хотели и ,като цяло да избягвате тази териотория.

    09:40 11.06.2026

  • 2 Хм.....

    6 0 Отговор
    Първа измама - украинките
    Втора измама - рускините
    Има и трета измама - всички останали жени
    Извод - шибайбезда се плашиш! Която е отредена за тебе, не може да бъде избегната!

    09:42 11.06.2026

  • 3 Циганин

    2 3 Отговор
    Кой краде повече, циганите или буга рете?

    09:47 11.06.2026

  • 4 хихи

    4 0 Отговор
    Всек Тур Оператор събира "задължителни бакшиши" от това по-голяма измама???? здраве му кажи
    Задължителни бакшиши
    2000 евро екскурзия и накрая дайте да дадем...

    09:49 11.06.2026

  • 5 Тези

    1 1 Отговор
    фалфикатори наистина ли са неуловими?

    09:51 11.06.2026

  • 6 Дик диверсанта

    0 3 Отговор
    При 610 000 официално Рос дебили в България измамите не са две, а двеста.
    Тези може да бъдат хванати с всичко.

    Коментиран от #12, #13

    09:53 11.06.2026

  • 7 Какво Друго Да Се Случи ?

    1 0 Отговор
    В Измамата !

    България ?

    09:55 11.06.2026

  • 8 А защо

    5 1 Отговор
    просто не обявите имената на фалшивите"туроператори",вместо да предупреждавате хората! От години едни и същи хора мамят,и все им се рзминава-защо ли?!

    09:59 11.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 И КАКВО

    3 0 Отговор
    Толкова невярно написах,че триете????

    10:08 11.06.2026

  • 11 Дзак

    0 0 Отговор
    Да посетят Мъглиж - Талбизовите къщи. Разходка към Селце с колело или пеша. Скалата при затрупаната крепост Горненски град - тракийска, византийска, българска, водопад Стълбата, Гърбатата скала с прекрасна панорама към ждрелото на Мъглижката Река, която е шестотин метра по-долу. Ако решат да продължат по римския път изровен на много места от тежки джипове към хижа Българка. По другия бряг на реката е Мъглижкия манастир, основан от Цар Калоян, за благодарност за чудодейното спасение в мъглата, от преследването от отряд византийска конница. Ако желаят да посетят Водопада, трябва да тръгнат по реката още от местността Барите. Трябва да изчакат сух период и да не се водят по Гугъл, който ще ги прати високо, на Гърбатата скала.

    10:18 11.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Дикхед":

    Голем Ник, големо нещо...

    10:28 11.06.2026

  • 15 в букинга и 2-3 сайта най лесно

    0 0 Отговор
    през 8-9 фирми резервация стая . фирма на хотела , фирма на обявата, фирма на сайта, фирма на промоутора , фирма на трансферите и потвърждението . така за дребен проблем се започва едно прехвърляне на топката . 20 телефона . протакане . да е един собственик, една фирма, да е местен , кат има нещо един разговор , един телефон . кмета кат отговаря за местния бизнес туризам да го санкционира ако шикалкави . така упърлените ще са малко . аз не знам украинец да са го излъгали . но бегейци има завлечени .

    10:34 11.06.2026

  • 16 БАРС

    1 0 Отговор
    НИКОГА НЯМА ДА ИМА ТАКИВА ЗАГЛАВИЯ ,АКО ЗА ИЗМАМА ИЛИ КРАЖБА МИНИМУМ 10 ГОД.В КАУША ,А ЗА ПОБОЙ МИНИМУМ 15 7ОД А ЗА УМИШЛЕННО УБИЙСТВО СМЪРТ.ГАРАНТИРАМ СЪДИИТЕ ЩЕ НАМАЛЕЯТ В БЪЛГАРИ И ЩЕ ИМА ГОЛЕМИ ИКОНОМИИ ОТ ТЕХНИТЕ ЗАПЛАТИ,КАКТО И ПРОКУРОРИ И РАЗНИ ЗАМЕСТНИЦИ ТА И ПОЛИЦАИТЕ ЩЕ СА ПОМАЛКО.ОРИНТЕРОВАЧНО ЕДНО 5,6 МИЛИОНА ЩЕ ОСТАНАТ В БЮДЖЕТА ДЕТО МОГАТ И СПОКОЙНО ДА УВЕЛИЧАТ МИНИМАЛНАТА ПЕНСИЯ.ЗАКОНИТЕ У НАС СА ТАКИВА ,ЧЕ ВИНАГИ ДА ИМА КОРУПЦИЯ

    10:34 11.06.2026

  • 17 внимание

    1 0 Отговор
    Хора, внимавайте и се пазете от измамницата Мариела Димитрова от Бутан! Същата е измамила стотици хора с пари в Козлодуй и сега се укрива в Тетевен, Ж.К.-„Пеновото”, бл.11. Това е много опасен измамник, занимавал се повече от 20 години само и единствено с кражби и измами!

    10:47 11.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове