На над 63 000 българи орязват доживотно пенсията им

Близо 64 000 българи са избрали да напуснат пазара на труда до една година преди навършване на официалната възраст, съгласявайки се на пожизнено по-ниски доходи. Възможността за ранно пенсиониране при наличие на достатъчно стаж се превръща в устойчив тренд у нас, макар да носи финансова санкция от 0,4% за всеки недостигащ месец. При оттегляне точно година по-рано, пенсията се реже с 4,8%, като това намаление не отпада дори след достигане на редовната пенсионна възраст.
Официалната статистика към април тази година отчита точно 63 186 българи с намалена пенсия. За сравнение, през миналата година те са били малко над 60 000, а през 2024 година – 50 713, пише вестник "24 часа".
Истинският скок обаче се вижда при съпоставка с пандемичната 2020 година, когато от опцията са се възползвали едва 20 801 души. Самото правило влезе в сила през 2016 година със скромните 2059 кандидати.
Основните причини за масовото ранно пенсиониране са свързани със здравословни проблеми, умора от работата и ежегодното вдигане на изискванията за стаж и възраст. Немалка част от хората прибягват до този ход и заради страх, че преминаване на по-ниско платена позиция в края на кариерата им ще срине размера на бъдещите им доходи.
Въпреки санкцията, хората с предсрочни пенсии получават средно 555,78 евро – сума, която надхвърля средната пенсия за стаж и възраст към април (467,43 евро). Ако изчисленият прогнозен размер е 1200 евро, намалението за пълни 12 месеца възлиза на 57,60 евро, оставяйки лицето с 1142,40 евро месечно.
От възможността се възползват предимно жени – над 37 000 спрямо малко над 26 000 мъже. Средната сума при пенсионерките е 505,82 евро, докато при силния пол достига 626,63 евро.
Географското разпределение също показва ясни диспропорции. Най-много ранни пенсионери има в София (6738 души), където средният размер на възнаграждението е най-висок – 758,85 евро. Плътно след столицата се нарежда Пловдив с 6461 души, а в топ три влиза и Бургас с 4510. За контраст, в градове като Силистра, Видин и Враца бройката варира между 550 и 700 души.
Интересен детайл е, че общо 78 българи са предпочели да излязат в почивка година по-рано, защото доходите им така или иначе са отрязани от законовия таван на пенсиите от 1738,40 евро. Същевременно над 5100 души със санкция вземат над 1000 евро, докато 11 605 души са на абсолютния минимум от 322,37 евро.
Преди четири години казусът с пожизненото орязване стигна и до Конституционния съд. Тогава магистратите бяха категорични, че мярката не нарушава законите. В мотивите си те записаха: „получаването на пенсия в намален размер при упражнено право на по-ранно пенсиониране е оправдано от солидарния характер на системата на обществено осигуряване“.
Според съдиите, намалението е въпрос на личен избор при предварително известни последици, а по-малките месечни суми се компенсират от факта, че хората получават до 12 пенсии повече в аванс. Премахването на санкцията би облагодетелствало несправедливо една група граждани за сметка на останалите в системата.
Паралелно с това, от 1 април започна и служебното преизчисляване на доходите на 355 000 работещи пенсионери. Процесът обхваща само трудовите пенсии и отчита допълнително положения осигурителен стаж след първоначалното пенсиониране. Експертите на НОИ напомнят, че ако действителният размер на пенсията остане под минималния праг от 346,87 евро (който влиза в сила след 1 юли), лицата няма да усетят реално увеличение в джоба си.
От днес стартира и изплащането на великденските добавки за над 1,6 милиона възрастни българи. Пенсионерите с доходи до 390,63 евро получават по 50 евро бонус. Онези, чиито пари варират между 390,64 и 620,20 евро (размера на минималната заплата), ще вземат по 20 евро допълнително. Мярката ще струва на бюджета близо 58 милиона евро.
1 СЗО
Коментиран от #10, #23
22:16 07.04.2026
2 хъхъ
22:18 07.04.2026
3 Милионерите и милиардерите да живеят
Коментиран от #24
22:19 07.04.2026
4 коментар
си взима пенсията редовно
Въпреки че цял живот не е произвела нищо освен ...
А Кирчо на Лена се консултираше с нея
22:22 07.04.2026
5 За кратко за около половин час бях в
Коментиран от #15, #16, #25
22:23 07.04.2026
6 По гласуването във форумите
22:27 07.04.2026
7 само човек бил частник може да управлява
Коментиран от #9, #11
22:28 07.04.2026
8 Да бе
22:33 07.04.2026
9 ЛОШО е
До коментар #7 от "само човек бил частник може да управлява":Този Ваш частник НЕ е плащал редовно заплати, осигуровки, крал е от държавата. Престъпник НЕ може да управлява държавата. На престъпниците мястото им е в затвора.
Коментиран от #19
22:46 07.04.2026
10 Никой не казва
До коментар #1 от "СЗО":Ако си се осигурявал както трябва, НЕ са никак ниски пенсиите. НЕ може да НЕ си дал, а да получаваш. Научете се да давате, а после да искате.
22:48 07.04.2026
11 Самоосигурявах се и наистина доста
До коментар #7 от "само човек бил частник може да управлява":Отдавна беше и получавах 8 лева детски но едва след като си внеса моята вноска. Осем лева детски. Сега малцинствата получават луди пари за деца и само от това живеят.
Коментиран от #12
22:49 07.04.2026
12 Абе отдавна отдавна но все пак в
До коментар #11 от "Самоосигурявах се и наистина доста":Демокрадцията беше.
22:51 07.04.2026
13 Казанлъшкия
22:53 07.04.2026
Българите са на свръхсрочна служба
Униформените са с оръжие и пазят политическия елит и колонизаторите
Коментиран от #17
23:03 07.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 коментар
До коментар #5 от "За кратко за около половин час бях в":българите разхождат кучета
огледай се
Коментиран от #18, #26
23:05 07.04.2026
17 Добре но какво предлагаш
До коментар #14 от "Българите са на свръхсрочна служба":Ние загиване верно свръхсрочно но все тая.
23:08 07.04.2026
18 И то деца и млади хора разхождат кучета
До коментар #16 от "коментар":Една книга не са прочели. През деня обичат да си седят в парка и да бездействат все едно са деца пенсионери. ...
23:11 07.04.2026
До коментар #9 от "ЛОШО е":мильо от милионер иде!
До коментар #9 от "ЛОШО е":мильо от милиционер иде!Аз ти давам Конкретика ,а ти ми говориш алабалистика.що не си ........продажна!
23:13 07.04.2026
20 Повечето умират почти веднага
23:25 07.04.2026
21 Хахаха
23:34 07.04.2026
22 Опаопа
Мислят как да прецакат хората идаим отрежат трудовия стаж
Трабва съкращения на администрацията
Работещите хора им плащаме заплатите и пенсиите трябва и ревизия на НОИ
23:46 07.04.2026
23 в България
До коментар #1 от "СЗО":това се води нормално...
00:28 08.04.2026
24 тошко африкански
До коментар #3 от "Милионерите и милиардерите да живеят":ще вкарам лекари за 5 лева синдака е в енергетиката!
00:29 08.04.2026
25 българска бръмчалка
До коментар #5 от "За кратко за около половин час бях в":дреме ми мъжлето снася да лежа на дубай
00:31 08.04.2026
26 Елементарно е
До коментар #16 от "коментар":проблема е че няма как за всяка българска брамтия да има богаташ и няма как да се обясни това на такива индивиди...
00:35 08.04.2026
27 бгполитик
00:58 08.04.2026
28 Перо
02:10 08.04.2026
29 Уса
06:00 08.04.2026
30 Никой не вярва на мафията
07:07 08.04.2026
31 Да бе
07:59 08.04.2026
32 АБВ
Но тук има една малка тънкост, която не се коментира. Това е възможността да придобиеш право на по-ранно пенсиониране и да си продължиш да работиш през тази една година, ако работодателят ти е съгласен. Така си получаваш 95 % от пенсията, но и заплатата. Това си е чиста далавера, защото пенсията за една година ти компенсира тия почти 5 % цели 20 години.
09:20 08.04.2026