На над 63 000 българи орязват доживотно пенсията им

На над 63 000 българи орязват доживотно пенсията им

7 Април, 2026 22:11 10 521 32

От възможността се възползват предимно жени – над 37 000 спрямо малко над 26 000 мъже

На над 63 000 българи орязват доживотно пенсията им - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Близо 64 000 българи са избрали да напуснат пазара на труда до една година преди навършване на официалната възраст, съгласявайки се на пожизнено по-ниски доходи. Възможността за ранно пенсиониране при наличие на достатъчно стаж се превръща в устойчив тренд у нас, макар да носи финансова санкция от 0,4% за всеки недостигащ месец. При оттегляне точно година по-рано, пенсията се реже с 4,8%, като това намаление не отпада дори след достигане на редовната пенсионна възраст.

Официалната статистика към април тази година отчита точно 63 186 българи с намалена пенсия. За сравнение, през миналата година те са били малко над 60 000, а през 2024 година – 50 713, пише вестник "24 часа".

Истинският скок обаче се вижда при съпоставка с пандемичната 2020 година, когато от опцията са се възползвали едва 20 801 души. Самото правило влезе в сила през 2016 година със скромните 2059 кандидати.

Основните причини за масовото ранно пенсиониране са свързани със здравословни проблеми, умора от работата и ежегодното вдигане на изискванията за стаж и възраст. Немалка част от хората прибягват до този ход и заради страх, че преминаване на по-ниско платена позиция в края на кариерата им ще срине размера на бъдещите им доходи.

Въпреки санкцията, хората с предсрочни пенсии получават средно 555,78 евро – сума, която надхвърля средната пенсия за стаж и възраст към април (467,43 евро). Ако изчисленият прогнозен размер е 1200 евро, намалението за пълни 12 месеца възлиза на 57,60 евро, оставяйки лицето с 1142,40 евро месечно.

От възможността се възползват предимно жени – над 37 000 спрямо малко над 26 000 мъже. Средната сума при пенсионерките е 505,82 евро, докато при силния пол достига 626,63 евро.

Географското разпределение също показва ясни диспропорции. Най-много ранни пенсионери има в София (6738 души), където средният размер на възнаграждението е най-висок – 758,85 евро. Плътно след столицата се нарежда Пловдив с 6461 души, а в топ три влиза и Бургас с 4510. За контраст, в градове като Силистра, Видин и Враца бройката варира между 550 и 700 души.

Интересен детайл е, че общо 78 българи са предпочели да излязат в почивка година по-рано, защото доходите им така или иначе са отрязани от законовия таван на пенсиите от 1738,40 евро. Същевременно над 5100 души със санкция вземат над 1000 евро, докато 11 605 души са на абсолютния минимум от 322,37 евро.

Преди четири години казусът с пожизненото орязване стигна и до Конституционния съд. Тогава магистратите бяха категорични, че мярката не нарушава законите. В мотивите си те записаха: „получаването на пенсия в намален размер при упражнено право на по-ранно пенсиониране е оправдано от солидарния характер на системата на обществено осигуряване“.

Според съдиите, намалението е въпрос на личен избор при предварително известни последици, а по-малките месечни суми се компенсират от факта, че хората получават до 12 пенсии повече в аванс. Премахването на санкцията би облагодетелствало несправедливо една група граждани за сметка на останалите в системата.

Паралелно с това, от 1 април започна и служебното преизчисляване на доходите на 355 000 работещи пенсионери. Процесът обхваща само трудовите пенсии и отчита допълнително положения осигурителен стаж след първоначалното пенсиониране. Експертите на НОИ напомнят, че ако действителният размер на пенсията остане под минималния праг от 346,87 евро (който влиза в сила след 1 юли), лицата няма да усетят реално увеличение в джоба си.

От днес стартира и изплащането на великденските добавки за над 1,6 милиона възрастни българи. Пенсионерите с доходи до 390,63 евро получават по 50 евро бонус. Онези, чиито пари варират между 390,64 и 620,20 евро (размера на минималната заплата), ще вземат по 20 евро допълнително. Мярката ще струва на бюджета близо 58 милиона евро.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СЗО

    51 1 Отговор
    Нормално....при тези ниски пенсии 4.8% са нищо. С тях и без тях-все тая.

    Коментиран от #10, #23

    22:16 07.04.2026

  • 2 хъхъ

    61 1 Отговор
    Ами нормално, хората знаят, че на тази територия яко се мре и бързат да си вземат пенсията - я някой дрогиран ще те сгази, я някой мафиот в бяла престилка ще те прати без време в гробищата.

    22:18 07.04.2026

  • 3 Милионерите и милиардерите да живеят

    50 2 Отговор
    За сметка на трудещите се българи които умират от болести и нисък стандарт , но какъв е проблема вкарваме хора от Пакистан и Бангладеш всичко е точно.

    Коментиран от #24

    22:19 07.04.2026

  • 4 коментар

    28 6 Отговор
    нали баба З А Й К А
    си взима пенсията редовно

    Въпреки че цял живот не е произвела нищо освен ...
    А Кирчо на Лена се консултираше с нея

    22:22 07.04.2026

  • 5 За кратко за около половин час бях в

    49 3 Отговор
    Мола по местоживеене да си платя сметките. Хора пълно е с азиатци. Слепи ли сте. Не толкова китайци всъщност индийци и производните им. Това е ужасно. Те ни вземат държавата от вътре. Слепи ли сте ?

    Коментиран от #15, #16, #25

    22:23 07.04.2026

  • 6 По гласуването във форумите

    40 5 Отговор
    Виждам правилни нагласи , но защо се получава така че пак и пак и пак ГЕРБ печели. Кой нормален човек гласува за тях. Същите предатели са и ППДБ. Хайде за ДПС гласуват турците. Но и те морал нямат ли ?

    22:27 07.04.2026

  • 7 само човек бил частник може да управлява

    14 7 Отговор
    Това е все ПАК РЕГЛАМЕНТ!Страшно е когато по време на Осигуряването държавата ти ПРОменя правилата ,но вие нямате модцзък за да видите това или се правите ,че не го виждате!Дори сега когато хората се вдигнаха в края на 25г ,вие не разбрахте защо.Защото освен че осигурявайки се за 12месеца върху сумата Х ,държават им брои за трудов стаж 10месеца и им вдигна осигуровките с 2%ПУНКТА ,а не 2 % итова ги вдигна.Но във времето назад същата държава го направи 2 пъти докато плащахме осигуровки ,но никой дори не каза ПРОЦЕНТНИ Пункта...А всичко бе мълчание....ПС.После някой льольо ще говори за минимални осигуровки...един път те цакат с 2месеца ,а преди цакаха и с 4месеца тоест плащаш 12месеца,а ти броят 8 месеца...Става прооосто вдигат ти Възраста за пенсия...тоест коня на шахматното табло заиграва по желание на Държавата като каквото си поиска държавата.....отделно 2% пункта върху 19,8% не са 2% ,а мноого повече цели 10,10%...та такиви ми ти работи как сийке....

    Коментиран от #9, #11

    22:28 07.04.2026

  • 8 Да бе

    28 4 Отговор
    Борисов направи покачване на пенсинонната възраст с по 4 месеца на година, докато беше на власт. През 2015 г. де. Геноцид!

    22:33 07.04.2026

  • 9 ЛОШО е

    25 1 Отговор

    До коментар #7 от "само човек бил частник може да управлява":

    Този Ваш частник НЕ е плащал редовно заплати, осигуровки, крал е от държавата. Престъпник НЕ може да управлява държавата. На престъпниците мястото им е в затвора.

    Коментиран от #19

    22:46 07.04.2026

  • 10 Никой не казва

    6 19 Отговор

    До коментар #1 от "СЗО":

    Ако си се осигурявал както трябва, НЕ са никак ниски пенсиите. НЕ може да НЕ си дал, а да получаваш. Научете се да давате, а после да искате.

    22:48 07.04.2026

  • 11 Самоосигурявах се и наистина доста

    29 2 Отговор

    До коментар #7 от "само човек бил частник може да управлява":

    Отдавна беше и получавах 8 лева детски но едва след като си внеса моята вноска. Осем лева детски. Сега малцинствата получават луди пари за деца и само от това живеят.

    Коментиран от #12

    22:49 07.04.2026

  • 12 Абе отдавна отдавна но все пак в

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Самоосигурявах се и наистина доста":

    Демокрадцията беше.

    22:51 07.04.2026

  • 13 Казанлъшкия

    17 1 Отговор
    При 250 евро пенсия мисля,че им е през у.я ,че ще им стане примерно 238 евро . За 12 евро повече да бъхтиш цяла година смятам ,че не си струва.

    22:53 07.04.2026

  • 14 Българите са на свръхсрочна служба

    16 0 Отговор
    При управляващите България
    Униформените са с оръжие и пазят политическия елит и колонизаторите

    Коментиран от #17

    23:03 07.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 коментар

    8 6 Отговор

    До коментар #5 от "За кратко за около половин час бях в":

    българите разхождат кучета

    огледай се

    Коментиран от #18, #26

    23:05 07.04.2026

  • 17 Добре но какво предлагаш

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Българите са на свръхсрочна служба":

    Ние загиване верно свръхсрочно но все тая.

    23:08 07.04.2026

  • 18 И то деца и млади хора разхождат кучета

    16 2 Отговор

    До коментар #16 от "коментар":

    Една книга не са прочели. През деня обичат да си седят в парка и да бездействат все едно са деца пенсионери. ...

    23:11 07.04.2026

  • 19 ти внесъл ли си стотинка в тази хазна бе

    2 6 Отговор

    До коментар #9 от "ЛОШО е":

    мильо от милиционер иде!Аз ти давам Конкретика ,а ти ми говориш алабалистика.що не си ........продажна!

    23:13 07.04.2026

  • 20 Повечето умират почти веднага

    13 1 Отговор
    щом се пенсионират!

    23:25 07.04.2026

  • 21 Хахаха

    6 0 Отговор
    Шайка крадци

    23:34 07.04.2026

  • 22 Опаопа

    10 1 Отговор
    Нои е пълен с чиновници който
    Мислят как да прецакат хората идаим отрежат трудовия стаж
    Трабва съкращения на администрацията
    Работещите хора им плащаме заплатите и пенсиите трябва и ревизия на НОИ

    23:46 07.04.2026

  • 23 в България

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "СЗО":

    това се води нормално...

    00:28 08.04.2026

  • 24 тошко африкански

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Милионерите и милиардерите да живеят":

    ще вкарам лекари за 5 лева синдака е в енергетиката!

    00:29 08.04.2026

  • 25 българска бръмчалка

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "За кратко за около половин час бях в":

    дреме ми мъжлето снася да лежа на дубай

    00:31 08.04.2026

  • 26 Елементарно е

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "коментар":

    проблема е че няма как за всяка българска брамтия да има богаташ и няма как да се обясни това на такива индивиди...

    00:35 08.04.2026

  • 27 бгполитик

    6 1 Отговор
    остава само да измислим как да отрежем и главите им!!!

    00:58 08.04.2026

  • 28 Перо

    10 0 Отговор
    За 2 г. работа на висока заплата на пенсионер с ежемесечни удръжки, увеличението на пенсията е €20! За какво да се трепе човек, при такъв рекет и грабеж на държавата?

    02:10 08.04.2026

  • 29 Уса

    4 0 Отговор
    Хората започват да се увреждат здравословно на 60 а исродите искат вечни роби.Правете си сметката,защото здравето е по важно

    06:00 08.04.2026

  • 30 Никой не вярва на мафията

    3 0 Отговор
    Това е гласуваното доверие на мафиотската управляваща клика

    07:07 08.04.2026

  • 31 Да бе

    5 0 Отговор
    сикаджииската герберска мутра вдигаше всяка година възрастта, а 3 години не вдига пенсиите по швейцарското правило но има и такива пенсионира се по ранното като в МВР и остава да работи на заплата,пенсия и някои на ТЕЛК-ове само дневни смени

    07:59 08.04.2026

  • 32 АБВ

    5 0 Отговор
    Една година ранно пенсиониране е равно на една година повече по-спокоен живот. Над 63 000 по-млади пенсионери са си над 50 % от един цял набор от началото на 60-те години. Работодателите да се позамислят защо хората все повече предпочитат ранното пенсиониране.
    Но тук има една малка тънкост, която не се коментира. Това е възможността да придобиеш право на по-ранно пенсиониране и да си продължиш да работиш през тази една година, ако работодателят ти е съгласен. Така си получаваш 95 % от пенсията, но и заплатата. Това си е чиста далавера, защото пенсията за една година ти компенсира тия почти 5 % цели 20 години.

    09:20 08.04.2026

