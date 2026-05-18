Президентът Илияна Йотова посети завод край Баку изграден с изцяло българска инвестиция

18 Май, 2026 13:39 1 466 20

Президентът Илияна Йотова посети завод край Баку изграден с изцяло българска инвестиция
Снимка: Пресофис на президента
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова посети изцяло изграден с българска инвестиция завод в индустриалната свободна икономическа зона на град Сумгаит. Градът се намира на 25 км от азербайджанската столица Баку. Това е и първата инвестиция от такъв мащаб в тази сфера в Азербайджан, уточниха от пресофиса на държавния глава.

Заводът за утилизация на отработени индустриални и моторни масла и производство на базови масла от първа и втора група е единственият доведен до реализация индустриален проект, одобрен от азербайджанския президент Илхам Алиев при посещението му в България през 2023 г.

Проектът на българска компания, чиято дейност е в областта на екологичното строителство, проектирането и управлението на проекти, е на етап предпускови изпитания.

Определен е като стратегически от президента Илхам Алиев и се оценява като високотехнологичен и напълно съответстващ на изискванията на проведената в Баку през 2024 г. Конференция на ООН за климата. Държавният глава Илияна Йотова е в азербайджанската столица за участие в Срещата на върха в рамките на 13-ата сесия на Световния градски форум.

Платформата е създадена през 2001 г. от Организацията на обединените нации като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху общностите, градовете, икономиките, климатичните промени и публичните политики. Форумът, който се провежда на всеки две години в различни държави, се утвърди като най-значимото световно събитие в областта на градското развитие.

По инициатива на Азербайджан за първи път ще се проведе и Среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чий

    17 0 Отговор
    е завода ?

    Коментиран от #3

    13:41 18.05.2026

  • 2 ЩОМ НЕ КАЗВАТ ИМЕТО НА ФИРМАТА

    22 0 Отговор
    ЗНАЧИ Е НА НЯКОЙ ТАРИКАТ СХЕМАДЖИЯ ОКРАЛ И ИЗНЕСЪЛ БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПАРИ КСТО ,,ИНВЕСТИЦИЯ,,....

    13:43 18.05.2026

  • 3 Няма кой да ти отговори

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "Чий":

    На някое наше момче,приближен до власт имащите!

    Коментиран от #11

    13:43 18.05.2026

  • 4 кой мy дpeмe

    13 1 Отговор
    а що не посети фирмите на българите в чикаго дето не плащат грам данък в бг ама са с претенции като дойдат избори

    13:44 18.05.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    19 0 Отговор
    И се питат две неща в това уравнение
    1во - чия е тая "българска" инвестиция"
    2ро - защо не инвестират тия хора в европейска България и клуба на богатите?

    13:44 18.05.2026

  • 6 Тоя тулуп

    13 1 Отговор
    Е класически ескурзиант на държавен масраф. Ползи от никакви.

    13:51 18.05.2026

  • 7 Анонимен

    6 5 Отговор
    Радев на Германия секретарката и тя на екскурзия на държавните пари самолети има нали цялата власт е наша кой ще ни пипне Радевите командват

    13:58 18.05.2026

  • 8 ХА ХА ХА ХА

    4 0 Отговор
    НА КОЧИНАТА ЕСТЕСТВЕНО.

    13:59 18.05.2026

  • 9 Мамут

    7 0 Отговор
    Кал на кого бе, новия стопанин на Лефски е завода.

    14:00 18.05.2026

  • 10 Перо

    4 1 Отговор
    Стига с измисления ПР на неизбраната президентка!

    14:05 18.05.2026

  • 11 Собственост

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Няма кой да ти отговори":

    на "Торек инженеринг " ЕООД , на Александър Димитров Братанов , син на председателя на Българо Азербайджанската търговско индустриална палата Димитър Братанов н!

    14:09 18.05.2026

  • 12 За Джемкорп

    1 0 Отговор
    ли говориш? Бостанджиев?

    14:11 18.05.2026

  • 13 Клекнал на тъча

    2 0 Отговор
    Бостанжиев е собственика, на Лефски новия човек.

    14:11 18.05.2026

  • 14 българина

    3 0 Отговор
    а ,защо завода не е в България сиреч ЕС, след като маслата ще идват оттук? може да се сетите сами ! ЕС. не става за производство на нищо, дори за стари масла!

    Коментиран от #16

    14:12 18.05.2026

  • 15 българина

    0 0 Отговор
    Ако Даниел Вълчев го бутната десните и герб..... Йотова няма никакъв шанс!

    14:13 18.05.2026

  • 16 От Нигерия ,

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "българина":

    България , че в Азербайджан.

    14:13 18.05.2026

  • 17 ...

    2 0 Отговор
    коя е тази защо гледа тръбата

    14:18 18.05.2026

  • 18 Тарикатинвест ООД

    6 0 Отговор
    Бедна България налива милиони на газовите милионери от Азербайджан

    14:40 18.05.2026

  • 19 Икономист

    2 0 Отговор
    Дано не ни готвят някой нов Боташ.

    15:03 18.05.2026

  • 20 Тома

    0 0 Отговор
    Най голям инвеститор е бати Бойко тиквата с чували пари в арабските банки

    17:13 18.05.2026

