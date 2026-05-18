Президентът Илияна Йотова посети завод край Баку изграден с изцяло българска инвестиция

Президентът Илияна Йотова посети изцяло изграден с българска инвестиция завод в индустриалната свободна икономическа зона на град Сумгаит. Градът се намира на 25 км от азербайджанската столица Баку. Това е и първата инвестиция от такъв мащаб в тази сфера в Азербайджан, уточниха от пресофиса на държавния глава.
Заводът за утилизация на отработени индустриални и моторни масла и производство на базови масла от първа и втора група е единственият доведен до реализация индустриален проект, одобрен от азербайджанския президент Илхам Алиев при посещението му в България през 2023 г.
Проектът на българска компания, чиято дейност е в областта на екологичното строителство, проектирането и управлението на проекти, е на етап предпускови изпитания.
Определен е като стратегически от президента Илхам Алиев и се оценява като високотехнологичен и напълно съответстващ на изискванията на проведената в Баку през 2024 г. Конференция на ООН за климата. Държавният глава Илияна Йотова е в азербайджанската столица за участие в Срещата на върха в рамките на 13-ата сесия на Световния градски форум.
Платформата е създадена през 2001 г. от Организацията на обединените нации като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху общностите, градовете, икономиките, климатичните промени и публичните политики. Форумът, който се провежда на всеки две години в различни държави, се утвърди като най-значимото световно събитие в областта на градското развитие.
По инициатива на Азербайджан за първи път ще се проведе и Среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
13:41 18.05.2026
2 ЩОМ НЕ КАЗВАТ ИМЕТО НА ФИРМАТА
13:43 18.05.2026
3 Няма кой да ти отговори
До коментар #1 от "Чий":На някое наше момче,приближен до власт имащите!
13:43 18.05.2026
13:44 18.05.2026
5 ДрайвингПлежър
1во - чия е тая "българска" инвестиция"
2ро - защо не инвестират тия хора в европейска България и клуба на богатите?
13:44 18.05.2026
11 Собственост
До коментар #3 от "Няма кой да ти отговори":на "Торек инженеринг " ЕООД , на Александър Димитров Братанов , син на председателя на Българо Азербайджанската търговско индустриална палата Димитър Братанов н!
14:09 18.05.2026
14:12 18.05.2026
До коментар #14 от "българина":България , че в Азербайджан.
14:13 18.05.2026
