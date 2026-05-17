Божанов: Има риск да се постигне обратен ефект с мерките, свързани с цените

17 Май, 2026 14:15

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Има риск да се постигне обратен ефект с тези мерки, свързани с цените! Това заяви пред БНР съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов от ПГ на "Демократична България", като обясни:

"Ние не подкрепихме мерките на "Прогресивна България" за овладяване на цените, имахме гласове "въздържал се" и то не малко, защото отчитаме необходимостта от мерки, свързани с цените и разбираме проблема, виждаме, че цените растат. Държавата трябва да предприеме някакви мерки, за да облекчи този ръст, но рискът е с тези мерки да се постигне обратен ефект или, в добрия случай, да няма никакъв ефект. Когато кажеш на бизнеса, че ще го натовариш с още регулация и глоби, което пък отваря корупционен риск, той си казва, че е по-добре да вдигне цените, за всеки случай".

Ще подкрепим предложението на управляващите за прозрачност на цените в реално време, съобщи той:

"КЗК е изключително важен инструмент за гарантиране на конкуренцията, а конкуренцията е единственият дългосрочен инструмент, който може да свали цените. Всички опити за тавани на цени и надценки, които в Европа са пробвани, са се проваляли и са имали обратен ефект - Унгария и Гърция са такива примери. Така че част от мерките ще подкрепим и ще предложим и наши".

Божанов подчерта, че във връзка с високите цени на горивата от ДБ са предложили временно премахване на биокомпонентата, което да намали цената.

Ролята на държавата е да гарантира честни условия на пазара и честна конкуренция, изтъкна той.

Във връзка с измененията на Закона за съдебната власт, Божанов подчерта, че това не е заявяваната съдебна реформа, но е част от продължаващо усилие, което трябва да има парламентарна подкрепа:

"Ние сме внесли законопроекти, ще внесем още, свързани със законодателния процес. ... Ако се намери мнозинство за подкрепа на тези правилни неща, за които сме настоявали 10 години, това е награда, а не повод за ревност, че ПБ са активни по тази тема".

По думите му в правилата за избор на членове на ВСС трябва да е ясно какво да се изисква:

"Моралът не може да се обективира, но конкретни проверки, например, за имуществото на кандидатите - трябва да се провери дали е купувано на данъчна оценка, т.е. укривани са данъци, както и дали отговарят доходите им отговарят на имуществото. Добре е да се знае имало ли е подслушване спрямо тези кандидати, с каква цел е било то и дали не са събрани компромати. Участие в тайни организации на магистрати е добре да се знае и предварително, освен че те са длъжни да го декларират. ... За котки в чувал няма да гласуваме. Ще направим изслушване, ще направим проверки и ще вземем своето решение за конкретните хора".

Все още няма с нас разговори за мнозинство от 160 гласа за избор на парламентарната квота на ВСС, каза той.

"Няма да сваляме поглед от корупционните схеми и завладяването на държавата. Това като опозиция няма да допуснем. Ако се върви в правилната подкрепа, подкрепяме, но ако се затварят очи за такива неща - ние сме там", заяви още народният представител от ПГ на ДБ.

В предаването "Неделя 150" Божидар Божанов коментира случая с другия съпредседател на "Да, България" - Ивайло Мирчев, при който беше арестуван мъж за спречкване с него и хулиганска проява след забележка от страна на депутата от ДБ за неправилно паркиране:

"Със сигурност той не е използвал статута си на народен представител. Нито веднъж Мирчев не е казал прословутата фраза "Знаеш ли кой съм аз?", нито се е обадил на някой ръководен кадър - министърът на вътрешните работи отрече Ивайло да му се е обаждал. ... Агресията на пътя е нещо, спрямо което всички имаме задължение да я деескалираме, особено публични личности като нас. ... Това, което той призова в социалните мрежи, аз споделям този призив, е да не се прекалява от компетентните органи. Прокуратурата да не иска мярка за неотклонение само за да се покаже, че когато става дума за публична личност, те трябва да се преработят и да пресолят манджата и да задържат човека, при положение, че нямаше никаква причина той да бъде задържан".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За Божанга

    30 3 Отговор
    само яка гaнгабангa!

    14:17 17.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    33 3 Отговор
    За да паднат горивата трябва да купим Нефтохим Бургас и да внасяме евтин руски петрол.

    14:19 17.05.2026

  • 3 царулЕ

    32 3 Отговор
    Ама вие сте в умрЕла кома , и другият път субсидии няма дори да вземете като БСП и ИТН , защото само това заслужавате !!

    14:19 17.05.2026

  • 4 в кратце

    28 2 Отговор
    Пак пресолени манджи!

    14:19 17.05.2026

  • 5 Гост

    30 2 Отговор
    Киро Тъпото само гледаше Украйна, а цените бяха до небето.

    14:19 17.05.2026

  • 6 Евгени от Алфапласт

    9 6 Отговор
    "Обратен Ефект" са пичове. Но не са печелили Евровизия като ΔΑΡΑ.

    14:20 17.05.2026

  • 7 Факт

    31 3 Отговор
    Има риск да останете без комисиони.

    14:21 17.05.2026

  • 8 име

    33 4 Отговор
    Интересно, с какво баха заети ПП-ДБ миналата година, докато ни набутваха в еврозоната с висока инфлация, че не предложиха адекватни мерки против спекулата? Сетих се, бяха заети да крепят правителството на Жулезко водопада, затова сега имат право да критикуват Радев, че мерките му няма да вършат работа, нали?!

    14:21 17.05.2026

  • 9 Мечо ПУХ

    29 2 Отговор
    Ма как само боклуци сте се събрали. Всичко което правите е срещу обикновения човек.

    Коментиран от #24

    14:24 17.05.2026

  • 10 Лумпен

    26 2 Отговор
    Първо съкращения в администрацията!
    Намаление на заплати на чиновници депутати и нищо не правещи калинки и бръмбари ..
    После като няма пари цените сами ще се регулират ..

    Коментиран от #22

    14:25 17.05.2026

  • 11 Голям рев

    27 5 Отговор
    на най гнусните лъжци и шарлатани на мафията ПП и ДБ!

    Коментиран от #39

    14:26 17.05.2026

  • 12 Клакьорите

    22 1 Отговор
    се задействаха защото господарите им започнаха да се притесняват, че печалбите им ще започнат да намаляват!

    14:31 17.05.2026

  • 13 Абе

    12 5 Отговор
    Скривай се б-к-ук саво асенчо разбира

    14:31 17.05.2026

  • 14 Анонимен

    12 1 Отговор
    Тези които вредяха на народа започнаха да изплуват

    14:39 17.05.2026

  • 15 Зеления

    14 2 Отговор
    Оставка на Мирчев като депутат от парламента за:
    -навеждането на Тюркмян чешма
    -обида към офицера от НСО охраняващ Пеевски /офицера не е виновен кого трябва да охранява/
    -самоуправство на пътя и извършване на граждански арест извън правомощията му на депутат
    -лъжи от Мирчев /един път е ударен, после не е бил удрян/

    Оставка на Божанов от парламента за:
    -навеждането на Тюркмян чешма
    -оказване на влияние и заплахи към министър Йоловски
    -неподържане на лична хигиена

    14:39 17.05.2026

  • 16 Хаха

    16 1 Отговор
    Тоя пърхута си от скалпа не може да изчисти, но иначе дава акъл за цени, корупция и т.н.!?
    Не можете ли да съберете по няколко евроцента и да му купите някакъв шампоан бе, хора избиратели на ПП-лгДБ...

    14:41 17.05.2026

  • 17 оня с коня

    3 4 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    14:42 17.05.2026

  • 18 Бай Араб

    7 3 Отговор
    Зализания пак се обажда за да дразни обществото с физиономията си.

    14:52 17.05.2026

  • 19 Ами

    7 3 Отговор
    Либераланатиците нямат право дори и да се обаждат.
    През тяхното управление не направиха нищо смислено,
    само празни приказки, бъркотии и още от същото.
    Да си стягат багажа и да заминават за окраина.
    Тук от тях нужда няма.

    14:52 17.05.2026

  • 20 Бай Араб

    9 2 Отговор
    Не искам Сабрутев да участва по какъвто и да било начин в управлението на държавата

    14:53 17.05.2026

  • 21 Божанов

    9 1 Отговор
    Ти и такива като теб ни докараха до тука а сега наглееш да даваш съвети как да се оправим много много си нахален но хубавото е че не си на власт иначе си лай на воля с такива като теб е пълно в тая държава

    14:54 17.05.2026

  • 22 Гост

    7 4 Отговор

    До коментар #10 от "Лумпен":

    Не съм съгласен!
    Първо блокиране на незаконно придобитите доходи от шишаците и подопечните им олигарси, както и разни други приватизатори от 37 години и вливането им в бюджета на страната!
    След това преразглеждане и корекция на концесионните договори и даложените брутално ниски проценти за държавата!
    Трето премахване на безумното финансиране от бюджета на фирми и фирмички инсталирали солари и перки! Време е сами да си осигуряват печалбата, стига толкова наливане от бюджета!
    Четвърто затягане на харченето по обществени поръчки - анализ на потребности, избор на изълнители, контрол на изпълнението. Крайно време е да се спре безумния теч на средства от там!
    Пето затягане на контрола на тол таксите та тировете и реално постъпване на приходи от тях!
    Чак може би шесто анализ на заетите в администрацията, колко реално заети пенсионери има, анализ на заетите бройки на принципа: "разходи/ползи" и чак тогава реални съкращения!
    Нека не слагаме каруцата пред коня и да обявяваме единствения "виновен" - работещите в администрацията с "огромни" доходи!
    На тая "логика", те и пенсионерите много и кво... Да ги "съкратим" ли предлагаш, за да спестим от пенсии!?

    14:54 17.05.2026

  • 23 Бай Араб

    9 2 Отговор
    Само като ги гледам на снимката и започвам да се нервя

    14:55 17.05.2026

  • 24 Бай Араб

    5 8 Отговор

    До коментар #9 от "Мечо ПУХ":

    Румен Радев ги имплантира в управлението на държавата за да му разчистят пътя .

    14:57 17.05.2026

  • 25 Аре чупка!

    7 1 Отговор
    Разкарай се мазен дебил!

    14:59 17.05.2026

  • 26 Урко

    7 1 Отговор
    Днес нещо не виждаме Ивайло Мирчев по телевизиите да дрънка дежурните глупости как щял да разгражда модела Борисов Пеевски.. Кво става, срам го е да се покаже ли, хаха?

    14:59 17.05.2026

  • 27 БеГемот

    5 2 Отговор
    Има риск обратните и красивите хептен да опротивеят на НОРМАЛНИТЕ!

    15:04 17.05.2026

  • 28 Црън Ваню

    5 2 Отговор
    Обратния ефект го направих Аз. Вие Костовистите за последния ден се стараете само да го поддържате. За уточнение "последния ден" за България.

    15:05 17.05.2026

  • 29 Рискът Божанов да роди

    5 1 Отговор
    Рискът е точно колкото Божанов да роди, т.е. Никакъв. Но при него опитите могат да са многократни, докато му харесва.

    15:11 17.05.2026

  • 30 Артилерист

    3 0 Отговор
    Нищо не е казал, да не казвам една глупост. Риск ВИНАГИ има, но той може да се управлява и затова си има интелигентни (не само умни, нали) хора които му знаят теорията и да го намаляват или да го "държат" в допустими граници. Аз например бях изключително проклет към нашите безупречни войници за спазване мерките за безопасност при боравене с оръдията и снарядите. На една клетва един баща се разплакал пред батарейния, че се страхува за сина си при тези големи оръдия. Батарейният наредил да извикат сина му и го попитал пред бащата, кое е най-важното изискване на взводния му (моя милост) за службата му и оня издекламирал: "спазването на мерките за безопасност"...

    15:22 17.05.2026

  • 31 БожаноФ

    5 2 Отговор
    Ние не подкрепихме мерките на "Прогресивна България" за овладяване на цените.
    Не сме съгласни „Прогресивна България“ да Приема промени
    в Закона за защита на потребителите, и
    срещу високите цени на стоки и услуги,
    защото ако се подобри Благосъстоянието
    на Народа, на следващите избори
    хората масово ще гласуват за „Прогресивна България“
    и ние ще бъдем Аут от парламента

    15:24 17.05.2026

  • 32 Ваня Григорова:

    9 1 Отговор
    Жълтопаветният офис планктон на ПП/ДБ
    е най-вредната пасмина, връхлитала някога България!

    15:28 17.05.2026

  • 33 бобошен

    3 0 Отговор
    Кинти-цък! Не-ма!

    15:32 17.05.2026

  • 34 хараре

    2 0 Отговор
    Ако Кирчо канадската брада се върне в палитикътъ,ще пишем нови книги. По 1000 страници.

    15:34 17.05.2026

  • 35 Казанлъшкия

    4 1 Отговор
    Божанката защитава чуждите вериги. При нас на практика производители почти няма
    , така че реално тоя съсел защитава високите надути цени на вносните стоки. Вкарват ги за центове, придават ги ги за евро.

    15:36 17.05.2026

  • 36 Георги

    5 0 Отговор
    Нямаме работеща икономика, като съкратим 500 000 държавни хрантахулници и влязат в частният сектор без да внасяме работници от трети страни защото изнасят кеш на вън и като създадем супер фонд и за храните и премахнем прекупвачите,Нефтохим да стане държавен тогава нещо ще потръгне!

    15:38 17.05.2026

  • 37 Гош

    2 0 Отговор
    Я марш! Видяхме ви!

    15:43 17.05.2026

  • 38 Луд

    0 0 Отговор
    Прав си , и 100% сигорно че ще се вдигат цените ако нищо не се направи.

    15:49 17.05.2026

  • 39 Луд

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Голям рев":

    ПростоПутки и Да еБ

    15:52 17.05.2026

  • 40 ей,срам нямат

    1 0 Отговор
    пос.аха се с дружките си,и то не само едни път и се издъниха, ама пак акъл дават, щото те най-добре знаят! Интрисно защо тогава на практика нещо все не им де получава - Пеевски явно се е вселил в главите им и им диктува все грешни решения ли?

    15:57 17.05.2026

  • 41 Анонимен

    1 2 Отговор
    Ясно, уплашиха се, че някой всъщност може и да постигне нещо. Не съм гласувал за Радев, но му казвам Браво!

    16:21 17.05.2026

  • 42 Горски

    1 0 Отговор
    Цените започнаха да се вдигат още след като България отказа руския газ за да се угоди на ЕС и Тръмп, и започна да купува на по- високи цени , след това с приближаване приемането на Еврото и след неговото приемане , което беше абсолютна грешка , допълнително от огромните заеми, които изтеглиха коалиция Магнитски и прикриха истинското финансово състояние на държавата и накрая кражбите на обществени поръчки и Европейски средства от корупционния модел Борисов- Пеевски. И сега Радев и неговата партия Прогресивна България трябва да оправят тяхната каша като им спрат кранчето.

    17:27 17.05.2026

