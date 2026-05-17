Божанов: Има риск да се постигне обратен ефект с мерките, свързани с цените

Има риск да се постигне обратен ефект с тези мерки, свързани с цените! Това заяви пред БНР съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов от ПГ на "Демократична България", като обясни:
"Ние не подкрепихме мерките на "Прогресивна България" за овладяване на цените, имахме гласове "въздържал се" и то не малко, защото отчитаме необходимостта от мерки, свързани с цените и разбираме проблема, виждаме, че цените растат. Държавата трябва да предприеме някакви мерки, за да облекчи този ръст, но рискът е с тези мерки да се постигне обратен ефект или, в добрия случай, да няма никакъв ефект. Когато кажеш на бизнеса, че ще го натовариш с още регулация и глоби, което пък отваря корупционен риск, той си казва, че е по-добре да вдигне цените, за всеки случай".
Ще подкрепим предложението на управляващите за прозрачност на цените в реално време, съобщи той:
"КЗК е изключително важен инструмент за гарантиране на конкуренцията, а конкуренцията е единственият дългосрочен инструмент, който може да свали цените. Всички опити за тавани на цени и надценки, които в Европа са пробвани, са се проваляли и са имали обратен ефект - Унгария и Гърция са такива примери. Така че част от мерките ще подкрепим и ще предложим и наши".
Божанов подчерта, че във връзка с високите цени на горивата от ДБ са предложили временно премахване на биокомпонентата, което да намали цената.
Ролята на държавата е да гарантира честни условия на пазара и честна конкуренция, изтъкна той.
Във връзка с измененията на Закона за съдебната власт, Божанов подчерта, че това не е заявяваната съдебна реформа, но е част от продължаващо усилие, което трябва да има парламентарна подкрепа:
"Ние сме внесли законопроекти, ще внесем още, свързани със законодателния процес. ... Ако се намери мнозинство за подкрепа на тези правилни неща, за които сме настоявали 10 години, това е награда, а не повод за ревност, че ПБ са активни по тази тема".
По думите му в правилата за избор на членове на ВСС трябва да е ясно какво да се изисква:
"Моралът не може да се обективира, но конкретни проверки, например, за имуществото на кандидатите - трябва да се провери дали е купувано на данъчна оценка, т.е. укривани са данъци, както и дали отговарят доходите им отговарят на имуществото. Добре е да се знае имало ли е подслушване спрямо тези кандидати, с каква цел е било то и дали не са събрани компромати. Участие в тайни организации на магистрати е добре да се знае и предварително, освен че те са длъжни да го декларират. ... За котки в чувал няма да гласуваме. Ще направим изслушване, ще направим проверки и ще вземем своето решение за конкретните хора".
Все още няма с нас разговори за мнозинство от 160 гласа за избор на парламентарната квота на ВСС, каза той.
"Няма да сваляме поглед от корупционните схеми и завладяването на държавата. Това като опозиция няма да допуснем. Ако се върви в правилната подкрепа, подкрепяме, но ако се затварят очи за такива неща - ние сме там", заяви още народният представител от ПГ на ДБ.
В предаването "Неделя 150" Божидар Божанов коментира случая с другия съпредседател на "Да, България" - Ивайло Мирчев, при който беше арестуван мъж за спречкване с него и хулиганска проява след забележка от страна на депутата от ДБ за неправилно паркиране:
"Със сигурност той не е използвал статута си на народен представител. Нито веднъж Мирчев не е казал прословутата фраза "Знаеш ли кой съм аз?", нито се е обадил на някой ръководен кадър - министърът на вътрешните работи отрече Ивайло да му се е обаждал. ... Агресията на пътя е нещо, спрямо което всички имаме задължение да я деескалираме, особено публични личности като нас. ... Това, което той призова в социалните мрежи, аз споделям този призив, е да не се прекалява от компетентните органи. Прокуратурата да не иска мярка за неотклонение само за да се покаже, че когато става дума за публична личност, те трябва да се преработят и да пресолят манджата и да задържат човека, при положение, че нямаше никаква причина той да бъде задържан".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 За Божанга
14:17 17.05.2026
2 Последния Софиянец
14:19 17.05.2026
3 царулЕ
14:19 17.05.2026
4 в кратце
14:19 17.05.2026
5 Гост
14:19 17.05.2026
6 Евгени от Алфапласт
14:20 17.05.2026
7 Факт
14:21 17.05.2026
8 име
14:21 17.05.2026
9 Мечо ПУХ
Коментиран от #24
14:24 17.05.2026
10 Лумпен
Намаление на заплати на чиновници депутати и нищо не правещи калинки и бръмбари ..
После като няма пари цените сами ще се регулират ..
Коментиран от #22
14:25 17.05.2026
11 Голям рев
Коментиран от #39
14:26 17.05.2026
12 Клакьорите
14:31 17.05.2026
13 Абе
14:31 17.05.2026
14 Анонимен
14:39 17.05.2026
15 Зеления
-навеждането на Тюркмян чешма
-обида към офицера от НСО охраняващ Пеевски /офицера не е виновен кого трябва да охранява/
-самоуправство на пътя и извършване на граждански арест извън правомощията му на депутат
-лъжи от Мирчев /един път е ударен, после не е бил удрян/
Оставка на Божанов от парламента за:
-навеждането на Тюркмян чешма
-оказване на влияние и заплахи към министър Йоловски
-неподържане на лична хигиена
14:39 17.05.2026
16 Хаха
Не можете ли да съберете по няколко евроцента и да му купите някакъв шампоан бе, хора избиратели на ПП-лгДБ...
14:41 17.05.2026
17 оня с коня
14:42 17.05.2026
18 Бай Араб
14:52 17.05.2026
19 Ами
През тяхното управление не направиха нищо смислено,
само празни приказки, бъркотии и още от същото.
Да си стягат багажа и да заминават за окраина.
Тук от тях нужда няма.
14:52 17.05.2026
20 Бай Араб
14:53 17.05.2026
21 Божанов
14:54 17.05.2026
22 Гост
До коментар #10 от "Лумпен":Не съм съгласен!
Първо блокиране на незаконно придобитите доходи от шишаците и подопечните им олигарси, както и разни други приватизатори от 37 години и вливането им в бюджета на страната!
След това преразглеждане и корекция на концесионните договори и даложените брутално ниски проценти за държавата!
Трето премахване на безумното финансиране от бюджета на фирми и фирмички инсталирали солари и перки! Време е сами да си осигуряват печалбата, стига толкова наливане от бюджета!
Четвърто затягане на харченето по обществени поръчки - анализ на потребности, избор на изълнители, контрол на изпълнението. Крайно време е да се спре безумния теч на средства от там!
Пето затягане на контрола на тол таксите та тировете и реално постъпване на приходи от тях!
Чак може би шесто анализ на заетите в администрацията, колко реално заети пенсионери има, анализ на заетите бройки на принципа: "разходи/ползи" и чак тогава реални съкращения!
Нека не слагаме каруцата пред коня и да обявяваме единствения "виновен" - работещите в администрацията с "огромни" доходи!
На тая "логика", те и пенсионерите много и кво... Да ги "съкратим" ли предлагаш, за да спестим от пенсии!?
14:54 17.05.2026
23 Бай Араб
14:55 17.05.2026
24 Бай Араб
До коментар #9 от "Мечо ПУХ":Румен Радев ги имплантира в управлението на държавата за да му разчистят пътя .
14:57 17.05.2026
25 Аре чупка!
14:59 17.05.2026
26 Урко
14:59 17.05.2026
27 БеГемот
15:04 17.05.2026
28 Црън Ваню
15:05 17.05.2026
29 Рискът Божанов да роди
15:11 17.05.2026
30 Артилерист
15:22 17.05.2026
31 БожаноФ
Не сме съгласни „Прогресивна България“ да Приема промени
в Закона за защита на потребителите, и
срещу високите цени на стоки и услуги,
защото ако се подобри Благосъстоянието
на Народа, на следващите избори
хората масово ще гласуват за „Прогресивна България“
и ние ще бъдем Аут от парламента
15:24 17.05.2026
32 Ваня Григорова:
е най-вредната пасмина, връхлитала някога България!
15:28 17.05.2026
33 бобошен
15:32 17.05.2026
34 хараре
15:34 17.05.2026
35 Казанлъшкия
, така че реално тоя съсел защитава високите надути цени на вносните стоки. Вкарват ги за центове, придават ги ги за евро.
15:36 17.05.2026
36 Георги
15:38 17.05.2026
37 Гош
15:43 17.05.2026
38 Луд
15:49 17.05.2026
39 Луд
До коментар #11 от "Голям рев":ПростоПутки и Да еБ
15:52 17.05.2026
40 ей,срам нямат
15:57 17.05.2026
41 Анонимен
16:21 17.05.2026
42 Горски
17:27 17.05.2026