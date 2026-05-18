Николай Вълканов: Мерките на държавата за овладяване на цените в този си вид са доста проблематични

18 Май, 2026 10:18 962 16

Трябва да бъдат преработени, а част от тях премахнати, защото ще бъдат контрапродуктивни на целта, която се търси, коментира още изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия,

Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Мерките, предложени от държавата за овладяване на цените в този си вид, са доста проблематични и затова трябва да бъдат преработени, а част от тях премахнати, защото ще бъдат контрапродуктивни на целта, която се търси. Това каза Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия, в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS. По думите му мерките изглеждат като направени за определени пазарни играчи, което е доста притеснително.
„Мерките няма да решат проблемите на производителите, тъй като те са структурни и не могат да бъдат решени с административни мерки, които ще им дадат пет стотинки повече в джоба, защото въпросът е как после тези пет стотинки ще бъдат инвестирани обратно или ще бъдат похарчени за потребление”, обясни Вълканов. Той беше категоричен, че всички структурни проблеми в земеделието са трупани през последните 30 години, много преди търговските вериги да дойдат в България.
Николай Вълканов отбеляза, че според статистика на Националната агенция по приходите, от над 4 хиляди от проверките в търговската мрежа за необосновано повишение на цените, едва под 10% са доказаните случаи, а в големите търговски вериги няма такъв случай. „Оттук идва и логичният въпрос, ако смятаме, че има необосновано повишение на цените, защо не започнем да дълбаем и по-надолу във веригата, тъй като в момента НАП няма такива правомощия”, коментира той.
Според Вълканов това, което трябва да се направи като мерки, е да се запази конкуренцията, да се запази свободата на договорни и преговорни отношения по веригата. „Има много неща, които могат да се направят по веригата, но те са свързани с огромните средства, които се разходват всяка година за сектор „Земеделие” без видим ефект. Може да се вземе цялото know-how от Западна Европа като сътрудничество, коопериране. Няма как с административни мерки да се подобри ситуацията”, заключи Вълканов.


  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 1 Отговор
    "Овладяването на цените" минава през овладяване на спекулата, в случая НАДЦЕНКИТЕ❗

    10:32 18.05.2026

  • 2 Военна зона

    16 1 Отговор
    Може да се наложи прилагането на военновременни мерки и купонна система за храна (ваучери), много скоро. А "съдебната реформа" може да представлява разстрел на място за мародерство и спекула.

    10:35 18.05.2026

  • 3 не може да бъде

    11 8 Отговор
    БОТАША каза че с щракане на пръсти ще въведе петилетните планове и ще имаме гарантирани цени за пет години напред. Не уточни ако правим петилетката за три години, какво ще стане с цените в оставащите две години.

    10:42 18.05.2026

  • 4 браво

    11 6 Отговор
    Радев е заплашил Лъгъл и КАОФФФ..ланд с изгонване !!

    10:42 18.05.2026

  • 5 бай Иван

    13 3 Отговор
    Този е адвокат на веригите!

    10:46 18.05.2026

  • 6 Търсенето

    5 6 Отговор
    и предлагането, определят цената.

    10:51 18.05.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    8 0 Отговор
    Абе карайте бе, малко див популизъм за успокояване на стадото! Колко па зле може да стане от нещо, което няма шанс въобще да проработи следващата поне 1 година?

    Истината е, че докато не се спре с хвърлянето на пари за всякакви глупости и тегленето на заеми за заплати. И докато не се спре чисто и просто прането на пари по проекти и проектчета щото там надписването е брутално - народа ще вади пари и ще наддава и цените ще растат!

    Даскали и ченгесари след като им увеличиха заплатите първото което направиха е да скочат на лизинг на нови коли, което значи, че всичко друго им е задоволено. А даскалята сега пак недоволни и пак искат...

    10:51 18.05.2026

  • 8 провинциалист

    8 1 Отговор
    "коментира още изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия" - т.е. това е гласът на Кауфланд, Билла, Технополис и още 10 подобни фирми.

    11:03 18.05.2026

  • 9 Макробиолог

    3 0 Отговор
    Свободни договорни и преговори отношения?Веднага да бъде разсъблечен и наказан с 25 тояги на гол г...,къде в западна Европа я има тоя свободия дори по отношение на собствените им търговци?

    11:09 18.05.2026

  • 10 Вие си го

    4 1 Отговор
    избрахте. Когато "вдигахте гири" колко е велик, нямаше критики. Слушахте му глупостите. Сега няма "проблематични", цункайте и си трайте

    11:10 18.05.2026

  • 11 Обработка на съзнанието на хората

    6 1 Отговор
    Овладяването на цените предполага родно производство., но такова липсва, затова
    -- ИнФлАцИЯтА у нас е най- висока в ЕС 6,5-7 % за мес април 2026. В Хърватия 5%, средно в ЕС 3%
    -- Под «мъдрото» ръководство на Спецов особен управител на дружествата на Лукойл е на загуба 60 млн за първо тримесечие 2026
    --Купуваме стари вагони от Германия,а вагонният завод в Дряново трета година не работи.
    --Още български заводи затварят, докато ЕС предлага ускоряване на унищожаването на промишлеността с акт от 400 стр. започвайки 2029 г.
    Доста народ остана без работа.
    150 хил. работника са избягали на Запад за две години. Главната причина е еврото:
    Като чуха за окончателно за влизане на еврото те (ивеститорите ) бягат от България като ПОПАРЕНИ. Примери много:
    -Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика,
    -ЯПОНСКИ завод за кабели в Карнобат се изтегли от нас.
    -Кроношпан България“  за акомулатори във В. Търново е затворен поради уж екологични причини.
    -Австрийска фирма от Кричим затвори без да плати на работниците за 5 месеца.
    --Половината от работниците на Свилоцел" в Свищов,
    --Кабелния завод (за електроника) във Враца 500 души са уволнени, «
    --Теклас» Мездра затвори.
    --Пазарджишкият производител на "Елхим Искра" АД спря работа от 23 март 2026 година — неренрабилни са. Защо не се модернизира?  Защото няма пари. Те се харчат за война или се крадат от мафиозната олигархия. А националната детска болница ще бъде кога ще бъде пост

    11:23 18.05.2026

  • 12 виновникът

    7 2 Отговор
    Всеки българин трябва да знае, че именно ето този е най-виновен за високите цени у нас. Това е официалния представител и защитник на интересите на чуждите веригите и техните стопроцентови надценки, с които грабят населението.

    11:29 18.05.2026

  • 13 Някой

    3 1 Отговор
    Поредният нпонищоправец.

    11:33 18.05.2026

  • 14 Димитър Д.

    4 1 Отговор
    Сдружението за модерна търговия е Картел на Лидъл Кауфланд и Била. Браво на Радев. Да си намалят надценките цървулите. Даже заплати и на касериеки не искат да дават. Не стъпвам в тези вериги

    11:38 18.05.2026

  • 15 Сусу Манарата

    0 0 Отговор
    Този е абсолютен шушумига.

    12:19 18.05.2026

  • 16 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    ТОЗИ ОТ КЪДЕ СЕ ПРЪКНА И АКЪЛ ДАВА?

    12:33 18.05.2026

