Мерките, предложени от държавата за овладяване на цените в този си вид, са доста проблематични и затова трябва да бъдат преработени, а част от тях премахнати, защото ще бъдат контрапродуктивни на целта, която се търси. Това каза Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия, в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS. По думите му мерките изглеждат като направени за определени пазарни играчи, което е доста притеснително.
„Мерките няма да решат проблемите на производителите, тъй като те са структурни и не могат да бъдат решени с административни мерки, които ще им дадат пет стотинки повече в джоба, защото въпросът е как после тези пет стотинки ще бъдат инвестирани обратно или ще бъдат похарчени за потребление”, обясни Вълканов. Той беше категоричен, че всички структурни проблеми в земеделието са трупани през последните 30 години, много преди търговските вериги да дойдат в България.
Николай Вълканов отбеляза, че според статистика на Националната агенция по приходите, от над 4 хиляди от проверките в търговската мрежа за необосновано повишение на цените, едва под 10% са доказаните случаи, а в големите търговски вериги няма такъв случай. „Оттук идва и логичният въпрос, ако смятаме, че има необосновано повишение на цените, защо не започнем да дълбаем и по-надолу във веригата, тъй като в момента НАП няма такива правомощия”, коментира той.
Според Вълканов това, което трябва да се направи като мерки, е да се запази конкуренцията, да се запази свободата на договорни и преговорни отношения по веригата. „Има много неща, които могат да се направят по веригата, но те са свързани с огромните средства, които се разходват всяка година за сектор „Земеделие” без видим ефект. Може да се вземе цялото know-how от Западна Европа като сътрудничество, коопериране. Няма как с административни мерки да се подобри ситуацията”, заключи Вълканов.
Николай Вълканов: Мерките на държавата за овладяване на цените в този си вид са доста проблематични
18 Май, 2026 10:18
7 ДрайвингПлежър
Истината е, че докато не се спре с хвърлянето на пари за всякакви глупости и тегленето на заеми за заплати. И докато не се спре чисто и просто прането на пари по проекти и проектчета щото там надписването е брутално - народа ще вади пари и ще наддава и цените ще растат!
Даскали и ченгесари след като им увеличиха заплатите първото което направиха е да скочат на лизинг на нови коли, което значи, че всичко друго им е задоволено. А даскалята сега пак недоволни и пак искат...
10:51 18.05.2026
11 Обработка на съзнанието на хората
-- ИнФлАцИЯтА у нас е най- висока в ЕС 6,5-7 % за мес април 2026. В Хърватия 5%, средно в ЕС 3%
-- Под «мъдрото» ръководство на Спецов особен управител на дружествата на Лукойл е на загуба 60 млн за първо тримесечие 2026
--Купуваме стари вагони от Германия,а вагонният завод в Дряново трета година не работи.
--Още български заводи затварят, докато ЕС предлага ускоряване на унищожаването на промишлеността с акт от 400 стр. започвайки 2029 г.
Доста народ остана без работа.
150 хил. работника са избягали на Запад за две години. Главната причина е еврото:
Като чуха за окончателно за влизане на еврото те (ивеститорите ) бягат от България като ПОПАРЕНИ. Примери много:
-Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика,
-ЯПОНСКИ завод за кабели в Карнобат се изтегли от нас.
-Кроношпан България“ за акомулатори във В. Търново е затворен поради уж екологични причини.
-Австрийска фирма от Кричим затвори без да плати на работниците за 5 месеца.
--Половината от работниците на Свилоцел" в Свищов,
--Кабелния завод (за електроника) във Враца 500 души са уволнени, «
--Теклас» Мездра затвори.
--Пазарджишкият производител на "Елхим Искра" АД спря работа от 23 март 2026 година — неренрабилни са. Защо не се модернизира? Защото няма пари. Те се харчат за война или се крадат от мафиозната олигархия. А националната детска болница ще бъде кога ще бъде пост
11:23 18.05.2026
