Иван Таков: Доста перверзно звучи твърдението, че българите били забогатели, харчели повече и затова се вдигали цените

15 Май, 2026 15:09 1 092 24

  • иван таков-
  • инфлация-
  • цени-
  • храни-
  • заплати-
  • пенсии

Голямата цел трябва да бъде гражданите да получават все по-високи доходи, а не да им замразяват пенсиите, заплатите и социалните разходи

Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Има и друг прочит на причините за повишената инфлация - лакомията на големите корпорации да правят по-големи печалби, казва председателят на БСП - София

Доста перверзно звучи твърдението, че българите били забогатели, харчели повече и затова се вдигали цените. Това каза Иван Таков, председател на БСП – София в ефира на телевизия "Евроком". "През последните седмици гледам и слушам знайни и незнайни десни икономисти как обясняват, че повишената инфлация у нас била функция от високите заплати, които получават българите, и от голямото харчене в социалната сфера. Да ме извиняват тези господа и дами, но България все още е с най-ниски доходи в Европейския съюз. И подобни техни твърдения граничат с перверзията", коментира Иван Таков.

Според председателя на БСП – София има и друг прочит на причините за повишената инфлация. "Ако погледнем от различен ъгъл, ще намерим друга причина - лакомията на големите корпорации да правят по-големи печалби, каза той. - Инфлацията не е ли породена по-скоро от желанието на едрия бизнес да печели повече? Не е ли точно това причината да вдигането на цените и повишението на инфлацията?! Защото аз не смятам, че заплатите и социалните разходи в България в момента са много високи. Последният държавен бюджет, който изготви предходното правителство, предложи почти 46% преразпределение от БВП за разходи в различните сфери. Тогава БСП внесе и така наречения Закон "Антиспекула" за овладяване на цените и на инфлацията. А днес разни десни икономисти настояват преразпределението да падне под 40%. На тях само ще им припомня, че разходите на държавите от ЕС са около 50% от БВП. И ние трябва да се стремим към този процент".

Според Иван Таков, със сигурност ще има някакъв резултат от предложените от настоящото правителство мерки срещу повишението на цените. "Въпросът обаче е да има траен реален резултат. Това означава задържане на цените, което по никакъв начин не бива да спира растежа на доходите на хората, коментира той. - Голямата цел трябва да бъде гражданите да получават все по-високи доходи, а не да им замразяват пенсиите, заплатите и социалните разходи и да ни обясняват, че цените на хранителните стоки и на горивата щели да се саморегулират на пазарен принцип. Това е неадекватно поведение".

Председателят на БСП – София е категоричен, че държавата трябва много сериозно да си влезе във функциите чрез регулаторите. "Ако се налага, дори да използват механизма с таван на цените. В много европейски страни вече го приложиха. В исторически план дори един от символите на дясното управление – президентът на САЩ Роналд Рейгън в началото на мандата си запази тавана на някои от цените, който беше въвел предшественикът му Джими Картър. А ние днес се притесняваме да говорим за този механизъм. Съвсем спокойно може да го използваме и за горивата, и за хранителните стоки, както и за много услуги, предлагани от големите компании. В крайна сметка – държавата трябва да бъде най-големият субект в икономиката, за да може да регулира процесите".


  • 1 кой мy дpeмe

    9 4 Отговор
    големиБОКЛУЦИ са това БЪЛГАРИТЕ
    ама много продажнаСГАН са !

    15:10 15.05.2026

  • 2 на село

    9 2 Отговор
    „Бангаранга” идва от ямайски жаргон и означава "хаос" или "суматоха".

    15:15 15.05.2026

  • 3 1488

    7 5 Отговор
    "лакомията на големите корпорации да правят по-големи печалби"

    "лакомия" и "алчност" не са икономически термини и съответно не са икономически фактори

    15:15 15.05.2026

  • 4 внуче

    14 6 Отговор
    Намаляйте и пенсиите ,защото баба и дедо от половин година са по круизи по света ,и няма кой палачинки да ми прави !!

    15:16 15.05.2026

  • 5 Пламен

    7 13 Отговор
    При средна заплата в България 1400 и в София над 2000 евро....кога българите са виждали толкова пари. Заредят се три почивни дни и магистралата за Гърция е задръстена. И това не са богатите, това са под средната класа.

    Коментиран от #22

    15:17 15.05.2026

  • 6 Тако Паков

    16 2 Отговор
    това че си позволяваш да говориш очевадностите няма да ви възкреси умрялата олигархична партия

    15:19 15.05.2026

  • 7 Мърльо,

    11 11 Отговор
    магазините и заведенията са пълни с хора на различна възраст. Стига манипулирал

    15:20 15.05.2026

  • 8 Маринов

    11 5 Отговор
    Поводът за ценовото движение "нагоре" е приемането на еврото. Някои си спомняме, че подобно беше и в Германия, където за 6-12 месеца цените от марки станаха в евро със същите цифри. И тук става така и няма спирачка. Мой познат търговец със собствен склад с технически стоки сподели, че в момента цените на пристигащите стоки са усвоени, т.е. почти същите цифри в евро. Мисля, че това е дирижирано отгоре и отвън. Чета статия на мастит наш "банкер", който казва, че с неколкократното увеличение на МРЗ и пенсиите в народните маси има натрупани много и "излишни" парични средства. И всички се втурнаха да ги прибират, с повишаване на цените. Как си мислите: след като казват, че МРЗ в България е 12 евро на час, колко ще ви струва едно мъжко подстригване сега? А по късно? А да сте видяли във фризьорски салон да се дава бележка от касов апарат? С на сергиите по пазарите да сте видели касови апарати? Както между впрочем аз видях на съботен пазар във Франция. Даже някои имаха и мобилни устройства за плащане с карти. Движим се в сивата икономика и чакаме просперитет. Не става така.

    15:31 15.05.2026

  • 9 Гост

    13 2 Отговор
    Забогатяха. Ама само тези на държавна заплатка и най-вече едни от най-вредните отпадъци - еничарите от меверето.

    15:33 15.05.2026

  • 10 Ал Бънди

    14 0 Отговор
    Стария комуняга Таков да покаже фиша си за заплата. Всеки месец взема над 5000 евра и иска да се вдигнат пак на определени съсловия с по 50-70% заплатите, за да имат и той индексация.

    15:38 15.05.2026

  • 11 Няма бира

    11 0 Отговор
    Доста первезно звучи, ти да го казваш, доста!

    15:42 15.05.2026

  • 12 Хмм

    8 4 Отговор
    Таков учства в приемането на еврото, че влизаме в общността на богатите, ето приехме еврото и "станахме богати", в Кауфланд днес опашки и пълни колички, защото само веригите запазиха прилични цени, на пазара ягоди по 5 евро килото и кисели, в Кауфланд на промоция по 3.50 и сладки

    15:42 15.05.2026

  • 13 Бебча

    5 2 Отговор
    Ако българите са били забогатели, то тогава Швеция е в Космоса.

    15:52 15.05.2026

  • 14 Наглост Пекотакова от БКП

    9 3 Отговор
    Това грозно внуче на шумкарина, терорист и убиец на невинни хора през най-черната есен в историята на нещастната ни държава - есента на 1944 г., да затвори мръсната си уста! Защото точно неговите "другари" от престъпната и кървава БКП, откърмила и него, и татко м, и дядо му, са милионери, банкери и олигарси! Също като татко му на говорителя на фатмака - Славито! Та този татко открадна огромния хладилен завод "Мраз" И не само него! Това се казва наглост и цинизъм по БКП-ейски!

    Коментиран от #23

    16:02 15.05.2026

  • 15 Метресата от Барселона

    5 3 Отговор
    Иван Таков явно го е хванала амнезията. Неговата партия БСП в престъпен сговор с ГЕРБ и ИТН, и против общественото мнение има принос за въвеждането на еврото. За тази цел правителството на констинбродския фокусник Росен Желязков започна да вдига ударно цените нагоре още от началото на 2025-та година. И едва през октомври същата година Бойко Борисов стана нагъл, заявявайки, че ще ни вкара в еврозоната от началото на 2026-та година и че това било делото на неговия живот. Всички тези политици трябва да бъдат съдени за злоупотреба с власт!

    Коментиран от #19

    16:40 15.05.2026

  • 16 да бе да

    3 2 Отговор
    Не са забогатели. Просто парите загубиха покупателната си способност. След като Асен Баба раздаде сус пай на "хората" и по-едри пачки на своите по-хора от ПП, на пазара изплуваха милиарди, а стоката остана същата и цените тръгнаха нагоре. Нещо като Кредитните милионери след Жан Виденов. Ама ПП хитро се самосвалиха за да оставят другите да се оправят. Даколкото зная става въпрос да едни 18 милиарда евро.

    17:09 15.05.2026

  • 17 Значи ...

    0 1 Отговор
    Забогателите българи много вадят нечии ДЕБЕЛИ очи.

    17:45 15.05.2026

  • 18 Дориана

    2 0 Отговор
    Иван Таков защо лъже и манипулира обществото популистки, наистина заплатите се вдигнаха в пъти , а това води до инфлация . Кое не му е ясно на Таков та е тръгнал в ефир да лъже.

    17:48 15.05.2026

  • 19 Дориана

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Метресата от Барселона":

    Да абсолютно верен коментар и точно за това Народа излезе на революция по площадите и изпрати на дъното завинаги предателската корумпирана партия БСП ОЛ. Борисов и Пеевски заедно с техните партии и те са изхвърлени от народа от властта.

    17:51 15.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ало!

    1 1 Отговор
    Кокво лошо има в това да споменем цвета на фланелката на бившия вече Финансов Министър?

    17:56 15.05.2026

  • 22 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пламен":

    ... Българинът извади кътаните пачки с левове от "дюшека" за да ги обмени за евраци и като се видя с повечко пари го удари на живот, но търговците усетиха келепира и бързо вдигнаха цените...Всички цени ще се нормализират до лятото, като вече навсякъде има отлив на клиенти.

    19:20 15.05.2026

  • 23 комунетата

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Наглост Пекотакова от БКП":

    НА ГРЕС!!!!!!

    20:47 15.05.2026

  • 24 Бг гражданин

    0 1 Отговор
    Повече краставици и домати ли купуват българите че се покачват цените или скъпи яхти коли имоти на незаконно забогатели бандюги...и всички в един кюп на икономическите лаладжии...

    21:45 15.05.2026

