Иван Таков: Доста перверзно звучи твърдението, че българите били забогатели, харчели повече и затова се вдигали цените

Има и друг прочит на причините за повишената инфлация - лакомията на големите корпорации да правят по-големи печалби, казва председателят на БСП - София

Доста перверзно звучи твърдението, че българите били забогатели, харчели повече и затова се вдигали цените. Това каза Иван Таков, председател на БСП – София в ефира на телевизия "Евроком". "През последните седмици гледам и слушам знайни и незнайни десни икономисти как обясняват, че повишената инфлация у нас била функция от високите заплати, които получават българите, и от голямото харчене в социалната сфера. Да ме извиняват тези господа и дами, но България все още е с най-ниски доходи в Европейския съюз. И подобни техни твърдения граничат с перверзията", коментира Иван Таков.

Според председателя на БСП – София има и друг прочит на причините за повишената инфлация. "Ако погледнем от различен ъгъл, ще намерим друга причина - лакомията на големите корпорации да правят по-големи печалби, каза той. - Инфлацията не е ли породена по-скоро от желанието на едрия бизнес да печели повече? Не е ли точно това причината да вдигането на цените и повишението на инфлацията?! Защото аз не смятам, че заплатите и социалните разходи в България в момента са много високи. Последният държавен бюджет, който изготви предходното правителство, предложи почти 46% преразпределение от БВП за разходи в различните сфери. Тогава БСП внесе и така наречения Закон "Антиспекула" за овладяване на цените и на инфлацията. А днес разни десни икономисти настояват преразпределението да падне под 40%. На тях само ще им припомня, че разходите на държавите от ЕС са около 50% от БВП. И ние трябва да се стремим към този процент".

Според Иван Таков, със сигурност ще има някакъв резултат от предложените от настоящото правителство мерки срещу повишението на цените. "Въпросът обаче е да има траен реален резултат. Това означава задържане на цените, което по никакъв начин не бива да спира растежа на доходите на хората, коментира той. - Голямата цел трябва да бъде гражданите да получават все по-високи доходи, а не да им замразяват пенсиите, заплатите и социалните разходи и да ни обясняват, че цените на хранителните стоки и на горивата щели да се саморегулират на пазарен принцип. Това е неадекватно поведение".

Председателят на БСП – София е категоричен, че държавата трябва много сериозно да си влезе във функциите чрез регулаторите. "Ако се налага, дори да използват механизма с таван на цените. В много европейски страни вече го приложиха. В исторически план дори един от символите на дясното управление – президентът на САЩ Роналд Рейгън в началото на мандата си запази тавана на някои от цените, който беше въвел предшественикът му Джими Картър. А ние днес се притесняваме да говорим за този механизъм. Съвсем спокойно може да го използваме и за горивата, и за хранителните стоки, както и за много услуги, предлагани от големите компании. В крайна сметка – държавата трябва да бъде най-големият субект в икономиката, за да може да регулира процесите".