Близо 80 мотоклуба искат четири ключови оставки от премиера Румен Радев
18 Май, 2026 12:48, обновена 18 Май, 2026 12:49 2 772 75

Сериозни критики понася и Агенция "Пътна инфраструктура"

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Представители на 79 мотоциклетни клуба и свободни мотористи в България изпратиха официална позиция до министър-председателя. Организациите настояват за спешни проверки на държавните органи и за незабавни оставки на ръководствата на четири ключови институции след рязкото и повсеместно поскъпване на застраховката "Гражданска отговорност" за мотори.

Заради "тежката загуба на обществено доверие, формалното отношение към сигналите и липсата на навременни действия" общността настоява министър-председателят да отстрани председателите на Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Агенция "Пътна инфраструктура".

От мотообщността заявяват, че държавата години наред не упражнява ефективен контрол върху процесите в застрахователния сектор. Според тях, въпреки промените в Кодекса за застраховането след масовите протести през 2017 година, проблемът с двуколесните превозни средства от категория "L" остава нерешен. Практиката показва, че компаниите предлагат основно едногодишни полици с разсрочено плащане, при които значителна част от мотористите спират вноските извън активния летен сезон.

Мотористите подчертават, че Комисията за финансов надзор (КФН) публично признава за над 50% несъбрани премии. Те питат защо надзорните органи не са реагирали навреме и защо липсата на контрол се компенсира чрез синхронно вдигане на цените. Според рокерите почти едновременното увеличение на премиите в сходни размери в целия сектор буди сериозни съмнения за координирани пазарни практики.

Напрежението сред мотористите ескалира допълнително от липсата на реален диалог. Според протестиращите, институциите са започнали да симулират активност и проверки едва непосредствено преди обявяването на националния протест, след седмици на формални отговори.

Сериозни критики понася и Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). От мотоорганизациите твърдят, че след като са заявили законните си протестни шествия в различни точки на страната, отделни областни пътни управления са започнали да разпращат идентични предупредителни писма, целящи да наложат забрани и санкции.

От организациите са категорични, че протестните действия за справедливост и реален контрол над застрахователите ще продължат.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз също карам кола 2 месеца

    51 24 Отговор
    в годината, но си плащам гражданска за цяла година!
    Тези с моторите богоизбрани ли са?

    Коментиран от #7, #27, #50, #51, #53, #56, #58

    12:52 18.05.2026

  • 2 Някой

    38 22 Отговор
    Мотористите нямат думата. Да си плащат високите застраховки и да си кротуват. Мизерници!

    Коментиран от #16, #61

    12:53 18.05.2026

  • 3 С , ВАС, СЪМ , БРАРЯ

    15 41 Отговор
    ИСКАМ ОСТАВКАТА НА РАДЕВ !!!

    12:54 18.05.2026

  • 4 Да искат

    15 19 Отговор
    и неговата !

    12:54 18.05.2026

  • 5 Морски

    24 26 Отговор
    Пълна подкрепа!

    12:56 18.05.2026

  • 6 Нахални и нагли

    38 18 Отговор
    Комплексари с гърмящи таралясници

    12:56 18.05.2026

  • 7 Кирил

    18 27 Отговор

    До коментар #1 от "Аз също карам кола 2 месеца":

    Да, но колата ти седи ли в гараж? Защото 99% от мотоциклетите седят в частни паркинги и гаражи, докато колата ти седи на "софията" докарана от РА (паразитчик) примерно и замърсява и пречи.

    Коментиран от #12, #19, #44, #68

    12:56 18.05.2026

  • 8 МИРО

    12 41 Отговор
    РАДЕВ ТРЯБВА ДА СЕ МАХА !!!
    ТОЙ ОТДАВНА НАС НИ Я Х А !!!

    12:56 18.05.2026

  • 9 Имат по 50 000 евро за моторетки

    39 18 Отговор
    а пък нямат за застраховки!
    Айде бе!

    12:57 18.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Анонимен

    9 32 Отговор
    Радев оставката си сай и повече не се прави на това което не си

    12:58 18.05.2026

  • 12 Даже ми седи в гаража

    20 6 Отговор

    До коментар #7 от "Кирил":

    вилата. Ползвам я 10 дена в годината да отида до морето. В София просто няма смисъл да я карам!

    Коментиран от #35, #59

    12:59 18.05.2026

  • 13 1488

    11 27 Отговор
    тепърва предстои "чудото" на боташ-арите
    направо в чудо ще се видите
    от чудеса няма да ви се яде, само ще ви се реве

    Коментиран от #28, #67

    12:59 18.05.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    12 2 Отговор
    Айде пак... и кое точно му е некоректно на коментара, че го бастисахте!!!
    ЗА НТИ ПЪТ ПИТАМ - КАК ДА СЕ ПОПРАВЯ, КАТО НЕ СТЕ МИ КАЗАЛИ КЪДЕ СЪМ СГРЕШИЛ!

    плиткоумни ли сте... рторичен въпрос, на него не отговаряйте но къде ви сърби за коментара държа!

    Коментиран от #52

    12:59 18.05.2026

  • 15 кой мy дpeмe

    6 7 Отговор
    мойта е 30 левро
    150 коня

    13:00 18.05.2026

  • 16 Некой

    20 2 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Не си съвсем прав, защото баща ми е на 65 , има петдесет кубиково скутерче , което ползва през топлия сезон да ходи с него до зеленчуковата градина и лозето до нея. Ама тая година гражданската отговорност за въпросното скутерче е 115 евра. И човека се отказа - вика как да дам 220 лв за застраховка на това бе, та аз няма да изкарам домати и краставици за 220 лв. От там. И съответно - приключи с дейността. Така че няма как за 50 кубика и за 1000 кубика да са под общ знаменател. А иначе за по-голямата част от баш "мотористите" мнението ми е горе долу като твоето . Естествено че има и изключения.

    13:00 18.05.2026

  • 17 Ижето

    20 3 Отговор
    Никой в светът не иска да плаща данъци и гражданска за кеф.Ние сме принудени от държавата и така трябва.Какво значи не искам да плащам,но ще използвам асфалта.

    Коментиран от #25

    13:01 18.05.2026

  • 18 Бай Коста

    26 6 Отговор
    Значи, ако си плащаха застраховката когато беше евтина, то нямаше да се стигне до тук. Те обаче 50 % не си ги доплащат. Гледам ги на протеста, то мотор от 20 хиляди нагоре. 50 евро обаче не иска да ги плаща. Гаранционния фонд изплатил над 2 млн евро обезщетения на потърпевши от мотори без застраховки, т.е. тези 50% дето не искат да ги плащат всъщност карат...и от къде се плаща това?...от нас, дето сме изрядни. Как ди ги подкрепя. Аз имам ремарке за колата и му плащам за цялата година, нищо че го вадя три пъти в годината, да си закарам материала до казана за ракия и да го прибера оттам и да обера лозето.

    13:04 18.05.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 8 Отговор

    До коментар #7 от "Кирил":

    Ами карай си мАторЯ 12 месеца в годината, кой ти пречи❗

    Коментиран от #23, #40

    13:05 18.05.2026

  • 20 НЯМА ДА СПРА:

    7 24 Отговор
    РАДЕВ ТРЯБВА ДА СЕ МАХА !!!!
    ТОЙ С ПРОДАЖБИ НАС НИ ЯХА !

    13:05 18.05.2026

  • 21 Да ходят в Германия

    20 5 Отговор
    Там гражданската е 300 евро на месец и още 800 евро годишен данък. Отделно други задължителни като пътна помощ технически преглед, обслужване!

    13:07 18.05.2026

  • 22 късо име

    26 6 Отговор
    Преди малко един ни мина с бясна скорост на слалом между колите, ТРОЙНА да ви направят гражданската, 90% от вас са оуигофрени

    Коментиран от #69

    13:08 18.05.2026

  • 23 Кирил

    6 6 Отговор

    До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ако имах мотор бих го карал, но не и зимата хаха.

    13:09 18.05.2026

  • 24 МОТОРИСТИТЕ

    21 5 Отговор
    Са най-големите нарушители на пътя. Полицията трябва да ги спука от глоби.

    Коментиран от #36

    13:10 18.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Да се забранят

    19 5 Отговор
    Шумови террористи

    13:11 18.05.2026

  • 27 име

    15 15 Отговор

    До коментар #1 от "Аз също карам кола 2 месеца":

    Вместо да ги плюеш, вземи ги подкрепи хората, щото утре държавата и/или някакви други частни организации, ще клатят теб. Не съм моторист, но ги подкрепям, не виждам смисъл да плащам застраховка за цяла година за нещо, което карам няколко месеца.

    Коментиран от #60, #71

    13:12 18.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Бонго Еанго

    11 7 Отговор
    Тези за устински бандити и Рокерите трябва да дадем отпор , защото нико друг неможе да се справи с тази застрахователна мафия , състояща се от страхливи мишоци , който могат само подмолно да вдигат застраховките ! Мишки , ще има отпор !!!

    Коментиран от #30

    13:15 18.05.2026

  • 30 Бонгоциклет

    6 3 Отговор

    До коментар #29 от "Бонго Еанго":

    Ощипи се и продължи нататък, щото нищо от това, което драскаш няма да се случи!

    13:19 18.05.2026

  • 31 Обикновен

    13 8 Отговор
    Като чета коментарите ми се струва, че работата е като за "Бангаранга".....хейтим по принцип, без да се задълбочаваме в темата!
    Какво общо има как карат и колко са шумни с цената на застраховката? И защо само мотористите да са "олигофре..и"?
    Някой батка с 25-30 годишен кюнец като ви затисна и ви кара на бронята да не е по-добре?

    Коментиран от #41

    13:20 18.05.2026

  • 32 123

    4 1 Отговор
    Всичките такси трябва да са процент от горивото. Караш - плащаш. Не караш-не плащаш.

    13:22 18.05.2026

  • 33 Един от онези

    16 1 Отговор
    Искаме ПЕРСОНАЛНИ застраховки, не на МПС - аз имам 4 МПС на мое име, но едновременно карам само ЕДНО - защо да плащам 4 застраховки?!?! С удоволствие ще плащам най-високата и ще имаме най-високо покритие при щета!
    Искам да плащам само за услуга, която ползвам, а не да плащам на картели!

    Коментиран от #62

    13:23 18.05.2026

  • 34 Хората не могат да спят!

    8 4 Отговор
    Цяла нощ бръмчат с моторите! На тях кой ще им плати? Недоспали отиват на работа!

    13:23 18.05.2026

  • 35 Весел Патиланец

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Даже ми седи в гаража":

    Защо не си наемаш рент-а-кар - със сигурност за 10 дни ще ти излиза по-евтино отколкото да плащаш целогодишно!?!?!

    13:24 18.05.2026

  • 36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 3 Отговор

    До коментар #24 от "МОТОРИСТИТЕ":

    Донори, сър! Ама вкарват нас в белия❗
    Преди няма и седмица карах Варна -Бургас и обратно- мАторягите вече бъркат, ама не могат да вдигат машините над асфалта ❗
    За другите изпреварвания при непрекъсната няма да коментирам, но имаше трима, които с втори пътник излизаха на линията когато между мен и автомобилът насреща имаше по-малко от 100 метра 😡
    Налагаше се двата автомобила да "бягаме в края на платното за да не си закичим мАторя на калника😡❗

    13:26 18.05.2026

  • 37 Рокерите

    9 7 Отговор
    са престъпници на пътя!
    В 99 процента.
    Има един процент нормални, всички други са убийци и ненормални, които карат по градските улици на задна гума и с бясна на скорост!
    И други такива простотии.
    Гражданската отговорност за рокери трябва да е много скъпа!😠

    Коментиран от #39

    13:26 18.05.2026

  • 38 моторрр с кошшш

    8 1 Отговор
    Да минава метлата и през тази мутропитешка агенция и през всички останали пипла в завладяната държава!

    13:27 18.05.2026

  • 39 ми не

    8 2 Отговор

    До коментар #37 от "Рокерите":

    Много рядко съм виждал мало умници с читав мотор. Основните конници без глави са с пистови мотори, вдигащи шум колкото Боинг 747. Те нямат нищо общо с рокерите.

    Коментиран от #46, #47

    13:28 18.05.2026

  • 40 Оня с Явата

    3 6 Отговор

    До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Комуняго,
    А ти защо не плащаш гражданска отговорност за проходилката? А ???

    Коментиран от #42

    13:32 18.05.2026

  • 41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "Обикновен":

    Обикновено е лесно, ама явно НЕ за всички❗
    В много страни има схема на застраховка за рискови водачи, например
    един за 10 години няма ПТП и фонда само прибира без да му изплаща и едно евро,
    а друг за 10 години има няколко ПТП-та и фондът му изплаща впъти повече от това което е получил по полицата му❗
    Затова полицата на първия се занижава, а на втория се увеличава❗
    /колеги , знам термина/

    13:33 18.05.2026

  • 42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "Оня с Явата":

    Виждам, че не ти е лесно да си П.Р.О.Z.Д и да не се пофалиш във форума с това 😀
    Като магаре, което не си ли покаже магазините на селския мегдан- все едно не е излизало от двора 😀

    Коментиран от #43

    13:36 18.05.2026

  • 43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #42 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Като магаре, което не си ли покаже МАГАРИИТЕ на селския мегдан- все едно не е излизало от двора 😀

    13:38 18.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Директора👨‍✈️

    8 2 Отговор
    Гражданската трябва да бъде като винетката. Да може да се плаща за седцмица, месец, 6 месеца или година. Какво пречи?!?

    Коментиран от #49

    13:41 18.05.2026

  • 46 Не е важно какъв мотор карат,

    6 4 Отговор

    До коментар #39 от "ми не":

    а как се държат на пътя


    Огромното мнозинство са криминални шофьори!
    Този аргумент как били карали само няколко месеца не важи!
    За това време опъват нервите на всички и на пътя и извън пътя.
    Колко пъти ми будят децата посред нощ?!
    Само скъпи застраховки за тия ненормалници.

    13:42 18.05.2026

  • 47 Щъркел

    7 2 Отговор

    До коментар #39 от "ми не":

    Напълно съгласен .
    Айде сега първо тия мото клубове да бъдат така добри да оцяснят на своите членове ,че мотоциклитите им не трябва да бъдат с избушени или премахнати заглушители ,и да са така оборудвани както са излезли от завода производител ,номерата да са поставени както трабва а не скрити и зацапани ,да спазват ЗДвП ,а не да карат на слалум между другите,и още ,и още ,и още .

    13:42 18.05.2026

  • 48 хахахах

    8 3 Отговор
    Мотористите са най-рисковите участници в движението. Логично е застраховките ин да са скъпи. За другите искания имат право.

    13:47 18.05.2026

  • 49 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #45 от "Директора👨‍✈️":

    И когато НЕ караш дадено МПС , но друго МПС нанесе щета какво правиш 🤔❓
    Не излизай с номера с гаража❗

    Коментиран от #55

    13:47 18.05.2026

  • 50 Абе мани,

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Аз също карам кола 2 месеца":

    То и аз не пътувам с колата в чужбина, ама съм принуден да си плащам задължителната за цяла година скъпа застраховка "Зелена карта" за в чужбина...

    14:10 18.05.2026

  • 51 Петър

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Аз също карам кола 2 месеца":

    Вие, имате избор и сте избрали да плащате за нещо, което не ползвате.

    14:17 18.05.2026

  • 52 Ей ДрайвингАмбреаж

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "ДрайвингПлежър":

    ти кога караш, като висиш тука денонощно да тролиш

    14:23 18.05.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Справедливо

    0 0 Отговор
    Ако трябва да реша колко месеца да карам и колко трябва да плащам,решавам.Четири евро на година.И понеже гледам да не удрям други автомобили защото съм дисциплиниран да ми плащат.

    14:26 18.05.2026

  • 55 Някой

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Взимаш обезщетението от ГО на виновника. Или смяташ, че жертвата трябва да има ГО, за да получи обезщетение?

    Коментиран от #63, #64

    14:29 18.05.2026

  • 56 Плащайси я на вноски бе папур.....

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Аз също карам кола 2 месеца":

    Рррррррр

    Коментиран от #57

    14:33 18.05.2026

  • 57 Явно си от село

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Плащайси я на вноски бе папур.....":

    Не са ти ясни нещата!

    14:41 18.05.2026

  • 58 Буфкан

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Аз също карам кола 2 месеца":

    Сигурен ли си че плащаш и не я караш, верно не си в ред....

    14:43 18.05.2026

  • 59 Ще ти кажа една тайна

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Даже ми седи в гаража":

    Може на разсрочено. Освен ако не лъжеш и пак я караш, нали?

    14:47 18.05.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 А на теб

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Двойно да ти я вдигнат

    14:48 18.05.2026

  • 62 ВЪПРОС

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Един от онези":

    A ако имаш едно МПС и го карате 5 човека .... колко застраховки трябва да има!?
    Един автомобил естествено, ако имаш , не могат да го карат и двама едновременно !!

    Коментиран от #73, #74

    14:50 18.05.2026

  • 63 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Някой":

    Я пак. Ти НЯМАШ застраховка, но ще търсиш пари от застрахователя на виновника, ако е човек, или от Оня горе, ако щетата е от природно явление🤔
    Ти да не си водач на скутер 🤔❓

    14:57 18.05.2026

  • 64 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Някой":

    Няма да получиш и цент от ЧУЖДА ГО❗
    Не коментираме Гаранционни фондове или съдебни дела❗

    15:09 18.05.2026

  • 65 Валентин

    1 0 Отговор
    Сега, имам автомобил и мотопед. Съгласието се, мотопеда се движи само през топлите месеци, няма и 1500 км на година, а гражданската като стойност е като на автомобила. Справедливо ли е?

    Коментиран от #70

    15:14 18.05.2026

  • 66 Абе

    1 0 Отговор
    Тия т-п-ци където си карат колите само до морето има влак бе б-к-ук и другият само 2 месеца ями щом си дърт об-у-ник въобще не я карай о-р-пко

    15:17 18.05.2026

  • 67 Деций

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "1488":

    Аве трол утрепан,какво чудо ще се види? Трябва да плащате и 140 евро са много малко за риска които създавате.Ксто нямате пари няма да карате ида имате мотори.Аз съм с три коли,по точно един автомобил и да суфа,карам ги само аз,три винетки,три прегледа,три застраховки,три данъка.Каранрто на мотор или МПС или неговото притежание няма задължителен характер.Вноските ви не стигат за да се покрият щетите които нанасяте.Когато покажете ,че сте нормални хора и карате по правилата и когато това е трайно установено,тогава евентуално може да имате претенции.имам приятели мотористи,но са състоятелни хора с по няколко мотора и няма мотор под 15000/20000 евро,никой не реве от тях,хората си плащат за да си чешат крастата.Като нямате 140 евро за застраховка няма да имате мотори .Пият по половин каса бира и праска две кутии цигари на ден,ама застраховката му идва много!Ае макара!

    15:26 18.05.2026

  • 68 И защо аз да плащам по-голяма

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Кирил":

    застраховка, като карането на мотор е много по-рисково занимание от карането на автомобил без да отварям приказка, че има мотоциклетисти които правят това занимание още по-рисково и са ми изправяли косата по пътищата, опитвайки се да избегна с тях инциент , който те усърдно се опитват да провокират, защото аз съм тръгнал по пътя за да стигна до някъде, а не да блъскам мотористи по трасето, които смятат че като са по-маневрени от автомобила могат да си правят всякакви експерименти с водачите и да им изпробват психиката и реакциите.

    15:29 18.05.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Валентин":

    Има една сентенция:
    "Лош закон, но закон!"
    Няма как и вълкът да е сит и агнето цяло❗
    Ти не можеш да караш едновременно автомобила и мотопеда, може да искаш една ГО. В същото време има семейства с една кола която я карат двама души- те няма да искат две застраховки🤔
    Лично моето мнение е, че трябва да има две различни застраховки, с различни суми-
    едната е именно ОТГОВОРНОСТ на водача, която покрива щети причинени по време на движение, втората застраховка на имущество, която покрива щета на МПС или мотори,
    които са на място без водач,
    от природни явления или движещи се МПС❗
    Нещо подобно е ГО и Каско❗
    (Подобно не точно същото)

    15:38 18.05.2026

  • 71 Така е.

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "име":

    И аз подкрепям. 80% от мотоциклетистите имат и автомобил. Щетите от мотоциклет са в пъти по- малки отколкото при автомобил. Да не говорим че при тежка катастрофа в автомобилите пострадали са поне трима човека. ГО трябва да бъде персоналнa за да не се плащат пет такси за различни МПС и ремарке каравана платформа и тн.

    15:42 18.05.2026

  • 72 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Ето пример още днес!
    "12-годишно дете загина с кросов мотор край Провадия"
    За какви застраховки и какви обезщетения да коментираме🤔
    Той мотора само три месеца ....🤔

    15:43 18.05.2026

  • 73 Никси

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "ВЪПРОС":

    Когато си собственик на един автомобил в застраховката фигурират твойте имена но застраховката не е към тебе а за самия автомобил ,след като автомобила има един регистрационен талон малък и голям не може на 5 човека да им направиш застраховка , ако автомобила е твоя собственост и за да го кара още едно лице той трябва да има за него генерално пълномощно освен ако не ти е от семейството , мъж ,жена деца внуци и т.н. , но когато е служебен автомобил на фирма или някви държавно учреждение трябва да имаш заповед че си назначен на този автомобил или да сте двама ортаци на него , защото спрът ли те властите от КАТ-Пътна Полиция и нямаш ли заповед че си назначен ти не можеш да докажеш че автомобила който управляваш е на фирмата или учреждението в което работиш е негово а дефакто си го откраднал , сега са законите такива не е както едно време , тогава един баща има един автомобил и го карат всички в семейството без пълномощно от собственика на автомобила защото беше правото да имаш един автомобил в семейство , сега нещата са други , и чета някои тука дето нападат един човек който я е карал колата само два месеца в годината , е да ама ако е някое Бугати или Бентли и горкия човечец е спестявал от закуската си и дори и Ретро Автомобил да е , много ясно че по новите закони ако не платиш ГО веднага от КАТ ти правят дерегистрация на автомобила и в момента който отидеш да и платиш данъка на колата може в един момент да се озъбиш че не си разбрал , но има и по лош вариан

    15:53 18.05.2026

  • 74 Никси

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "ВЪПРОС":

    Допълвам още ;
    има и един по лош вариант ако с СУМПС си професионален шофьор и си изкарваш хляба всеки ден , не си ли платил ГО дори и на автомобил който не го караш може да ти вземат Свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство за определен период от време , тогава не само ще се озъбиш но и пред очите ще ти притъмнее , за това след като са такива законите трябва да си плащаш редовно да нямаш последствията които изброих по горе че тогава ще е грамофон свири и майка плаче , тогава освен че спре женати да ти говори вкъщи но и телевизора ще ти се мръщи , а хладилника по-лек по-лек ще се поизпразва , що щото човек си пати от главата няма значение дали е Горната или Долната все е патенье у днешните времена като не доглеждаш нещата навреме , това на всеки един трябва да е като обица на ухото !!!.

    16:06 18.05.2026

  • 75 Стоенчо

    0 0 Отговор
    Оставки, че трябва да има, никой не оспорва, обаче кога тези, които искат оставки, ще започнат да спазват Закона за движение по пътищата!?

    16:55 18.05.2026

