Близо 80 мотоклуба искат четири ключови оставки от премиера Румен Радев

Представители на 79 мотоциклетни клуба и свободни мотористи в България изпратиха официална позиция до министър-председателя. Организациите настояват за спешни проверки на държавните органи и за незабавни оставки на ръководствата на четири ключови институции след рязкото и повсеместно поскъпване на застраховката "Гражданска отговорност" за мотори.
Заради "тежката загуба на обществено доверие, формалното отношение към сигналите и липсата на навременни действия" общността настоява министър-председателят да отстрани председателите на Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Агенция "Пътна инфраструктура".
От мотообщността заявяват, че държавата години наред не упражнява ефективен контрол върху процесите в застрахователния сектор. Според тях, въпреки промените в Кодекса за застраховането след масовите протести през 2017 година, проблемът с двуколесните превозни средства от категория "L" остава нерешен. Практиката показва, че компаниите предлагат основно едногодишни полици с разсрочено плащане, при които значителна част от мотористите спират вноските извън активния летен сезон.
Мотористите подчертават, че Комисията за финансов надзор (КФН) публично признава за над 50% несъбрани премии. Те питат защо надзорните органи не са реагирали навреме и защо липсата на контрол се компенсира чрез синхронно вдигане на цените. Според рокерите почти едновременното увеличение на премиите в сходни размери в целия сектор буди сериозни съмнения за координирани пазарни практики.
Напрежението сред мотористите ескалира допълнително от липсата на реален диалог. Според протестиращите, институциите са започнали да симулират активност и проверки едва непосредствено преди обявяването на националния протест, след седмици на формални отговори.
Сериозни критики понася и Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). От мотоорганизациите твърдят, че след като са заявили законните си протестни шествия в различни точки на страната, отделни областни пътни управления са започнали да разпращат идентични предупредителни писма, целящи да наложат забрани и санкции.
От организациите са категорични, че протестните действия за справедливост и реален контрол над застрахователите ще продължат.
Тези с моторите богоизбрани ли са?
7 Кирил
До коментар #1 от "Аз също карам кола 2 месеца":Да, но колата ти седи ли в гараж? Защото 99% от мотоциклетите седят в частни паркинги и гаражи, докато колата ти седи на "софията" докарана от РА (паразитчик) примерно и замърсява и пречи.
До коментар #7 от "Кирил":вилата. Ползвам я 10 дена в годината да отида до морето. В София просто няма смисъл да я карам!
14 ДрайвингПлежър
ЗА НТИ ПЪТ ПИТАМ - КАК ДА СЕ ПОПРАВЯ, КАТО НЕ СТЕ МИ КАЗАЛИ КЪДЕ СЪМ СГРЕШИЛ!
До коментар #16 от "Некой":Не си съвсем прав, защото баща ми е на 65 , има петдесет кубиково скутерче , което ползва през топлия сезон да ходи с него до зеленчуковата градина и лозето до нея. Ама тая година гражданската отговорност за въпросното скутерче е 115 евра. И човека се отказа - вика как да дам 220 лв за застраховка на това бе, та аз няма да изкарам домати и краставици за 220 лв. От там. И съответно - приключи с дейността. Така че няма как за 50 кубика и за 1000 кубика да са под общ знаменател. А иначе за по-голямата част от баш "мотористите" мнението ми е горе долу като твоето . Естествено че има и изключения.
13:00 18.05.2026
До коментар #7 от "Кирил":Ами карай си мАторЯ 12 месеца в годината, кой ти пречи❗
ТОЙ С ПРОДАЖБИ НАС НИ ЯХА !
13:05 18.05.2026
13:07 18.05.2026
23 Кирил
До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ако имах мотор бих го карал, но не и зимата хаха.
13:09 18.05.2026
26 Да се забранят
27 име
До коментар #1 от "Аз също карам кола 2 месеца":Вместо да ги плюеш, вземи ги подкрепи хората, щото утре държавата и/или някакви други частни организации, ще клатят теб. Не съм моторист, но ги подкрепям, не виждам смисъл да плащам застраховка за цяла година за нещо, което карам няколко месеца.
30 Бонгоциклет
До коментар #29 от "Бонго Еанго":Ощипи се и продължи нататък, щото нищо от това, което драскаш няма да се случи!
13:19 18.05.2026
31 Обикновен
Какво общо има как карат и колко са шумни с цената на застраховката? И защо само мотористите да са "олигофре..и"?
Някой батка с 25-30 годишен кюнец като ви затисна и ви кара на бронята да не е по-добре?
33 Един от онези
Искам да плащам само за услуга, която ползвам, а не да плащам на картели!
35 Весел Патиланец
До коментар #12 от "Даже ми седи в гаража":Защо не си наемаш рент-а-кар - със сигурност за 10 дни ще ти излиза по-евтино отколкото да плащаш целогодишно!?!?!
13:24 18.05.2026
36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #24 от "МОТОРИСТИТЕ":Донори, сър! Ама вкарват нас в белия❗
Преди няма и седмица карах Варна -Бургас и обратно- мАторягите вече бъркат, ама не могат да вдигат машините над асфалта ❗
За другите изпреварвания при непрекъсната няма да коментирам, но имаше трима, които с втори пътник излизаха на линията когато между мен и автомобилът насреща имаше по-малко от 100 метра 😡
Налагаше се двата автомобила да "бягаме в края на платното за да не си закичим мАторя на калника😡❗
13:26 18.05.2026
37 Рокерите
В 99 процента.
Има един процент нормални, всички други са убийци и ненормални, които карат по градските улици на задна гума и с бясна на скорост!
И други такива простотии.
Гражданската отговорност за рокери трябва да е много скъпа!😠
39 ми не
До коментар #37 от "Рокерите":Много рядко съм виждал мало умници с читав мотор. Основните конници без глави са с пистови мотори, вдигащи шум колкото Боинг 747. Те нямат нищо общо с рокерите.
40 Оня с Явата
До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Комуняго,
А ти защо не плащаш гражданска отговорност за проходилката? А ???
41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #31 от "Обикновен":Обикновено е лесно, ама явно НЕ за всички❗
В много страни има схема на застраховка за рискови водачи, например
един за 10 години няма ПТП и фонда само прибира без да му изплаща и едно евро,
а друг за 10 години има няколко ПТП-та и фондът му изплаща впъти повече от това което е получил по полицата му❗
Затова полицата на първия се занижава, а на втория се увеличава❗
/колеги , знам термина/
13:33 18.05.2026
42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #40 от "Оня с Явата":Виждам, че не ти е лесно да си П.Р.О.Z.Д и да не се пофалиш във форума с това 😀
Като магаре, което не си ли покаже магазините на селския мегдан- все едно не е излизало от двора 😀
46 Не е важно какъв мотор карат,
До коментар #39 от "ми не":а как се държат на пътя
Огромното мнозинство са криминални шофьори!
Този аргумент как били карали само няколко месеца не важи!
За това време опъват нервите на всички и на пътя и извън пътя.
Колко пъти ми будят децата посред нощ?!
Само скъпи застраховки за тия ненормалници.
13:42 18.05.2026
47 Щъркел
До коментар #39 от "ми не":Напълно съгласен .
Айде сега първо тия мото клубове да бъдат така добри да оцяснят на своите членове ,че мотоциклитите им не трябва да бъдат с избушени или премахнати заглушители ,и да са така оборудвани както са излезли от завода производител ,номерата да са поставени както трабва а не скрити и зацапани ,да спазват ЗДвП ,а не да карат на слалум между другите,и още ,и още ,и още .
13:42 18.05.2026
49 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #45 от "Директора👨✈️":И когато НЕ караш дадено МПС , но друго МПС нанесе щета какво правиш 🤔❓
Не излизай с номера с гаража❗
Коментиран от #55
13:47 18.05.2026
50 Абе мани,
До коментар #1 от "Аз също карам кола 2 месеца":То и аз не пътувам с колата в чужбина, ама съм принуден да си плащам задължителната за цяла година скъпа застраховка "Зелена карта" за в чужбина...
14:10 18.05.2026
51 Петър
До коментар #1 от "Аз също карам кола 2 месеца":Вие, имате избор и сте избрали да плащате за нещо, което не ползвате.
14:17 18.05.2026
52 Ей ДрайвингАмбреаж
До коментар #14 от "ДрайвингПлежър":ти кога караш, като висиш тука денонощно да тролиш
14:23 18.05.2026
55 Някой
До коментар #49 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Взимаш обезщетението от ГО на виновника. Или смяташ, че жертвата трябва да има ГО, за да получи обезщетение?
56 Плащайси я на вноски бе папур.....
До коментар #1 от "Аз също карам кола 2 месеца":Рррррррр
57 Явно си от село
До коментар #56 от "Плащайси я на вноски бе папур.....":Не са ти ясни нещата!
14:41 18.05.2026
58 Буфкан
До коментар #1 от "Аз също карам кола 2 месеца":Сигурен ли си че плащаш и не я караш, верно не си в ред....
14:43 18.05.2026
59 Ще ти кажа една тайна
До коментар #12 от "Даже ми седи в гаража":Може на разсрочено. Освен ако не лъжеш и пак я караш, нали?
14:47 18.05.2026
До коментар #2 от "Някой":Двойно да ти я вдигнат
14:48 18.05.2026
62 ВЪПРОС
До коментар #33 от "Един от онези":A ако имаш едно МПС и го карате 5 човека .... колко застраховки трябва да има!?
Един автомобил естествено, ако имаш , не могат да го карат и двама едновременно !!
63 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #55 от "Някой":Я пак. Ти НЯМАШ застраховка, но ще търсиш пари от застрахователя на виновника, ако е човек, или от Оня горе, ако щетата е от природно явление🤔
Ти да не си водач на скутер 🤔❓
14:57 18.05.2026
64 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #55 от "Някой":Няма да получиш и цент от ЧУЖДА ГО❗
Не коментираме Гаранционни фондове или съдебни дела❗
15:09 18.05.2026
67 Деций
До коментар #13 от "1488":Аве трол утрепан,какво чудо ще се види? Трябва да плащате и 140 евро са много малко за риска които създавате.Ксто нямате пари няма да карате ида имате мотори.Аз съм с три коли,по точно един автомобил и да суфа,карам ги само аз,три винетки,три прегледа,три застраховки,три данъка.Каранрто на мотор или МПС или неговото притежание няма задължителен характер.Вноските ви не стигат за да се покрият щетите които нанасяте.Когато покажете ,че сте нормални хора и карате по правилата и когато това е трайно установено,тогава евентуално може да имате претенции.имам приятели мотористи,но са състоятелни хора с по няколко мотора и няма мотор под 15000/20000 евро,никой не реве от тях,хората си плащат за да си чешат крастата.Като нямате 140 евро за застраховка няма да имате мотори .Пият по половин каса бира и праска две кутии цигари на ден,ама застраховката му идва много!Ае макара!
15:26 18.05.2026
68 И защо аз да плащам по-голяма
До коментар #7 от "Кирил":застраховка, като карането на мотор е много по-рисково занимание от карането на автомобил без да отварям приказка, че има мотоциклетисти които правят това занимание още по-рисково и са ми изправяли косата по пътищата, опитвайки се да избегна с тях инциент , който те усърдно се опитват да провокират, защото аз съм тръгнал по пътя за да стигна до някъде, а не да блъскам мотористи по трасето, които смятат че като са по-маневрени от автомобила могат да си правят всякакви експерименти с водачите и да им изпробват психиката и реакциите.
15:29 18.05.2026
70 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #65 от "Валентин":Има една сентенция:
"Лош закон, но закон!"
Няма как и вълкът да е сит и агнето цяло❗
Ти не можеш да караш едновременно автомобила и мотопеда, може да искаш една ГО. В същото време има семейства с една кола която я карат двама души- те няма да искат две застраховки🤔
Лично моето мнение е, че трябва да има две различни застраховки, с различни суми-
едната е именно ОТГОВОРНОСТ на водача, която покрива щети причинени по време на движение, втората застраховка на имущество, която покрива щета на МПС или мотори,
които са на място без водач,
от природни явления или движещи се МПС❗
Нещо подобно е ГО и Каско❗
(Подобно не точно същото)
71 Така е.
До коментар #27 от "име":И аз подкрепям. 80% от мотоциклетистите имат и автомобил. Щетите от мотоциклет са в пъти по- малки отколкото при автомобил. Да не говорим че при тежка катастрофа в автомобилите пострадали са поне трима човека. ГО трябва да бъде персоналнa за да не се плащат пет такси за различни МПС и ремарке каравана платформа и тн.
72 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"12-годишно дете загина с кросов мотор край Провадия"
За какви застраховки и какви обезщетения да коментираме🤔
Той мотора само три месеца ....🤔
73 Никси
До коментар #62 от "ВЪПРОС":Когато си собственик на един автомобил в застраховката фигурират твойте имена но застраховката не е към тебе а за самия автомобил ,след като автомобила има един регистрационен талон малък и голям не може на 5 човека да им направиш застраховка , ако автомобила е твоя собственост и за да го кара още едно лице той трябва да има за него генерално пълномощно освен ако не ти е от семейството , мъж ,жена деца внуци и т.н. , но когато е служебен автомобил на фирма или някви държавно учреждение трябва да имаш заповед че си назначен на този автомобил или да сте двама ортаци на него , защото спрът ли те властите от КАТ-Пътна Полиция и нямаш ли заповед че си назначен ти не можеш да докажеш че автомобила който управляваш е на фирмата или учреждението в което работиш е негово а дефакто си го откраднал , сега са законите такива не е както едно време , тогава един баща има един автомобил и го карат всички в семейството без пълномощно от собственика на автомобила защото беше правото да имаш един автомобил в семейство , сега нещата са други , и чета някои тука дето нападат един човек който я е карал колата само два месеца в годината , е да ама ако е някое Бугати или Бентли и горкия човечец е спестявал от закуската си и дори и Ретро Автомобил да е , много ясно че по новите закони ако не платиш ГО веднага от КАТ ти правят дерегистрация на автомобила и в момента който отидеш да и платиш данъка на колата може в един момент да се озъбиш че не си разбрал , но има и по лош вариан
74 Никси
До коментар #62 от "ВЪПРОС":Допълвам още ;
има и един по лош вариант ако с СУМПС си професионален шофьор и си изкарваш хляба всеки ден , не си ли платил ГО дори и на автомобил който не го караш може да ти вземат Свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство за определен период от време , тогава не само ще се озъбиш но и пред очите ще ти притъмнее , за това след като са такива законите трябва да си плащаш редовно да нямаш последствията които изброих по горе че тогава ще е грамофон свири и майка плаче , тогава освен че спре женати да ти говори вкъщи но и телевизора ще ти се мръщи , а хладилника по-лек по-лек ще се поизпразва , що щото човек си пати от главата няма значение дали е Горната или Долната все е патенье у днешните времена като не доглеждаш нещата навреме , това на всеки един трябва да е като обица на ухото !!!.
