Близо 80 мотоклуба искат четири ключови оставки от премиера Румен Радев

Представители на 79 мотоциклетни клуба и свободни мотористи в България изпратиха официална позиция до министър-председателя. Организациите настояват за спешни проверки на държавните органи и за незабавни оставки на ръководствата на четири ключови институции след рязкото и повсеместно поскъпване на застраховката "Гражданска отговорност" за мотори.

Заради "тежката загуба на обществено доверие, формалното отношение към сигналите и липсата на навременни действия" общността настоява министър-председателят да отстрани председателите на Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Агенция "Пътна инфраструктура".

От мотообщността заявяват, че държавата години наред не упражнява ефективен контрол върху процесите в застрахователния сектор. Според тях, въпреки промените в Кодекса за застраховането след масовите протести през 2017 година, проблемът с двуколесните превозни средства от категория "L" остава нерешен. Практиката показва, че компаниите предлагат основно едногодишни полици с разсрочено плащане, при които значителна част от мотористите спират вноските извън активния летен сезон.

Мотористите подчертават, че Комисията за финансов надзор (КФН) публично признава за над 50% несъбрани премии. Те питат защо надзорните органи не са реагирали навреме и защо липсата на контрол се компенсира чрез синхронно вдигане на цените. Според рокерите почти едновременното увеличение на премиите в сходни размери в целия сектор буди сериозни съмнения за координирани пазарни практики.

Напрежението сред мотористите ескалира допълнително от липсата на реален диалог. Според протестиращите, институциите са започнали да симулират активност и проверки едва непосредствено преди обявяването на националния протест, след седмици на формални отговори.

Сериозни критики понася и Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). От мотоорганизациите твърдят, че след като са заявили законните си протестни шествия в различни точки на страната, отделни областни пътни управления са започнали да разпращат идентични предупредителни писма, целящи да наложат забрани и санкции.

От организациите са категорични, че протестните действия за справедливост и реален контрол над застрахователите ще продължат.