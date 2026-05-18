Колко ще ни струва домакинството на „Евровизия” догодина

18 Май, 2026 13:29 2 976 113

Според доц. Моравенов чрез продажбата на акции от държавни предприятия на борсата ще бъдат постигнати няколко цели едновременно

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Вече започнаха дебатите къде България ще посрещне „Евровизия” следващата година. Как историческият успех ще се отрази на имиджа на страната ни и колко ще спечели икономиката ни коментират в студиото на „Твоят ден” по NOVA NEWS финансовият анализатор Деян Василев и икономистът Владимир Сиркаров.

„В икономически план ще наблюдаваме явлението „Дараномика” - това е икономиката, която DARA и феноменът „Евровизия” ще донесат в България. Той не бива да бъде подценяван”, заяви Деян Василев. Той коментира, че организацията на „Евровизия” ще допринесе за туризма, културната познаваемост на България, цялата екосистема от музиканти, както и, че ефектът на „Дараномиката” ще помага на българските естрадни изпълнители. „Най-важното е този дух на свобода, който DARA дава, а „Бангаранга” е едно от проявленията му. DARA лишава много хора от оправдания във всички сектори”, каза още той.

Икономистът Владимир Сиркаров коментира, че поне 30 млн. евро може да струва на страната ни домакинството на „Евровизия” догодина. „Оттук насетне идва едно огромно предизвикателство, свързано с организирането на подобно събитие. Още от сега трябва да се започне активно работата и бюджетирането, защото разходите са сериозни. Ако се погледнат предходни, са стигали до 50-60 млн. евро. Средно около 30-35 млн. евро може да струва домакинството, което е сериозна сума, но не чак толкова от гледна точка на потенциалните позитиви”, каза той.

„Ако организираме наистина добро събитие, от гледна точка на медийното отразяване, което е световно, а не само в Европа, репутационно ще имаме много позитиви, които ще са за години напред. На пръв поглед парите, които ще се дадат от БНТ, общината, държавата и Европа, със сигурност могат да се изплатят и то многократно”, посочи още икономистът.

По думите му най-големият риск са мерките за сигурност. „Тези, свързани с тероризъм, трябва да са безупречни. От гледна точка на настаняването не мисля, че ще има казус. А относно инфраструктура трябва да се помисли за потоците от хора”, каза още той.

„Най-важното е, че този успех може да е един сериозен катализатор за музикалната и развлекателната индустрия в България. DARA и нейният екип показаха, че е възможен български успех в международен план”, каза Сиркаров.

Събеседниците обсъдиха и подготвяната от държавата възможност гражданите да могат да закупуват акции от държавни предприятия. Темата коментира и доц. Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българската фондова борса. Той обясни какво означава на практика хората да могат да купуват акции от държавни дружества.

„Хората ще могат да инвестират в икономиката на държавата и освен спестяванията им да стоят в банкови сметки, ще могат да получат по-висока доходност, инвестирайки в едни от най-големите български компании. Това ще привлече и много чуждестранни институционални инвеститори”, посочи той.

По отношение на печалбата доц. Моравенов коментира, че на българския пазар, и не само, има инструменти, в които се печели гарантирано, като държавните ценни книжа. „Те дават по-малка доходност, но абсолютно гарантирана, както и ясен хоризонт. Това са най-лесните инструменти за възпитаване на инвестиционни знания в населението, защото няма риск. Ако говорим за акциите, в тях има риск, но той е свързан с бизнеса на компанията. Ако вие познавате компанията, ако тя е голяма, има история и се развива, вероятността да загубите не е толкова голяма, а по-скоро по-малка. В по-дългосрочен план инвестицията в акции бие инфлацията и то съществено”, каза той.

Той каза още, че чрез продажбата на акции от държавни предприятия на борсата ще бъдат постигнати няколко цели едновременно. „Това ще осигури доста средства, които могат да влязат в държавата и да бъдат използвани за различни инициативи, като тези пари не са дълг. Другото е, че тези държавни компании ще станат доста по-прозрачни и решенията, които взимат ще бъдат достъпни за множество инвеститори. Допълнително това ще привлече много инвестиционен интерес в България, включително и от глобални инвеститори”, каза още доц. Моравенов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    27 2 Отговор
    Ако дадем бг гражданство на участниците в конкурса, нищо няма да ни струва. Даже можем да ги поострижем с данъци и глоби.

    13:33 18.05.2026

  • 2 Сила

    25 15 Отговор
    Мунчо Боташов за нищо ги нема тия цифри ...

    13:33 18.05.2026

  • 3 Гост№4442

    39 11 Отговор
    Децата бангарангват в училище,спокойно народе светло бъдеще ни чака.

    Коментиран от #28, #31, #63

    13:34 18.05.2026

  • 4 ДоДо

    15 31 Отговор
    Важното е че ще се изплати многократно!

    Коментиран от #8, #14

    13:34 18.05.2026

  • 5 Спрете вече

    46 29 Отговор
    Дара ни натресе организацията на най-бездарното шоу в света да го организираме. Лично мисля че с тая победа пак ни сложиха от страната на булката. Пари за хляб и сирене нямаме, Евровизия ще правим.

    Коментиран от #11, #47

    13:34 18.05.2026

  • 6 Кирил

    42 2 Отговор
    Ще струва на държавата а печалбата от 200-300 милиона ще я прибере някой частник близък до шиши и тиквата.

    13:34 18.05.2026

  • 7 последния талибан

    34 8 Отговор
    Hашите приятели украинци гласуваха ли за Дара... A Украински медии намекват за „руско влияние“ около победата на Дара...

    13:35 18.05.2026

  • 8 Контра

    27 4 Отговор

    До коментар #4 от "ДоДо":

    На кого ще изплати и в кой джоб ще влязат?

    Коментиран от #12

    13:37 18.05.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    32 4 Отговор
    Tолкова простотии надрусани на едно място, трябва да се смятат за чисто престъпление!
    Какво сме показали и на кого, като песента не е наша - платили сме да ни я напишат. Та какво казваш на драгата публика? Че си некадърен!

    Потенциални ползи, с неясен характер срещу реални разходи и то далеч няма да са 30 милиона още повече че ПАК ЩЕ ТРЯБВА ДА ПЛАЩАМЕ на някой да го прави!

    Айде туристическия бранш като очаква приходи да си бръкне в джобчето и да плати масрафа! Аз не очаквам приход - напротив, най-вероятно тая простотия ще доведе до някакви било то и временни повишения на цени на туристически и ресторантьорски услуги и реално ще ни бъркат пак в джоба богопомазаните туристици!

    Коментиран от #19, #52

    13:39 18.05.2026

  • 10 Дърта комунистка

    13 12 Отговор
    ей че лоша тая Дара бе. как не я е срам да спечели. Сега бабите ще останат без пенсии

    13:39 18.05.2026

  • 11 кръчмар

    24 2 Отговор

    До коментар #5 от "Спрете вече":

    Tе ще си го направят и организират АМА С НАШИ ПАРТИ щото сме мазохисти!

    13:40 18.05.2026

  • 12 ре контра

    7 5 Отговор

    До коментар #8 от "Контра":

    В българската хазна под формата на данъци и приходи от туризъм

    Коментиран от #79

    13:40 18.05.2026

  • 13 Буревестников

    27 3 Отговор
    "Този Конкурс рязко ще вдигне нивото на българската нАука и Култура" е казал доцент Денев ! И аз мисля така ! А за парите дръжте Гълъб Донев-плюс-минус 50 милиона.Детскста болница ще почака.

    13:41 18.05.2026

  • 14 Хахаха

    17 4 Отговор

    До коментар #4 от "ДоДо":

    ще се изплати като гейджирото ви - с 15 000 000 милиона еврака вътре

    13:42 18.05.2026

  • 15 няма угодия

    8 13 Отговор
    на злобарската мас тия.
    Ша ти докарат стотици хиляди платежоспособни фенове които ще пръснат хиляди еврака да си начешат крастата за музика. Следователно ако се представим добре ще пренасочим голяма част европейски туристи за следващите 2-3 години докато отмине "хайпЪ". Ама не... искаме само да взимаме без да даваме.

    Коментиран от #24

    13:43 18.05.2026

  • 16 Истината

    24 5 Отговор
    Този разврат и парад на пошлостта не трябва да идва в България! Има ли хора останали, които да се противопоставят, или всички вече сте част от "Новото Нормално" ?!

    Коментиран от #18

    13:44 18.05.2026

  • 17 е стига де

    5 1 Отговор
    един ден не е минал и вече за пари се говори, думи нямам....

    13:45 18.05.2026

  • 18 ФАКТ

    6 5 Отговор

    До коментар #16 от "Истината":

    23 пъти любимата ти пе де Рассия е участвала на този парад, че и го е печелила дори веднъж, а 4 пъти е била на второ място... Само да ти кажа, че като плюеш - доста хвърчи по тебе щото си неук.

    13:46 18.05.2026

  • 19 Расташки

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":

    пускайте жалби до СЕМ вe хора ! A има и други начини ( Завеждане на наказателно дело (Тъжба в съда) , Граждански иск за обезщетение: за претърпени неимуществени вреди (стрес, уронване на престижа)

    13:47 18.05.2026

  • 20 Перо

    12 2 Отговор
    Ясно е, че държавата ще се “набута” здраво, защото ще има максимум 10% възвращаемост, поради сивата икономика и символичното плащане на данъци! Остава само да иска парите за ТВ права и официалните приходи по банков път от организаторите на конкурса, от където има възможност за контрол! Основните приходи за бюджета от БГ са загубени!

    13:49 18.05.2026

  • 21 малиии

    4 2 Отговор
    как ги разбираш само. евала... кажи си името да те сложим като министър на икономиката. Сигурен ли си че са точно 10.. да не се 11%?
    като вземете да дрънкате числа по форумите направо си мислите че някой ви се връзва, че сте експерти. Мишоци с пробити джобове.

    13:51 18.05.2026

  • 22 Питане

    4 2 Отговор
    Някой може ли да ми отговори защо Алла Пугачова пееше "Арлекино, Арлекино", а не Буратито, Буратино", за възхвала на откраднатият герой.
    Между тук коментиращите изпъква с познанията си един "другар" -
    БАЙ /еди кой си/.
    Би било радост за мен, ако "друтарят" ме възнагради с компетентен отговор.

    13:52 18.05.2026

  • 23 НИЩО МУ НЯМА

    5 2 Отговор
    ПОНЕ ОТ ДЖИРОТО
    НЯЙОЛКО ОТСЕЧКИ
    БЯХА ПРЕАСФАЛТИРАНИ...
    СИГУРНО ЗА БГ ЕВРОВИЗИОН
    ПОНЕ ДА СЛОЖАТ
    СВЕТОФАРИ НА КРЪФОВОТО КР.
    ПРЕД ЗАЛАТА С ОСМИЦИ☝

    13:52 18.05.2026

  • 24 Буревестников

    7 5 Отговор

    До коментар #15 от "няма угодия":

    Да де,само че,тези "фенове" всички са Содомоти! Всички Содомоти ще кацнат тук.А я ги нещем.Не им щем нито еврата,нито доларите!

    Коментиран от #26, #29, #30

    13:53 18.05.2026

  • 25 Кочо

    5 8 Отговор
    Ей, черногледци! Евровизия бе западнал конкурс до преди 2 седмици! Но, откакто там се появи Дара, нещата буквално станаха нагледно Бангаранга - буря - бунт - смут - хаос - експлозия - изпускане на напрежението - освобождаване! Не само конкурса - Светът след Дара на Евровизия вече не е същия! Ако не сте го почуствали, постарайте се да го разберете! Западните медии говорят, че само една дива, луда, шантава, супертанцувална песен от България е спасила Евровизия от самата нея! Само гледайте догодина какво става - революция Бангаранга!

    Коментиран от #87

    13:54 18.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 И тази мода ще мине

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост№4442":

    Добре че не разбират за какво става дума.

    13:56 18.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 няма угодия

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Буревестников":

    ти вече си кацнал содомОте.

    13:59 18.05.2026

  • 31 Демокрация

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Гост№4442":

    Ами виселят се децата.Ти като не можеш,само ше драскаш из нета

    14:01 18.05.2026

  • 32 Директора👨‍✈️

    8 8 Отговор
    Ах каква гадна, долна и злобна измет сме ние българитееееее. Ах лелееееее. Направо откачам от това тесногръдие, от тази савист и злоба. Няма друга толкова долна нация, няма. Най-недоволните и мрънкащи хора!!! Вечно нямат. Вечно някой им е виновен. Вечно нещо не им харесва. А иначе само седи и нищо не прави. Все чака "някой да го оправи"! Нищо, нищичко не заслужаваме.

    Коментиран от #39, #69, #72

    14:02 18.05.2026

  • 33 аре бе пе де Рассийски филчета

    3 3 Отговор
    Русия е участвала на това 23 пъти (България 16).
    Русия го е печелила, че и 4 пъти е била втора.
    Сега като я нама веднага почнахте да хейтите по евровизията.
    Що тогава не го правихте, а викахте слава пе де РАссия?

    14:03 18.05.2026

  • 34 Гaдина

    5 3 Отговор
    Хубаво би било да се откажем. Ние сме фалирала държава.
    И за какво ни е втори гей пaрад - веднъж през м. май (за евровизия) и втори път юли-август...

    14:03 18.05.2026

  • 35 Копейките

    4 4 Отговор
    ще получат удар. С тия средства можеше да се платят толкова много помощи за безработни копейки... А сега ще спят в кашони около арената на Евровизия

    14:04 18.05.2026

  • 36 мурзилкит€ в кома

    2 1 Отговор
    кеееееееф.... много ме кефят като квичат и агонизират

    14:06 18.05.2026

  • 37 Объркана копейка

    4 3 Отговор
    Аз конкурс, в който не участват и не печелят монголоидните ни пратя от матушка пРосия НЕ признавам !

    14:07 18.05.2026

  • 38 Ха,ха

    4 3 Отговор
    Копейките трябва ги ръсиме е със светена вода,да се освестят от шока😂😂

    14:07 18.05.2026

  • 39 Това

    2 3 Отговор

    До коментар #32 от "Директора👨‍✈️":

    са основно безработните копейки които киснат в нета по цял ден и хейтят от детската стая докато мама ги храни с пенсията си. Те мразят всеки който е успял, за разлика от тях.

    14:08 18.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬

    2 0 Отговор
    Честно е да се спонсорира от сдруженията на Тарзан Алибегов, вс пак те ще са най големите бенефициенти.
    За да получиш, трябва да дадеш !

    14:09 18.05.2026

  • 42 Ех хейтърчета

    0 3 Отговор
    "Завистта е най-искрената форма на признание"

    14:11 18.05.2026

  • 43 Анонимен

    4 1 Отговор
    Домакинството ще ни струва по малко от вноската ни в заема/ дарението за Украйна.

    14:11 18.05.2026

  • 44 Фют

    4 6 Отговор
    100 мил за детска болница да си лекуват децата нямат , ама 200-300 мил за бонго-ронго имат. Либерастиии.

    Коментиран от #48, #49

    14:11 18.05.2026

  • 45 Простокурин

    2 6 Отговор
    Ако искате копейковизия- Сочи! Я направете един конкурс в Сочи бе! Да се види, че има истински копейкаджии тука! Какви са тези маймунски танци? Каква е тази Дара?

    14:11 18.05.2026

  • 46 Теслатъ

    4 0 Отговор
    """"Колко ще ни струва домакинството на „Евровизия” догодина"""" ------ Сега ми стана как и защо спечелихме с Бангаранга... !!!

    14:12 18.05.2026

  • 47 Пряк износ

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Спрете вече":

    Точно, идват екипи хотели, хора туристи. Италианци и французи от какво печелят. Това е туризъм и ддс. Поне 4 пъти повече ще спечелят

    14:12 18.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 какви 200 млн бе

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Фют":

    3 млрд, даже 30 млрд. ти не си уред. 200 млн... до никъде не са. даже 300 млрд ще похарчат.

    14:14 18.05.2026

  • 50 Възpожденец 🇧🇬

    2 7 Отговор
    Забележете - няма българин, който да е направил нещо реално на световната сцена за България - ама наистина СВЕТОВНАТА, и руските kyчета да не са се спуснали да го разкъсат - Дара, Георги Господинов, Христо Грозев ... !
    Сега разбирате ли фикс идеята ми за руската nacмина - България не може да е повече от московския KEHEФ!

    14:14 18.05.2026

  • 51 Абе

    4 2 Отговор
    Евровизия е компания създадена и контролирана от BBC (UK) и няма нищо общо с Европа и европейците.

    14:15 18.05.2026

  • 52 Буревестников

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":

    На мен едно пиленце ми каза,че Цялата Креатура на песента е дело на екипа на....Копейката Киркоров.А сега,де !

    14:16 18.05.2026

  • 53 Някой

    4 1 Отговор
    "Той каза още, че чрез продажбата на акции от държавни предприятия на борсата ще бъдат постигнати няколко цели едновременно." Да се чуди човек от къде ги намират такива "мислители".

    14:17 18.05.2026

  • 54 Руски икономист

    3 3 Отговор
    Вноската на България в ЕС е между 550 и 950 млн евро. за последните 10 години
    А пък
    Приходите са ни само 0.88 до 1.850... МЛРД
    де са 950 де е 1.8.
    950 е много повече от 1.8

    Коментиран от #62

    14:18 18.05.2026

  • 55 Фют

    5 4 Отговор
    100 милиона за детска болница . А Болницата ще почака, важно е да има бонго-ронго.

    Коментиран от #58

    14:19 18.05.2026

  • 56 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    2 2 Отговор
    До нова година България трябва да изпъди блатните подлоги към калта на тайгата, щото ще са голям позор за държавата,хилядите гости ще се питат защо в България обитават хора със блатопитеци?!!

    14:20 18.05.2026

  • 57 Бангаранга мощ и сила

    2 2 Отговор
    Филип Киркоров е българин от Варна,останалото е за наивници русофили

    14:20 18.05.2026

  • 58 е как

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "Фют":

    така е... 30 млрд ще дадат за конерта.

    14:21 18.05.2026

  • 59 ДАРА

    1 0 Отговор
    ТИ СИ ВЕЧЕ ЗЛАТНОТО МОМИЧЕ ОТ ГРАДЪ НА НАЙ СТАРОТО ЗЛАТО В СВЕТЪ И ЗЛАТНИТЕ ПЯСЪЦИ. ЩЕ ТИ ОТИВАТ ВЕЧЕ ЗЛАТИСТИ КОСТЮМИ ПО МНОГО ПРИЧИНИ. КУКЕРСКИТЕ КОЗИ КОСТЮМИ ГИ ОСТАВИ ВЕЧЕ НА КУКЕРИТЕ ОТ КУКЕРЛАНДИЯ.ВАРНА РОДНОТО ТИ МЯСТО СЕ НУЖДАЕ ОТ ТВОЯТА РЕКЛАМА.

    14:22 18.05.2026

  • 60 ОХИ

    7 2 Отговор
    Значи държавата, тоест от нашия джоб, ще налее 60 милиона евро за организиране на Евровизия, за да може частниците от туризма и ресторантьорите да направят печалби ? Ние сме бедна, проскубана бананова република която затъва в заеми и не трябва да организираме тази простотия !

    Коментиран от #68

    14:22 18.05.2026

  • 61 ей русомухльовци

    5 5 Отговор
    Ако не беше Дара там щеше да спечелят евреите. Кое не ви изнася повече родосотстъпници.

    14:22 18.05.2026

  • 62 Бай Желю шумкаря

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Руски икономист":

    Три на десет,колко,че русофилите с тия празни кратуни не можем да смятаме,кое е число кое цифра

    14:22 18.05.2026

  • 63 Мемо

    7 8 Отговор

    До коментар #3 от "Гост№4442":

    А по - добре ли е Азис и себеподобните му? Големи разбирачи станахте изведнъж. Цяла Европа призна тази песен, само за Ганьо няма угодия!

    Коментиран от #74, #76, #80

    14:23 18.05.2026

  • 64 А, добър ден!

    3 1 Отговор
    Мина еуфорията, добър ден реалността! За удоволствията трябва да се плаща. А и да дойдат да видят дупките по улиците, оставени след строежите, боклуците и т.н.

    14:23 18.05.2026

  • 65 ДАЛИ

    2 0 Отговор
    Дали 2008ма (Путин премиер за 1 мандат и се размени с Армагадонтчкик за президент) когато руснака Дима Билан спечели. А го знаем с каква ориентация беше... що се радвахте бе русоджендъри?

    14:25 18.05.2026

  • 66 Браво

    3 2 Отговор
    Разбира се най добре Радев да продаде домакинство на Москва. След Боташ ще е сделката на века .

    14:26 18.05.2026

  • 67 Построяваме

    1 2 Отговор
    една читава концертна зала в Слънчев бряг и сме готови!
    Инфраструктурата, легловата база, забавленията за туристите - всичко е налице!
    Хем концерт, хем купон!
    Западняците ще се избият да идват!
    Летище Сарафово е с нова писта, приема абсолютно всякакви самолети.

    14:27 18.05.2026

  • 68 Бизнесмен

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "ОХИ":

    За какви пари от вашия джоб говорите постоянно галошите на минимална заплата ?

    14:29 18.05.2026

  • 69 оня с коня

    1 4 Отговор

    До коментар #32 от "Директора👨‍✈️":

    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    14:30 18.05.2026

  • 70 1234

    0 0 Отговор
    Бургас е септична яма,само селянджъри,миналата седмица Желю русофила го хванаха да такова куче на центъра на бургас

    14:30 18.05.2026

  • 71 Дара

    0 0 Отговор
    Да ми го бара

    14:32 18.05.2026

  • 72 шопа

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Директора👨‍✈️":

    Еваларка шефче , баш така а. Туй го преживех у чужбинско (над 20г. у 3дръжаве). Тогива си бе (така отвътре) а подадеш ръка на сънародник. Нема брат , и тука , и навънка...за НИЩО не стааме , кат цело(има и читави). Най-големите гадории ми ги причиниа те. Верно е , че сме мноу различни от другите, ма таа пуста българска жилка(чего кажем по-меко...се да мини метър и дан съпрекара), е нема такъв филм. Затуй и ората(чужденците) са биат углавите и са чудат що за племе сме. Туууука майка , тукинка ни е местото.Съдбъта(и историята) са го предвидили. Мой са опайм нявга , но сал ако имаме НАЦИЯ(читава) , ма засега и тва нема. Толкоз.

    14:33 18.05.2026

  • 73 Защо пeдaлите от сайта

    2 1 Отговор
    изписват ДАРА на латиница? Ей cмешници, ей миcиpки! 😂

    14:33 18.05.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Само питам

    4 1 Отговор
    Разбрахте ли сега за Бангарангия спечели?!
    А плащайте сега!

    14:34 18.05.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 калкулатор

    4 7 Отговор
    Няма значение дали ще струва 30 милиона . Ползата за България ще е поне 300 милиона , но вероятно много повече .

    Коментиран от #99, #100, #104

    14:35 18.05.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Сур контра

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "ре контра":

    Какъв туризъм какви 5 лева, бе бангаранец?

    Коментиран от #83

    14:36 18.05.2026

  • 80 ХЕ ХЕ ХЕ

    6 1 Отговор

    До коментар #63 от "Мемо":

    Който не разбира нещо; - Моля, да не коментира разбиращите!

    Изказването "Цяла Европа призна" е ЛЪЖА!

    Кой е Европа - Израел ли!??

    Словения, Ирландия, Испания, Исландия и Нидерландия

    БОЙКОТИРАХА - всички знаем защо - само дето ЦЕНЗУРАТА не ни дава да го пишем!

    А 42% от Европа изобщо не участва ...

    Коментиран от #111, #113

    14:37 18.05.2026

  • 81 европиец

    5 2 Отговор
    Веднага спираме да даваме пари за украинците , те и без дуго не ни дадоха нито един глас и нарочно гласуваха така .Само от там , ще ни останат много повече от 30 милиона .

    14:37 18.05.2026

  • 82 Хюмън гравитейшън

    2 1 Отговор
    Където каже вуйчо и,Бат младенчо Маджо,там ще е домакинството,той дава милионите,може на любимата му Бузлуджа на полянката, ВенцЕслав търбуха ще забавлява подгряващо

    14:37 18.05.2026

  • 83 ре контра

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "Сур контра":

    кви 5 копейки каква пица бе пирожкин

    14:39 18.05.2026

  • 84 коментатор

    2 0 Отговор
    Ако беше спечелил Израел , щеше да стане голям скандал , така ,че Дара малко направи усуга на Евровизия с тази безапелациона победа

    14:39 18.05.2026

  • 85 аре бе пе де Рассийски филчета

    4 3 Отговор
    Русия е участвала на това 23 пъти (България 16).
    Русия го е печелила, че и 4 пъти е била втора.
    Сега като я нама веднага почнахте да хейтите по евровизията.
    Що тогава не го правихте, а викахте слава пе де РАссия?

    Коментиран от #93, #94

    14:41 18.05.2026

  • 86 Охааааа

    3 1 Отговор
    Една статуетка за 30 000 000 ЕВРО-Добър ден.....Колко сме аббббдали,а?!...

    14:42 18.05.2026

  • 87 хахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Кочо":

    И кое му е различното на света - и преди имаше маймуни по улиците и училищата, само че сега крещят бангаранга на ямайски:)
    Аз лично се изненадах приятно, че само 200 идиота /по новому бангаранговци/ посрещнаха тлъстичката Дарина на летището.

    14:43 18.05.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Охааааа

    3 1 Отговор
    Нарочно дадоха на сссмотаната България,за да избегнат скандала с Израел

    14:45 18.05.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Реалност

    4 4 Отговор

    До коментар #85 от "аре бе пе де Рассийски филчета":

    Абе петроханец, когато Русия участваше нямаше жени с бради и мъже с поли, нямаше и такива малоумни песни като бангаманга и подскачащи маймуни по сцената.

    Коментиран от #102, #106

    14:47 18.05.2026

  • 94 БОЦ - ко

    3 0 Отговор

    До коментар #85 от "аре бе пе де Рассийски филчета":

    Тук чета за някакъв си Буратино...
    Той скандирал : "Слава Арлекино"!!!

    14:47 18.05.2026

  • 95 що не давате цитати бе

    6 0 Отговор
    Австрия печели 57 млн евро за 2026та. Или по-точно за всяко инвестирано евро получават 1.7.
    справка - money bg

    14:48 18.05.2026

  • 96 Мемо

    4 3 Отговор

    До коментар #74 от "Смотаняху":

    Според теб, кои не са джендъри? Русия и Северна Корея? Като цяла Европа са джендъри, защо тогава не отидеш да живееш в Северна Корея, ами всички бягат към Европа?

    Коментиран от #101

    14:49 18.05.2026

  • 97 Бойлер

    1 2 Отговор
    Значи колко излезна целия масраф - 30 милиона евро от парите на данъкоплатците и freak show в Българангия.... БЕЗЦЕННО

    14:50 18.05.2026

  • 98 Време е , гласувай

    2 2 Отговор
    Племето банга ранга, трябва да си избере кючека банга ранга за национален химн, а изпълнителката за президент. Всеки от племето трябва да се научи да се радва и да се наслаждава на банга ранга. Също да се татуира ката папуас !

    14:50 18.05.2026

  • 99 Ами..

    0 2 Отговор

    До коментар #77 от "калкулатор":

    Сметки брз кръчмар...

    14:52 18.05.2026

  • 100 тц тц

    4 0 Отговор

    До коментар #77 от "калкулатор":

    Ти колко ще вземеш от тия 300 милиона идиотче? Как може да има такива наивници?
    Печалбата ще прилапа чичото на Дара - най честния от най честните бизнесмени Маджо, а на теб ще ти остане удоволствието само да даваш:)

    Коментиран от #105

    14:52 18.05.2026

  • 101 хахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #96 от "Мемо":

    И как реши, че 800 милиона европейци са гласували за Дара:))) За нея са гласували европейците в залата, а те са едва няколко хиляди джендъра

    Коментиран от #103

    14:57 18.05.2026

  • 102 алтернативната реалност

    6 1 Отговор

    До коментар #93 от "Реалност":

    Дима Билан дето спечели за пе де Рассия не ли гей бе? Изведнъж се обърна към нормален 2022ра ... съвсем случайно. Аре не цапай пространството с измишльотините си без да имаш грам знания.

    14:58 18.05.2026

  • 103 ха ха ха

    5 0 Отговор

    До коментар #101 от "хахаха":

    поредния "запознат" с начина на гласуване без дори да е прочел 2 реда.

    14:59 18.05.2026

  • 104 Ганчо

    4 2 Отговор

    До коментар #77 от "калкулатор":

    Изберете я за първа дама а банга ранга за химн,така ползата ще бъде трилиони за България. Може и да се направите на маймуни и да подскачате на обратно. Това ще ви прослави още повече и ползите ща са огромни. Който не обича банга ранга не е европеец.

    14:59 18.05.2026

  • 105 а ти

    2 3 Отговор

    До коментар #100 от "тц тц":

    Ти колко ще дадеш от тия 30 милиона идиотче? Как може да има такива наивници? Нищо не дава, а иска да взима.

    15:02 18.05.2026

  • 106 що говориш без да знаеш?

    3 0 Отговор

    До коментар #93 от "Реалност":

    Обичаш да се излагаш?
    бърза справка в нета и казвам САМО печелилите с обратна резба
    Жан-Клод Паскал (Люксембург, 1961 г.)
    Дана Интернешънъл (Израел, 1998 г.)
    Мария Шерифович (Сърбия, 2007 г.)

    15:08 18.05.2026

  • 107 СВО визия

    2 2 Отговор
    Бяла Европа прави Евровизия ,а демократа Фашист путин СВО?!? Нашите младежи купонясват , а руските гинат на фронта!

    15:45 18.05.2026

  • 108 Ха ха ха

    0 1 Отговор
    Рублен Боташев ще плати ха ха ха

    16:28 18.05.2026

  • 109 Обаче

    0 0 Отговор
    Някой от България е подал заявление за патент на името Бангаранга и на него патент ще трябва да се плати. Заявлението не е подадено от Дара, нито от музикалната компания представляваща я.

    16:31 18.05.2026

  • 110 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    1 0 Отговор
    ЕВРОВИЗИЯ:

    За държавата победител:
    Тя не печели пари, а получава правото (и тежкото финансово задължение) да организира и финансира следващото издание на конкурса.

    Цената на домакинството:
    Домакинството е изключително скъпо и варира от 20-30 милиона евро (като в Ливърпул) до рекордните над 100 милиона евро в Баку през годините. Парите се осигуряват от националния телевизионен оператор (в нашия случай Българската национална телевизия (БНТ)), държавния бюджет и таксите от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).

    Приходи:
    От телевизионни права и последващи излъчвания около 100 милиона.евро
    От реклами 30-50 милиона евро
    От Договори със скриминг платформи 20- 30 милиона евро

    Отделно приходи от билети, хотелски услуги, туристически забележителности.

    Проста сметка:
    Разходи....100 милиона €
    Приходи....150 милиона €
    Печалба......50 милиона €

    Тва са прогнозни числа, но напълно постижими.

    16:36 18.05.2026

  • 111 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "ХЕ ХЕ ХЕ":

    Ами да са участвали.
    Кой ги спира.

    16:40 18.05.2026

  • 112 Горски

    1 0 Отговор
    Като не можете да подобрите статуса на държавата, приоритет Евровизия. От там очакват пари да потекат, бюджета да вържат и народа да забогатее. Румене, ама нали няма да забравиш да свалиш цените, нали за тва те избраха? Евровизията ще я докарате и ще отшуми, като всяко чудо за три дни, ами проблемите на хората, щяха да демонтират модела на олигархията. Назначените от олигархията служители в държавната администрация продължават да стоят на ръководните си постове. Депутатите трябва да работят в мандри , цехове за кремвирши , в цялата хранителна промишленост! Понеделник и вторник в парламента , от сряда до събота в цеха.

    16:41 18.05.2026

  • 113 вЕрно ли

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "ХЕ ХЕ ХЕ":

    Испяния 6.4%
    Иралнадия - 0.72%
    Исландия - 0.05%
    Холандия - 2.5%
    кажи ми как това са 42%
    Ма много обичате да фъргате цуфри в нет-а все едно сте големи капацитети... а си оставате михльовцци лъжци.

    17:04 18.05.2026

