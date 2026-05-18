Колко ще ни струва домакинството на „Евровизия” догодина

Вече започнаха дебатите къде България ще посрещне „Евровизия” следващата година. Как историческият успех ще се отрази на имиджа на страната ни и колко ще спечели икономиката ни коментират в студиото на „Твоят ден” по NOVA NEWS финансовият анализатор Деян Василев и икономистът Владимир Сиркаров.
„В икономически план ще наблюдаваме явлението „Дараномика” - това е икономиката, която DARA и феноменът „Евровизия” ще донесат в България. Той не бива да бъде подценяван”, заяви Деян Василев. Той коментира, че организацията на „Евровизия” ще допринесе за туризма, културната познаваемост на България, цялата екосистема от музиканти, както и, че ефектът на „Дараномиката” ще помага на българските естрадни изпълнители. „Най-важното е този дух на свобода, който DARA дава, а „Бангаранга” е едно от проявленията му. DARA лишава много хора от оправдания във всички сектори”, каза още той.
Икономистът Владимир Сиркаров коментира, че поне 30 млн. евро може да струва на страната ни домакинството на „Евровизия” догодина. „Оттук насетне идва едно огромно предизвикателство, свързано с организирането на подобно събитие. Още от сега трябва да се започне активно работата и бюджетирането, защото разходите са сериозни. Ако се погледнат предходни, са стигали до 50-60 млн. евро. Средно около 30-35 млн. евро може да струва домакинството, което е сериозна сума, но не чак толкова от гледна точка на потенциалните позитиви”, каза той.
„Ако организираме наистина добро събитие, от гледна точка на медийното отразяване, което е световно, а не само в Европа, репутационно ще имаме много позитиви, които ще са за години напред. На пръв поглед парите, които ще се дадат от БНТ, общината, държавата и Европа, със сигурност могат да се изплатят и то многократно”, посочи още икономистът.
По думите му най-големият риск са мерките за сигурност. „Тези, свързани с тероризъм, трябва да са безупречни. От гледна точка на настаняването не мисля, че ще има казус. А относно инфраструктура трябва да се помисли за потоците от хора”, каза още той.
„Най-важното е, че този успех може да е един сериозен катализатор за музикалната и развлекателната индустрия в България. DARA и нейният екип показаха, че е възможен български успех в международен план”, каза Сиркаров.
Събеседниците обсъдиха и подготвяната от държавата възможност гражданите да могат да закупуват акции от държавни предприятия. Темата коментира и доц. Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българската фондова борса. Той обясни какво означава на практика хората да могат да купуват акции от държавни дружества.
„Хората ще могат да инвестират в икономиката на държавата и освен спестяванията им да стоят в банкови сметки, ще могат да получат по-висока доходност, инвестирайки в едни от най-големите български компании. Това ще привлече и много чуждестранни институционални инвеститори”, посочи той.
По отношение на печалбата доц. Моравенов коментира, че на българския пазар, и не само, има инструменти, в които се печели гарантирано, като държавните ценни книжа. „Те дават по-малка доходност, но абсолютно гарантирана, както и ясен хоризонт. Това са най-лесните инструменти за възпитаване на инвестиционни знания в населението, защото няма риск. Ако говорим за акциите, в тях има риск, но той е свързан с бизнеса на компанията. Ако вие познавате компанията, ако тя е голяма, има история и се развива, вероятността да загубите не е толкова голяма, а по-скоро по-малка. В по-дългосрочен план инвестицията в акции бие инфлацията и то съществено”, каза той.
Той каза още, че чрез продажбата на акции от държавни предприятия на борсата ще бъдат постигнати няколко цели едновременно. „Това ще осигури доста средства, които могат да влязат в държавата и да бъдат използвани за различни инициативи, като тези пари не са дълг. Другото е, че тези държавни компании ще станат доста по-прозрачни и решенията, които взимат ще бъдат достъпни за множество инвеститори. Допълнително това ще привлече много инвестиционен интерес в България, включително и от глобални инвеститори”, каза още доц. Моравенов.
До коментар #4 от "ДоДо":На кого ще изплати и в кой джоб ще влязат?
9 ДрайвингПлежър
Какво сме показали и на кого, като песента не е наша - платили сме да ни я напишат. Та какво казваш на драгата публика? Че си некадърен!
Потенциални ползи, с неясен характер срещу реални разходи и то далеч няма да са 30 милиона още повече че ПАК ЩЕ ТРЯБВА ДА ПЛАЩАМЕ на някой да го прави!
Айде туристическия бранш като очаква приходи да си бръкне в джобчето и да плати масрафа! Аз не очаквам приход - напротив, най-вероятно тая простотия ще доведе до някакви било то и временни повишения на цени на туристически и ресторантьорски услуги и реално ще ни бъркат пак в джоба богопомазаните туристици!
До коментар #5 от "Спрете вече":Tе ще си го направят и организират АМА С НАШИ ПАРТИ щото сме мазохисти!
12 ре контра
В българската хазна под формата на данъци и приходи от туризъм
До коментар #4 от "ДоДо":ще се изплати като гейджирото ви - с 15 000 000 милиона еврака вътре
Ша ти докарат стотици хиляди платежоспособни фенове които ще пръснат хиляди еврака да си начешат крастата за музика. Следователно ако се представим добре ще пренасочим голяма част европейски туристи за следващите 2-3 години докато отмине "хайпЪ". Ама не... искаме само да взимаме без да даваме.
18 ФАКТ
До коментар #16 от "Истината":23 пъти любимата ти пе де Рассия е участвала на този парад, че и го е печелила дори веднъж, а 4 пъти е била на второ място... Само да ти кажа, че като плюеш - доста хвърчи по тебе щото си неук.
като вземете да дрънкате числа по форумите направо си мислите че някой ви се връзва, че сте експерти. Мишоци с пробити джобове.
Между тук коментиращите изпъква с познанията си един "другар" -
БАЙ /еди кой си/.
Би било радост за мен, ако "друтарят" ме възнагради с компетентен отговор.
СВЕТОФАРИ НА КРЪФОВОТО КР.
ПРЕД ЗАЛАТА С ОСМИЦИ☝
До коментар #15 от "няма угодия":Да де,само че,тези "фенове" всички са Содомоти! Всички Содомоти ще кацнат тук.А я ги нещем.Не им щем нито еврата,нито доларите!
30 няма угодия
До коментар #24 от "Буревестников":ти вече си кацнал содомОте.
13:59 18.05.2026
31 Демокрация
До коментар #3 от "Гост№4442":Ами виселят се децата.Ти като не можеш,само ше драскаш из нета
14:01 18.05.2026
32 Директора👨✈️
Сега като я нама веднага почнахте да хейтите по евровизията.
Що тогава не го правихте, а викахте слава пе де РАссия?
14:03 18.05.2026
34 Гaдина
И за какво ни е втори гей пaрад - веднъж през м. май (за евровизия) и втори път юли-август...
14:03 18.05.2026
39 Това
До коментар #32 от "Директора👨✈️":са основно безработните копейки които киснат в нета по цял ден и хейтят от детската стая докато мама ги храни с пенсията си. Те мразят всеки който е успял, за разлика от тях.
14:08 18.05.2026
41 ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬
За да получиш, трябва да дадеш !
14:09 18.05.2026
47 Пряк износ
До коментар #5 от "Спрете вече":Точно, идват екипи хотели, хора туристи. Италианци и французи от какво печелят. Това е туризъм и ддс. Поне 4 пъти повече ще спечелят
14:12 18.05.2026
49 какви 200 млн бе
До коментар #44 от "Фют":3 млрд, даже 30 млрд. ти не си уред. 200 млн... до никъде не са. даже 300 млрд ще похарчат.
14:14 18.05.2026
50 Възpожденец 🇧🇬
Сега разбирате ли фикс идеята ми за руската nacмина - България не може да е повече от московския KEHEФ!
52 Буревестников
До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":На мен едно пиленце ми каза,че Цялата Креатура на песента е дело на екипа на....Копейката Киркоров.А сега,де !
14:16 18.05.2026
54 Руски икономист
А пък
Приходите са ни само 0.88 до 1.850... МЛРД
де са 950 де е 1.8.
950 е много повече от 1.8
Коментиран от #62
14:18 18.05.2026
55 Фют
58 е как
До коментар #55 от "Фют":така е... 30 млрд ще дадат за конерта.
14:21 18.05.2026
62 Бай Желю шумкаря
До коментар #54 от "Руски икономист":Три на десет,колко,че русофилите с тия празни кратуни не можем да смятаме,кое е число кое цифра
14:22 18.05.2026
63 Мемо
До коментар #3 от "Гост№4442":А по - добре ли е Азис и себеподобните му? Големи разбирачи станахте изведнъж. Цяла Европа призна тази песен, само за Ганьо няма угодия!
Коментиран от #74, #76, #80
14:23 18.05.2026
67 Построяваме
Инфраструктурата, легловата база, забавленията за туристите - всичко е налице!
Хем концерт, хем купон!
Западняците ще се избият да идват!
Летище Сарафово е с нова писта, приема абсолютно всякакви самолети.
14:27 18.05.2026
68 Бизнесмен
До коментар #60 от "ОХИ":За какви пари от вашия джоб говорите постоянно галошите на минимална заплата ?
14:29 18.05.2026
69 оня с коня
До коментар #32 от "Директора👨✈️":ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH
14:30 18.05.2026
72 шопа
До коментар #32 от "Директора👨✈️":Еваларка шефче , баш така а. Туй го преживех у чужбинско (над 20г. у 3дръжаве). Тогива си бе (така отвътре) а подадеш ръка на сънародник. Нема брат , и тука , и навънка...за НИЩО не стааме , кат цело(има и читави). Най-големите гадории ми ги причиниа те. Верно е , че сме мноу различни от другите, ма таа пуста българска жилка(чего кажем по-меко...се да мини метър и дан съпрекара), е нема такъв филм. Затуй и ората(чужденците) са биат углавите и са чудат що за племе сме. Туууука майка , тукинка ни е местото.Съдбъта(и историята) са го предвидили. Мой са опайм нявга , но сал ако имаме НАЦИЯ(читава) , ма засега и тва нема. Толкоз.
14:33 18.05.2026
75 Само питам
А плащайте сега!
14:34 18.05.2026
77 калкулатор
Коментиран от #99, #100, #104
14:35 18.05.2026
79 Сур контра
До коментар #12 от "ре контра":Какъв туризъм какви 5 лева, бе бангаранец?
Коментиран от #83
14:36 18.05.2026
80 ХЕ ХЕ ХЕ
До коментар #63 от "Мемо":Който не разбира нещо; - Моля, да не коментира разбиращите!
Изказването "Цяла Европа призна" е ЛЪЖА!
Кой е Европа - Израел ли!??
Словения, Ирландия, Испания, Исландия и Нидерландия
БОЙКОТИРАХА - всички знаем защо - само дето ЦЕНЗУРАТА не ни дава да го пишем!
А 42% от Европа изобщо не участва ...
Коментиран от #111, #113
14:37 18.05.2026
83 ре контра
До коментар #79 от "Сур контра":кви 5 копейки каква пица бе пирожкин
14:39 18.05.2026
85 аре бе пе де Рассийски филчета
Русия го е печелила, че и 4 пъти е била втора.
Сега като я нама веднага почнахте да хейтите по евровизията.
Що тогава не го правихте, а викахте слава пе де РАссия?
Коментиран от #93, #94
14:41 18.05.2026
87 хахаха
До коментар #25 от "Кочо":И кое му е различното на света - и преди имаше маймуни по улиците и училищата, само че сега крещят бангаранга на ямайски:)
Аз лично се изненадах приятно, че само 200 идиота /по новому бангаранговци/ посрещнаха тлъстичката Дарина на летището.
14:43 18.05.2026
93 Реалност
До коментар #85 от "аре бе пе де Рассийски филчета":Абе петроханец, когато Русия участваше нямаше жени с бради и мъже с поли, нямаше и такива малоумни песни като бангаманга и подскачащи маймуни по сцената.
Коментиран от #102, #106
14:47 18.05.2026
94 БОЦ - ко
До коментар #85 от "аре бе пе де Рассийски филчета":Тук чета за някакъв си Буратино...
Той скандирал : "Слава Арлекино"!!!
Той скандирал : "Слава Арлекино"!!!
14:47 18.05.2026
95 що не давате цитати бе
справка - money bg
14:48 18.05.2026
96 Мемо
До коментар #74 от "Смотаняху":Според теб, кои не са джендъри? Русия и Северна Корея? Като цяла Европа са джендъри, защо тогава не отидеш да живееш в Северна Корея, ами всички бягат към Европа?
Коментиран от #101
14:49 18.05.2026
99 Ами..
До коментар #77 от "калкулатор":Сметки брз кръчмар...
14:52 18.05.2026
100 тц тц
До коментар #77 от "калкулатор":Ти колко ще вземеш от тия 300 милиона идиотче? Как може да има такива наивници?
Печалбата ще прилапа чичото на Дара - най честния от най честните бизнесмени Маджо, а на теб ще ти остане удоволствието само да даваш:)
Коментиран от #105
14:52 18.05.2026
101 хахаха
До коментар #96 от "Мемо":И как реши, че 800 милиона европейци са гласували за Дара:))) За нея са гласували европейците в залата, а те са едва няколко хиляди джендъра
Коментиран от #103
14:57 18.05.2026
102 алтернативната реалност
До коментар #93 от "Реалност":Дима Билан дето спечели за пе де Рассия не ли гей бе? Изведнъж се обърна към нормален 2022ра ... съвсем случайно. Аре не цапай пространството с измишльотините си без да имаш грам знания.
14:58 18.05.2026
103 ха ха ха
До коментар #101 от "хахаха":поредния "запознат" с начина на гласуване без дори да е прочел 2 реда.
14:59 18.05.2026
104 Ганчо

14:59 18.05.2026
105 а ти
До коментар #100 от "тц тц":Ти колко ще дадеш от тия 30 милиона идиотче? Как може да има такива наивници? Нищо не дава, а иска да взима.
15:02 18.05.2026
106 що говориш без да знаеш?
До коментар #93 от "Реалност":Обичаш да се излагаш?
бърза справка в нета и казвам САМО печелилите с обратна резба
Жан-Клод Паскал (Люксембург, 1961 г.)
Дана Интернешънъл (Израел, 1998 г.)
Мария Шерифович (Сърбия, 2007 г.)
15:08 18.05.2026
110 ДАРА ГИ ЗАКОВА
За държавата победител:
Тя не печели пари, а получава правото (и тежкото финансово задължение) да организира и финансира следващото издание на конкурса.
Цената на домакинството:
Домакинството е изключително скъпо и варира от 20-30 милиона евро (като в Ливърпул) до рекордните над 100 милиона евро в Баку през годините. Парите се осигуряват от националния телевизионен оператор (в нашия случай Българската национална телевизия (БНТ)), държавния бюджет и таксите от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).
Приходи:
От телевизионни права и последващи излъчвания около 100 милиона.евро
От реклами 30-50 милиона евро
От Договори със скриминг платформи 20- 30 милиона евро
Отделно приходи от билети, хотелски услуги, туристически забележителности.
Проста сметка:
Разходи....100 милиона €
Приходи....150 милиона €
Печалба......50 милиона €
Тва са прогнозни числа, но напълно постижими.
16:36 18.05.2026
111 Я пъ тоа
До коментар #80 от "ХЕ ХЕ ХЕ":Ами да са участвали.
Кой ги спира.
16:40 18.05.2026
113 вЕрно ли
До коментар #80 от "ХЕ ХЕ ХЕ":Испяния 6.4%
Иралнадия - 0.72%
Исландия - 0.05%
Холандия - 2.5%
кажи ми как това са 42%
Ма много обичате да фъргате цуфри в нет-а все едно сте големи капацитети... а си оставате михльовцци лъжци.
17:04 18.05.2026