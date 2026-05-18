Гълъб Донев: Днес стартираме бюджетната процедура за 2026 г., данъците остават без промяна, увеличаваме пенсиите

Днес стартира бюджетната процедура за 2026 година. Данъците остават без промяна, пенсиите ще бъдат увеличени със 7,8 процента от 1 юли тази година, а социалните разходи за най-уязвимите групи няма да бъдат намалявани. Това обяви заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев. Той направи изявление за състоянието на държавния бюджет и планираните мерки в бюджетната процедура за 2026 година.
От думите му стана ясно, че финансовият дефицит на държава е 1 милиард и 750 милиона евро. Той обясни, че се слага край на автоматичното вдигане на заплатите на премиер, министри, заместник-министри, началници на кабинети, регулаторни органи, силови структури, съдебна система и висши училища. Освен това ще бъдат предложени приходни и разходни мерки, така че дефицитът да е в контролирани рамки и възможно ограничаване на нарастването на дълга. По думите му се въвежда строга финансова дисциплина.
"Заедно с това ще предложим на народните представители да се откажат от автоматичното обвързване на своите заплати със средната работна заплата в обществената сфера. Слагаме таван на възнагражденията за всеки зает в бюджетния сектор, никой няма да получава основна заплата, която е по-висока от тази на президента на България. Същото ограничение се отнася и за членовете на съветите на директорите, ръководни органи и други на публичните предприятия. Намаляваме от с 10% разходите за заплати и свързаните с тях осигуровки по бюджетите от 1 септември тази година, без да се намаляват индивидуалните заплати и възнагражденията на работниците и служителите в бюджетния сектор. Намалението на разходите ще е за сметка на преглед на структурите и оптимизация на числеността на администрацията", каза Донев.
"Очаквано финансите на държавата са в пълен синхрон с финансите на средно статистическото българско семейство. Разходите надскачат доходите, много сметки стоят неплатени, често се прибягва до заеми. Дотук държавният бюджет следваше правилото харчим днес, да му мислят следващите - резултатите са следните - дефицит 1 млрд. 750 млн. евро към края на април, още 2 милиарда и 550 милиона евро разходи, които чакат плащане, 1 млрд. и 100 млн. неразплатени общински проекти само за тази година. Освен това през 2025 година е изтеглен авансов корпоративен данък от банките в размер на 363 млн. евро, което оказва негативно влияние върху приходната част на бюджета за 2026 г. Още нещо - неблагоприятно въздействие върху приходите, респективно дефицитът за 2026 година, оказва и решението на правителството през миналата година за разпределяне на междинен дивидент от държавните дружества през 2025 г., внесен на база сто процента от текущата им печалба към 30 юни 2025 година. По този начин сума в общ размер на 566 млн. и 700 хиляди евро няма да постъпи като приход в бюджета за 2026 година, тъй като е авансово преведена през 2025 година. Чрез тези две операции, които минават за финансова акробатика, е постигната фискалната цел за 2025 година, но днес правят задачата по-сложна", заяви Донев.
"За мен е ясно, че ще правя бюджета перо по перо, но за тези преди мен също се вижда, че са кърпили дупките в бюджета с авансови плащания или задържани неизплащания. Категоричната позиция на "Прогресивна България" е, че модата на бюджетите на кръпки свърши. Затваряме първите и най-видими кранчета, през които изтича обществен ресурс. Това е бюджет, с който казваме стоп на държавните хранилки", каза той.
„Към 30 април 2026 година дефицитът по консолидираната фискална програма възлиза на 1,4 процента от БВП в размер на един милиард 750 милиона евро. Общият размер на фактурираните, но неразплатени капиталови и текущи разходи по национален бюджет към 30 април 2026 възлиза на 655 милиона и 700 хиляди евро, от които 214 милиона и 600 хиляди евро в общините и 441 милиона и 100 хиляди евро в министерствата и ведомствата. Общият размер на извършената дейност по национален бюджет, по която предстои фактуриране, възлиза на 1 милиард 700 милиона евро, от които 196 милиона и 700 хиляди евро в общините и 1 милиард и 504 милиона евро в министерствата и ведомствата. Освен това са наследени и стари разсрочени задължения в размер на 197 млн. и 600 хиляди евро. Състоянието, което заварваме, е дефицит в размер на 1 млрд. и 750 милиона евро и разходи в размер на 2 милиарда и 554 милиона евро, които следва да бъдат разплатени”, обяви Донев.
Гълъб Донев не пропусна да поздрави изпълнителката DARA за историческия успех на "Евровизия". "В бюджета за 2027 година ще има още едно перо - „Евровизия 2027”. Благодарим ти, Дара", каза той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Кръгъл като топка
Гълъб Донев роднина или герой на Доньо Донев е?
Коментиран от #6
14:06 18.05.2026
4 Браво на Румен Радев!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Браво на Румен Радев и правителството му! Милиони честни и почтени хора гласуваха срещу простата и крадлива герберска Тиква Борисов и аверчето му Пеевски.
Коментиран от #13, #30
14:07 18.05.2026
5 не си преписвайте заслуги а увеличавайте
пенсиите ще бъдат увеличени със 7,8 процента от 1 юли тази година
това го правите всяка година от кумова срама зарди двойната инфлация
14:08 18.05.2026
6 Ще те допълня
До коментар #3 от "Кръгъл като топка":Попитай двамата Дебели и Мазни индивида, Пеевски и Борисов?!
14:08 18.05.2026
7 Ти да видиш
А като толкова много ще режете, кажи ми на кому са нужни 4 вице-премиера в еднопартийно управление?
Иначе доста от намеренията ви звучат добре, стига да не се окажат популизъм, както всичко идващо от вас досега. ;)
14:09 18.05.2026
8 И още нещо
До коментар #2 от "Последния Софиянец":За финал искаме Тиквата и ПееФ в затвора.
14:09 18.05.2026
13 ХАХАХА
До коментар #4 от "Браво на Румен Радев!":Тези "милиони" честни и почтени хора винаги са д...у....хали супата, след като са гласували срещу нещо и някого, а не ЗА нещо. ;)
Така че.... стягай вазелина, че дебелия е тръгнал да влиза на сенчестото място. ;)
14:12 18.05.2026
15 Голямо падение
И да питам зашо името на изпълнителката е написано на латиница!
Ингелиз, ти кирилица не си ли учила?
14:13 18.05.2026
16 Факт
До коментар #14 от "Варна":Кълъба е по-некадърен и тъп и от Кокора.
14:14 18.05.2026
17 Друго мнение
До коментар #12 от "Даа":Принципа "След нас и потоп" е на сегашните управляващи. ;)
След тях да видиш какво ни чака.
14:15 18.05.2026
19 Оги
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Дреме ти, в твоето заведение нали всичко е точно, или ще съкращават сервитьори та си застрашен?
Коментиран от #23
14:16 18.05.2026
22 Кака праца така плаца
Кой ще иска да прави и отглежда деца в държава която с 10% данъкбне се грижи за младежта която не работи а учи 12 средно образование или още 4 години висшо образование и е на издръжката на държавата и родителите си
14:23 18.05.2026
23 Последния Софиянец
До коментар #19 от "Оги":Дигат ми осигуровките.
14:25 18.05.2026
25 ДААААААА СЪС МНОГО
До коментар #12 от "Даа":АААА-ТА. ТОЧЕН СИ, НО ТЕЗИ ЗАБЛУДЕНИТЕ ОФЦИ ИЛИ НЕ ГО ВИЖДАТ РАЗБИРАТ ТОВА ИЛИ СА ЯКО ОБСЕБЕНИ ОТ ШИШ БЛИЗНЕТАТА НО НАЙ ВЕРОЯТНО ЯКО СА СЕ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВУВАЛИ ОТ ТЯХ. ПИШННИИ ИМ НА СУРДИНКАТА.
14:26 18.05.2026
30 Анонимен
До коментар #4 от "Браво на Румен Радев!":Едни невежи едни бедняци едни изпаднали и необразовани при това неспособни да се грижат за себе си Радев ги излъга Партия Радев има ли къде е какво е направила партията на Радев за държавата ниКажете Незнам за какво му викаш Браво Този никога бюджет не е правил незнам какво разбира от бюджет Самоназначиха се навсякъде и се започна прибиране от регресите без нищо да работят Какво работят тези освен да лъжат да сеят омраза разделение и да прибират А и екскурзията си върви на хранилката са
14:31 18.05.2026
32 Анонимен
До коментар #11 от "Браво ВСЕ така правете.":Пиши с нормални букви дядка тук не ти е поляната
14:33 18.05.2026
33 Тежко бреме
Изтеглили авансово дивиденти 2 млрд.лв., не платили 4 млдр.лв, и още неплатили за капиталови 2 млрд.лв.
Зами от Асен, заеми ...
14:34 18.05.2026
34 Смухан пенсионер
Ако ги бяха вдигнали със 💯 процента, това щеше да е новина.
14:35 18.05.2026
39 Сделано в СССР
15:00 18.05.2026
40 ВИДЯХМЕ ВИ
До коментар #36 от "Бай Гуцан":КАКВИ "ПРОМЕНИ" ЩЕ ПРАВИШ СЪС СТАРИТЕ ...,
КОИТО СИ НАЗНАЧИ ЗА ЗАМ.МИНИСТРИ
15:04 18.05.2026
41 Геро
Не е лошо, можеше и по-вече!
Не вярвам, нито на гълъби, нито на гугутки
Не вярвам и на Румен Гадев! !
15:05 18.05.2026
44 Киряка
или гръдната обиколка на полицаите, пазванти! Нещастник от Турция, Боташ!
15:14 18.05.2026
46 Някой
Отделно трябва да се реши максимален процент от всички работещи да са в държавният сектор. И на разрешения за това да предлагат нови места за работа в държавният сектор според необходимости по критерии.
Всички останали средства от бюджета на края на годината да не си го разпределят. Например на МВР раздадоха по 400лв накрая на годината, а това бяха пари като за незаети длъжности. Реално нашите пари си ги разпределиха. накрая на годината остатъка да се спада от това което им се полага за следващият бюджет - все едно го връщат, но без местене назад и обратно.
Да прегледат ДМС-тата (допълнителните материални осигурявания) и да ги орежат.
15:26 18.05.2026
47 Някой
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не е.
15:41 18.05.2026
48 Ами нали виехте като чакали...
До коментар #2 от "Последния Софиянец":.... Радев... Радев, приятелство с Русия, нефт, газ, сега ще го търпите.
15:45 18.05.2026
53 По точно
До коментар #51 от "Точен":Радев е в Берлин щото Шмерца да му набива канчето, дето пази Путин от Трибунала.
16:28 18.05.2026
54 Още по-точно
До коментар #51 от "Точен":Като всеки военен Радев няма собствено мнение. Помниш ли как Гундяев го руга като мужик - крепостен. Сега Мерц го е привикал на килимчето да го обработи малко.
16:32 18.05.2026
57 На есен с песен в армията
На час по лъжичка вече сме в кЮПа шенген еврозона и ЕС няма мърдане
17:14 18.05.2026
