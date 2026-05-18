Гълъб Донев: Днес стартираме бюджетната процедура за 2026 г., данъците остават без промяна, увеличаваме пенсиите

Днес стартира бюджетната процедура за 2026 година. Данъците остават без промяна, пенсиите ще бъдат увеличени със 7,8 процента от 1 юли тази година, а социалните разходи за най-уязвимите групи няма да бъдат намалявани. Това обяви заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев. Той направи изявление за състоянието на държавния бюджет и планираните мерки в бюджетната процедура за 2026 година.

От думите му стана ясно, че финансовият дефицит на държава е 1 милиард и 750 милиона евро. Той обясни, че се слага край на автоматичното вдигане на заплатите на премиер, министри, заместник-министри, началници на кабинети, регулаторни органи, силови структури, съдебна система и висши училища. Освен това ще бъдат предложени приходни и разходни мерки, така че дефицитът да е в контролирани рамки и възможно ограничаване на нарастването на дълга. По думите му се въвежда строга финансова дисциплина.

"Заедно с това ще предложим на народните представители да се откажат от автоматичното обвързване на своите заплати със средната работна заплата в обществената сфера. Слагаме таван на възнагражденията за всеки зает в бюджетния сектор, никой няма да получава основна заплата, която е по-висока от тази на президента на България. Същото ограничение се отнася и за членовете на съветите на директорите, ръководни органи и други на публичните предприятия. Намаляваме от с 10% разходите за заплати и свързаните с тях осигуровки по бюджетите от 1 септември тази година, без да се намаляват индивидуалните заплати и възнагражденията на работниците и служителите в бюджетния сектор. Намалението на разходите ще е за сметка на преглед на структурите и оптимизация на числеността на администрацията", каза Донев.

"Очаквано финансите на държавата са в пълен синхрон с финансите на средно статистическото българско семейство. Разходите надскачат доходите, много сметки стоят неплатени, често се прибягва до заеми. Дотук държавният бюджет следваше правилото харчим днес, да му мислят следващите - резултатите са следните - дефицит 1 млрд. 750 млн. евро към края на април, още 2 милиарда и 550 милиона евро разходи, които чакат плащане, 1 млрд. и 100 млн. неразплатени общински проекти само за тази година. Освен това през 2025 година е изтеглен авансов корпоративен данък от банките в размер на 363 млн. евро, което оказва негативно влияние върху приходната част на бюджета за 2026 г. Още нещо - неблагоприятно въздействие върху приходите, респективно дефицитът за 2026 година, оказва и решението на правителството през миналата година за разпределяне на междинен дивидент от държавните дружества през 2025 г., внесен на база сто процента от текущата им печалба към 30 юни 2025 година. По този начин сума в общ размер на 566 млн. и 700 хиляди евро няма да постъпи като приход в бюджета за 2026 година, тъй като е авансово преведена през 2025 година. Чрез тези две операции, които минават за финансова акробатика, е постигната фискалната цел за 2025 година, но днес правят задачата по-сложна", заяви Донев.

"За мен е ясно, че ще правя бюджета перо по перо, но за тези преди мен също се вижда, че са кърпили дупките в бюджета с авансови плащания или задържани неизплащания. Категоричната позиция на "Прогресивна България" е, че модата на бюджетите на кръпки свърши. Затваряме първите и най-видими кранчета, през които изтича обществен ресурс. Това е бюджет, с който казваме стоп на държавните хранилки", каза той.

„Към 30 април 2026 година дефицитът по консолидираната фискална програма възлиза на 1,4 процента от БВП в размер на един милиард 750 милиона евро. Общият размер на фактурираните, но неразплатени капиталови и текущи разходи по национален бюджет към 30 април 2026 възлиза на 655 милиона и 700 хиляди евро, от които 214 милиона и 600 хиляди евро в общините и 441 милиона и 100 хиляди евро в министерствата и ведомствата. Общият размер на извършената дейност по национален бюджет, по която предстои фактуриране, възлиза на 1 милиард 700 милиона евро, от които 196 милиона и 700 хиляди евро в общините и 1 милиард и 504 милиона евро в министерствата и ведомствата. Освен това са наследени и стари разсрочени задължения в размер на 197 млн. и 600 хиляди евро. Състоянието, което заварваме, е дефицит в размер на 1 млрд. и 750 милиона евро и разходи в размер на 2 милиарда и 554 милиона евро, които следва да бъдат разплатени”, обяви Донев.

Гълъб Донев не пропусна да поздрави изпълнителката DARA за историческия успех на "Евровизия". "В бюджета за 2027 година ще има още едно перо - „Евровизия 2027”. Благодарим ти, Дара", каза той.