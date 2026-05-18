Гълъб Донев: Днес стартираме бюджетната процедура за 2026 г., данъците остават без промяна, увеличаваме пенсиите

18 Май, 2026 14:02 3 155 61

Министърът на финансите направи изявление

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Днес стартира бюджетната процедура за 2026 година. Данъците остават без промяна, пенсиите ще бъдат увеличени със 7,8 процента от 1 юли тази година, а социалните разходи за най-уязвимите групи няма да бъдат намалявани. Това обяви заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев. Той направи изявление за състоянието на държавния бюджет и планираните мерки в бюджетната процедура за 2026 година.

От думите му стана ясно, че финансовият дефицит на държава е 1 милиард и 750 милиона евро. Той обясни, че се слага край на автоматичното вдигане на заплатите на премиер, министри, заместник-министри, началници на кабинети, регулаторни органи, силови структури, съдебна система и висши училища. Освен това ще бъдат предложени приходни и разходни мерки, така че дефицитът да е в контролирани рамки и възможно ограничаване на нарастването на дълга. По думите му се въвежда строга финансова дисциплина.

"Заедно с това ще предложим на народните представители да се откажат от автоматичното обвързване на своите заплати със средната работна заплата в обществената сфера. Слагаме таван на възнагражденията за всеки зает в бюджетния сектор, никой няма да получава основна заплата, която е по-висока от тази на президента на България. Същото ограничение се отнася и за членовете на съветите на директорите, ръководни органи и други на публичните предприятия. Намаляваме от с 10% разходите за заплати и свързаните с тях осигуровки по бюджетите от 1 септември тази година, без да се намаляват индивидуалните заплати и възнагражденията на работниците и служителите в бюджетния сектор. Намалението на разходите ще е за сметка на преглед на структурите и оптимизация на числеността на администрацията", каза Донев.

"Очаквано финансите на държавата са в пълен синхрон с финансите на средно статистическото българско семейство. Разходите надскачат доходите, много сметки стоят неплатени, често се прибягва до заеми. Дотук държавният бюджет следваше правилото харчим днес, да му мислят следващите - резултатите са следните - дефицит 1 млрд. 750 млн. евро към края на април, още 2 милиарда и 550 милиона евро разходи, които чакат плащане, 1 млрд. и 100 млн. неразплатени общински проекти само за тази година. Освен това през 2025 година е изтеглен авансов корпоративен данък от банките в размер на 363 млн. евро, което оказва негативно влияние върху приходната част на бюджета за 2026 г. Още нещо - неблагоприятно въздействие върху приходите, респективно дефицитът за 2026 година, оказва и решението на правителството през миналата година за разпределяне на междинен дивидент от държавните дружества през 2025 г., внесен на база сто процента от текущата им печалба към 30 юни 2025 година. По този начин сума в общ размер на 566 млн. и 700 хиляди евро няма да постъпи като приход в бюджета за 2026 година, тъй като е авансово преведена през 2025 година. Чрез тези две операции, които минават за финансова акробатика, е постигната фискалната цел за 2025 година, но днес правят задачата по-сложна", заяви Донев.

"За мен е ясно, че ще правя бюджета перо по перо, но за тези преди мен също се вижда, че са кърпили дупките в бюджета с авансови плащания или задържани неизплащания. Категоричната позиция на "Прогресивна България" е, че модата на бюджетите на кръпки свърши. Затваряме първите и най-видими кранчета, през които изтича обществен ресурс. Това е бюджет, с който казваме стоп на държавните хранилки", каза той.

„Към 30 април 2026 година дефицитът по консолидираната фискална програма възлиза на 1,4 процента от БВП в размер на един милиард 750 милиона евро. Общият размер на фактурираните, но неразплатени капиталови и текущи разходи по национален бюджет към 30 април 2026 възлиза на 655 милиона и 700 хиляди евро, от които 214 милиона и 600 хиляди евро в общините и 441 милиона и 100 хиляди евро в министерствата и ведомствата. Общият размер на извършената дейност по национален бюджет, по която предстои фактуриране, възлиза на 1 милиард 700 милиона евро, от които 196 милиона и 700 хиляди евро в общините и 1 милиард и 504 милиона евро в министерствата и ведомствата. Освен това са наследени и стари разсрочени задължения в размер на 197 млн. и 600 хиляди евро. Състоянието, което заварваме, е дефицит в размер на 1 млрд. и 750 милиона евро и разходи в размер на 2 милиарда и 554 милиона евро, които следва да бъдат разплатени”, обяви Донев.

Гълъб Донев не пропусна да поздрави изпълнителката DARA за историческия успех на "Евровизия". "В бюджета за 2027 година ще има още едно перо - „Евровизия 2027”. Благодарим ти, Дара", каза той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    25 10 Отговор
    Дигането на осигуровките не е ли данък?

    Коментиран от #4, #47

    14:05 18.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    19 10 Отговор
    Дигат осигуровките,замразяват заплатите,масови съкращения.

    Коментиран от #8, #19, #48

    14:06 18.05.2026

  • 3 Кръгъл като топка

    14 20 Отговор
    Да попитам само:
    Гълъб Донев роднина или герой на Доньо Донев е?

    Коментиран от #6

    14:06 18.05.2026

  • 4 Браво на Румен Радев!

    41 25 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Браво на Румен Радев и правителството му! Милиони честни и почтени хора гласуваха срещу простата и крадлива герберска Тиква Борисов и аверчето му Пеевски.

    Коментиран от #13, #30

    14:07 18.05.2026

  • 5 не си преписвайте заслуги а увеличавайте

    22 8 Отговор
    с 15% и търсете пари по прикрити чекмеджари

    пенсиите ще бъдат увеличени със 7,8 процента от 1 юли тази година
    това го правите всяка година от кумова срама зарди двойната инфлация

    14:08 18.05.2026

  • 6 Ще те допълня

    22 8 Отговор

    До коментар #3 от "Кръгъл като топка":

    Попитай двамата Дебели и Мазни индивида, Пеевски и Борисов?!

    14:08 18.05.2026

  • 7 Ти да видиш

    25 11 Отговор
    Ами... Гълъбе, фискалната политика се побърка след юмрука.
    А като толкова много ще режете, кажи ми на кому са нужни 4 вице-премиера в еднопартийно управление?
    Иначе доста от намеренията ви звучат добре, стига да не се окажат популизъм, както всичко идващо от вас досега. ;)

    14:09 18.05.2026

  • 8 И още нещо

    39 6 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    За финал искаме Тиквата и ПееФ в затвора.

    14:09 18.05.2026

  • 9 ШЕФА

    16 13 Отговор
    Днес аз Г.Донев който нямам нищо общо с финансите,само с кражбите,и Р.Радев Еврофаши.... стартираме бюджетна процедура като данъците остават същите и увеличаваме пенсийте с 0,00005 %,НО теглим нов заем от един милиард Евро !!!!!!!!!!!!!!!

    14:10 18.05.2026

  • 10 Рамбо

    24 20 Отговор
    Тъп ДС доносник, като шефа си Боташ. Лъже от първия ден, щял да вдига пенсиите, и без тоя глупак пенсиите щяха да са вдигнати по швейцарското правило от 1юли. Ако към тези 8,7% добави още толкова тогава може да грухти, че вдига нещо. Овцете скоро ще разберат на какви кретени и мутри дадоха цялата власт.

    14:11 18.05.2026

  • 11 Браво ВСЕ така правете.

    19 9 Отговор
    ПЪРВО И ВИНАГИ ЗА НАЙ БЕДНИТЕ МИСЛЕТЕ. А КРАДЦИТЕ МУШИКИТЕ У ЗАТВОРИТЕ И НАЙ ДОБРЕ У БЕЛЕНЕ. ТАМ ПТИЧКИ ПЕЯТ И ИМАТ ВРЕМЕ ЗА МИСЛЕНЕ ЩО СА СТОРИЛИ.

    Коментиран от #32

    14:11 18.05.2026

  • 12 Даа

    26 12 Отговор
    Тежко е бремето, наследено от предишните управляващи! В последните 15- 16 години, натрупани над 60 милиарда заеми и не само от кабинетите на Пеевски и Борисов, съществен дял има и Асен Василев! Сега трябва строга финансова дисциплина и постепенно нормализиране, но ще трябват поне 4- 5 години да се нормализират нещата.... Досега управляващите бяха на принципа- След нас и потоп....

    Коментиран от #17, #25

    14:11 18.05.2026

  • 13 ХАХАХА

    14 4 Отговор

    До коментар #4 от "Браво на Румен Радев!":

    Тези "милиони" честни и почтени хора винаги са д...у....хали супата, след като са гласували срещу нещо и някого, а не ЗА нещо. ;)
    Така че.... стягай вазелина, че дебелия е тръгнал да влиза на сенчестото място. ;)

    14:12 18.05.2026

  • 14 Варна

    17 16 Отговор
    Страшен айдук и некадърник е този,на Тиквата и Прасето айдуците ще ни се видят ката Чавдарчета !

    Коментиран от #16

    14:13 18.05.2026

  • 15 Голямо падение

    13 6 Отговор
    На проскубания гарван. Какво има да благодари на Дара? Пари за детскитградини- няма, за училища- няма, за развиване на самодейност по читалищата- няма, за култура- няма, но за зумбучалгаджията Дара има. И пак питам, за какво да й благодати? Да не би….. а? Нещо да е подострила моливчето?
    И да питам зашо името на изпълнителката е написано на латиница!
    Ингелиз, ти кирилица не си ли учила?

    14:13 18.05.2026

  • 16 Факт

    14 11 Отговор

    До коментар #14 от "Варна":

    Кълъба е по-некадърен и тъп и от Кокора.

    14:14 18.05.2026

  • 17 Друго мнение

    14 13 Отговор

    До коментар #12 от "Даа":

    Принципа "След нас и потоп" е на сегашните управляващи. ;)
    След тях да видиш какво ни чака.

    14:15 18.05.2026

  • 18 Гробар

    7 3 Отговор
    Браво на Плешо. Без вдигане на дод ще поостанем още малко на жалката територия.

    14:15 18.05.2026

  • 19 Оги

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Дреме ти, в твоето заведение нали всичко е точно, или ще съкращават сервитьори та си застрашен?

    Коментиран от #23

    14:16 18.05.2026

  • 20 Баба Иванца

    17 13 Отговор
    Сега разбрахте ли защо правителството Боташ нарочно пусна инфлацията и вдигането на цените. Когато дойдат комунигите винаги пускат инфлацията, за да вдигат пенсиите на овцете но с обезценени пари. Така хем им източват спестяванията, хем уж загрижени за плебса. И още една хитрост, с вдигането на цените, вкарваш много повече кинти в бюджета от ДДСто. Но овцете се мислят, че комупитеците се грижат за тях и не осъзнават, че ги доят и се хранят от труда им, както са го правели от 80 г подред.

    Коментиран от #31

    14:19 18.05.2026

  • 21 А за гей парада

    11 0 Отговор
    Ще има ли някое перце?

    14:20 18.05.2026

  • 22 Кака праца така плаца

    5 1 Отговор
    Кака плаца така праца
    Кой ще иска да прави и отглежда деца в държава която с 10% данъкбне се грижи за младежта която не работи а учи 12 средно образование или още 4 години висшо образование и е на издръжката на държавата и родителите си

    14:23 18.05.2026

  • 23 Последния Софиянец

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "Оги":

    Дигат ми осигуровките.

    14:25 18.05.2026

  • 24 идват лоши времена

    12 8 Отговор
    Тия, "новите", няма да ги бъде.Явно ще съкращават служители и работници, а това е болезнено.Народът ще плаче за Кокорчо, който вдигаше заплати и пенсии,намираше пари. Дефицитът идва от кражби от строителство, неплащане на ДДС,високи заплати на висша администрация.Вероятно ще излязат хората на улицата през есента, друга възможност няма. ,

    14:25 18.05.2026

  • 25 ДААААААА СЪС МНОГО

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Даа":

    АААА-ТА. ТОЧЕН СИ, НО ТЕЗИ ЗАБЛУДЕНИТЕ ОФЦИ ИЛИ НЕ ГО ВИЖДАТ РАЗБИРАТ ТОВА ИЛИ СА ЯКО ОБСЕБЕНИ ОТ ШИШ БЛИЗНЕТАТА НО НАЙ ВЕРОЯТНО ЯКО СА СЕ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВУВАЛИ ОТ ТЯХ. ПИШННИИ ИМ НА СУРДИНКАТА.

    14:26 18.05.2026

  • 26 Дядо от село

    12 3 Отговор
    Този Гълъб не е гълъб,а направо факир.Измислил е финансовият аналог на перпетомобилето..

    14:27 18.05.2026

  • 27 тия не са дошли за добро

    16 5 Отговор
    Гълъб-ът не носи мир, а канфронтация.Ще вземе от бедните, а на богатите ще остави парите.

    14:28 18.05.2026

  • 28 смях в залата

    10 6 Отговор
    Съкращаваме разходи за да има за БОТАШ

    14:28 18.05.2026

  • 29 септември

    12 6 Отговор
    А за Боташ кой ще върне парите? А за командировки, служители, обслужващ персонал, транспорт, автомобили, банкети, коктейли, осигуровки, 20 заплати за висшия персонал ? Бедният ще плаща за богатия.Хората ще излязат на улицата още септември.

    14:30 18.05.2026

  • 30 Анонимен

    8 7 Отговор

    До коментар #4 от "Браво на Румен Радев!":

    Едни невежи едни бедняци едни изпаднали и необразовани при това неспособни да се грижат за себе си Радев ги излъга Партия Радев има ли къде е какво е направила партията на Радев за държавата ниКажете Незнам за какво му викаш Браво Този никога бюджет не е правил незнам какво разбира от бюджет Самоназначиха се навсякъде и се започна прибиране от регресите без нищо да работят Какво работят тези освен да лъжат да сеят омраза разделение и да прибират А и екскурзията си върви на хранилката са

    14:31 18.05.2026

  • 32 Анонимен

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Браво ВСЕ така правете.":

    Пиши с нормални букви дядка тук не ти е поляната

    14:33 18.05.2026

  • 33 Тежко бреме

    9 4 Отговор
    от предишните, ако е вярно.
    Изтеглили авансово дивиденти 2 млрд.лв., не платили 4 млдр.лв, и още неплатили за капиталови 2 млрд.лв.
    Зами от Асен, заеми ...

    14:34 18.05.2026

  • 34 Смухан пенсионер

    14 1 Отговор
    Че те пенсиите всяка година ги индексират от 1-ви Юли, то да не е нещо ново.
    Ако ги бяха вдигнали със 💯 процента, това щеше да е новина.

    14:35 18.05.2026

  • 35 пак този

    9 2 Отговор
    Много добри идеи, но дали ще се случат или ще слушаме отново оправдания?

    14:36 18.05.2026

  • 36 Бай Гуцан

    8 2 Отговор
    Пенсиите ще се увеличат по швейц.правило,т.е. по закон.Перото на Дара в бюджета като приход или като разход??

    Коментиран от #40

    14:49 18.05.2026

  • 37 МДАМ

    6 1 Отговор
    Ще има издънване на бюджета скоро май...

    14:53 18.05.2026

  • 38 Холандия

    0 6 Отговор
    Гълъбе, стига сте се занимавали с глупости ами легализирайте марихуаната.

    14:59 18.05.2026

  • 39 Сделано в СССР

    5 1 Отговор
    "Шушумигата" е една от емблематичните фигури с прякори в митниците. Мистерията кой началник зад кой прякор се крие беше разтълкувана от покойния бивш шеф на Агенция "Митници" Ваньо Танов през април 2010 г. Малко преди това предшественикът му Емил Димитров - Ревизоро заяви, че трима души с прякори колят и бесят в митниците при всяка власт.

    Той ги спомена като Шперплата, Фашиста и Шушумигата, а Танов обясни, че Шперплата е заместникът му Красимир Николов, Фашиста е шефът на Инспектората Спас Шопов, а Шушумигата - директорът на митница "Югозападна" Николай Шушков.

    Два месеца по-късно Танов уволни Шушков, който бе наследил от Тройната коалиция.
    Инспекторатът хваща интересна тенденция през 2005-2006 г. От декември до февруари от Кулата потича истински "керван" от тирове с китайски екобрикети (които са с ниска обявена цена и се облагат със символично мито), пътуващи през Гърция за България. Масираният внос се оформя главно в митницата на Илиянци, като прави впечатление, че по документи основният товар - твърдото гориво, е гарниран с малко дрехи и обувки.
    Завършил и "международни икономически отношения" в Академията по външна търговия в Москва.

    15:00 18.05.2026

  • 40 ВИДЯХМЕ ВИ

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "Бай Гуцан":

    КАКВИ "ПРОМЕНИ" ЩЕ ПРАВИШ СЪС СТАРИТЕ ...,
    КОИТО СИ НАЗНАЧИ ЗА ЗАМ.МИНИСТРИ

    15:04 18.05.2026

  • 41 Геро

    12 2 Отговор
    С благословията на Гълъб Донев, сега плащаме Боташ, всеки ден по 500 000 евро!
    Не е лошо, можеше и по-вече!
    Не вярвам, нито на гълъби, нито на гугутки
    Не вярвам и на Румен Гадев! !

    15:05 18.05.2026

  • 42 А ние. българите

    7 2 Отговор
    ще те оскубем до кожа перо по перо, заедно с двете кокошки. Щял да увеличава пенсиите. Какъв гадняр. Това си е швейцарско правило, т.е. по закон. Нагъл и долен русофил и путинофил!!!

    15:09 18.05.2026

  • 43 !!!?

    7 2 Отговор
    Увеличението на пенсиите е заложено в бюджета още от правителството на Желязков който тече и сега,...така че "Гълъбарника" на Кеша няма никакъв принос в това увеличение...!!!?

    15:12 18.05.2026

  • 44 Киряка

    10 1 Отговор
    Гълъбе, то инфлацията от началото на годината, януари - април е 12.7%,какво ще увеличаваш по швейцарското правило, охраната на двамата дебил в Парламента,
    или гръдната обиколка на полицаите, пазванти! Нещастник от Турция, Боташ!

    15:14 18.05.2026

  • 45 Анонимен

    10 1 Отговор
    Полицаите пенсионери кога ще махате

    15:15 18.05.2026

  • 46 Някой

    3 1 Отговор
    Да дефинират средна работна заплата в държавният сектор равна на тази на човека по средата в частния - не математически средната, че е нереална. Ако някакви взимат 100, 200, 300, 400, 99000, то средно математическата е 20000, но човека по средата взима 300. Всичко обвързано със средната математическа е глупаво. Защото диганията по това променят и самата средна математическа, че те влизат в изчисленията. Дори за това ако обвържат с човека по средата, то няма да се измени от такива дигания. А обвързване на държавните с човека по средата в частният сектор е, е все едно той определя колко се плаща там. На коефициенти да разпределят вътрешно и като някой взима повече, всички останали ще взимат по-малко. Един вид и край на синдикатите за искания на увеличения, а само за разпределения.
    Отделно трябва да се реши максимален процент от всички работещи да са в държавният сектор. И на разрешения за това да предлагат нови места за работа в държавният сектор според необходимости по критерии.
    Всички останали средства от бюджета на края на годината да не си го разпределят. Например на МВР раздадоха по 400лв накрая на годината, а това бяха пари като за незаети длъжности. Реално нашите пари си ги разпределиха. накрая на годината остатъка да се спада от това което им се полага за следващият бюджет - все едно го връщат, но без местене назад и обратно.
    Да прегледат ДМС-тата (допълнителните материални осигурявания) и да ги орежат.

    15:26 18.05.2026

  • 47 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не е.

    15:41 18.05.2026

  • 48 Ами нали виехте като чакали...

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    .... Радев... Радев, приятелство с Русия, нефт, газ, сега ще го търпите.

    15:45 18.05.2026

  • 49 сбруя

    3 0 Отговор
    Увеличавате бабината си!

    15:56 18.05.2026

  • 50 Слагайте главен прокурор и който

    3 1 Отговор
    ги е монтирал тези кранчета му купете от бюджета раирани дрехи, че ще му трябват.

    16:00 18.05.2026

  • 51 Точен

    4 1 Отговор
    Нашите крадат, да, но западните банки и корпороции крадат 10 пъти повече. Чистата печалба на западните банки и корпорации през 2023 г е била 16,5 млрд Евро, т.е. изгребали са по 5000 лв средно от отънелия джоб на всеки българин. Докато сме в ЕС и НАТО, ще сме най-бедните слуги на ЕС. То и затова Радев е в Берлин, ще моли Шмерца по-малко да ни крадат веригите магазини, телекомуникационните компании, енергодружествата, МОЛ-овете, водните дружества, топлофикациите, всечките лъскава марки/брендове, чиито дрехи и обувки се късат след 6 месеца...

    Коментиран от #53, #54

    16:13 18.05.2026

  • 52 Така де

    3 1 Отговор
    Гълъб Д. ще прави бюджета перо по перо. Добре!

    16:22 18.05.2026

  • 53 По точно

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "Точен":

    Радев е в Берлин щото Шмерца да му набива канчето, дето пази Путин от Трибунала.

    16:28 18.05.2026

  • 54 Още по-точно

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Точен":

    Като всеки военен Радев няма собствено мнение. Помниш ли как Гундяев го руга като мужик - крепостен. Сега Мерц го е привикал на килимчето да го обработи малко.

    16:32 18.05.2026

  • 55 Тодоров

    5 0 Отговор
    Пенсионерите пак ще "операт" пешкира. Тези 7.8% увеличение на пенсиите се спрягат още от миналата година. Били прогнозни - добре. Само че прогнозите на шашмаджиите от ГЕРБ, БСП, ИТН и на любителите на еврозоната, както и на набедени банкери и експерти, не се оправдаха. Само за първите 4 месеца на тази година инфрацията е 4.2%, а скритата е поне над 6% по данни на Евростат. Радев да се замисли дали този процент увеличение на пенсиите е реален или не. Докато на депутати, министри и разни държавни хрантутници, несвършили никаква работа освен да теглят заеми, петцифрените им заплати могат да се орежат, пенсионерите за какво да мислят по-напред - ток (?????), вода, парно, лекарства, храна (?????). Всяка вечер слушаме глупости за контрол на пазара. Румен Радев например да се замисри дали Министерството на здравето да не се преименува на Министерство на Търговията със здраве. В много сфери, особено услугите, левовата цена стана директно в евро. Властта нека не спи, да действаа много експедитивно, защото след 1 юли ако няма спекуланти в затнора и да ни замазват очите с тези 7 8%, до края на годинога да не се видим пак пред урните.

    16:32 18.05.2026

  • 56 Какви

    3 1 Отговор
    пенсии увеличава дондьо. Те се индексират по закон с швейцарското правило. Дондьо и каките помагачки да внимават с "перата"!

    16:57 18.05.2026

  • 57 На есен с песен в армията

    2 0 Отговор
    Всички ни мобилизират с електронно евро
    На час по лъжичка вече сме в кЮПа шенген еврозона и ЕС няма мърдане

    17:14 18.05.2026

  • 58 Да се

    2 0 Отговор
    Уволнят всички подали документи за пенсия както беше преди сикаджииската герберска мутра да се подмаже на МВР и ги остави да получават заплата,пенсия и някои с телк-ове,

    17:17 18.05.2026

  • 59 Абе

    2 0 Отговор
    тоя коментар под № 56 да си спомни колко пъти секаджията гербераска мутра вдига възрастта за пенсия и не индексира по швейцарското правило т-п-к

    17:24 18.05.2026

  • 60 ООрана държава

    2 0 Отговор
    По високи данъци за богаташчетата за 2ра 3та 4та.... кола и 2ри 3ти 4ти.... имот. Имат по десетина и от двете и плащат данъци колкото и работещ на минимална заплата...

    17:24 18.05.2026

  • 61 Цървул

    1 0 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 7,8 .

    17:32 18.05.2026

