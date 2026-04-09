Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Експерт за идеята за таван на цената на горивата: Несериозно е, може да имаме цена, но няма да имаме горива

Експерт за идеята за таван на цената на горивата: Несериозно е, може да имаме цена, но няма да имаме горива

9 Април, 2026 09:59 650 19

  • димитър хаджидимитров-
  • барел-
  • горива-
  • цени-
  • бензин-
  • дизел

Хаджидимитров обясни и влиянието на местната рафинерия върху цените

Експерт за идеята за таван на цената на горивата: Несериозно е, може да имаме цена, но няма да имаме горива - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Цените на горивата в България остават високи, въпреки спада на цената на петрола на световните пазари след обявеното двуседмично примирие в Близкия изток. Темата коментира пред бТВ Димитър Хаджидимитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива.

Барелът е в момента под 100 долара, до онзи ден беше малко под 100, 110. Цените на горивата са увеличени спрямо 28 февруари, когато започва конфликтът в Близкия изток. Това е усреднено по данни на сайта Foello – 17,4% увеличението при А95, 34,8% при дизела, който в момента средно е 1,74 евро на литър, а бензинът А95 е 1,48 евро. Ако сравним с миналогодишния Великден, картината е сравнително аналогична – 19,3% увеличение при бензина и малко над 40% при дизела, при газта увеличението е 20%.

По отношение на възможността дизелът да се върне близо до 1 евро за литър, Хаджидимитров уточни: „Едва ли ще е скоро. Следващите 3-4 седмици едва ли. Дори следващите две седмици ще виждаме тези цени – над 1,70 за дизела и над 1,45 за бензина. Паднаха само един ден и то за няколко часа. Първоначалният интерес беше, че военните действия ще спрат, но това не се случи. Нефтът веднага върна с 8-9 долара“.

Хаджидимитров обясни и влиянието на местната рафинерия върху цените: „Нашата рафинерия работи с близо 100 евро на 1000 литра по-ниски цени от пазарните за региона“.

Той коментира и бавния спад на цените на горивата спрямо бързото им покачване: „Винаги, когато се вдигат цените, браншът ги вдига много по-бавно, а когато се свалят става много по-бързо, понеже конкуренцията си казва думата. Когато големите вериги имат големи наличности, по-малките продават по-бързо и цената на големите вериги се сваля, защото започва да се продава по-евтино“.

По отношение на предложението на КНСБ за таван на надценките, Хаджидимитров заяви: „Доста несериозна мярка. Ако се сложи таван, може да имаме цена, но няма да има гориво, защото няма от къде да се купи на тази цена. В момента всички работим с марж от 1-3 цента, а средната цена на дизела на колонките е около 1,74 евро“.

По отношение на глобалната ситуация и преминаването на танкери през Ормузкия проток, той уточни: „Иран се чувства ощетен, защото се чувства нападнат. Едва ли някой ще плати 2 милиона, но ще има някаква договорка, за да се плати по-висока такса. Винаги е имало някаква такса за преминаване през протока, но сега тази такса няма кой да я плати“.

Накрая Хаджидимитров направи прогноза за възможното успокояване на пазара: „За да се върне цената на колонките на нормални нива – около 1,25-1,30 евро за литър, барелът трябва да стигне около 75 долара и това да се задържи за продължителен период. В следващите две седмици, при сегашното примирие, цените ще се задържат и няма да минат 1,80 евро. Ако обаче конфликтът се задълбочи и барелът стигне 120 долара, ще преминем 1,80 евро на колонките“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да бе

    20 3 Отговор
    Експерт за идеята за таван на цената на горивата:

    Може но просто не искат
    Как е възможно в другите държави...

    Коментиран от #6

    10:01 09.04.2026

  • 3 грабеж

    19 0 Отговор
    със съдействието на държавата

    10:02 09.04.2026

  • 4 Педрохански боклуциии

    19 3 Отговор
    а като имаш горива на 5 евро литърка и всичко е поскъпнало пак по 2, кво прайм, бе "експерте" от харвардските онлайн курсове?!

    10:07 09.04.2026

  • 5 Пит

    13 2 Отговор
    Когато нямаше особен управител в Лукойл, цените по бензиностанциите бяха по ниски, въпреки че курса на долара беше по-висок.

    10:10 09.04.2026

  • 6 кое е възможно в другите държави

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Да бе":

    Във Франция на магистралите дизела удари 3€ за литър и пак в половината бензиностанции няма гориво .

    10:11 09.04.2026

  • 7 007 лиценз ту кил

    12 1 Отговор
    Сериозно обаче е това: дребен собственик на бензиностанция купува гориво от базата на ОМВ и цените, на които го продава са по ниски от тези на бензиностанциите на самата верига. Някой експерт да обясни.

    10:13 09.04.2026

  • 8 Войната в Арабският Гълф продължава,

    8 1 Отговор
    Ормузкият Пролив е затворен, Ливан е извън сделката:

    Примирието в Близкия изток се пука по шевовете.

    Двуседмичното споразумение за прекратяване на огъня между САЩ и Иран e застрашено от провал по-малко от ден след влизането му в сила. Председателят на иранския парламент Мохамад-Багер Галибаф, който оглавява преговорната делегация на Техеран, заяви, че три от десетте точки от условията на примирието вече са нарушени.
    "При такива условия преговорите са непрактични. Основата за преговорите беше подкопана още преди да започнат", каза Галибаф.
    Какви нарушения нарича Иран
    Според ирански представител става въпрос за следните инциденти:
    . Изключване на Ливан от режима на примирие: Техеран настоява, че споразумението трябва да се разпростре върху всички регионални фронтове, включително действията на "Хизбула";
    . Нарушаване на въздушното пространство: безпилотен самолет е свален над иранската провинция Фарс, което Иран счита за провокация;
    отричане на правото на обогатяване на уран: публичните изявления на американската и израелската страна за необходимостта от пълен износ на ядрени материали от Иран Техеран счита за нарушение на духа на споразуменията.
    Позицията на Израел: "целите на войната все още не са постигнати"
    Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че кампанията срещу Иран продължава и целите й ще бъдат реализирани "или чрез споразумение, или чрез възобновяване на военните действия".
    "Обогатеният уран ще бъде напълно изнесен от Иран"

    10:17 09.04.2026

  • 9 Ми как ще крадат после

    10 1 Отговор
    Държава няма, но печелбари с лопата да ринеш!

    10:17 09.04.2026

  • 10 Еврото

    11 1 Отговор
    Еврото работи - нали всички знаехме какво ще стане с цените след вкарването му - ще се търси причина винаги да се случва едно и също

    Коментиран от #18

    10:18 09.04.2026

  • 11 Логикат

    8 1 Отговор
    Евроатлантизмът и простотията не ходатя по дърветата, а по хората - внимавайте, четенето на пропаганда от медии, които се издържат от реклама (разбирай рекламират при тебм само ако си политкоректен) - те вкарва в заразното зло.

    10:19 09.04.2026

  • 12 Войната продължава, Петролът близко

    3 2 Отговор
    до 100 $ за Барел.

    "Обогатеният уран ще бъде напълно изнесен от Иран", подчерта Нетаняху.
    Той също така потвърди, че прекратяването на огъня не се прилага за Ливан, където израелските сили продължават операциите срещу "Хизбула". Именно тази точка сега е един от основните препъни камъни между страните.
    Ормузкият проток: отворен или затворен?
    Ситуацията около стратегически важната артерия остава двусмислена:
    позиция на САЩ: Белият дом заяви, че преговорите с Иран са възможни само при пълно отваряне на Ормузкия проток;
    действителна позиция: според мониторинговите групи проливът е напълно затворен. Танкерите, които предварително са договорили преминаването, са принудени да се обърнат и да се върнат;
    . Съобщения за нови правила: ирански източници твърдят, че Техеран е въвел такса за честотна лента от 1 долар за барел с плащане в криптовалута и е ограничил капацитета до 10 кораба на ден.
    "През деня първият кораб вече премина през Ормузкия проток след прекратяването на огъня", напомнят наблюдателите, посочвайки противоречивостта на постъпващата информация.
    На публикуваните от анализаторите снимки се вижда нефтен танкер, който се приближил към пролива, но променил курса си и поел по обратния път.
    КСИР предупреждава: "Ще отговорим така, че да съжаляват"
    Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КСИР) издаде изявление номер 56 като част от операция "Обещание за истината 4", в което строго предупреди САЩ и Израел.
    "Само няколко часа след спора

    10:19 09.04.2026

  • 13 Казанлъшкия

    10 0 Отговор
    Кви 20% увеличение при газта като преди да почне войната беше 52-55 цента ,а сега е 76-82 цента ( поне в София с такива цените,не знам за провинцията). Става въпрос за около 50% увеличение на газта ,не 20. Л.же като д.рт ц.ганин

    Коментиран от #19

    10:20 09.04.2026

  • 14 Иван

    11 3 Отговор
    Народен съд и национализация

    Коментиран от #15

    10:21 09.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Явно Американският Президент и Смотанаху

    3 1 Отговор
    не знаят че е, "Много по лесно да влезеш във Военна Зона отколкото да излезеш, много по лесно е да започнеш една Война отколкото да я завършиш."

    "Само няколко часа след споразумението за прекратяване на огъня ционистката формация с вълчи нрав започна жестокото клане в Бейрут. Ние се отнасяме със сериозно предупреждение: ако нападенията срещу скъп за нас Ливан не спрат веднага, ние ще изпълним своя дълг и ще дадем твърд отговор на злобните агресори в региона", се казва в документа.
    Експертите отбелязват, че подобна реторика може да свидетелства за готовността на иранските сили за асиметричен отговор, дори ако официалното примирие формално се запази.
    САЩ позволяват гъвкавост, но поставят условия
    Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Вашингтон е готов да коригира изискванията към Иран по въпроса за обогатяването на уран. "Това ще бъде възможно, ако Техеран преговаря добросъвестно", каза Ванс.
    Той също така отбеляза наличието на" неразбирателство " между страните и уточни, че САЩ не са дали съгласие за включването на Ливан в режима на примирие.
    "САЩ няма да спазват своята част от условията за прекратяване на огъня, ако Иран не отвори Ормузкия проток", подчерта вицепрезидентът.

    10:24 09.04.2026

  • 17 тук още нищо не сте усетили

    4 2 Отговор
    Стотици френски бензиностанции изпитват недостиг на гориво, след като въведените ценови тавани предизвикаха масово презапасяване от страна на шофьорите .

    На много места лимитът е 10 литра гориво на автомобил .

    10:24 09.04.2026

  • 18 Абе

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Еврото":

    Сички знаехме, ама си траехме. Сега на 19ти пак ше си траеме и ше одиме за гъби. После пак ше февеме.

    10:24 09.04.2026

  • 19 Сделка

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Казанлъшкия":

    Това е въпросът , колко е заложената годишната инфлация : а) 0,3% ; б) 3% ; в) 30% ; г) 300% ....?!! Д) де да знам то бюджет и сега няма ....

    11:05 09.04.2026

