Експерт за идеята за таван на цената на горивата: Несериозно е, може да имаме цена, но няма да имаме горива

Цените на горивата в България остават високи, въпреки спада на цената на петрола на световните пазари след обявеното двуседмично примирие в Близкия изток. Темата коментира пред бТВ Димитър Хаджидимитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива.

Барелът е в момента под 100 долара, до онзи ден беше малко под 100, 110. Цените на горивата са увеличени спрямо 28 февруари, когато започва конфликтът в Близкия изток. Това е усреднено по данни на сайта Foello – 17,4% увеличението при А95, 34,8% при дизела, който в момента средно е 1,74 евро на литър, а бензинът А95 е 1,48 евро. Ако сравним с миналогодишния Великден, картината е сравнително аналогична – 19,3% увеличение при бензина и малко над 40% при дизела, при газта увеличението е 20%.

По отношение на възможността дизелът да се върне близо до 1 евро за литър, Хаджидимитров уточни: „Едва ли ще е скоро. Следващите 3-4 седмици едва ли. Дори следващите две седмици ще виждаме тези цени – над 1,70 за дизела и над 1,45 за бензина. Паднаха само един ден и то за няколко часа. Първоначалният интерес беше, че военните действия ще спрат, но това не се случи. Нефтът веднага върна с 8-9 долара“.

Хаджидимитров обясни и влиянието на местната рафинерия върху цените: „Нашата рафинерия работи с близо 100 евро на 1000 литра по-ниски цени от пазарните за региона“.

Той коментира и бавния спад на цените на горивата спрямо бързото им покачване: „Винаги, когато се вдигат цените, браншът ги вдига много по-бавно, а когато се свалят става много по-бързо, понеже конкуренцията си казва думата. Когато големите вериги имат големи наличности, по-малките продават по-бързо и цената на големите вериги се сваля, защото започва да се продава по-евтино“.

По отношение на предложението на КНСБ за таван на надценките, Хаджидимитров заяви: „Доста несериозна мярка. Ако се сложи таван, може да имаме цена, но няма да има гориво, защото няма от къде да се купи на тази цена. В момента всички работим с марж от 1-3 цента, а средната цена на дизела на колонките е около 1,74 евро“.

По отношение на глобалната ситуация и преминаването на танкери през Ормузкия проток, той уточни: „Иран се чувства ощетен, защото се чувства нападнат. Едва ли някой ще плати 2 милиона, но ще има някаква договорка, за да се плати по-висока такса. Винаги е имало някаква такса за преминаване през протока, но сега тази такса няма кой да я плати“.

Накрая Хаджидимитров направи прогноза за възможното успокояване на пазара: „За да се върне цената на колонките на нормални нива – около 1,25-1,30 евро за литър, барелът трябва да стигне около 75 долара и това да се задържи за продължителен период. В следващите две седмици, при сегашното примирие, цените ще се задържат и няма да минат 1,80 евро. Ако обаче конфликтът се задълбочи и барелът стигне 120 долара, ще преминем 1,80 евро на колонките“.