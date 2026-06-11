Парламентът приема окончателно мерките срещу високите цени

Народното събрание ще гласува окончателно мерките срещу високите цени и спекулата.

Депутатите ще гледат на второ четене промените в законите за защита на конкуренцията и на потребителите.

С тях се дават повече правомощия на Комисията за защита на конкуренцията, разширява се и списъкът с нелоялни търговски практики. Новите правила предвиждат още въвеждане на понятието „господстващо положение“, дефиниране на прекомерно висока цена, както и създаване на централен регистър за проследимост на доставките. Въвежда се и понятието „справедлива цена“, която ще се изчислява по формула на Министерството на икономиката. Предвижда се още Комисията за защита на потребителите да налага двойно по-високи глоби на търговците.