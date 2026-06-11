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Парламентът приема окончателно мерките срещу високите цени

Парламентът приема окончателно мерките срещу високите цени

11 Юни, 2026 07:55, обновена 11 Юни, 2026 06:56 817 21

  • парламент-
  • депутати-
  • цени

Депутатите ще гледат на второ четене промените в законите за защита на конкуренцията и на потребителите

Парламентът приема окончателно мерките срещу високите цени - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Народното събрание ще гласува окончателно мерките срещу високите цени и спекулата.

Депутатите ще гледат на второ четене промените в законите за защита на конкуренцията и на потребителите.

С тях се дават повече правомощия на Комисията за защита на конкуренцията, разширява се и списъкът с нелоялни търговски практики. Новите правила предвиждат още въвеждане на понятието „господстващо положение“, дефиниране на прекомерно висока цена, както и създаване на централен регистър за проследимост на доставките. Въвежда се и понятието „справедлива цена“, която ще се изчислява по формула на Министерството на икономиката. Предвижда се още Комисията за защита на потребителите да налага двойно по-високи глоби на търговците.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Както и Да го Въртиш !

    10 0 Отговор
    Феодализма Продължава !

    06:59 11.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пълна лъжа и измама

    16 0 Отговор
    Само ни замазват очите ще намалят цените, НО няма да е така ! Промоциите, които уж правят вече ще имат друго име. Нищо няма да намалят даже обратното ще вдигнат още цените. Но ние сме глупави и се оставяме да ни мамят!

    07:02 11.06.2026

  • 4 Да се

    16 1 Отговор
    мащат с кошниците си и да спрат да творят золуми всичките от червената бригада с безродници ! На лъжци НИКОЙ няма доверие !

    07:04 11.06.2026

  • 5 И как

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "Регресивна боташка кошница за бедните":

    Стана това Радев да е повишил цените?! Нали е пазарна икономика?!

    Коментиран от #6

    07:08 11.06.2026

  • 6 Пазарна икономика по медиите

    13 2 Отговор

    До коментар #5 от "И как":

    На практика картелно заробване. Не разбрах с какво са ти толкова мили и драги лъжеца Радев и гълъбарника му некадърници? Освен да си уреден на държавна хранилка в администрацията.

    07:17 11.06.2026

  • 7 Ахахаха…

    5 1 Отговор
    …бутафорни вицове навсякъде, ахахахахах!!!!!!€

    07:23 11.06.2026

  • 8 Радев

    8 1 Отговор
    Се доказа многократно, че не става за нищо !!!

    Коментиран от #9

    07:25 11.06.2026

  • 9 Галя от амбасадата

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Радев":

    Напротив, агент Моузес (Моисей) е най-верния ни слуга и изпълнител на поръчките.

    07:33 11.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 туй онуй

    1 0 Отговор
    и в кошницаца..като разбраха веригите че трябва да светнат ценообразуване..и решиха сами да "намалят" цените на техните марки..за качество да не говорим-боклуци..И да намалят пак ще бъдат по-скъпи от същите в германия..Искаме да покажат как лавинообразно се дига една цена от производителя и стига до петребителя..да пише на етикета..НО това вече никога няма да стане с нашите управляващите марионетки..Да видим новите какво ще направят..

    Коментиран от #17

    07:42 11.06.2026

  • 13 Радев

    1 0 Отговор
    спечели изборите и има 131 депутати. Сега ще управлява, независимо от слугинския рев на драскащите тук.Веригите, които смучат здраво свръхпечалби никак не искат да си ги орежат. И затова ви хвърлят на амбразурата.

    07:43 11.06.2026

  • 14 Фатима

    0 0 Отговор
    Рундьо, ефенди, с високите цени свикнахме, с празноглавците в Парламента,
    не!

    07:48 11.06.2026

  • 15 то едни

    1 0 Отговор
    храни-отрови..може би по-добре че са високи цените..поне по-малко ще ядем боклуци..пак ще се мре..но какво да направиш както и да въртиш все на идиоти управляващите попадаме..Сегашните нещо искат да направят, но по добре да не бутали кошера..Повярвайте така ще оплетат" кошницата" че ще съжалявате че изобщо сте се захванили с тези мородери..

    07:51 11.06.2026

  • 16 Перо

    1 0 Отговор
    Картелната икономика не може да се бори с демократични методи. Ако Радев не определи марж на печалбата в проценти, по цялата верига от производител до потребител, всичко е ала-бала! Сега паразитите във веригата притискат производителя да поеме тежестта от решенията на МС! Другата малка част ще се поеме от лошото качество и вредни продукти!

    Коментиран от #18

    07:51 11.06.2026

  • 17 така е

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "туй онуй":

    Вчера гледах "грижата" на една от веригите - намалили са символично няколко продукта с възможно най-ниско качество. За да има някакъв ефект подобна мярка, то правителството трябваше да постави условие за средно качество, а не за най-ниското. С една дума, веригите направиха нещо като "магазини за хората", а веригите отново се подиграха с българския потребител.

    07:52 11.06.2026

  • 18 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Перо":

    П.С. нужно е да се стопира увеличението на цените на ток, вода и парно, защото се дава коз на престъпните търговци да оправдават 300% марж на печалбата!

    07:53 11.06.2026

  • 19 Джон Наш

    0 0 Отговор
    Пазара си има своя логика и когато има слабости в държавното управление и политическа криза се вихри спекулата. Без бюджет, неработещи институции и правителство без идеи и посока повече от 6 месеца какво очаквате. Когато Котката на Шрьодингер мимикрира в кашона, мишките играят.

    08:15 11.06.2026

  • 20 Ухааа

    0 0 Отговор
    Ще има по-големи рушвети за Радевите чиновници!

    08:38 11.06.2026

  • 21 КОШНИЦА С ГРИЖА,

    0 0 Отговор
    МАГАЗИНИ ЗА ХОРАТА,
    СПРАВЕДЛИВИ ЦЕНИ,
    ДОМОВА КНИГА...
    АБЕ ,АЗ СЕ ЧУДЯ САМО ТЪПАНАРИ ЛИ ИМА В ТОЗИ ПАРЛАМЕНТ!?

    08:44 11.06.2026

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