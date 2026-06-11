Парламентът приема окончателно мерките срещу високите цени

Народното събрание ще гласува окончателно мерките срещу високите цени и спекулата.
Депутатите ще гледат на второ четене промените в законите за защита на конкуренцията и на потребителите.
С тях се дават повече правомощия на Комисията за защита на конкуренцията, разширява се и списъкът с нелоялни търговски практики. Новите правила предвиждат още въвеждане на понятието „господстващо положение“, дефиниране на прекомерно висока цена, както и създаване на централен регистър за проследимост на доставките. Въвежда се и понятието „справедлива цена“, която ще се изчислява по формула на Министерството на икономиката. Предвижда се още Комисията за защита на потребителите да налага двойно по-високи глоби на търговците.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Както и Да го Въртиш !
06:59 11.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пълна лъжа и измама
07:02 11.06.2026
4 Да се
07:04 11.06.2026
5 И как
До коментар #2 от "Регресивна боташка кошница за бедните":Стана това Радев да е повишил цените?! Нали е пазарна икономика?!
Коментиран от #6
07:08 11.06.2026
6 Пазарна икономика по медиите
До коментар #5 от "И как":На практика картелно заробване. Не разбрах с какво са ти толкова мили и драги лъжеца Радев и гълъбарника му некадърници? Освен да си уреден на държавна хранилка в администрацията.
07:17 11.06.2026
7 Ахахаха…
07:23 11.06.2026
8 Радев
Коментиран от #9
07:25 11.06.2026
9 Галя от амбасадата
До коментар #8 от "Радев":Напротив, агент Моузес (Моисей) е най-верния ни слуга и изпълнител на поръчките.
07:33 11.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 туй онуй
Коментиран от #17
07:42 11.06.2026
13 Радев
07:43 11.06.2026
14 Фатима
не!
07:48 11.06.2026
15 то едни
07:51 11.06.2026
16 Перо
Коментиран от #18
07:51 11.06.2026
17 така е
До коментар #12 от "туй онуй":Вчера гледах "грижата" на една от веригите - намалили са символично няколко продукта с възможно най-ниско качество. За да има някакъв ефект подобна мярка, то правителството трябваше да постави условие за средно качество, а не за най-ниското. С една дума, веригите направиха нещо като "магазини за хората", а веригите отново се подиграха с българския потребител.
07:52 11.06.2026
18 Перо
До коментар #16 от "Перо":П.С. нужно е да се стопира увеличението на цените на ток, вода и парно, защото се дава коз на престъпните търговци да оправдават 300% марж на печалбата!
07:53 11.06.2026
19 Джон Наш
08:15 11.06.2026
20 Ухааа
08:38 11.06.2026
21 КОШНИЦА С ГРИЖА,
СПРАВЕДЛИВИ ЦЕНИ,
ДОМОВА КНИГА...
АБЕ ,АЗ СЕ ЧУДЯ САМО ТЪПАНАРИ ЛИ ИМА В ТОЗИ ПАРЛАМЕНТ!?
08:44 11.06.2026