Вземете 50% отстъпка за хостинг от

При операция на полицията в Шуменско: Иззеха листове с изписани марки на автомобили и цифри срещу тях

13 Април, 2026 16:05 345 5

Предстои да се установи дали листовете имат връзка с евентуална търговия с гласове

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

При специализирана полицейска операция за пресичане на престъпления против политическите права на гражданите след сигнал в село Ивански са иззети листове с изписани марки на леки автомобили и цифри срещу тях, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен, цитирани от БТА.

Действия по сигнала са предприети на 10 април. Около 15:00 часа е извършена проверка в имот в село Ивански, обитаван от 39-годишен местен жител. В хода на проведените процесуално-следствени действия са намерени три листа с изписани марки на леки автомобили и цифри срещу тях.

Те са иззети, като ще се проверява съотносими ли са към изборна търговия, обясниха от полицията.

Образувано е досъдебно производство за извършено престъпление по Наказателния кодекс.

От Областната дирекция съобщиха, че от 9 до 13 април се предвижда засилено полицейско присъствие по основните пътища в област Шумен, рисковите участъци и в районите на храмовете на територията на четирите районни управления в региона. За осигуряване на пътната безопасност ще се проведат специализирани полицейски операции, посочиха от ОД на МВР - Шумен.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 кой мy дpeмe

    2 0 Отговор
    е как па всеки престъпник е толкоз просс да оставя доказателства като прави списъци и всеки път писани в същия формат

    16:07 13.04.2026

  • 3 Боко праните гащи

    1 2 Отговор
    Пак че ви бием. Е... съм ви с 200

    16:08 13.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 безпартиен

    0 0 Отговор
    Лица НЕ СПАЗИЛИ закона за задължително основно образование и такива които НЕ СА ПЛАТИЛИ ДАНЪЦИ И ТАКСА СМЕТ,НЯМАТ ПРАВО ДА ГЛАСУВАТ!!!!На кого му стиска да предложи и да го приемат?Ама,не можело,че имали права?Освен права имат и ЗАДЪЛЖЕНИЯ към ДЪРЖАВАТА В КОЯТО ЖИВЕЯТ!!! Който разбрал-разбрал!

    16:12 13.04.2026

