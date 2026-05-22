Полицията спря пиян шофьор да вози ученици на екскурзия

Шофьор на пътнически автобус, който е трябвало да превози деца до Русе е хванат с 1,07 промила алкохол. Пробата с дрегер е била регулярна - взема се преди всяко организирано пътуване. Децата от ОУ "Иван Вазов" е трябвало да пътуват за Русе на ученическа екскурзия.
Около 8 часа сутринта, пред горнооряховското училище, полицейски патрул проверява шофьора, а дрегера показва над един промил. Великотърновската фирма изпратила друг водач, който също е тестван за алкохол, но неговата проба е отрицателна и екскурзията продължила. По всяка вероятност шофьорът ще бъде задържан за 24 часа.
1 Сила
11:16 22.05.2026
2 Хорейшо
11:59 22.05.2026
3 Жорко
11:59 22.05.2026
4 Механик
Научете го тоя български, че скоро дори ИИ ще го говори по-правилно от вас.
Коментиран от #5
12:02 22.05.2026
5 Монтьора
До коментар #4 от "Механик":Какъв ,,български език" търсиш в сайт,който е сложил ингилийакия флаг пред името си?
Коментиран от #6
12:29 22.05.2026
6 Това
До коментар #5 от "Монтьора":е бутон, с който се сменя езика на интерфейса, бе г a л ф o н.
12:55 22.05.2026