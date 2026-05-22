Полицията спря пиян шофьор да вози ученици на екскурзия

22 Май, 2026 11:13 1 237 6

Фирмата изпратила друг водач

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Шофьор на пътнически автобус, който е трябвало да превози деца до Русе е хванат с 1,07 промила алкохол. Пробата с дрегер е била регулярна - взема се преди всяко организирано пътуване. Децата от ОУ "Иван Вазов" е трябвало да пътуват за Русе на ученическа екскурзия.

Около 8 часа сутринта, пред горнооряховското училище, полицейски патрул проверява шофьора, а дрегера показва над един промил. Великотърновската фирма изпратила друг водач, който също е тестван за алкохол, но неговата проба е отрицателна и екскурзията продължила. По всяка вероятност шофьорът ще бъде задържан за 24 часа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    4 0 Отговор
    За къде е била екскурзията ...до спиртоварна ли ?

    11:16 22.05.2026

  • 2 Хорейшо

    1 1 Отговор
    Хванал е.... от изпаренията на учениците в автобуса.

    11:59 22.05.2026

  • 3 Жорко

    4 1 Отговор
    Изрод мръсен,за тоя бесилка направо,да знаеш че трябва да возил деца и да се нафиркаш??!?Бесило за теб,това е!

    11:59 22.05.2026

  • 4 Механик

    2 0 Отговор
    Спря го за проверка, спря го защото е пиян или го спра да ги вози?
    Научете го тоя български, че скоро дори ИИ ще го говори по-правилно от вас.

    Коментиран от #5

    12:02 22.05.2026

  • 5 Монтьора

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Какъв ,,български език" търсиш в сайт,който е сложил ингилийакия флаг пред името си?

    Коментиран от #6

    12:29 22.05.2026

  • 6 Това

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Монтьора":

    е бутон, с който се сменя езика на интерфейса, бе г a л ф o н.

    12:55 22.05.2026

