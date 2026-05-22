Полицията спря пиян шофьор да вози ученици на екскурзия

Шофьор на пътнически автобус, който е трябвало да превози деца до Русе е хванат с 1,07 промила алкохол. Пробата с дрегер е била регулярна - взема се преди всяко организирано пътуване. Децата от ОУ "Иван Вазов" е трябвало да пътуват за Русе на ученическа екскурзия.

Около 8 часа сутринта, пред горнооряховското училище, полицейски патрул проверява шофьора, а дрегера показва над един промил. Великотърновската фирма изпратила друг водач, който също е тестван за алкохол, но неговата проба е отрицателна и екскурзията продължила. По всяка вероятност шофьорът ще бъде задържан за 24 часа.