Търсят спешно кръводарители за жената, подпалена от мъжа си в Ситово

16 Април, 2026 09:53 623 9

Кръводаряване може да се извърши в Русе, Разград, Велико Търново, Ловеч и Плевен

Кадър Нова тв
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лекари в университетската болница „Медика“ в Русе се борят за живота на 48-годишната Стефка Колева, която е жертва на опит за убийство. Случаят е от силистренското село Ситово, съобщи Нова тв.

По информация на полицията, на 12 април мъжът, с когото тя живеела на семейни начала, я залял със спирт и я подпалил, след което е отнел живота си. Сега близките на жената се опитват да осигурят кръводарители, тъй като състоянието ѝ е критично.

Близки на жената разказват, че тя е била жертва на системен тормоз в продължение на месеци. Сестрата на Стефка описва момента, в който пострадалата ѝ се е обадила след нападението.

„Каза ми: „Ела бързо, горя, изгорях“. Попитах я къде е, тя каза - в общежитието“, разказва жената. Тя незабавно уведомява своя племенник, който първи достига до мястото.

По думите ѝ, когато влизат в стаята, жената е с тежки изгаряния по цялото тяло от кръста нагоре. Въпреки състоянието си, тя успява да каже, че е била залята със запалителна течност и подпалена.

Близките твърдят, че насилието не е било инцидентно, а продължило около 6 месеца. Според дъщерята на Стефка мъжът е упражнявал постоянен психически тормоз и не е оставял жената на спокойствие, включително чрез непрекъснати обаждания.

Семейството посочва, че са правили опити да я отделят от него, но без успех, тъй като той продължавал да я преследва и притеснява.

След първоначално лечение в болницата в Силистра, пострадалата е транспортирана в „Медика“ в Русе, където е настанена в отделение по изгаряния. Лекарите съобщават, че състоянието ѝ остава тежко и критично, с нужда от множество операции и сериозни количества кръв.

Близките вече са отправили спешен апел за кръводаряване. По думите им само за един ден са необходими поне двама дарители, а предстоят още операции с голяма кръвозагуба.

Жената е с кръвна група нулева положителна, но според лекарите може да се дарява кръв от различни групи при спешни случаи. Кръводаряване може да се извърши в Русе, Разград, Велико Търново, Ловеч и Плевен.

Всеки желаещ може да дари кръв в отделението по трансфузионна хематология в Русе, като посочи, че е за пациентката Стефка Теменужкова Колева, която е в реанимация.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ЖЕНИТЕ СЪЩО ТОРМОЗЯТ АКУ

    0 6 Отговор
    НЕ им ДАВАШ ЗАПЛАТАТА СИ. ТАЯ ГО Е УТРЕПАЛА ПОСЛЕ СИМУЛИРА ЗАПАЛВАНЕ....

    09:59 16.04.2026

  • 2 Дзак

    0 0 Отговор
    Сила тормози поне десет години.

    10:02 16.04.2026

  • 3 Дори

    4 2 Отговор
    Да е била най долната к/ва, никой няма право да посяга на живота и! Това не е никакво оправдание!

    Коментиран от #4

    10:09 16.04.2026

  • 4 Значи

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дори":

    Сте защитен!

    Коментиран от #7

    10:16 16.04.2026

  • 5 ЗА ЕДНА ЖЕНА КРЪВ НЯМА

    2 2 Отговор
    ПРЕДСТАВЕТЕ СИ КАКВА Е МЕДИЦИНАТА В БЪЛГАРИЯ !

    Коментиран от #6

    10:20 16.04.2026

  • 6 Кой ти каза,

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "ЗА ЕДНА ЖЕНА КРЪВ НЯМА":

    че е само една жена бе, мозък?!

    Знаеш ли колко хора чакат още?
    Къде ви копят такива гении?

    10:30 16.04.2026

  • 7 Но не

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Значи":

    И от Вас!

    10:35 16.04.2026

  • 8 Юрист

    1 0 Отговор
    Хубавото е че поне в случая има наложено смъртно наказание

    10:39 16.04.2026

  • 9 Бойко Българоубиец

    1 0 Отговор
    Пък аз тормозя булгаретатата вече 20 години, а те само хленчат и ме възбуждат още повече 😏🤤

    10:40 16.04.2026

