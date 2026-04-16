Общински служител от Берковица и бизнесмен ще бъдат съдени за злоупотреби при обществена поръчка

16 Април, 2026 16:37 573 5

Обществената поръчка беше обявена на 31 декември 2020 г.

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Районната прокуратура в Монтана е внесла в Районния съд в Берковица обвинителен акт срещу общински служител и бизнесмен от Берковица за злоупотреби със средства, отпуснати от Община Берковица по обществена поръчка за ремонт на част от централния площад „Йордан Радичков“ и на парк в Берковица, съобщават от прокуратурата.

Обвинението е по член 212 от Наказателния кодекс за използване на неистински документ с цел присвояване, а предвиденото наказание е лишаване от свобода до осем години.

В хода на разследването е установено, че след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка дружеството „С. К.“ ЕООД е избрано за изпълнител на реконструкцията на част от централния площад „Йордан Радичков“ и парк - градина в Берковица. Общата стойност на сключения договор била 1 279 117,37 лева, със срок на изпълнение 179 календарни дни.

Със заповед на кмета на община Берковица упражняването на инвеститорски контрол на обекта, както и съгласуването и подписването на необходимите документи по изпълнението на договора, било възложено на служителката Г.Б. - главен специалист „Строителство“ към дирекция „Специализирана администрация“, отдел „Строителство и устройство на територията“ в общинската администрация в Берковица.

На 14.11.2021 година били съставени два протокола, с които са актувани и отчетени извършени строително-монтажни работи (СМР) на стойност 1 251 003,89 лева с ДДС, както и допълнителни такива в размер на 14 997,25 лева с ДДС. Документите били подписани от представителя на възложителя – Г.Б., и от страна на изпълнителя от М.С. Въз основа на тези протоколи дружеството „С. К.“ ЕООД издало фактури към Община Берковица, по които били извършени плащания в общ размер 1 266 001,14 лева с ДДС.

След подадени множество сигнали за нарушения до прокуратурата и други органи била извършена проверка от Дирекцията за национален строителен контрол. Установени били редица несъответствия при изпълнението на строителните дейности. С постановление на Специализирана прокуратура е била възложена финансова проверка и е направена експертиза, която установила неизвършени, но актувани и приети от възложителя СМР. При съпоставка на реално изпълнените строителни работи с одобрения инвестиционен проект са били установени несъответствия спрямо проекта - променен бил видът на паветата, дебелината на плочите от термолющен гранит и плочите от камък гнайс, както и начинът на полагането им, различните размери на фугите между плочите, некачествената хидроизолация по стените и дъното на шахта, монтираните спирачни кранове били положени в пластмасови гърнета вместо предвидените по проекта чугунени. Експертизата е установила, че реалната стойност на изпълнения обект от 989 388,91 лева с ДДС, а били отчетени с 276 612,23 лева с ДДС в повече. Тази сума е определена от експерта като вреда за публичните средства, с които е финансиран проекта.

Общинската служителка Г.Б. е била привлечена като обвиняема за това, че посредством съставяне на документ с невярно съдържание - протоколи за извършени СМР, съзнателно е дала възможност на „С.К.“ ЕООД да получи без правно основание сумата от 230 510,19 лева, представляваща стойността на неизвършените от дружеството СМР, надписани количества материали, труд и механизация, завишени цени на СМР, вложени в обекта материали с по-ниска стойност, но актувани на по-висока.

Престъпното деяние е било извършено от обвиняемата в съучастие с представителя на изпълнителя М.С., който също е привлечен към наказателна отговорност.

Делото ще продължи в съда, уточняват от прокуратурата в Монтана.

Обществената поръчка беше обявена на 31 декември 2020 г. от тогавашния кмет на Община Берковица на 31 декември 2020 г. На 18 март 2021 г. беше подписан договор с представители на фирмата изпълнител за откриване на строителна площадка за реконструкция на централния площад "Йордан Радичков" и парка в близост. За ремонта бяха отпуснати 1 милиона лева на община Берковица с постановление на правителството в края на 2020 г.


  • 1 честен ционист

    Отговор
    Голям % от така наречените обществени поръчки са или незаконни, или на границата на законосъобразността и един що-годе грамотен прокурор и екип одитори биха разнищили схемите за норматив. Жалкото е, че по веригата ще изгърмят само общинските служители от ниските нива, тези които са прибирали финансиранията няма и да ги чуете, кои са.

    16:41 16.04.2026

  • 2 Кирил

    Отговор
    Нямат ли си имена? Или като ги напишете и ще ви ушият?

    16:41 16.04.2026

  • 3 ЧУЙ ЧУЙ

    Отговор
    Браво само така и Златко Живков колко пари открадна от комуналните услуги, имаше опществени поръчки за
    милиони да мият улиците, а ония със стари ЗИЛ-ове точеха радиоактивна вода от яз.Огоста за без пари.

    16:51 16.04.2026

  • 4 Цвете

    Отговор
    АКО МОЖЕ БЕЗ ИНИЦИАЛИ, А ИМЕНАТА ИМ. ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ПРИКРИВАТ ,НЕ РАЗБИРАМ ? ТОВА Е НАД 1 МИЛИОН ЕВРО. 🥹🎲🕸

    16:59 16.04.2026

  • 5 Зевс

    Отговор
    Приемането на повечето обществени поръчки протича така, обаче не си мислете, че не става отчитане по трасето след това, тук е изгорял само бушона, разписал протокола, но ви гарантирам, че най-много е облажил кмета.

    17:06 16.04.2026

