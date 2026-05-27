Прокурорската колегия на ВСС ще гледа оставката на Сарафов като шеф на следствието

27 Май, 2026 08:48

Миналата седмица министърът на правосъдието Николай Найденов обяви, че ще поздрави Сарафов, ако се оттегли от поста

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще гледа оставката на бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов като началник на националното следствие, информират от bTV. Той е подал оставка, а гласуването ѝ ще е извънредна точка на заседанието на ВСС.

Миналата седмица министърът на правосъдието Николай Найденов обяви, че ще поздрави Сарафов, ако се оттегли от поста.

„Не бих призовал Сарафов да се оттегли, но ще го поздравя, ако го направи. Надявам се той да прояви достатъчно чест. Аз не знам колко още законодателни промени да предложим, за да се справим с тази ситуация, но ще продължим да ги предлагаме“, каза Найденов.

Служебният министър на правосъдието в кабинета „Гюров“ Андрей Янкулов внесе искане Прокурорската колегия на ВСС за образуване на дисциплинарно производство срещу Сарафов, но получи отказ.

Николай Найденов пък обяви, че ще обжалва този отказ пред Висшия административен съд.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    16 1 Отговор
    Да го назначат за постоянно в килия в софииския

    08:51 27.05.2026

  • 2 104 незаконни сгради във Варна

    19 0 Отговор
    се строят!
    За каква прокуратура говорим?
    Тотално пробита територия!

    Коментиран от #12, #17

    08:54 27.05.2026

  • 3 Обективен

    13 1 Отговор
    Веднага да разследват от къде да милионите на сина му които е на 22г.,и има 5-6 строителни фирми

    08:54 27.05.2026

  • 4 Гренд

    11 1 Отговор
    А килия ще има ли?

    08:58 27.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Вместо цялостна реформа пак разчистват сметки с неудобни на властта.А е елементарно.Съдиите , прокурорите и шефовете на МВР трябва да се избират пряко от народа като в САЩ.Само така ще се изчисти системата.

    09:00 27.05.2026

  • 7 Мазния Курбан САРАФОВ!!!

    10 1 Отговор
    Айде "едно дело" и да приключва цирка!!!
    Гешев излезе тарикат от класа, вместо затвор за своеволия ,
    отърва кожата с бонуси за цял живот!!!

    А Този изпечен играч, отдавна е милионер!!!

    09:00 27.05.2026

  • 8 народа

    14 1 Отговор
    Снощи Цветан Василев говори за КТБ и схемите , казва имена , проценти , офшорки .Това е пред Ивелин Николов . Днес Сарафов дава оставка .Утре , може да има последни повикване за пътниците към Дубай .Каквото и да стане обаче , вече всичко се знае за схемите , сумите , намесените лица , покровителите

    09:03 27.05.2026

  • 9 Кандидат за топлите страни

    11 0 Отговор
    Купете му билета най добре. То така се прави. Сигурно има кандидати поне за един полет на първо четене.

    09:07 27.05.2026

  • 10 И така, значи.

    2 0 Отговор
    Седиме си нии, една консервирана колегия и с изцъклен поглед сме се озверили в оставката на нашия бащица? Ами сега? К’во да праим?
    Та, значи: оставките не се гледат, а се гласуват!

    09:08 27.05.2026

  • 11 Ей все го бъркам кода

    3 0 Отговор
    Добре че тръгвам за село.

    09:08 27.05.2026

  • 12 Да. Така е, но по- скоро

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "104 незаконни сгради във Варна":

    Ме вълнува докъде тази прокурвтурв ни е докарала, та украинците ни се качиха на главите?

    09:10 27.05.2026

  • 13 дгдсрф

    7 0 Отговор
    Гаден мазен и лепкав, като леке е този изключително верен слуга ана мафията. Над 20 годи и верна служба на престъпници. Заслужен край, дано получи възмездие имтой и господарите му.

    09:12 27.05.2026

  • 14 Спомен от кухнята

    5 0 Отговор
    Когато се откриваше новото крило на Националното следствие , в което се помещаваха новите арести, поканих тогавашния Главен прокурор да разгледа арестите с останалите гости. Той ми отговори :» За мен има време!»
    Дано сте ме разбрали!

    09:14 27.05.2026

  • 15 Анонимен

    3 0 Отговор
    Гледайте да го насочите към вратата и да си ходи

    09:23 27.05.2026

  • 16 Абре, дебре!

    3 0 Отговор
    На тоя кмет цял град са му построили в ауспуха, а той миличкия ги минал само с някакви АКОве.
    А аз чакам в община КостинбродЖелСртойВодопад да премахнат незаконните барбекюта.

    09:28 27.05.2026

  • 17 И не е само във Варна

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "104 незаконни сгради във Варна":

    Да започнем със Столицата?

    09:40 27.05.2026

  • 18 Иван Грозни

    5 0 Отговор
    Що сега бе юнаци?Разгледайте оставката поне след 1 година да стане ясно и на слепите и глухите и заблудените каква мафия сте.

    Коментиран от #20

    09:46 27.05.2026

  • 19 Офлянкването !

    2 0 Отговор
    Продължава !

    10:21 27.05.2026

  • 20 Ами Че то !

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Иван Грозни":

    Ами Че то !Ами Че то !

    Отдавна е Ясно !

    Противоканституционни Закони !

    и Решения на Прокуратурата и Съдебната Власт !

    Противоканституционни !

    И Противозаконни !

    Регламенти на Нормативните Документи !

    И Кой защитава !

    Всичко Това !

    Държавните институции !

    И Прокуратурата !

    Разбира Се И Народното Събрание !

    Което Бездейства !

    В Това Отношение !

    10:26 27.05.2026

