Прокурорската колегия на ВСС ще гледа оставката на Сарафов като шеф на следствието

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще гледа оставката на бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов като началник на националното следствие, информират от bTV. Той е подал оставка, а гласуването ѝ ще е извънредна точка на заседанието на ВСС.

Миналата седмица министърът на правосъдието Николай Найденов обяви, че ще поздрави Сарафов, ако се оттегли от поста.

„Не бих призовал Сарафов да се оттегли, но ще го поздравя, ако го направи. Надявам се той да прояви достатъчно чест. Аз не знам колко още законодателни промени да предложим, за да се справим с тази ситуация, но ще продължим да ги предлагаме“, каза Найденов.

Служебният министър на правосъдието в кабинета „Гюров“ Андрей Янкулов внесе искане Прокурорската колегия на ВСС за образуване на дисциплинарно производство срещу Сарафов, но получи отказ.

Николай Найденов пък обяви, че ще обжалва този отказ пред Висшия административен съд.