Крум Зарков от Самоков: Конституцията гарантира свободата ни и ние ще я защитаваме
Крум Зарков от Самоков: Конституцията гарантира свободата ни и ние ще я защитаваме

16 Април, 2026 19:09 619 19

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Ние ще имаме за цел да защитаваме Българската конституция в следващия парламент.” Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков в Деня на Българската конституция и професионалния празник на юристите в България.
Той се срещна с граждани в Самоков, заедно с водача на местната листа Владимир Георгиев и кандидати за народни представители на БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА.
По думите на Зарков българските социалисти имат най-голям принос за написването на Конституцията от 1991 г. „Българската конституцията съдържа в себе си харта на човешките права и гарантира политическия плурализъм. Гарант е за нищо по-малко от нашата свобода. А без свобода не може да има солидарност.”, подчерта Зарков.
Според него обаче в продължение на 35 години тя бива нарушавана: „Изглежда като фасада на една реална власт, упражнявана от мутри и олигарси, които първо концентрираха икономическа власт, а след това я превърнаха в политическа. Тази Конституция и днес бива обвинявана за това, което се случва най-често точно от тези, които най-много са я нарушавали.”


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Препатил

    9 0 Отговор
    Ееееееех, Круме, Круме............. !

    19:11 16.04.2026

  • 3 !!!?

    12 1 Отговор
    Гуд бай Бсп...!!!?

    19:14 16.04.2026

  • 4 Той се срещна с граждани в Самоков

    9 1 Отговор
    вчера и на тиквата хората бяха там
    явно най много балъци има за успиване

    19:16 16.04.2026

  • 5 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    9 0 Отговор
    Някой да каже на убиеца на котки болшевишкия чи.фут ционист че конструкцията не ти гарантира никаква свобода или демокрация не и..ди..от комунистически

    19:19 16.04.2026

  • 6 , анонимен

    10 1 Отговор
    Как се защитават правата на българите според конституцията след като се съобразяваме с НПО та ... И частни организации

    19:21 16.04.2026

  • 7 Стига

    11 0 Отговор
    с твойте клишета , бе , Кацамунски ! Що народ е затрил дядо ти , що човешки съдби разсипал , що нещастия е причинил , а тоя рошльо , взел да ми говори за свобода и конституция най - безсрамно , гаврещ се с Българските граждани и държавата ни !

    19:21 16.04.2026

  • 8 Да де

    8 0 Отговор
    Само дето няма да влезете

    Коментиран от #9

    19:21 16.04.2026

  • 9 Освен

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Да де":

    в затвора !

    19:26 16.04.2026

  • 10 Майко мила!

    9 1 Отговор
    Явно още има дърти изкуфялници, които се радват на продъненото джендърскопрасешко БСП-НН 🤮🤮🤮

    19:30 16.04.2026

  • 11 Когато

    6 1 Отговор
    Когато осъзнава, че целта му се изплъзва и ще гледа парламента през крив макарон, единственото, което му остава е да говори ...да говори..да говори... И какво като изнасяш лекции. ? Не разбра ли,че си си купил фабрика на 9 ти септември..

    19:53 16.04.2026

  • 12 Ум белият делфин

    5 1 Отговор
    Туй мунче, Крумчо, ич ни е от умните.

    19:55 16.04.2026

  • 13 Сийка

    2 4 Отговор
    След като преди години взривихте катедралата Св.Крал и убихте много хора ,сега ви е ред да взривите и Нар.събрание и убиета депутатите

    19:56 16.04.2026

  • 14 Напомнящ

    6 2 Отговор
    Рибата в морето,а този неадекватник сложил тигана!!! За лъжите и злините,които причинихте на НАРОДА и ДЪРЖАВАТА ни заминавате на политическото гробище,където ви е истинското място!!!

    20:00 16.04.2026

  • 15 Коя конституция

    3 3 Отговор
    ще защитаваш? Щото твоя бивш щеф няколко пъти каза, че имал проект за конституция ама щял да го представи на обществото. Така и не му дойде времето. Дали и ти не си забъркан с тоя проект. Калпазанин калпав

    20:04 16.04.2026

  • 16 Конституцията гарантира...

    2 3 Отговор
    Конституцията гарантира предателството на русо-робите и те ще я защитават. Браво на предателите!

    20:06 16.04.2026

  • 17 безпартиен

    4 2 Отговор
    Този чиляк дали е изкарал с труд 1 евро?Преди 10.11.1989 поне две поколения свързани с управляващите до 9.9.1944,бяха отстранени от съдебната, изпълнителната и законодателна власти БЕЗ ДА ИМА ЗАКОН за лустрация!Сега вече 36 години внуците на тези взели властта с оръжие,ще приемат закони,ще следят за спазването им,и ще използват всички останали! Демокрация ли?Кой има полза от нея след като на всички е ясно,ЧЕ ВЛАСТ СЕ ВЗИМА С ОРЪЖИЕ И СЕ ЗАДЪРЖА С ПИСАЛКА!Писалката внучетата така са я стиснали,че никой не може да се докопа до нея! Който разбрал-разбрал.

    20:08 16.04.2026

  • 18 Гертруд

    1 0 Отговор
    С N: 5 НАПРЕД!

    20:30 16.04.2026

  • 19 Бай Иван

    1 2 Отговор
    Днес се нагледах и наслушах на най-големите нарушители на Конституцията да се обявяват в нейна защита! То не беше служебни президенти и служебни министърпредседатели! Сега и този дето се обяви против Референдума за убийството на Българския Лев да се изцепва, какъв защитник бил на Конституцията ни! Само, че ние не сме джензита, та живота ни да протича във Фейсбук и да не помним нищо! Помним, помним за съжаление на шарлатаните, като тоя!

    20:31 16.04.2026

