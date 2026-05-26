МВР започва проверка по сигнали за изтичане на информация към издирвани лица

Адвокат Зорница Костова представлява част от хората, пострадали от Васил Михайлов, известен още и като прокурорския син от Перник. Михайлов беше задържан преди дни след дълги месеци на издирване. Според адвокат Костова, той е успявал да се укрие успешно заради теч на информация към него от служители на Главна дирекция „Национална полиция”, съобщи Нова тв.

Вътрешният министър Иван Демерджиев, който днес в Пловдив се срещна с ръководствата на областните дирекции в Южна България, за да обяви новите приоритети в МВР, призна, че има теч на информация. Но не само от Главна дирекция „Национална полиция”, а и от други структури на вътрешното ведомство към лица, обявени за издирване, или пък такива, които към момента се укриват. Демерджиев се закани да бъде безкомпромисен към всеки, който уронва авторитета на МВР.

Вътрешното министерство знае кои са хората, които са помогнали за укриването на Васил Михайлов, заяви министър Демерджиев. Той не посочи конкретни имена.

„Повече от месец ежедневно този човек е следен, така че знаем голяма част от кръга хора, които са го подпомагали. Всеки един, който е попаднал в полезрението на служителите, работили по случая, ще бъде идентифициран. А тези, за които няма данни за извършено престъпление, но по някакъв начин са били съпричастни към тази дейност, ще бъдат обявени до един”, каза Демерджиев.

„Хората, отговорни за практики, несъвместими с полицейската работа и етика, ще бъдат отстранени от постовете си, а някои - и от системата“, заяви Демерджиев.

И.д. главен секретар на МВР Георги Кандев също коментира публичните твърдения на адвокат Костова.

„Осъществих контакт с нея и я поканих в петък, в присъствието на директора на Инспектората и Дирекция „Вътрешна сигурност“, да предостави всички данни, с които разполага“, посочи Кандев. Той подчерта, че институциите няма да приемат твърдения, изнесени единствено в медийното пространство, без да бъдат предоставени на компетентните органи за проверка.

Министър Демерджиев заяви, че ако бъдат установени служители, които са подпомагали издирвани лица чрез изтичане на информация, ще последват строги действия. „Дирекция „Вътрешна сигурност“ работи активно. Нямайте съмнение, че ще бъдем безкомпромисни към всеки, който е облечен в униформа и нарушава закона“, каза той.

По думите му вече се подготвят процесуални действия срещу част от замесените, като в същото време се извършва пълна проверка на всички възможни съпричастни лица.

По думите му изборният цикъл е приключил и системата вече преминава към фокус върху оперативните задачи. „Сега ще си набележим приоритетите, които заявихме още при встъпването, и ще създадем организация структурите по места да ги реализират успешно“, посочи Демерджиев.

Според информацията от брифинга издирването на прокурорския син е продължило повече от месец, като в процеса са се натрупали данни за значителен брой потенциално замесени.

По отношение на разследването за подпомагане на прокурорския син той заяви, че в момента се установява широк кръг от лица, които са му помагали в укриването. По думите му става дума за „доста хора“, като не всички са служители на МВР. Част от събраните материали вече са насочени към прокуратурата, а останалите лица предстои да бъдат идентифицирани и публично оповестени след приключване на процесуалните действия.

Вътрешният министър посочи, че в МВР се подготвя двуетапна реформа. Първият етап ще бъде бърз и ще включва незабавни действия по очевидни проблеми в отделни структури. Вторият етап ще бъде по-дългосрочен и ще се основава на стратегически анализ и цялостна визия за развитие на министерството. Според него в системата има сериозни затруднения, свързани с дублиращи се функции, неефективни структури и служители, които са достигнали пенсионна възраст, но все още работят, като общият им брой е значителен.

Министърът подчерта, че вече е направен съвместен анализ от политическото и професионалното ръководство и че част от структурите с установени проблеми ще бъдат реорганизирани без забавяне.