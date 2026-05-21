Зарков: БСП се връща към целта, за която е създадена - да бъде в помощ на гражданите

Председателят на НС на БСП Крум Зарков проведе среща с ръководители и активисти на партията в Разград.

Пред актива той начерта пътя на партията в следващите ключови месеци. Бяха обсъдени и разпределени задачи по подготовката на Бузлуджанския събор, както и варианти пред партията за участие на предстоящите тази година президентски избори.

От местната организация обърнаха внимание на важността още отсега да се започне работа и за местните избори през 2027 година, които трябва да е и моментът, когато БСП да се върне на челните места в българската политика.

Председателят на БСП представи и предприетите мерки за преструктуриране и обновление в партията: „Ние трябва да се отворим към гражданското общество, към хората, към гражданските движения, които се борят за каузи, отговарящи на нашата идеологическа рамка, както на местно така и на национално ниво“.

По думите му така всички лявомислещи ще си спомнят защо е създадена БСП от Благоев и следовниците му преди 135 години – да бъде в помощ на своите съграждани.

На срещата присъстваха и кметът на общината Добрин Данев, председателят на областния и общинския съвет на БСП – Разград Николай Пенчев, заместник-кметът на Разград Елка Неделчева, както и общинските председатели на БСП в Лозница – Цветомир Савов, в Кубрат – Ганка Иванова, в Цар Калоян – Наско Анастасов, в Самуил – Цвятко Стефанов.