Новини
България »
Зарков: БСП се връща към целта, за която е създадена - да бъде в помощ на гражданите

Зарков: БСП се връща към целта, за която е създадена - да бъде в помощ на гражданите

21 Май, 2026 11:06 579 24

  • крум зарков-
  • разград-
  • бсп

Председателят на БСП представи и предприетите мерки за преструктуриране и обновление в партията

Зарков: БСП се връща към целта, за която е създадена - да бъде в помощ на гражданите - 1
Снимка: БСП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Председателят на НС на БСП Крум Зарков проведе среща с ръководители и активисти на партията в Разград.

Пред актива той начерта пътя на партията в следващите ключови месеци. Бяха обсъдени и разпределени задачи по подготовката на Бузлуджанския събор, както и варианти пред партията за участие на предстоящите тази година президентски избори.

От местната организация обърнаха внимание на важността още отсега да се започне работа и за местните избори през 2027 година, които трябва да е и моментът, когато БСП да се върне на челните места в българската политика.

Председателят на БСП представи и предприетите мерки за преструктуриране и обновление в партията: „Ние трябва да се отворим към гражданското общество, към хората, към гражданските движения, които се борят за каузи, отговарящи на нашата идеологическа рамка, както на местно така и на национално ниво“.

По думите му така всички лявомислещи ще си спомнят защо е създадена БСП от Благоев и следовниците му преди 135 години – да бъде в помощ на своите съграждани.

На срещата присъстваха и кметът на общината Добрин Данев, председателят на областния и общинския съвет на БСП – Разград Николай Пенчев, заместник-кметът на Разград Елка Неделчева, както и общинските председатели на БСП в Лозница – Цветомир Савов, в Кубрат – Ганка Иванова, в Цар Калоян – Наско Анастасов, в Самуил – Цвятко Стефанов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    14 1 Отговор
    Ама, на кои граждани? На онези с ЛГБТ+ отклонения или на паразитиращите неолиберасти в държавни, общински или европейски институции? Щото мимикрията, че те е грижа за нещо друго, няма да мине.

    11:10 21.05.2026

  • 2 Питане

    14 1 Отговор
    За "гражданите" в Орландовци ли, или за тези дето са се запътшли на там ???
    Да се смееш ли, да ревеш ли ???

    11:10 21.05.2026

  • 3 Град Симитли

    10 1 Отговор
    Когато Георги Гергов/и сий подобни/ минат през иглени уши!?

    Коментиран от #5

    11:11 21.05.2026

  • 4 Голяма

    10 3 Отговор
    помощ на гражданите от червени хайдути ? Да ти вземат всичко от предците ти и с твоя труд събирано , да го нарекат "националния " , да се настанят в заграбеното и да те изселят при нечовешки условия в провинцията , а ако имаш късмет да не те разстрелят или пратят в лагери на смъртта .

    11:11 21.05.2026

  • 5 Коня Солтуклиева

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Град Симитли":

    И когато ще се допускат коментари за Вигенин!:))

    11:13 21.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Голяма

    11 3 Отговор
    помощ от потеклата на шумкари , убийци и всевъзможни криминални субекти !

    11:14 21.05.2026

  • 8 Зарков, АГЪНЦЕ ВАКЛО

    12 1 Отговор
    Сдавай Позитано 20 и хващайте гората.

    11:14 21.05.2026

  • 9 7233

    12 1 Отговор
    Зарков, БСП /преобразени комунисти в капиталисти/ никога няма да влезете в парламента.

    11:14 21.05.2026

  • 10 Барни Ръбъл

    9 1 Отговор
    Хо хо хо

    11:17 21.05.2026

  • 11 Ха-ха

    10 1 Отговор
    Кай беше Зарков и кой се интересува от тоя? Защо ни занимавате с динозаври?

    11:24 21.05.2026

  • 12 Дориана

    7 2 Отговор
    Зарков вече прекалява с поведението си на коментатор не разбра ли, че БСП ОЛ са тотално провалена проядена от вътре партия , която от години беше защитник на модела Борисов- Пеевски и завинаги са на политическото дъно и там си остават . Прекалява с лъжите и популисткия си начин на говорене. Пълна тотална лъжа е , че корумпирана и зависима от Борисов и Пеевски БСП могат да се поправят. Да спре да лъже и мами хората.

    11:27 21.05.2026

  • 13 Хмм

    5 1 Отговор
    какви са доходите на зарков и минималната пенсия, на последния им митинг бяха предимно възрастни хора, няма да им помогне нито милионерът станишев, нито изнеженият зарков, крепи ги само идеята, която за зарков и станишев е депутатска или председателска заплата на гърба на бедните и отрудените

    11:31 21.05.2026

  • 14 Делян

    1 1 Отговор
    Я, сетила се Мара, да се побара!:) Вие определено не сте добре в тази партийка, я направете един тимбилдинг и обяснете след това за какво се борите и с кого...бяхте с боко и шиши, сега щяли да се борят за хората? Има едно място, викат му канафка, хората ясно ви показаха къде да оттечете!

    11:32 21.05.2026

  • 15 Ахааа, след като

    4 2 Отговор
    Обиколи като невярна невяста и обслужи стотици олигарси, сега, като я изритаха отвсякъде като безполезна и ненужна, тя реши ”да се завърне при народа”?!? А на него, народът, дали му трябва въобще?

    11:32 21.05.2026

  • 16 Кондарев

    3 0 Отговор
    БСП е съсдадена да унищожи БКП.Тя вече си изпълни задачата.И които трябваше и можаха си взеха парите.Повече какво търсите.

    11:48 21.05.2026

  • 17 Белене

    5 0 Отговор
    Лустрация ще има ли?

    12:01 21.05.2026

  • 18 Ха ха ха

    3 0 Отговор
    БСП ще се върне на челните места на кукловод лято

    12:06 21.05.2026

  • 19 Крумчо бре, чети!

    3 0 Отговор
    Димитър Благоев не създава БСП, а БСДП. По-късно тази партия прераства в БРСДП, а след това се разделят на "тесни" и "широки" социалисти.

    12:13 21.05.2026

  • 20 Гражданин

    2 0 Отговор
    Да ме пази господ от помощта на БСП

    12:16 21.05.2026

  • 21 тотална безпомощност

    2 0 Отговор
    Тия са по зле, отколкото си мислят! Един друг също работеше за ХОРАТА!? И какво стана - НУЛА!

    12:19 21.05.2026

  • 22 Панайот

    1 0 Отговор
    Крумчо,само с кухи фрази не става.Новите поколения не споделят вижданията и желанията на вашите бащи и майки.Просто Българска работническа партия-левичари,БКП и БСП са изхвърлени на бунището на историята.Прекръстването на социалисти беше за заблуда на масите.Както гущера си къса опашката за да избегне явна смърт.Милиардите изнесени от Луканов в 370 задгранични дружества бяха зле управлявани,други откраднати.Днес БСП няма дори субсидия.Закри и партийния орган в.Дума.Обяснете си защо младите не гласуват за вас.Всички сте милионери бе Крумчо.Срамно е.

    12:40 21.05.2026

  • 23 бат Данчо

    1 0 Отговор
    Освен в в помощ на членовете си да пресичат улиците за друго не стават...

    12:56 21.05.2026

  • 24 БКП помагаше ли, помагаше в младостта ни

    0 0 Отговор
    Откакто се помня човек, БКП/БСП ми "помага".
    В училище, през соца, трябваше да има само определен брой отличници и те да са подбрани сред децата на най-най-червените родители. За разнообразие допускаха и по едно чедо от най-ниските слоеве на работническата класа. Ти още от малък виждаш, че "другарката" несправедливо надува оценките на едни, а на други търси и под вола теле за да им пише (5), а не (6). В селата може и да не е било така поради масовото изтегляне на по-амбициозните към градовете. Там едва ли са останали активни борци и потомците им или ако ги е имало, били са съвсем малко.
    После, на входа на ВУЗ-овете - иглени уши за прием в някои специалности. Известни са ми хора, завършили гимназия с пълно (6) и на приемните изпити изкарали (6), които не успяваха да се класират, защото "активните борчета" бяха с предимство.
    Не коментирам как донаборниците биваха разпределяни в разни видове поделения. Например, един след друг ги пращат парашутисти, но в момента, когато нечий син и братовчед му един след друг влизат пред комисията - изведнъж започват да ги пращат радисти. Това е истински случай, лично ги познавам.
    После при кариерното развитие, получаването на жилища, пътуването зад граница - все според становищата на ЦК на БКП.
    После, след промените БСП ни разката фамилията, като обезцени парите ни и докара родителите ни до просешки пенсии.
    Е, мерси от такава "помощ"!

    12:57 21.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове