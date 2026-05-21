Зарков: БСП се връща към целта, за която е създадена - да бъде в помощ на гражданите

Председателят на НС на БСП Крум Зарков проведе среща с ръководители и активисти на партията в Разград.
Пред актива той начерта пътя на партията в следващите ключови месеци. Бяха обсъдени и разпределени задачи по подготовката на Бузлуджанския събор, както и варианти пред партията за участие на предстоящите тази година президентски избори.
От местната организация обърнаха внимание на важността още отсега да се започне работа и за местните избори през 2027 година, които трябва да е и моментът, когато БСП да се върне на челните места в българската политика.
Председателят на БСП представи и предприетите мерки за преструктуриране и обновление в партията: „Ние трябва да се отворим към гражданското общество, към хората, към гражданските движения, които се борят за каузи, отговарящи на нашата идеологическа рамка, както на местно така и на национално ниво“.
По думите му така всички лявомислещи ще си спомнят защо е създадена БСП от Благоев и следовниците му преди 135 години – да бъде в помощ на своите съграждани.
На срещата присъстваха и кметът на общината Добрин Данев, председателят на областния и общинския съвет на БСП – Разград Николай Пенчев, заместник-кметът на Разград Елка Неделчева, както и общинските председатели на БСП в Лозница – Цветомир Савов, в Кубрат – Ганка Иванова, в Цар Калоян – Наско Анастасов, в Самуил – Цвятко Стефанов.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
24 БКП помагаше ли, помагаше в младостта ни
В училище, през соца, трябваше да има само определен брой отличници и те да са подбрани сред децата на най-най-червените родители. За разнообразие допускаха и по едно чедо от най-ниските слоеве на работническата класа. Ти още от малък виждаш, че "другарката" несправедливо надува оценките на едни, а на други търси и под вола теле за да им пише (5), а не (6). В селата може и да не е било така поради масовото изтегляне на по-амбициозните към градовете. Там едва ли са останали активни борци и потомците им или ако ги е имало, били са съвсем малко.
После, на входа на ВУЗ-овете - иглени уши за прием в някои специалности. Известни са ми хора, завършили гимназия с пълно (6) и на приемните изпити изкарали (6), които не успяваха да се класират, защото "активните борчета" бяха с предимство.
Не коментирам как донаборниците биваха разпределяни в разни видове поделения. Например, един след друг ги пращат парашутисти, но в момента, когато нечий син и братовчед му един след друг влизат пред комисията - изведнъж започват да ги пращат радисти. Това е истински случай, лично ги познавам.
После при кариерното развитие, получаването на жилища, пътуването зад граница - все според становищата на ЦК на БКП.
После, след промените БСП ни разката фамилията, като обезцени парите ни и докара родителите ни до просешки пенсии.
Е, мерси от такава "помощ"!
12:57 21.05.2026