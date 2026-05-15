Важните новини във ФАКТИ на 15.05.2026 г.

Да паркираш в София? Мъж удари Ивайло Мирчев след спор за неправилно паркиране в столичния "Лозенец"

Един мъж е задържан, след като е ударил лидера на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Пеканов: Ще работим да се спре ръстът на цените и инфлацията да се усмири

Инфлацията в момента е основно предизвикателство за всички български граждани. През април България имаше най-високата инфлация в еврозоната. Това е изключително притеснително. Неслучайно първата работа на този кабинет беше да се предприемат стъпки по тази линия. Бяха внесени законопроекти за засилване на регулаторите, не такива, които са антипазарни, а такива, които да засилят ролята на държавата така, че пазарът да не бъде джунгла, както много често е било в България. Това каза в интервю за предаването "Още от деня" по БНТ вицепремиерът Атанас Пеканов, цитиран от novini.bg

Явор Гечев: В момента изкупната стойност на литър мляко е 0,38€-0,40€, на щанда е 2€

В момента изкупната стойност на литър мляко е 0,38€-0,40€, на щанда е 2€. Това каза в интервю за предаването "Още от деня" депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев, цитиран от novini.bg.

Филип Гунев: Няма как Борисов и Пеевски да са били застрашавани 10-15 години. Охраната им е политическо решение

Няма как едно лице да бъде застрашавано в продължение на 10-15 години. Очевидно охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски е политическо решение. Това каза в "Интервюто от деня" по bTV бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев.

Доц. Борислав Цеков: Най-после имаме разумен законопроект за съдебната реформа

"Най-после имаме разумен законопроект за съдебната реформа. ПП-ДБ пеят старата песен на тяхната неуспяла парламентарна реформа. Проектът на "Прогресивна България” трябва да бъде поздравен", заяви преподавателят по конституционно право доц. Борислав Цеков в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS.

"Аз не виждам проблем, че се забранява на определени магистрати, които са изпълнявали временно функциите на административни ръководители, да участват във Висшия съдебен съвет”, допълни той.

"Не бива да се избират членове на ВСС от парламентарната квота, които са действащи съдии, прокурори и следователи, защото се губи смисъла да има съдебна и парламентарна квота. Парламентът не трябва да се бърка в съдебната квота, както и обратното. Тя може да е с адвокати, юристи, учени. Съдиите, прокурорите и следователите не са единствените юристи в държавата", разясни експертът.

Проф. Христо Хинков: НЗОК е одържавена. Тя се контролира политически и не е независима

Българската Национално-здравноосигурителна каса е одържавена. Тя се контролира политически и не е независима. Това заяви в предаването "РеВизия" по NOVA NEWS бившият министър на здравеопазването проф. Христо Хинков.

По думите му, това се е случило постепенно, макар че тя не е създадена по този начин. "Нейната идея е да работи с публичен ресурс, но и да бъде независима, за да може да гарантира справедлива и адекватна, ефективна здравна система. Това днес не е случаят", заяви той

Според него, това не е единственият проблем на българската система на здравеопазването, но е част от него и трябва да бъде решен. Той признава, че системата е недофинансирана, но и казва, че не може да се иска в момента увеличение на вноските, защото държавата не може да гарантира, че те ще бъдат изразходвани според целите на здравеопазването. Когато това стане, може да се мисли за увеличение на вноската, която е сред най-ниските в Европа.

Мотористи излязоха на национален протест, блокираха движението в София и в други градове

Мотористи от цялата страна излизат на национален протест, съобщават от Нова телевизия. Причината вече е позната - скокът в цените на задължителната застраховка "Гражданска отговорност", който, според тях, е необоснован.

Преди повече от месец след новината за поскъпването любителите на високите скорости на две колела обявиха протестна готовност, за да се обявят срещу ценовия скок, който определят като „застрахователен произвол и рекет“.

Тази вечер те затвориха 26 точки в цялата страна. В централната част на София протестиращите затвориха движението на Площад "Княз Александър Батенберг". Според мотористите задължителната „Гражданска отговорност” за мотоциклети се е увеличила над 80 процента без аргументи. Часове преди националното недоволство те обявиха, че не е приемливо да сключват застраховка за цяла година, защото моторите са ползват само сезонно.

Извън София протести има на много места в страната - основно по главни пътища. Блокади има в района на Пловдив, Русе, Силистра, Стара Загора и Велико Търново. В Монтана е блокиран Е-79 в посока Дунав мост.

А в Бургас протестът на мотоклубовете блокира изхода на града в посока магистрала „Тракия“. Малко преди 18:00 мотористи от почти всички бургаски клубове блокираха изхода от Бургас. Те обявиха, че ще пропускат единствено автомобили със специален режим.

Шкварек: Радев първо ще разочарова тези, които са очаквали радикална реформа. Тук не се случват революции

Условията за стабилност са налице. Първите действия на кабинета са да отговорят на обществените очаквания. Въпросът е оттук-нататък дали този голям картбланш ще удовлетвори хората. Това заяви журналистът Веселин Стойнев в предаването „Още от деня“ по БНТ по повод първите политически стъпки на Румен Радев, цитиран от novini.bg.

Задържаха доставчика от сблъсъка с Ивайло Мирчев за до 72 часа, съдят го за хулиганство

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 34-годишен мъж за извършени хулигански действия и нанасяне на лека телесна повреда, съобщиха от прокуратурата, цитирани от bTV.

Министърът на здравеопазването се срещна с РЗИ-тата в страната заради комарите

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова и директорът на дирекция „Обществено здраве“ Илия Тасев проведоха среща с регионалните здравни инспекции (РЗИ) в страната за извършване на извънредна обработка срещу комари. Това съобщават от пресцентъра на ведомството.

Петър Витанов: Нашата цел е да спрем ръста на цените. Почти всичко, което слагаме на трапезата си е внос

Целта на мерките е да има засилен мониторинг, изсветляване на ценообразуването, по-голям контрол и отстраняване на пазарни аномалии. Няма нищо непазарно в него. Той е изцяло базиран на международни работещи практики. Няма тавани на цените. Ние отлагаме приемането на закона, поради факта, че искаме да се съобразим с пазарните правила. Това заяви председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов в предаването „Лице в лице“ по bTV, цитиран от novini.bg.

Нинова: В пълно съгласие радевисти и бойковисти отложиха началото на съдебната реформа

Поредното общо гласуване на Прогресивна България с ГЕРБ-СДС буди съмнение за задкулисие. В пълно съгласие радевисти и бойковисти отложиха началото на съдебната реформа, като удължиха срока между първо и второ четене с 21 дена. Някой ще каже : какво толкова, чакали сме години, ще чакаме още месец. Да, но така отлагат забраната досегашният компрометиран ВСС да кадрува . За един месец ще бъде назначен и бетониран който трябва, където трябва в съдебната система, пък после пак ще се хвърля прах в очите на хората. А и не ви ли е странно, че партията на Румен Радев, която щеше да унищожава модела Борисов, прави съдебна реформа заедно и с гласовете на същия модел? Че и публично, и показно си благодарят. Подмяната е в ход.

Премиерът Радев разпредели ресорите между четиримата вицепремиери

Министър-председателят Румен Радев разпредели между четиримата вицепремиери функциите по координация на общата политика на правителството и по взаимодействието с органи на изпълнителната власт към Министерския съвет, съобщават от пресцентъра на кабинета.

Започна чистка в ДАНС

Започна чистка в ДАНС. Това е първата служба, която е подложена на прицел след смяната на властта. Точно в 16:59 ч. в четвъртък е бил сменен директорът на дирекция „Човешки ресурси“. Това научи „Евроком“ от свои източници в контраразузнаването.

Костадинов: България се съгласила да помогне на САЩ още преди да чуе въпроса

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов представи позицията от парламентарната трибуна на политическата организация във връзка с американските самолети-цистерни, които продължават да пребивават на гражданското летище „Васил Левски“ в София. Повод за политическата декларация от най-високата трибуна в държавата – парламентарната, е изказване под формата на благодарност към няколко държави, сред които и България, от страна на външния министър на САЩ - Марко Рубио.

НАП алармира за нова вълна фалшиви имейли

Нова фишинг атака опитва да източи личните данни и банковите сметки на българските потребители, съобщават от Националната агенция за приходите (НАП). Измамниците използват манипулирани електронни съобщения, маскирани като официална кореспонденция от държавните институции.

Крум Зарков: Нов ВСС не значи други хора, които да правят същото

Не трябва да има органи извън мандат. Това не е форсмажорно обстоятелство, а редица НС не си свършиха работата. Не бива да се стига до законодателство по патология.

Депутатът Ивайло Мирчев пусна официална позиция и ВИДЕО за спора за паркиране в столичния квартал "Лозенец"

Няколко сайта разпространяват невярна и изкривена версия, предполагам подсказана им от прокуратурата, за станалото снощи.

КЗК обвини седем фирми в картел-за доставка на болнична храна и на машини за строителството

В две отделни производства Комисията за защита на конкуренцията обвини в картел общо седем фирми, които са участвали по различни обществени поръчки за доставка на болнична храна и на машини и оборудване за добива и строителството. Това информират от novini.bg.

Откриха труп до НДК

Тяло на човек е било открито вчера вечерта в близост до подлеза на НДК в София. Това потвърдиха от СДВР.

Иван Таков: Доста перверзно звучи твърдението, че българите били забогатели, харчели повече и затова се вдигали цените

Има и друг прочит на причините за повишената инфлация - лакомията на големите корпорации да правят по-големи печалби, казва председателят на БСП - София

Омбудсманът сезира КЕВР за пернишката топлофикация

Омбудсманът Велислава Делчева e сезирала председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски заради множество жалби от жители на Перник, свързани с некачествено топлоснабдяване и системни проблеми с топлата вода.

Министър Василев към учени от 9 държави: България се утвърждава като регионален център за AI и високопроизводителни изчисления

България се утвърждава като регионален център за AI и високопроизводителни изчисления. В областта на стратегическите технологии странатa ни вече върви рамо до рамо с някои от водещите европейски центрове. Това каза министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев на откриването на Третата среща на академиите на науките в региона на Черноморското икономическо сътрудничество. Тема на международния форум, който се провежда в София, е „Изкуственият интелект като катализатор за научно сътрудничество в Черноморския регион“.

ЦИК подреди партиите в бюлетината за местните избори на 14 юни

Централната избирателна комисия (ЦИК) определи на свое заседание чрез жребий поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите, допуснати от ЦИК за участие в частичните избори за кметове, насрочени на 14 юни 2026 г.

ВКС реши: Асен Василев ще отговаря лично за фалита на “СТВ Консълтинг”

Бившият министър на финансите и съпредседател на "Продължаваме промяната" Асен Василев ще носи лична отговорност за фалита на бившата си компания "СТВ Консълтинг", съобщават от вестник "Сега" и bird.bg.