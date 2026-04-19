ЦИК: Избирателната активност в страната към 11,00 часа е 12,12%

Избирателната активност в страната към 11:00 часа е 12,12%. Това съобщи на втория за деня брифинг заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева.
Най-висока е активността във Враца - над 17%, а най-ниска - в Кърджали - 7,8%.
За сравнение - на 27 октомври 2024 г. активността към този час е била 9,55%, а на 9 юни 2023 г. - 8,34%.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 26 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
Коментиран от #54
12:55 19.04.2026
2 Симо
12:56 19.04.2026
3 Павел Пенев
Коментиран от #36
12:58 19.04.2026
4 Капитан Крийч
12:58 19.04.2026
5 хехе
Коментиран от #10, #21
13:01 19.04.2026
6 Цунамито го няма никакво
13:02 19.04.2026
7 хахаха
19 Април, 2026 09:08: право на глас имат 6 575 151 души
19 Април, 2026 10:20: право на глас имат 6 641 000 души
И това е само във този сайт, в други варират от 6 520 000 до 6 670 000:)
Общо български граждани към 2024г. /сега са по малко/: 6 437 360 души
Колко ли са идиотите, които си мислят, че гласа им значи нещо?
Коментиран от #52
13:02 19.04.2026
8 Знаещ
13:02 19.04.2026
9 Смока
13:03 19.04.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ИНТЕРЕСНО
НА ПЕНЬЮАРИТЕ....
АДЖЕБА ТЕ ЗНАЯТ ЛИ ЧЕ ИМА ИЗБОРИ,А😀
13:08 19.04.2026
13 МНН
13:25 19.04.2026
14 Демократ
Коментиран от #16, #23
13:28 19.04.2026
15 Коко
13:32 19.04.2026
16 Лада искра
До коментар #14 от "Демократ":Я кажи за кого да гласуват за да излязат от този комфорт?
Коментиран от #17, #18
13:34 19.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Атина Палада
До коментар #16 от "Лада искра":Вярно е,няма за кого да се гласува,затова аз гласувах за Възраждане..Не,че и те са цвете,но поне са с акъла ,за разлика от другите,които всички са мръднали с главите..:)))
Коментиран от #22
13:46 19.04.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Психо
13:53 19.04.2026
21 РЕАЛИСТ
До коментар #5 от "хехе":Гласувах в чужбина. Намалиха секциите тези серсеми и се изви дълга опашка. Хората идват от 100 километра, а в България ги мързи да отскочат до близкото училище. Нова тв снимаше тарапаната
Коментиран от #40
13:56 19.04.2026
22 Лада искра
До коментар #18 от "Атина Палада":Тези гласуваха ЗА закона българската армия да може да се командва от чужди офицери. Това са предатели и не си струва да се подкрепят.
Коментиран от #32
14:00 19.04.2026
23 Бегай в Унгария
До коментар #14 от "Демократ":За К’во седиш в България?Всички жълтопаветници заминавайте
14:03 19.04.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Опааа
14:09 19.04.2026
26 Софийски селянин,
Не ставаме и това е,с такава пасмина на тази територия нищо няма да се промени...
Иначе в делничните дни моловете и хипермаркетите тъпкани с консуматори..
Коментиран от #27
14:11 19.04.2026
27 Правилно
До коментар #26 от "Софийски селянин,":Точно е това ,което казваш . Трябва да излязат поне 60% ,за да говорим за смяна на модела
Коментиран от #29
14:17 19.04.2026
28 Новини
14:17 19.04.2026
29 Лада искра
До коментар #27 от "Правилно":И теб питам, кажи за кого да гласуват за да се смени модела?
14:18 19.04.2026
30 В момента според всички агенции
ГЕРБ -14%
ПП-ДБ -13
.... А според герберската Блиц 34 Радев и 16 Герб
Коментиран от #38, #42, #43
14:19 19.04.2026
31 Бива
14:20 19.04.2026
32 Атина Палада
До коментар #22 от "Лада искра":България е в НАТО и тя така или иначе се командва от вън. И да се гласува против,не може да се промени нищо..Когато в даденият момент не можеш да промениш това,дори и да не ти харесва го подкрепяш..
Коментиран от #39
14:21 19.04.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Хахахаха
14:22 19.04.2026
35 Антон
Ако на предишните няколко избори, тези които пишеха в протоколите, че еди кой си е наше момче, да му дадем и подобни случаи, бяха опандизени за по 20-30 год., щях да гласувам. Обаче, да си загубя времето и после някакви тежни провинциали да си надписват гласове и прочие, няма как да стане.
Успех на вярващите че с гласа си променят нещо. Ония които мажат по протоколите, те решават вместо вас.з
14:23 19.04.2026
36 Хахаха
До коментар #3 от "Павел Пенев":Те щото няма да си носят по 1 химикал със себе си. Истината е в закриване на цик и написване на 1 приложение за смартфон за избори и референдуми. Хахааха
14:23 19.04.2026
37 Схемата работи
14:23 19.04.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Къде е твоята чужбина?
До коментар #21 от "РЕАЛИСТ":В Турско? В чужбина трябва да се отнеме правото на глас. Само българите в България теглим теглото на товара.
Коментиран от #46, #50, #57
14:28 19.04.2026
41 Стенли
14:29 19.04.2026
42 Атина Палада
До коментар #30 от "В момента според всички агенции":Значи Петроханци с фонтанелите с 37% ?
14:32 19.04.2026
43 Стъкмистика и втълпяване
До коментар #30 от "В момента според всички агенции":Откъде знаят тези агенции? Никой никога не ме е питал за кого съм гласувал. Нямам познати, които да са ги питали/интервюирали.
Коментиран от #44
14:33 19.04.2026
44 Мен ме питаха
До коментар #43 от "Стъкмистика и втълпяване":Пред секциите има представители на соц.агенции за екзит пол...Ето техните данни до момента -
Рали „България"
1
Шкодата на Спасителя
35.7 km/ч
2
Джипката от Банкя
16 km/ч
3
Теслата от Харвард
12.7 km/ч
4
Колата на хората
11 km/ч
5
Патриотичният Опел
4,9 km/ч
6
Червената Лада
4 km/ч
Коментиран от #45
14:35 19.04.2026
45 Даааа
До коментар #44 от "Мен ме питаха":Копейкин и червените чугуни на ръба на бариерата ...Радев води 2,5 пъти пред ГЕРБ
Коментиран от #47
14:36 19.04.2026
46 РЕАЛИСТ
До коментар #40 от "Къде е твоята чужбина?":Не е турско, но няма значение. Ще ни зачеркваш ли, бе? Най-големият инвеститор сме за България, тези дето сме 2-3 милиона. Да не сме тръгнали от хубаво, бе? Отвън по-добре се вижда простотията в България. Свикнали сте идиоти да ви управляват и гласувате все за едни и същи. Това е характерно само за глупака. Да прави една и съща грешка и да търси различен резултат.
14:39 19.04.2026
47 Атина Палада
До коментар #45 от "Даааа":С Радев ще е още от същото,но повече..
14:42 19.04.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Салмонела
14:53 19.04.2026
52 Морски
До коментар #7 от "хахаха":Смятат и тези които са в чужбина и имат право на гла
14:55 19.04.2026
53 Лошо
14:55 19.04.2026
54 бою циганина
До коментар #1 от "Боруна Лом":надявам се стероидното ми плешиво отроче от враца да влезе за да си играе пак на парламент
14:58 19.04.2026
55 Гласувах с хартия
Напук на всички некадърници преди него.
15:03 19.04.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Атина Палада
До коментар #40 от "Къде е твоята чужбина?":Значи ,прибирате парите на българите в чужбина,но вота не им искате?
15:30 19.04.2026
58 Мафията толкова ли успя да излъже
15:32 19.04.2026