ЦИК: Избирателната активност в страната към 11,00 часа е 12,12%

Избирателната активност в страната към 11:00 часа е 12,12%. Това съобщи на втория за деня брифинг заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева.

Най-висока е активността във Враца - над 17%, а най-ниска - в Кърджали - 7,8%.

За сравнение - на 27 октомври 2024 г. активността към този час е била 9,55%, а на 9 юни 2023 г. - 8,34%.