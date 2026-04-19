ЦИК: Избирателната активност в страната към 11,00 часа е 12,12%

19 Април, 2026 12:50 3 209 58

Най-висока е активността във Враца

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Избирателната активност в страната към 11:00 часа е 12,12%. Това съобщи на втория за деня брифинг заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева.

Най-висока е активността във Враца - над 17%, а най-ниска - в Кърджали - 7,8%.

За сравнение - на 27 октомври 2024 г. активността към този час е била 9,55%, а на 9 юни 2023 г. - 8,34%.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    30 2 Отговор
    ВРАЦА, БАЦЕ!ПАК ЩЕ НИ ИЗЛЪЖАТ, ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ!

    Коментиран от #54

    12:55 19.04.2026

  • 2 Симо

    34 1 Отговор
    Слаба работа?!

    12:56 19.04.2026

  • 3 Павел Пенев

    30 2 Отговор
    За да няма надраскани бюлетини направени умишлено недействителни, предлагам на ЦИК следното просто решение: Към момента на отваряне и отброяване на бюлетините, само председателите на СИК да имат химикалка под ръка, а всички членове да получат и да работят с моливи.

    Коментиран от #36

    12:58 19.04.2026

  • 4 Капитан Крийч

    25 6 Отговор
    Ганю още не е изтрезнял

    12:58 19.04.2026

  • 5 хехе

    42 3 Отговор
    Като гледам с този темп на гласуване партията на гъбарите пак ще спечели.

    Коментиран от #10, #21

    13:01 19.04.2026

  • 6 Цунамито го няма никакво

    42 5 Отговор
    дажи и вълна няма. Хората не са улави да излязат да гласуват масово за едни и същи прегрупирали се крадливи безродни помияри

    13:02 19.04.2026

  • 7 хахаха

    28 7 Отговор
    19 Април, 2026 04:54: право на глас имат 6 641 768 души
    19 Април, 2026 09:08: право на глас имат 6 575 151 души
    19 Април, 2026 10:20: право на глас имат 6 641 000 души
    И това е само във този сайт, в други варират от 6 520 000 до 6 670 000:)
    Общо български граждани към 2024г. /сега са по малко/: 6 437 360 души
    Колко ли са идиотите, които си мислят, че гласа им значи нещо?

    Коментиран от #52

    13:02 19.04.2026

  • 8 Знаещ

    7 9 Отговор
    Хората трябва да им се отнеме правото да гласуват.

    13:02 19.04.2026

  • 9 Смока

    22 9 Отговор
    Пием от 6 сабале, тука 5 алфа мъжкари няма да гласуваме. Ако изборите променяха нещо, щяха да ги забранят.

    13:03 19.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ИНТЕРЕСНО

    17 1 Отговор
    КО СТАНА С ПЪРФОРМАНСА
    НА ПЕНЬЮАРИТЕ....
    АДЖЕБА ТЕ ЗНАЯТ ЛИ ЧЕ ИМА ИЗБОРИ,А😀

    13:08 19.04.2026

  • 13 МНН

    19 2 Отговор
    Ty3eмцume в koлoнuя бългepuя днес ще си избират поредния петрохански koлoнuaлeн нaмecmник да ги оправя. За пореден път.. Няма cnaceние за таkaва cбupщина.

    13:25 19.04.2026

  • 14 Демократ

    33 20 Отговор
    В Унгария беше къммобяд 50+% Българския народ не желае промяна зоната му на комфорт е в калта с прасетата

    Коментиран от #16, #23

    13:28 19.04.2026

  • 15 Коко

    29 0 Отговор
    Няма желаещи да вкарат 240 цирея на хранилка.

    13:32 19.04.2026

  • 16 Лада искра

    21 5 Отговор

    До коментар #14 от "Демократ":

    Я кажи за кого да гласуват за да излязат от този комфорт?

    Коментиран от #17, #18

    13:34 19.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Атина Палада

    21 9 Отговор

    До коментар #16 от "Лада искра":

    Вярно е,няма за кого да се гласува,затова аз гласувах за Възраждане..Не,че и те са цвете,но поне са с акъла ,за разлика от другите,които всички са мръднали с главите..:)))

    Коментиран от #22

    13:46 19.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Психо

    12 2 Отговор
    Мача е свирен ,ама за параван гласуваите

    13:53 19.04.2026

  • 21 РЕАЛИСТ

    12 2 Отговор

    До коментар #5 от "хехе":

    Гласувах в чужбина. Намалиха секциите тези серсеми и се изви дълга опашка. Хората идват от 100 километра, а в България ги мързи да отскочат до близкото училище. Нова тв снимаше тарапаната

    Коментиран от #40

    13:56 19.04.2026

  • 22 Лада искра

    4 5 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    Тези гласуваха ЗА закона българската армия да може да се командва от чужди офицери. Това са предатели и не си струва да се подкрепят.

    Коментиран от #32

    14:00 19.04.2026

  • 23 Бегай в Унгария

    8 4 Отговор

    До коментар #14 от "Демократ":

    За К’во седиш в България?Всички жълтопаветници заминавайте

    14:03 19.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Опааа

    8 1 Отговор
    Ужас! Излишни разходи само и тези избори!

    14:09 19.04.2026

  • 26 Софийски селянин,

    8 2 Отговор
    За разлика от маджарите пак излиза че сме слаба ракия и гола вода...
    Не ставаме и това е,с такава пасмина на тази територия нищо няма да се промени...
    Иначе в делничните дни моловете и хипермаркетите тъпкани с консуматори..

    Коментиран от #27

    14:11 19.04.2026

  • 27 Правилно

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Софийски селянин,":

    Точно е това ,което казваш . Трябва да излязат поне 60% ,за да говорим за смяна на модела

    Коментиран от #29

    14:17 19.04.2026

  • 28 Новини

    4 1 Отговор
    Хората са за гъби, на риба,градинарство кой какво хоби има.Народа е обезверен 35 години кражби и продажби.

    14:17 19.04.2026

  • 29 Лада искра

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Правилно":

    И теб питам, кажи за кого да гласуват за да се смени модела?

    14:18 19.04.2026

  • 30 В момента според всички агенции

    4 0 Отговор
    Радев - 37%
    ГЕРБ -14%
    ПП-ДБ -13
    .... А според герберската Блиц 34 Радев и 16 Герб

    Коментиран от #38, #42, #43

    14:19 19.04.2026

  • 31 Бива

    2 0 Отговор
    Враца води по активност. Това никога не е било.

    14:20 19.04.2026

  • 32 Атина Палада

    0 7 Отговор

    До коментар #22 от "Лада искра":

    България е в НАТО и тя така или иначе се командва от вън. И да се гласува против,не може да се промени нищо..Когато в даденият момент не можеш да промениш това,дори и да не ти харесва го подкрепяш..

    Коментиран от #39

    14:21 19.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хахахаха

    3 0 Отговор
    До довечера няма да стане 30% с това темпо

    14:22 19.04.2026

  • 35 Антон

    6 1 Отговор
    Докато съм жив няма да гласувам.
    Ако на предишните няколко избори, тези които пишеха в протоколите, че еди кой си е наше момче, да му дадем и подобни случаи, бяха опандизени за по 20-30 год., щях да гласувам. Обаче, да си загубя времето и после някакви тежни провинциали да си надписват гласове и прочие, няма как да стане.
    Успех на вярващите че с гласа си променят нещо. Ония които мажат по протоколите, те решават вместо вас.з

    14:23 19.04.2026

  • 36 Хахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Павел Пенев":

    Те щото няма да си носят по 1 химикал със себе си. Истината е в закриване на цик и написване на 1 приложение за смартфон за избори и референдуми. Хахааха

    14:23 19.04.2026

  • 37 Схемата работи

    3 0 Отговор
    5 милиона население, от тях 1 милион до 18 г без право на глас, в чужбина близо 2 милиона, но всички могат да гласуват. И ако махнат и починалите и със 100 евро и ще стане накрая 120% гласували.

    14:23 19.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Къде е твоята чужбина?

    5 4 Отговор

    До коментар #21 от "РЕАЛИСТ":

    В Турско? В чужбина трябва да се отнеме правото на глас. Само българите в България теглим теглото на товара.

    Коментиран от #46, #50, #57

    14:28 19.04.2026

  • 41 Стенли

    1 2 Отговор
    Вотът на политиците: Борисов: С модела "Копринков - Радев" няма да се коалирам, отиваме към разгром. МВР притиска наши симпатизанти, взема им личните данни,плаши ги с уволнение от работа.

    14:29 19.04.2026

  • 42 Атина Палада

    0 3 Отговор

    До коментар #30 от "В момента според всички агенции":

    Значи Петроханци с фонтанелите с 37% ?

    14:32 19.04.2026

  • 43 Стъкмистика и втълпяване

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "В момента според всички агенции":

    Откъде знаят тези агенции? Никой никога не ме е питал за кого съм гласувал. Нямам познати, които да са ги питали/интервюирали.

    Коментиран от #44

    14:33 19.04.2026

  • 44 Мен ме питаха

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Стъкмистика и втълпяване":

    Пред секциите има представители на соц.агенции за екзит пол...Ето техните данни до момента -

    Рали „България"
    1
    Шкодата на Спасителя
    35.7 km/ч
    2
    Джипката от Банкя
    16 km/ч
    3
    Теслата от Харвард
    12.7 km/ч
    4
    Колата на хората
    11 km/ч
    5
    Патриотичният Опел
    4,9 km/ч
    6
    Червената Лада
    4 km/ч

    Коментиран от #45

    14:35 19.04.2026

  • 45 Даааа

    5 0 Отговор

    До коментар #44 от "Мен ме питаха":

    Копейкин и червените чугуни на ръба на бариерата ...Радев води 2,5 пъти пред ГЕРБ

    Коментиран от #47

    14:36 19.04.2026

  • 46 РЕАЛИСТ

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "Къде е твоята чужбина?":

    Не е турско, но няма значение. Ще ни зачеркваш ли, бе? Най-големият инвеститор сме за България, тези дето сме 2-3 милиона. Да не сме тръгнали от хубаво, бе? Отвън по-добре се вижда простотията в България. Свикнали сте идиоти да ви управляват и гласувате все за едни и същи. Това е характерно само за глупака. Да прави една и съща грешка и да търси различен резултат.

    14:39 19.04.2026

  • 47 Атина Палада

    3 4 Отговор

    До коментар #45 от "Даааа":

    С Радев ще е още от същото,но повече..

    14:42 19.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Салмонела

    2 0 Отговор
    Ясна позната след гласуването във фейса е написал ,че е изпълнила гражданския си дълг . С поздрав да и и господа и другари и другарки .Паднах от смях.

    14:53 19.04.2026

  • 52 Морски

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "хахаха":

    Смятат и тези които са в чужбина и имат право на гла

    14:55 19.04.2026

  • 53 Лошо

    0 1 Отговор
    Значи пак авинята и тиквата ще управляват. Ама този път ще се сглобят с пинюарите - още по лошо

    14:55 19.04.2026

  • 54 бою циганина

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    надявам се стероидното ми плешиво отроче от враца да влезе за да си играе пак на парламент

    14:58 19.04.2026

  • 55 Гласувах с хартия

    1 0 Отговор
    за най мразения човек в България!

    Напук на всички некадърници преди него.

    15:03 19.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Къде е твоята чужбина?":

    Значи ,прибирате парите на българите в чужбина,но вота не им искате?

    15:30 19.04.2026

  • 58 Мафията толкова ли успя да излъже

    1 0 Отговор
    Никой не вярва на крадци

    15:32 19.04.2026

