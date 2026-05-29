Илияна Йотова започва процедурата за нов състав на ЦИК

29 Май, 2026 11:11 676 8

Президентът ще проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции за техните номинации за състава на ЦИК

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Президентът Илияна Йотова започва процедурата за нов състав на ЦИК. Това съобщиха от президентството, цитирани от dariknews.bg.

Във връзка с изтеклия мандат на членовете на Централната избирателна комисия, на основание чл. 46, ал. 4 от Изборния кодекс, президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание, на които те ще представят своите номинации за състава на ЦИК.
Публичното изслушване на предложенията, направени от парламентарно представените формации, ще се проведе на 9 юни, вторник, от 11.00 часа на „Дондуков“ 2 и ще бъде излъчвано в реално време на интернет страницата на президентската институция на адрес: https://www.president.bg/static56/Online-video/

Със свой указ държавният глава утвърди правила за провеждане на публични консултации и процедурата за назначаване на състава на ЦИК. Правилата могат да бъдат намерени на интернет страницата на президентството.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НАУЧЕТЕ ГО ВЕЧЕ

    4 0 Отговор
    пише се циРк..!

    11:12 29.05.2026

  • 2 честен ционист

    1 0 Отговор
    Ганчо трябва да му е ясно, че повече избори или няма да има, или избирателите ще гласуват за т.нар. „блок на комунисти и безпартийни“. Обикновено за всяко място има само един кандидат, посочен директно от партийните структури и профсъюзите.

    11:14 29.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Наесен избори две в едно.

    Коментиран от #8

    11:17 29.05.2026

  • 4 Както и Да Ги Сменяте !

    3 0 Отговор
    Процедурата !

    На Избирателната Система !

    Си Остава !

    Негодна !

    11:23 29.05.2026

  • 5 Кармен

    3 0 Отговор
    Тази,анемичната от Русе,ще я махнете ли?Поста изисква енергична натура вдъхваща увереност в това което говори.

    11:25 29.05.2026

  • 6 Правилно!

    1 0 Отговор
    В момента председателя е от ИТН.Смях!

    12:18 29.05.2026

  • 7 Дориана

    0 0 Отговор
    Точно така, ЦИК отдавна трябваше да бъде сменен , защото е корумпиран отвътре и зависим от Борисов и Пеевски.

    12:22 29.05.2026

  • 8 Дориана

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Няма избори ! За ваш ужас и за ужас на Борисов и Пеевски Партията на Румен Радев ще управлява самостоятелно пълен мандат. Ще унищожим корупцията и мафията в България . Ще освободим Зависимите институции , чистката вече е започнала. Ежедневно излизат на показ корупционните сделки на коалиция Магнитски. Вече сте в дупката, така поиска Народа.

    12:27 29.05.2026

