Президентът Илияна Йотова започва процедурата за нов състав на ЦИК. Това съобщиха от президентството, цитирани от dariknews.bg.

Във връзка с изтеклия мандат на членовете на Централната избирателна комисия, на основание чл. 46, ал. 4 от Изборния кодекс, президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание, на които те ще представят своите номинации за състава на ЦИК.

Публичното изслушване на предложенията, направени от парламентарно представените формации, ще се проведе на 9 юни, вторник, от 11.00 часа на „Дондуков“ 2 и ще бъде излъчвано в реално време на интернет страницата на президентската институция на адрес: https://www.president.bg/static56/Online-video/

Със свой указ държавният глава утвърди правила за провеждане на публични консултации и процедурата за назначаване на състава на ЦИК. Правилата могат да бъдат намерени на интернет страницата на президентството.