Частичните избори за кмет на столичния "Средец" ще са на 14 юни

Частичният вот за кмет на столичния район „Средец“ ще се проведе на 14 юни, съгласно указ на държавния глава, с който официално се насрочва изборът, съобщава БТА.

Още на 22 април Централна избирателна комисия прие хронограмата за провеждането на частичните местни избори на тази дата, включително и за район „Средец“.

Съгласно утвърдения график, кметът на съответната община или район трябва да издаде заповед за образуване на избирателните секции не по-късно от 35 дни преди изборния ден – в конкретния случай до 9 май.

Партиите и коалициите, участвали в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., следва да подадат заявления в ЦИК за участие в частичния вот до същия срок.

До 15 май ЦИК ще определи чрез жребий номерата в бюлетината на допуснатите партии и коалиции и ще ги обяви публично. До 20 май Общинска избирателна комисия трябва да обяви официално кандидатите за кмет.

Припомня се, че на 20 февруари ОИК прекрати предсрочно мандата на Трайчо Трайков като кмет на район „Средец“, след като той бе избран за служебен министър на енергетиката. Решението последва негово заявление, в което посочва, че е номиниран за член на служебния кабинет и предстои да положи клетва пред Народното събрание.

Пред БТА Трайков заяви, че възнамерява да се включи в частичните избори като кандидат за кмет на района.

Междувременно, на 26 февруари Столичен общински съвет избра Александър Петков за временно изпълняващ длъжността кмет на „Средец“. До този момент той заемаше поста заместник-кмет и получи подкрепата на 44 общински съветници.