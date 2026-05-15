ЦИК подреди партиите в бюлетината за местните избори на 14 юни

Централната избирателна комисия (ЦИК) определи на свое заседание чрез жребий поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите, допуснати от ЦИК за участие в частичните избори за кметове, насрочени на 14 юни 2026 г.

Поредните номера на партиите и коалициите в изборната бюлетина са следните:

1 - ПП "Съюз на свободните демократи"

2 - ПП "Българска социалдемократическа партия"

3 - ПП "България може"

4 - ПП "ВМРО - Българско национално движение"

5 - ПП "Партия на зелените"

6 - ПП "Движение Гергьовден"

7 - ПП "Възраждане"

8 - Коалиция "Синя България"

9 - ПП "Движение за права и свободи" - ДПС

10 - ПП СДС

11 - Коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България"

12 - ПП "Български съюз за директна демокрация"

13 - Коалиция "Левицата!"

14 - Коалиция "БСП - Обединена левица"

15 - ПП "Земеделски народен съюз"

16 - ПП "Свобода"

17 - ПП ГЕРБ

18 - ПП "Бъдеще за родината"

Номерата на независимите кандидати, издигнати от инициативни комитети и на местните коалиции, регистрирали кандидатски листи, в бюлетината за гласуване следват номерата на партиите и коалициите, определени чрез жребия в ЦИК, съгласно поредността на регистрацията в Общинската избирателна комисия, съобщиха от ЦИК на заседанието.

С укази на президента частични местни избори са насрочени за избор на кмет на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил, на кмет на кметство Чинтулово, община Сливен, област Сливен, кмет на кметство Градище, община Левски, област Плевен, кмет на кметство Долище, община Кърджали, област Кърджали, кмет на кметство Дедино, община Ардино, област Кърджали, кмет на кметство Бата, община Поморие, област Бургас, кмет на кметство Бъдеще, община Стара Загора, област Стара Загора, кмет на кметство Орешник, община Тополовград, област Хасково, кмет на кметство Вратца, община Кюстендил, област Кюстендил, кмет на кметство Долна Диканя, община Радомир, област Перник, кмет на район "Средец", Столична община, област София, кмет на кметство Гроздьово, община Долни чифлик, област Варна, и кмет на кметство Подайва, община Исперих, област Разград.

На 22 април ЦИК прие хронограмата за частичните избори за кметове, насрочени на 14 юни.