ЦИК подреди партиите в бюлетината за местните избори на 14 юни

15 Май, 2026 14:16 1 321 6

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия (ЦИК) определи на свое заседание чрез жребий поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите, допуснати от ЦИК за участие в частичните избори за кметове, насрочени на 14 юни 2026 г.

Поредните номера на партиите и коалициите в изборната бюлетина са следните:

1 - ПП "Съюз на свободните демократи"

2 - ПП "Българска социалдемократическа партия"

3 - ПП "България може"

4 - ПП "ВМРО - Българско национално движение"

5 - ПП "Партия на зелените"

6 - ПП "Движение Гергьовден"

7 - ПП "Възраждане"

8 - Коалиция "Синя България"

9 - ПП "Движение за права и свободи" - ДПС

10 - ПП СДС

11 - Коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България"

12 - ПП "Български съюз за директна демокрация"

13 - Коалиция "Левицата!"

14 - Коалиция "БСП - Обединена левица"

15 - ПП "Земеделски народен съюз"

16 - ПП "Свобода"

17 - ПП ГЕРБ

18 - ПП "Бъдеще за родината"

Номерата на независимите кандидати, издигнати от инициативни комитети и на местните коалиции, регистрирали кандидатски листи, в бюлетината за гласуване следват номерата на партиите и коалициите, определени чрез жребия в ЦИК, съгласно поредността на регистрацията в Общинската избирателна комисия, съобщиха от ЦИК на заседанието.

С укази на президента частични местни избори са насрочени за избор на кмет на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил, на кмет на кметство Чинтулово, община Сливен, област Сливен, кмет на кметство Градище, община Левски, област Плевен, кмет на кметство Долище, община Кърджали, област Кърджали, кмет на кметство Дедино, община Ардино, област Кърджали, кмет на кметство Бата, община Поморие, област Бургас, кмет на кметство Бъдеще, община Стара Загора, област Стара Загора, кмет на кметство Орешник, община Тополовград, област Хасково, кмет на кметство Вратца, община Кюстендил, област Кюстендил, кмет на кметство Долна Диканя, община Радомир, област Перник, кмет на район "Средец", Столична община, област София, кмет на кметство Гроздьово, община Долни чифлик, област Варна, и кмет на кметство Подайва, община Исперих, област Разград.

На 22 април ЦИК прие хронограмата за частичните избори за кметове, насрочени на 14 юни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 1 Отговор
    Радевистите кметове няма ли да имат, или са решили да премахват тоя пост окончателно?

    14:22 15.05.2026

  • 2 Да питам само

    1 2 Отговор
    Къде е последното менте на посолствата кy.рoлация Прогресивен Боташ?

    Коментиран от #4

    14:27 15.05.2026

  • 3 в кратце

    0 2 Отговор
    ПП "България не ще да може".

    14:30 15.05.2026

  • 4 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Да питам само":

    Те ще си гласуват директно губернатори на губерниите. Кой ще се занимава с избори?

    14:31 15.05.2026

  • 5 хоминид

    0 0 Отговор
    ЦвИК подреди партиите в бюлетината за дестните избори-1000 партии в кожух.

    14:50 15.05.2026

  • 6 Абе къде е

    1 0 Отговор
    новата партия на олугархията или може би уж беше коалиция? За на Гумен Крадев извращението питам.

    15:00 15.05.2026

