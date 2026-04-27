Цветозар Томов: ЦИК надхвърли правомощията си, като прие отказа на 22-ма депутати за новия парламент

ЦИК надхвърли правомощията си, като прие заявленията на 22-ма депутати да не бъдат избрани в новия парламент, защото не ЦИК решава кой да е избран, а българските граждани. Такава оставка може да се подаде в НС. Тази сага се разиграва от 12 години. Тук има и морална гледна точка - не може да се явяваш на избори и да търсиш подкрепа, а после да предаваш гласа на избирателите. Тези хора основно са кметове и ако те влязат в парламента, изпадат в противоречие със закона и трябва да подадат оставки като кметове. С тези откази да бъдат избрани за депутати се губи и смисъла от преференциалния вот.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS зам.-председателят на ЦИК Цветозар Томов, който коментира изминалите избори.

"Изборният кодекс се нуждае от доста промени в много отношения. Едно цяло предаване няма да ни стигне да говорим по тази тема. Мандатът на настоящия ЦИК изтича. След като се сформира новото НС, може да се отвори процедура по избор на нов състав на ЦИК. Личното ми мнение е, че в скоро време тази процедура ще бъде извървяна. На тези избори броят на грешките в протоколите е намалял пет пъти спрямо предходните. Не искам да хваля ЦИК, но мисля, че се справихме добре с кампанията и организацията на изборите. Там, където хората са имали право на избор как да гласуват, са избрали да гласуват с машина. За мен трябва да останат и хартиеното гласуване, и машинното гласуване. Ако оставим само една технология, ще изострим усещането на хората, че изборите се провеждат нечестно", разкри той.

"За мен Андрей Гюров се справи добре с ролята на служебен премиер, но е твърде рано да говорим за шансовете на който и да е за президентските избори. Ако десният кандидат стигне до балотаж, което ще е най-трудната задача, може да спечели президентските избори. Това е прогнозата, която мога да направя", завърши Цветозар Томов.