Васил Тончев: ГЕРБ и ДПС загубиха контрол върху цялата държавна машина

Виждали сме вече такива резултати. Такава вълна имаше и при царя, и после при Борисов. Но нещата така или иначе бяха назрели и беше дошъл този момент за промяна. Това сподели в интервю за Нова нюз социологът от „Сова Харис“ Васил Тончев.

По думите му хората, които поискаха промяна на протестите, вчера я материализираха и пред урните.

„Прогресивна България“ получи огромен кредит на доверие, който може да бъде изразходван много бързо, така че ще трябва да приложи спешни мерки – от съдебна реформа, през приемането на бюджет, до борбата с корупцията, добави Тончев.

Според него е пресилено да се твърди, че Румен Радев ще тръгне по пътя на Виктор Орбан и отбеляза, че предизборните програми на лидера на ТИСА Петер Мадяр и Румен Радев са идентични.

Социологът каза още, че очаква „Прогресивна България“ и ПП-ДБ да намерят общ език, за да осигурят необходимото мнозинство за конституционна реформа.

„Според мен Радев на първо време ще върне старите положения в конституцията в частта с назначаването на служебните кабинети“, предположи Васил Тончев.

На въпрос дали може да възроди референдума за лева Тончев отговори, че „това е свършен въпрос“, който оттук нататък ще доведе само до хаос в страната.

Относно БСП, социологът коментира, че това, което се опита да направи Крум Зарков на тези избори, бе „да реанимира нещо, което е загинало.“

В тази ситуация, в която се появи Радев и помете всичко, просто беше мисия невъзможна. Но въпреки всичко аз виждам потенциал у Крум Зарков да поведе партията напред, допълни Васил Тончев.

По думите му обаче най-голямата загуба за тези избори е за ГЕРБ и ДПС, пояснявайки, че двете формации „изгубиха контрол върху цялата държавна машина, която управляваха“.

„ДПС вече нямат партньор, никой не иска да работи с тях, дори и ГЕРБ“, каза в заключение социологът от „Сова Харис“.