Васил Тончев: ГЕРБ и ДПС загубиха контрол върху цялата държавна машина

20 Април, 2026 19:40 3 472 61

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Виждали сме вече такива резултати. Такава вълна имаше и при царя, и после при Борисов. Но нещата така или иначе бяха назрели и беше дошъл този момент за промяна. Това сподели в интервю за Нова нюз социологът от „Сова Харис“ Васил Тончев.

По думите му хората, които поискаха промяна на протестите, вчера я материализираха и пред урните.

„Прогресивна България“ получи огромен кредит на доверие, който може да бъде изразходван много бързо, така че ще трябва да приложи спешни мерки – от съдебна реформа, през приемането на бюджет, до борбата с корупцията, добави Тончев.

Според него е пресилено да се твърди, че Румен Радев ще тръгне по пътя на Виктор Орбан и отбеляза, че предизборните програми на лидера на ТИСА Петер Мадяр и Румен Радев са идентични.

Социологът каза още, че очаква „Прогресивна България“ и ПП-ДБ да намерят общ език, за да осигурят необходимото мнозинство за конституционна реформа.

„Според мен Радев на първо време ще върне старите положения в конституцията в частта с назначаването на служебните кабинети“, предположи Васил Тончев.

На въпрос дали може да възроди референдума за лева Тончев отговори, че „това е свършен въпрос“, който оттук нататък ще доведе само до хаос в страната.

Относно БСП, социологът коментира, че това, което се опита да направи Крум Зарков на тези избори, бе „да реанимира нещо, което е загинало.“

В тази ситуация, в която се появи Радев и помете всичко, просто беше мисия невъзможна. Но въпреки всичко аз виждам потенциал у Крум Зарков да поведе партията напред, допълни Васил Тончев.

По думите му обаче най-голямата загуба за тези избори е за ГЕРБ и ДПС, пояснявайки, че двете формации „изгубиха контрол върху цялата държавна машина, която управляваха“.

„ДПС вече нямат партньор, никой не иска да работи с тях, дори и ГЕРБ“, каза в заключение социологът от „Сова Харис“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ха, дано!

    39 2 Отговор
    Дано двамата едри да са изгубили властта си. Но не ми се вярва. Тези двамата са копали дълбоко и в дълбините на структурите имат много, много резерви. И за да се обезсилят, също трябва да се копае дълбоко. А този процес още не е започнал.

    Коментиран от #8, #28

    19:43 20.04.2026

  • 3 Дориана

    31 6 Отговор
    Точно това беше идеята унищожението на корупционния модел Борисов- Пеевски и на техните съюзници от ИТН и БСП ОЛ, които си получеха Възмездието и останаха без субсидия. Предупредихме и казахме, че точно това ще се случи.въпреки неистовото им желание да откраднат вота на избирателите.

    19:46 20.04.2026

  • 4 Пич

    29 8 Отговор
    Гений !!! Но както оставим гениите настрана - първото което ще направи Радев ще е , да изземе службите, правосъдието, и МВР !!! Без никакви фандъци за ПП, които се облизват мазно!!!

    19:46 20.04.2026

  • 5 си дзън

    21 15 Отговор
    Всички проблеми автоматично се разрешават,
    ако Радев подаде молба за присъединяване към руската федерация.

    19:46 20.04.2026

  • 6 Борба

    25 4 Отговор
    Всички магистрали на концесия . Олигарси нямат право да са концесионери.

    Коментиран от #58

    19:46 20.04.2026

  • 7 И също върху една

    8 6 Отговор
    Определена Машина- мадуровка!

    19:46 20.04.2026

  • 8 Българин

    17 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ха, дано!":

    Прав си. Само че не вярвам Радев да се опита да арестува Пеевски и Борисов.

    Коментиран от #13

    19:47 20.04.2026

  • 9 загубили от избори

    14 4 Отговор
    Па като са загубили контрол над държавната машина, клюкарите какво ги притеснява та продължават да злорадстват? нямат теми за изявления.

    19:47 20.04.2026

  • 10 Гробар

    25 8 Отговор
    Бойко се заигра с фашизма на ппдб и разбра по трудния начин че българите никога не са били и няма да бъдат фашисти. Хаха.

    19:48 20.04.2026

  • 11 Гробар

    20 2 Отговор
    Хаха. Герб търсят гербаджийския Зарков. Жалка картинка. Хаха.

    19:50 20.04.2026

  • 12 Виж сега,

    11 2 Отговор
    Не казвай хоп, преди да скочиш и не взимай мечтите за реалност

    19:50 20.04.2026

  • 13 бесепарски призиви

    3 14 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    Ако е умен, колкото хадвайдера Киро, може да се пробва.
    Не сте ли разбрали, че нямат доказателства за престъпления.

    19:51 20.04.2026

  • 14 Аман

    14 7 Отговор
    от изцепки. Предстои да видим. Месията все някой го обгрижва. Когато гешевите влязоха в президентството, хората излязоха на площада, когато шишибой преминаха всякакви граници на политическа култура хората излязоха на площадите. От него не е направено нищо освен служебни правителства арогантни и некадърни Сега спечели такова мнозинство благодарение на служебните, на които не спря да се репчи. Токсичен е не по-малко от тиквуна и чичопей

    19:52 20.04.2026

  • 15 Получи.диоти

    15 2 Отговор
    Кога ще забраните незаконното дпс бе, който потъпква Конституцията, не ходи ли в затвора бе?

    19:52 20.04.2026

  • 16 Пийпинг ТОМ

    24 1 Отговор
    Нека ви напомня едно паметно изказване на Борисов , побеснял от загубата в Пазарджик. Пред своя партиен актив от слуги , Бойко каза / цитирам по памет / - - -
    Ние с Делян се знаемЕ от 20 години и работимЕ добре. Той се ВСЛУШВА в каквото му казвам , а аз АЗПЪЛНЯВАМ , каквото той ИСКА !

    20:00 20.04.2026

  • 17 Докато не подменят всички

    20 1 Отговор
    В Регулаторите Двете Прасета могат да направят много свинщини! За най-сигурно да ги запрат при Бай Ставру.

    Коментиран от #48

    20:02 20.04.2026

  • 18 Коментар

    8 3 Отговор
    За това ли договорят с министерството на правосъдието на Румъния наем на килии за Борисов и Пеевски в затвора в Яши, за да не възпрепятстват разследването за упражняване на непозволена превишена власт и нехайство на институциите

    20:09 20.04.2026

  • 19 Боруна Лом

    13 4 Отговор
    И ДАНО СЕГА ВСИЧКИ ИЗМЕННИЦИ И ДЕРИБЕИ ПРИ БАЙ СТАВРИ!

    20:13 20.04.2026

  • 20 Рамбо

    4 1 Отговор
    Е и има ли жълто в гащите ти.

    20:15 20.04.2026

  • 21 Боко (неуловимия) тайния крадец

    8 2 Отговор
    Аз няма да позволя да се смени НЕ СМЕНЯЕМИЯ главен Престъпник , извинете главен прокурор и ВСС
    !!!! Ще извадя всички компромати които имам от моето шкафче и ше хвърля летеца във орбита около Земята завинаги !!!!!

    20:17 20.04.2026

  • 22 Не се радвайте

    14 14 Отговор
    Дойдат ли комунягите, обикновено държавната машина катастрофира и го отнасят дебилите. Историческа закономерност.

    20:21 20.04.2026

  • 23 Когато загубят олигарсите си

    17 3 Отговор
    Които печелят всички обществени поръчки и пълнят черните каси на ГЕРБ и ДПС и ГЕРБ загуби и този 400- хиляден корпоративен вот и Пеевски загуби неговия 200-хиляден купен и също корпоративен вот ,тогава България ще е свободна. Радев не действа ли веднага го очаква грандиозен провал.

    Коментиран от #26

    20:22 20.04.2026

  • 24 Призив от Червен пръст

    15 3 Отговор
    Йордан Цонев изпадна от кораба на крадците и започна да се дави от немотия , предлагам да му съберем някои лев за да има за сол !

    20:22 20.04.2026

  • 25 Сатана Z

    10 4 Отговор
    Тези,които инициираха протестите не са в НС,защото не са от партиите на статуквото. ППДБрастите се опитаха да откраднат протестите за да ги използват за собствен политически шантаж защото те също участваха в сглобката с Борисов и Пеевски.

    20:32 20.04.2026

  • 26 Колко си задръстен

    11 5 Отговор

    До коментар #23 от "Когато загубят олигарсите си":

    Ма те олигарсите при Фигуранта Рундю бе. Откъде кинтите за толкоз скъпа кампания бре заблуден. Още един от опашката за рубли.

    Коментиран от #53

    20:32 20.04.2026

  • 27 Глупости за овчите гласували за Боташа

    10 5 Отговор
    Регулаторите остават, монополите остават, олигарсите остават, схемите остават, а Шишо, Буци. Кокорестия, Гнома и Мирчев пак ще пъpppдят на първия ред в партийния им дом.

    И народеца пак щe пpaви кaто вятъpа!

    20:33 20.04.2026

  • 28 1102

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "Ха, дано!":

    Една молба до американските партньори и всички сметки ще им цъфнат, няма Дубай, няма офшорки! Ако са по-тлъсти ще има запор и изземване от партньорите! После имат право да се жалват на арменския поп!

    Коментиран от #30

    20:39 20.04.2026

  • 29 Атина Палада

    11 0 Отговор
    Оф Божееее,протести:) а защо не кажеш,че само два дни преди протестите в София пристигна един американец- пратеник на Тръмп? Толкова до протестите от поколението Z !

    20:41 20.04.2026

  • 30 Ха ха!

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "1102":

    Какви партньори, бе аб дaл?! Няма как слугата да изисква нещо от господаря си!

    Коментиран от #31, #33, #39, #40

    20:41 20.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Тити

    2 2 Отговор
    Само на думи Боко и Шиши не са дръжки а на практика не седят така.

    20:47 20.04.2026

  • 33 Кънчо

    4 4 Отговор

    До коментар #30 от "Ха ха!":

    На теб ако ти пребоядисат входната врата няма да можеш да се прибереш у вас!

    20:47 20.04.2026

  • 34 Кой си ти

    7 2 Отговор
    Къде е Бокичаааааа?!?
    Къде се крие ?!?!
    Един приятел от Сърбия пита ????

    20:47 20.04.2026

  • 35 Град Симитли

    5 0 Отговор
    Три румба наляво,а бай Васо:))
    ...Вземаш завоя с 200,както и други социолози и най-паче мисирки!?

    20:48 20.04.2026

  • 36 Атина Палада

    10 1 Отговор

    До коментар #31 от "1102":

    Написал си :" американските партньори"(....)
    САЩ не са ти партньори а господари!

    Коментиран от #38, #43, #44, #46, #47, #49

    20:49 20.04.2026

  • 37 Ели

    12 1 Отговор
    Само да попитам: ОЛИГАРСИТЕ НА БСП ОТИДОХА ЛИ ПРИ РАДЕВ? Василев / хладилен завод/ Гер гов /ЦУМ И ПЛОВДИВСКИ ПАТАИ.Лечева с капиталите на нейния съпруг,ЧЕРЕПА....ОТИДОХА! Честито! Голяма борба срещу мафията ще настане!Блажени вярващи....

    20:52 20.04.2026

  • 38 1102

    0 2 Отговор

    До коментар #36 от "Атина Палада":

    Кога има да вземат са партньори! А милиардите на Ш и Б ние няма да си върнем ама на партньорите ще са им добре дошли!

    20:56 20.04.2026

  • 39 1102

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ха ха!":

    аб дал???

    Коментиран от #61

    21:01 20.04.2026

  • 40 1102

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ха ха!":

    мине т ка джия!!!

    21:02 20.04.2026

  • 41 Бай Ставри

    1 1 Отговор
    Ги кани на кафе .Било мазно и турско на джезве

    21:02 20.04.2026

  • 42 Роки

    2 2 Отговор
    А може би Боко и Шиши включиха в играта новия модел пералня Боташ?

    21:03 20.04.2026

  • 43 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Атина Палада":

    Най-оскъдни във фалшифицирането на Българската История са последователите на гръцкия проект на Евгени Булгарес. Това е една доктрина в която в общи линии не се познава в България и не знам защо не се изучава, но гръцкият проект на Евгени Булгарис, тоест идеята за възстановяване на Византия минава през пълното унищожение на Българската История и това е от втората половина на 18 век. Кой е Евгени Българис? За съжаление Евгени Българис е българин по произход, който пребивавайки в Атон в средата на 18 век е ректор на атонската академия, която е клон на Константинополската Патриаршия. Това което трябва да се знае за него че е познат по Европа и е имал лични контакти с Монарсите. Той предлага неговият проект на неговите едномишленици и те приемат неговите идеи за цялостно унищожаване на Българската История. Евгени Българик е погребан в Сант Петерсбург заедно с Руските царе!

    21:05 20.04.2026

  • 44 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Атина Палада":

    Евгени Българис напускайки Атон отива в Русия и Екатерина Велика го назначава като втори човек в руската църква на новопридобитите земи в съвременна Украйна където е Крим - Малорусия. Освен това става изключително влиятелен в Перебурската Академия на Науките, която е насъбрала доста историци от Прусия. И Евгени Българикус успява да включи Гръцкия Проект, заедно с Имперската политика на Екатерина Велика, така и Фалшификация на Историята

    21:06 20.04.2026

  • 45 На БАБА фърчилото

    4 2 Отговор
    Така става , когато ПОЛИЦИЯТА си върши работата и не е подчинена на ДВАМАТА шишковци ! Това са реалните резултати явно !

    21:06 20.04.2026

  • 46 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Атина Палада":

    Кой е Евгени Българис? За съжаление Евгени Българис е българин по произход, който пребивавайки в Атон в средата на 18 век е ректор на атонската академия, която е клон на Константинополската Патриаршия. Това което трябва да се знае за него че е познат по Европа и е имал лични контакти с Монарсите. Той предлага неговият проект на неговите едномшленици и те приемат неговите идеи за цялостно унищожаване на Българската История. Евгени Българик е погребан в Сант Петерсбург заедно с Руските царе!

    21:07 20.04.2026

  • 47 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Атина Палада":

    Най-осърдни във фалшифицирането на Българската История са последователите на гръцкия проект на Евгени Булгарес. Това е една доктрина в която в общи линии не се познава в България и не знам защо не се изучава, но гръцкият проект на Евгени Булгарис, тоест идеята за възстановяване на Византия минава през пълното унищожение на Българската История и това е от втората половина на 18 век.

    21:07 20.04.2026

  • 48 Ще ми подменят дуката

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Докато не подменят всички":

    В Регулаторите Двете Прасета могат да направят много свинщини! За най-сигурно да ги запрат при Бай Ставру. ....Шиши може да е прасе ама нерез, докато Кокора е ялова женска свинкя. Е, опитите да я заплодят продължават.

    21:07 20.04.2026

  • 49 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Атина Палада":

    Евгени Български и Паисий Хилендарски живеят по едно и също време в Атон. Има една голяма манипулация в Българската История, че преди Паисий ние българите не сме имали История! България винаги е имала История, още повече че историята на Петър Богдан Башев 100 години преди Паисий възниква като реакция на реформите на патриарх Никон в Русия, с които той започва да унищожава българското влияние на българската история и започват да се пренаписват всички български книги и да се фалшифицират!

    Паисий знаейки идеите на Евгени се обръща към него с думите "Ооо Неразумний Юроде, защо се срамиш да се наречеш Българин?" Не към някой друг, а именно към Идеологията на Евгени за извращение към Българската История изказва тези думи....

    21:09 20.04.2026

  • 50 Тартаковер

    4 1 Отговор
    Хората изритаха Тиквения Тулуп и Магнитния Шопар ! Добро начало , но е нужно и по-радикално продължение.

    21:11 20.04.2026

  • 51 Румката Радев е

    4 5 Отговор
    Бил по изследване на една антроположка НЕЗАКОНЕН СИН НА БАЙ ТОШО...затова го издигнаха от нищото през 2016 та от Корнелия Нинова..помните ли???

    21:11 20.04.2026

  • 52 Слоностозъбест Абракадабър

    3 1 Отговор
    БОЙКОвщина + ПЕЕВщина = ?

    Коментиран от #60

    21:13 20.04.2026

  • 53 Глупак

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Колко си задръстен":

    Един Калушев беше спонсориран от РР с техните симпатизанти с милиони безотчетни пари ,а ти ми говориш за политически проект.,който има както се видя близо 2 милиона съмишленици.

    21:23 20.04.2026

  • 54 В момента

    6 1 Отговор
    Радев може така да промени изборния кодекс, че да се бетонира до живот като Мадуро. Едни път хванал ли е целия кокал, няма да го изпусне.

    Коментиран от #59

    21:29 20.04.2026

  • 55 Хаха

    3 5 Отговор
    Радев и протежетата му от промяната през последните 5 години толкова изтормозиха народа, че сега хората са озверели и се хващат като удавник за сламка за някой спасител да ги оправи.

    21:32 20.04.2026

  • 56 Ъъъъ

    1 5 Отговор
    Румката Радев е бил по изследване на една антроположка НЕЗАКОНЕН СИН НА БАЙ ТОШО...затова го издигнаха от нищото през 2016 та от Корнелия Нинова..помните ли???

    21:35 20.04.2026

  • 57 Веселяка

    1 3 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже Волен и Лупи този път не участваха 😆 иначе ми е все тая 😂 разбрахте ли, нищо и никакви шматки 🤣

    23:16 20.04.2026

  • 58 Концесионера

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Борба":

    Какво говориш и кой ще ги вземе? Тия дето с чували измъкнаха 250 милиона от АПИ или същите тия олигарси в сянка. Това е изключителна държавна собственост и само народа може да бъде бенефициент, да ползва плащайки данъците си, а не на някой роден концесионер който пълни джобове и не инвестира нищо. Имаме безброй подобни схеми и примери , като летището, щото то ако беше толкова хубаво нямаше хората да извиват опашки извън него и да седят в колите си часове.

    05:13 21.04.2026

  • 59 Дано

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "В момента":

    Дай Боже да се случи, човека да стъпи здраво, да хване юздите, но и камшика. Пък който се цепи, дупе да му е яко

    05:15 21.04.2026

  • 60 Пълна

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Слоностозъбест Абракадабър":

    Кочина е сътвореното от тази комбинация ББДП

    05:17 21.04.2026

  • 61 Същото

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "1102":

    като будала.

    05:23 21.04.2026

