Георги Кандев: Ако днес дори един човек е повярвал, че гласът му има значение - значи си е струвало

Дадохме всичко от себе си. Не като оправдание. Бях абсолютно наясно колко дълбоко е пропукано доверието на хората в изборния процес. Ясни ми бяха и опитите за купуване на гласове. Това написа във фейсбук профила си главният секретар на МВР гл. комисар Георги Кандев, цитиран от "Фокус".
По време на предизборната кампания за парламентарните избори на 19 април той публикуваше ежедневно информация за акциите на МВР срещу купения вот.
"За краткото време, което имах, не си позволих нито ден комфорт. Нито миг колебание", пише още той.
"Работих с ясната мисъл, че всяко действие или бездействие има значение. Че зад всяка бюлетина стои човек. Направихме всичко по силите си този процес да бъде по-честен. По-защитен. Знам, че една битка не поправя цяла система. Но знам, че всяка промяна започва с отказа да се примириш", категоричен е Кандев.
По думите му е имало натиск и съпротива.
"Но не само. С колегите от цялата страна доказахме, че системата не е изгубена. Нищо от това нямаше да е възможно без непоколебимата подкрепа и вяра на премиера Андрей Гюров и политическото ръководство на МВР, начело с министър Емил Дечев", добавя той.
"Не твърдя, че сме успели да променим всичко. Но мога да кажа, че не се огънахме. Не затворихме очи. Не се предадохме. И ако днес дори един човек е повярвал, че гласът му има значение - значи си е струвало", пише от Георги Кандев
"България заслужава честен избор. Не утре. Не някога. Сега", завършва той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #18, #20
07:53 21.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 бушприт
07:57 21.04.2026
6 Отвратен
Заедно с мутренския му шев Дечев имитираха дейност
Коментиран от #32, #47
08:00 21.04.2026
7 Деций
Коментиран от #13, #52
08:03 21.04.2026
8 провинциалист
вЕрваме, че ако вотът имаше значение, щяха да го забранят
08:04 21.04.2026
9 Серго
Хелп! Сложили са "нашянец" от Добрич да ни гони и да не ни отваря решетката!
Не можем да си влезем на родна територия!
За какви избори ми говорите щом не ме допущат да гласувам в чужбина???
08:05 21.04.2026
10 герап
08:06 21.04.2026
11 г-н Кандев,
08:10 21.04.2026
12 Тоя
08:12 21.04.2026
13 Гост
До коментар #7 от "Деций":Не могат да стигнат до високите нива без Прокуратура и съд, разбираш ли? Но като удрят ниските, като им вземат парите, като ги разказват с белезници като панаирджийски мечки, те си вършат работата! Другият път пак, и пак, и пак, и накрая ще стигнат до високите нива с подходящата Прокуратура и съд! Войната не е спечелена, но първата битка е, а това е най важното! Апропо, къде се покрива всички, че не излязоха да коментират думите и цифрите на вътрешния министър? Само Радев каза че ще ти ги издирване и разказа неговите 12 сигнала! А Пеевски, що не мъжа, преди беше на всяка манджа мерудия, сега къде е? Борисов, ГЕРБ? Къде са? Мълчат, щото знаят истината, май, май, м?
Коментиран от #21, #23, #50
08:12 21.04.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Паветник
До коментар #3 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Квиййк....квиййййк
08:20 21.04.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Кандев ще е първия
До коментар #3 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Който ще сложи прангите на Гюро!
08:22 21.04.2026
21 Дзак
До коментар #13 от "Гост":А не може .и да разкарват с белезници провокаторите от факти.бг!
08:23 21.04.2026
22 Аплодисменти за Кандев
А г- жата с перата, мнго моля да си взима шапката и от там, откъдето и плащат!
08:26 21.04.2026
23 И.д. главен Жираф
До коментар #13 от "Гост":В бг всички нива са ниски, дори високите. Все пак, щом някои партии се разпискаха, че не ги оставяли свободно и демократично да си пазаруват гласове, значи са свършили някаква работа.
08:28 21.04.2026
24 БИВШ ПОЛИЦАЙ ПЕНСИЯ
08:29 21.04.2026
25 СВД
08:29 21.04.2026
26 Кандев
Коментиран от #30
08:30 21.04.2026
27 Реалист
Коментиран от #28, #57
08:31 21.04.2026
28 Хе-хе
До коментар #27 от "Реалист":С машина са гласували много по малко, отколкото гласове получи Радев! Хартията е виновна!
08:33 21.04.2026
29 Пременил се илия - пак в тия
И народеца пак щe пpaви кaто вятъpа!
08:33 21.04.2026
30 Дзак
До коментар #26 от "Кандев":Лукавият се представя за мъжкар, а винаги е обикновен подлец и връзкар от Тик Ток.
Коментиран от #35
08:34 21.04.2026
31 Комон Сенс
1. От Турция идват само 14.7к гласа за НН. Плашилото вот от Турция е време да го скрием в килера.
2. ПБ печели вота и на нашите сънародници в Германия, САЩ и Обединено кралство. Като ГЕРБ едвам минават 4% в Германия!
ДО тук с Европа с нас! Европа не е с вас неуважаеми крадливи и нагли мутропитеци!
Коментиран от #36
08:35 21.04.2026
32 Като усетиш
До коментар #6 от "Отвратен":Нещо твърдо и хладно на тила си, ще ти се скрият мъдетата!
Коментиран от #48
08:37 21.04.2026
33 Браво
08:38 21.04.2026
34 Факти
08:41 21.04.2026
35 Смях и Сеир
До коментар #30 от "Дзак":Не го знам какъв е - лукам , мъжкар , женкар , връзкар , надглец , но видяхме , че когато ПОЛИЦИЯТА не е слуга на Тикви , Шопари , ШАЙКИ , може да си върши работата ! И резултати ги видяхме.
Явно това са истинските , реални проценти. А не купените и манипулирани !
08:41 21.04.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 СВД
Коментиран от #40
08:42 21.04.2026
38 Избирател
Коментиран от #41
08:43 21.04.2026
39 Аква
08:45 21.04.2026
40 Дзак
До коментар #37 от "СВД":Лизачев заема позиция!
08:48 21.04.2026
41 СВД
До коментар #38 от "Избирател":С тези правомощия постигнаха максимума! Ако можеха превантивно да задържат познати търговци на вот и ги освободят след изборите, както и юнаци с имунитет, щеше да е още по добре! Но няма да е демократично!
Коментиран от #55
08:49 21.04.2026
42 ти да видиш
08:51 21.04.2026
43 Слоностозъбест Абракадабър
От една страна - кюлчета , пачки , чекмеджета , манекенки , асфалт , набиване с 200 , а от друга - да те осмиват и подиграват, да те наричат Бай Ганьо , да те снима Мата Хари , да криеш в гардероба гащите на любовницата си над 10-20 години ! Срам и сеир !
Коментиран от #54
08:53 21.04.2026
44 Хмм
08:57 21.04.2026
45 Хе-хе
09:00 21.04.2026
46 Някой
Коментиран от #56
09:00 21.04.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Откачалка
До коментар #32 от "Като усетиш":Внимавай какво пишеш.Ти не си Рундьо.
09:04 21.04.2026
49 Радев Може би !
Щеше Да !
Повиши Рейтинга Си !
Ако Беше Действал !
В Защита !
На Интересите !
На Гражданите !
Още Като Президент !
Но Той Реши !
Да не използва !
Това Си !
Право!
И Защити !
Техните !
Права !
За Това !
Не Му Вярвам !
09:06 21.04.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Айгедотор
Коментиран от #64
09:08 21.04.2026
52 Хмм
До коментар #7 от "Деций":най-ниското ниво са изпълнителите, те разнасят парите, те съставят списъците, Демерджиев беше казал, ние ги знаем и като ги арестуваме, процесът спира, а тях винаги има за какво да се арестуват
09:10 21.04.2026
53 Бат Жоро
09:17 21.04.2026
54 Хмм
До коментар #43 от "Слоностозъбест Абракадабър":вече 25 години във властта
09:20 21.04.2026
55 Дзак
До коментар #41 от "СВД":Ако можеше да задържат, който скимне по измишльотините на някой си, най-добре!
09:21 21.04.2026
56 Анонимен
До коментар #46 от "Някой":Как сте ги намерил?
09:23 21.04.2026
57 Папуц
До коментар #27 от "Реалист":Ходи се пери, розовото ми реалистче!
09:41 21.04.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Браво
Браво Кандев!
10:05 21.04.2026
60 хмммм
Коментиран от #63
10:09 21.04.2026
61 Байрактар"70
10:30 21.04.2026
62 Самуил
Коментиран от #70
10:44 21.04.2026
63 .....
До коментар #60 от "хмммм":Освен тъпи едноклетъчни мутри примати, на територията били останали и свестни хора.
11:41 21.04.2026
64 Ха,ха
До коментар #51 от "Айгедотор":Тоз май те е настъпил като жаба, като гледам как квичиш.
11:43 21.04.2026
65 Бай Иван
12:02 21.04.2026
66 Месията
13:29 21.04.2026
67 Амиии
15:20 21.04.2026
68 Абе
15:32 21.04.2026
69 Неподписан
23:14 21.04.2026
70 Неподписан
До коментар #62 от "Самуил":Последният генерал е в Банкя,легендата от Панкрац...
23:24 21.04.2026