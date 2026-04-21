Георги Кандев: Ако днес дори един човек е повярвал, че гласът му има значение - значи си е струвало

Дадохме всичко от себе си. Не като оправдание. Бях абсолютно наясно колко дълбоко е пропукано доверието на хората в изборния процес. Ясни ми бяха и опитите за купуване на гласове. Това написа във фейсбук профила си главният секретар на МВР гл. комисар Георги Кандев, цитиран от "Фокус".

По време на предизборната кампания за парламентарните избори на 19 април той публикуваше ежедневно информация за акциите на МВР срещу купения вот.

"За краткото време, което имах, не си позволих нито ден комфорт. Нито миг колебание", пише още той.

"Работих с ясната мисъл, че всяко действие или бездействие има значение. Че зад всяка бюлетина стои човек. Направихме всичко по силите си този процес да бъде по-честен. По-защитен. Знам, че една битка не поправя цяла система. Но знам, че всяка промяна започва с отказа да се примириш", категоричен е Кандев.

По думите му е имало натиск и съпротива.

"Но не само. С колегите от цялата страна доказахме, че системата не е изгубена. Нищо от това нямаше да е възможно без непоколебимата подкрепа и вяра на премиера Андрей Гюров и политическото ръководство на МВР, начело с министър Емил Дечев", добавя той.

"Не твърдя, че сме успели да променим всичко. Но мога да кажа, че не се огънахме. Не затворихме очи. Не се предадохме. И ако днес дори един човек е повярвал, че гласът му има значение - значи си е струвало", пише от Георги Кандев

"България заслужава честен избор. Не утре. Не някога. Сега", завършва той.