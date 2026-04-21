Георги Кандев: Ако днес дори един човек е повярвал, че гласът му има значение - значи си е струвало

Георги Кандев: Ако днес дори един човек е повярвал, че гласът му има значение - значи си е струвало

21 Април, 2026 07:42 4 160 70

"Работих с ясната мисъл, че всяко действие или бездействие има значение. Че зад всяка бюлетина стои човек. Направихме всичко по силите си този процес да бъде по-честен. По-защитен. Знам, че една битка не поправя цяла система. Но знам, че всяка промяна започва с отказа да се примириш", категоричен е и.ф. главен секретар на МВР

Георги Кандев: Ако днес дори един човек е повярвал, че гласът му има значение - значи си е струвало - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Дадохме всичко от себе си. Не като оправдание. Бях абсолютно наясно колко дълбоко е пропукано доверието на хората в изборния процес. Ясни ми бяха и опитите за купуване на гласове. Това написа във фейсбук профила си главният секретар на МВР гл. комисар Георги Кандев, цитиран от "Фокус".

По време на предизборната кампания за парламентарните избори на 19 април той публикуваше ежедневно информация за акциите на МВР срещу купения вот.

"За краткото време, което имах, не си позволих нито ден комфорт. Нито миг колебание", пише още той.

"Работих с ясната мисъл, че всяко действие или бездействие има значение. Че зад всяка бюлетина стои човек. Направихме всичко по силите си този процес да бъде по-честен. По-защитен. Знам, че една битка не поправя цяла система. Но знам, че всяка промяна започва с отказа да се примириш", категоричен е Кандев.

По думите му е имало натиск и съпротива.

"Но не само. С колегите от цялата страна доказахме, че системата не е изгубена. Нищо от това нямаше да е възможно без непоколебимата подкрепа и вяра на премиера Андрей Гюров и политическото ръководство на МВР, начело с министър Емил Дечев", добавя той.

"Не твърдя, че сме успели да променим всичко. Но мога да кажа, че не се огънахме. Не затворихме очи. Не се предадохме. И ако днес дори един човек е повярвал, че гласът му има значение - значи си е струвало", пише от Георги Кандев

"България заслужава честен избор. Не утре. Не някога. Сега", завършва той.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    17 60 Отговор
    Щом си служил при ПРЕДАТЕЛЯ ГЮРОВ, значи си за уволнение...

    Коментиран от #18, #20

    07:53 21.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 бушприт

    20 5 Отговор
    Петьо Изтръсков: Победителят от изборите е българският гражданин,ръйш?!

    07:57 21.04.2026

  • 6 Отвратен

    17 71 Отговор
    Ужасно противен човек с меко казано налудничаво изражение на лицето
    Заедно с мутренския му шев Дечев имитираха дейност

    Коментиран от #32, #47

    08:00 21.04.2026

  • 7 Деций

    36 10 Отговор
    Проблема е ,че хващате най ниското ниво,и от там нататък нищо.Много лесно с инструментариума на Милицията при желание може да стигнете до крайната точка и източника на парите!

    Коментиран от #13, #52

    08:03 21.04.2026

  • 8 провинциалист

    8 20 Отговор
    вЕрваме, разбира се, че вЕрваме
    вЕрваме, че ако вотът имаше значение, щяха да го забранят

    08:04 21.04.2026

  • 9 Серго

    7 21 Отговор
    Пак да напиша, НЕ НИ ДОПУЩАТ в посолството в Москва!!!
    Хелп! Сложили са "нашянец" от Добрич да ни гони и да не ни отваря решетката!
    Не можем да си влезем на родна територия!
    За какви избори ми говорите щом не ме допущат да гласувам в чужбина???

    08:05 21.04.2026

  • 10 герап

    14 28 Отговор
    Не стига,че България е закъсала отвсякъде,ами и на всичкото отгоре била и Прогресивна България. Да си е-е мишка ухото!

    08:06 21.04.2026

  • 11 г-н Кандев,

    42 4 Отговор
    Изборите приключиха, сега е ред на пенсионерите в системата ви, време е да си разкарат памперсите от бюрата и да си лежат вкъщи

    08:10 21.04.2026

  • 12 Тоя

    41 11 Отговор
    Секретар и министъра да останат и да изчистят калинките,мисирките и толупите на калин стоянов бопаджията и магнитски подмазвач

    08:12 21.04.2026

  • 13 Гост

    40 9 Отговор

    До коментар #7 от "Деций":

    Не могат да стигнат до високите нива без Прокуратура и съд, разбираш ли? Но като удрят ниските, като им вземат парите, като ги разказват с белезници като панаирджийски мечки, те си вършат работата! Другият път пак, и пак, и пак, и накрая ще стигнат до високите нива с подходящата Прокуратура и съд! Войната не е спечелена, но първата битка е, а това е най важното! Апропо, къде се покрива всички, че не излязоха да коментират думите и цифрите на вътрешния министър? Само Радев каза че ще ти ги издирване и разказа неговите 12 сигнала! А Пеевски, що не мъжа, преди беше на всяка манджа мерудия, сега къде е? Борисов, ГЕРБ? Къде са? Мълчат, щото знаят истината, май, май, м?

    Коментиран от #21, #23, #50

    08:12 21.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Паветник

    16 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Квиййк....квиййййк

    08:20 21.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Кандев ще е първия

    12 12 Отговор

    До коментар #3 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Който ще сложи прангите на Гюро!

    08:22 21.04.2026

  • 21 Дзак

    9 1 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    А не може .и да разкарват с белезници провокаторите от факти.бг!

    08:23 21.04.2026

  • 22 Аплодисменти за Кандев

    28 9 Отговор
    И за целия екипина МВР, които пребориха купения врт!
    А г- жата с перата, мнго моля да си взима шапката и от там, откъдето и плащат!

    08:26 21.04.2026

  • 23 И.д. главен Жираф

    14 5 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    В бг всички нива са ниски, дори високите. Все пак, щом някои партии се разпискаха, че не ги оставяли свободно и демократично да си пазаруват гласове, значи са свършили някаква работа.

    08:28 21.04.2026

  • 24 БИВШ ПОЛИЦАЙ ПЕНСИЯ

    21 11 Отговор
    ГОСПОДИН КАНДЕВ ПОДКРЕПЯМ ТЕ С ДВЕ РЪЦЕ И СЪМ СИГОРЕН ЧЕ ПРЕЗИДЕНТА ЩЕ ТЕ ОСТАВИ НА ПОСТА УСПЕХ С ТЕБ СМЕ.

    08:29 21.04.2026

  • 25 СВД

    13 3 Отговор
    Сам каза, че вашата работа не спира! Нека оперативните във всяка община направят служебен анализ на гласуването по секциите! Като видиш, че във всяко село Новото начало има не повече от 10-15 гласа, но в едно цели 55 от 134 гласували, значи някой е развързал кесията! Лесно е - отаряш резултати избори 2026 година и там ЦИК са качили всчко. Говорим за места, където турско население няма.Електорат се намира!

    08:29 21.04.2026

  • 26 Кандев

    12 7 Отговор
    Глав сек и в новоназначеното МВР, а мамутите с кофите към клетките, да си изливат чувствата!

    Коментиран от #30

    08:30 21.04.2026

  • 27 Реалист

    8 19 Отговор
    Всеки глас за Фатмака НЕ си е струвал! Тук ще лъсне скоро измамата с Машините на Мадуро! Тези проклети машини ин докараха Променкаджиите на Фатмака , а сега и самият Фатмак! Ала-бала, сещайте се...Сега да ви видя кой ще ви оттърве от Мафията, Черепа ще ви оправя през Фатмака и рестото ще го върнем всички ние...калпав народ, ей!

    Коментиран от #28, #57

    08:31 21.04.2026

  • 28 Хе-хе

    7 7 Отговор

    До коментар #27 от "Реалист":

    С машина са гласували много по малко, отколкото гласове получи Радев! Хартията е виновна!

    08:33 21.04.2026

  • 29 Пременил се илия - пак в тия

    5 3 Отговор
    Олигарсите остават, схемите остават, а Шишо, Буци. Кокорестия, Гнома и Мирчев пак ще пъpppдят на първия ред в партийния им дом.

    И народеца пак щe пpaви кaто вятъpа!

    08:33 21.04.2026

  • 30 Дзак

    7 4 Отговор

    До коментар #26 от "Кандев":

    Лукавият се представя за мъжкар, а винаги е обикновен подлец и връзкар от Тик Ток.

    Коментиран от #35

    08:34 21.04.2026

  • 31 Комон Сенс

    10 2 Отговор
    Нека отбележим и две особености които едва ли някой ше коментира по ТВ.

    1. От Турция идват само 14.7к гласа за НН. Плашилото вот от Турция е време да го скрием в килера.
    2. ПБ печели вота и на нашите сънародници в Германия, САЩ и Обединено кралство. Като ГЕРБ едвам минават 4% в Германия!
    ДО тук с Европа с нас! Европа не е с вас неуважаеми крадливи и нагли мутропитеци!

    Коментиран от #36

    08:35 21.04.2026

  • 32 Като усетиш

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "Отвратен":

    Нещо твърдо и хладно на тила си, ще ти се скрият мъдетата!

    Коментиран от #48

    08:37 21.04.2026

  • 33 Браво

    12 4 Отговор
    Респект! Това е нашата България!

    08:38 21.04.2026

  • 34 Факти

    8 13 Отговор
    Това бяха най-честните избори в историята на България благодарение на служебното правителство, което си свърши блестящо работата. Сега Радев ще изгони всички и ще ги замени с послушни калинки и всички заедно ще обслужват Путин.

    08:41 21.04.2026

  • 35 Смях и Сеир

    18 4 Отговор

    До коментар #30 от "Дзак":

    Не го знам какъв е - лукам , мъжкар , женкар , връзкар , надглец , но видяхме , че когато ПОЛИЦИЯТА не е слуга на Тикви , Шопари , ШАЙКИ , може да си върши работата ! И резултати ги видяхме.
    Явно това са истинските , реални проценти. А не купените и манипулирани !

    08:41 21.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 СВД

    10 5 Отговор
    Знае се, че, разглезени редови служители и политически обвъани синдкати в МВР потояно мрънкат за права, пари и условия на труд! Никой не пита Кандев има ли работновеме, ообено в тези месеци! Кат искат нормран рабое ден, да преминат трета категория и пенсия на 65! Бившият директр на полицията генерал Василев каза, че полицай не е просто професия, а начин на живот! Кандев е такъв пример! Да, не е като вас да спите спокойно, излежда като фанатик в работата си, но обществото има нужда точно от такъв тип служители! Легендарният Гешев дори не е имал семейство!

    Коментиран от #40

    08:42 21.04.2026

  • 38 Избирател

    17 4 Отговор
    Поздравление за огромната работа на Георги Кандев за повишаване авторитета на МВР за честен вот!

    Коментиран от #41

    08:43 21.04.2026

  • 39 Аква

    14 6 Отговор
    Не един човек, а всички българи видяхме, как се правят избори. Служебното правителство си свърши достойно работата. Благодарим на МВР за отговорното съдействие. Достойни български полицаи.

    08:45 21.04.2026

  • 40 Дзак

    3 3 Отговор

    До коментар #37 от "СВД":

    Лизачев заема позиция!

    08:48 21.04.2026

  • 41 СВД

    7 4 Отговор

    До коментар #38 от "Избирател":

    С тези правомощия постигнаха максимума! Ако можеха превантивно да задържат познати търговци на вот и ги освободят след изборите, както и юнаци с имунитет, щеше да е още по добре! Но няма да е демократично!

    Коментиран от #55

    08:49 21.04.2026

  • 42 ти да видиш

    2 9 Отговор
    Ти да видиш, този не @ндър тал можел да пише. Просълзих се

    08:51 21.04.2026

  • 43 Слоностозъбест Абракадабър

    11 4 Отговор
    И бат Бойче почна кариерата си като ГЛАВЕН секретар на МВР и вижте го до де стигна - до ГЛАВЕН ПРОСТАК на България ! Язък ! Струваше ли си ?
    От една страна - кюлчета , пачки , чекмеджета , манекенки , асфалт , набиване с 200 , а от друга - да те осмиват и подиграват, да те наричат Бай Ганьо , да те снима Мата Хари , да криеш в гардероба гащите на любовницата си над 10-20 години ! Срам и сеир !

    Коментиран от #54

    08:53 21.04.2026

  • 44 Хмм

    7 2 Отговор
    Браво на Кандев, въпреки че ми е смешен, украсен като паркетен генерал

    08:57 21.04.2026

  • 45 Хе-хе

    9 0 Отговор
    Почнете от ,,Човешки ресурси"! Това е филтърът на системата! Потърсете отоворност на тези, които са назначили граничните в Елхово, заържани да превозват 11 иракчани със служебния автомобил! Пенсионерите - до 60 по закон, но пенсията след напускане на системата!

    09:00 21.04.2026

  • 46 Някой

    5 2 Отговор
    МВР и прокуратурата е мисия невъзможна да ги накараш да работят, ако не излезе в медии и от там да се притеснят. Подавал съм 15-20 сигнала за престъпници и всички по веригата как да не работят. А става дума за записи за множество убийства - онова в Петрохан е нищожно спрямо ако се разкрият всичките. Едва ли не труп да хвърлиш в прокуратурата, ще ти кажат да го разкараш!

    Коментиран от #56

    09:00 21.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Откачалка

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Като усетиш":

    Внимавай какво пишеш.Ти не си Рундьо.

    09:04 21.04.2026

  • 49 Радев Може би !

    3 7 Отговор
    Радев Може би !


    Щеше Да !

    Повиши Рейтинга Си !


    Ако Беше Действал !

    В Защита !

    На Интересите !

    На Гражданите !


    Още Като Президент !

    Но Той Реши !

    Да не използва !

    Това Си !

    Право!

    И Защити !

    Техните !

    Права !



    За Това !

    Не Му Вярвам !

    09:06 21.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Айгедотор

    2 3 Отговор
    Ха ха ха, уникални глупотевини драска тоз..

    Коментиран от #64

    09:08 21.04.2026

  • 52 Хмм

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Деций":

    най-ниското ниво са изпълнителите, те разнасят парите, те съставят списъците, Демерджиев беше казал, ние ги знаем и като ги арестуваме, процесът спира, а тях винаги има за какво да се арестуват

    09:10 21.04.2026

  • 53 Бат Жоро

    7 1 Отговор
    Този е пичага. Браво

    09:17 21.04.2026

  • 54 Хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Слоностозъбест Абракадабър":

    вече 25 години във властта

    09:20 21.04.2026

  • 55 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "СВД":

    Ако можеше да задържат, който скимне по измишльотините на някой си, най-добре!

    09:21 21.04.2026

  • 56 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Някой":

    Как сте ги намерил?

    09:23 21.04.2026

  • 57 Папуц

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Реалист":

    Ходи се пери, розовото ми реалистче!

    09:41 21.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Браво

    7 1 Отговор
    Смел и честен човек!
    Браво Кандев!

    10:05 21.04.2026

  • 60 хмммм

    2 2 Отговор
    много сърцераздирателно

    Коментиран от #63

    10:09 21.04.2026

  • 61 Байрактар"70

    3 0 Отговор
    Точно сега се провали без да искаш. Ти трябва да си абсолютно независим. Но, имаш симпатии към определена ,,партия", и това вече се забелязва.

    10:30 21.04.2026

  • 62 Самуил

    4 1 Отговор
    Евала генерале.когато има воля и позволение всичко става

    Коментиран от #70

    10:44 21.04.2026

  • 63 .....

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "хмммм":

    Освен тъпи едноклетъчни мутри примати, на територията били останали и свестни хора.

    11:41 21.04.2026

  • 64 Ха,ха

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Айгедотор":

    Тоз май те е настъпил като жаба, като гледам как квичиш.

    11:43 21.04.2026

  • 65 Бай Иван

    1 0 Отговор
    Много сили хвърлихте да оберете оборотите на хората от магазините.

    12:02 21.04.2026

  • 66 Месията

    1 0 Отговор
    ви се репчи. Казва веднага да си подавате оставките "до един". Не си е заслужавало, защото разчистихте пътя на копринката. Мунчевите "българи" ви заливат с помия, другите пак бяха гъбари. Голяма фукня беше с около 38% активност. Вие комисар Кандев заслужавате народ като унгарския. Респект към Вашия професионализъм. Такъв гл. секретар и такъв министър досега не сме имали и няма да имаме

    13:29 21.04.2026

  • 67 Амиии

    1 1 Отговор
    Може скоро и премиер да стане, щом можа просто Кирчо и леля му Асенка

    15:20 21.04.2026

  • 68 Абе

    1 0 Отговор
    Кое ли Бойково лакейче ще сложи резидентна за шеф на полицията?

    15:32 21.04.2026

  • 69 Неподписан

    0 0 Отговор
    Имащите мозък участват в Зелената лотария на САЩ и чуят ли българска реч бягат надалеч в случай че искат да преуспеят в живота,, държавата спря да съществува през 1989 година...

    23:14 21.04.2026

  • 70 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Самуил":

    Последният генерал е в Банкя,легендата от Панкрац...

    23:24 21.04.2026

