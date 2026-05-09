Новини
България »
Мартин Димитров: Когато министрите не са ярки фигури, повече власт отива в премиера

Мартин Димитров: Когато министрите не са ярки фигури, повече власт отива в премиера

9 Май, 2026 20:11 761 61

  • мартин димитров-
  • георги кандев-
  • министри-
  • пб

Депутатът от "Да, България" заяви, че подкрепя решението на новото правителство да запази Георги Кандев като главен секретар на МВР

Мартин Димитров: Когато министрите не са ярки фигури, повече власт отива в премиера - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Когато министрите не са ярки фигури, които сами да налагат своята политика, повече власт отива в центъра, в премиера. А такъв е моделът, който се предлага. Такава оценка на кабинета "Радев" направи в предаването "Говори сега" по БНТ депутатът от "Да, България" – Мартин Димитров.

"Ако видите състава на служебното правителство, което до вчера управляваше България, и го сравним със сегашното, един обективен поглед би показал, че служебният кабинет изглеждаше много по-добре. Хора с ангажименти, с мерки, с реформи в много кратък срок. Докато сегашният състав, който ни беше представен, не изглежда убедително. По-скоро той е направен така, че огромната власт да бъде в премиера Румен Радев и той да отговаря за много сектори. Което като концепция е обезпокоително, защото не знам той дали ще се справи с такъв подход, който сам си е наложил."

Димитров заяви, че повечето министри в служебното правителство са се справили доста добре в своите сектори.

"Министърът на правосъдието в служебния кабинет, министърът на вътрешните работи, самият премиер, така да го кажем - доста добре се справиха. Между другото аз и за служебния кабинет нямам еднакво висока оценка за всички. Това е обективният поглед, но повечето от тях оставиха отлични впечатления."

Относно възможността външни политически кръгове да влияят на новото правителство Димитров коментира:

"Виждате, че той (бел. ред. Румен Радев) досега не е имал ясна и категорична проевропейска линия. И това е нашето безпокойство. Но ние по тази тема ще бъдем изключително бдителни. Ще наблюдаваме всеки ход на кабинета и ако се налага ще имаме критична и силна позиция. Защото смятаме, че сигурността, развитието и бъдещето на България минава през сърцето на Европейския съюз и тук не трябва да се правят никакви експерименти, никакви ходове, никакви нови неща, така да го наречем."

Димитров заяви, че Иво Христов е идеологически вицепремиер в кабинета "Радев".

- И вие ли смятате, като колегите си от ДСБ, че има вицепремиер, който разпространява съветска пропаганда?

- Той за какво отговаря според вас, госпожо Костадинова?

- Господин Христов, той обясни .. за спорта, културата, образованието, човешките ресурси.

- Ами, понеже това не изглежда като целият отговор, ние смятаме, че той е нещо като идеологически… как да го наречем… вицепремиер в това правителство. И се надявам неговите позиции през годините да не отклонят България от този европейски курс, който е много важен. Така че ще го следим много внимателно. Ние затова сме опозиция.

- Т.е. следите внимателно, не казвате, че става въпрос за съветска пропаганда. Той пък сутринта репликира при колегата Георги Любенов, че може би сте травмирани от загубата на изборите.

- Да, той дори стигна до една крайност, че нямало нужда от такива демократични партии. Чудя се от какви има нужда тогава? Но това го решават избирателите. Когато някои вместо избирателите иска да казва от кого има нужда и от кого няма, това е опасно за всяка една демокрация, между другото. Когато един министър или премиер казва от вас няма нужда, от вас има, представете си, така работят диктатурите. Избирателите казват от кого има нужда и от кого няма. Но нашата работа като опозиция е да подкрепим всяко добро решение и да бъдем критични към всички грешки и недоразумения, които се случват."

Руска пропаганда има и трябва да се справим с този въпрос, категоричен е Димитров.

Депутатът от "Да, България" заяви, че подкрепя решението на новото правителство да запази Георги Кандев като главен секретар на МВР.

"За Георги Кандев съм категорично „за“. Човекът не го познавам много, за да бъда честен, но той остави отлични впечатления в своята работа. Имахме за първи път работещо МВР и това ни зарадва, защото отдавна не бяхме виждали толкова добре работещо МВР. И хората се зарадваха. И си казахме – то значи можело да работи."

Относно кандидатурата за президент на формацията, Димитров посочи:

"Нямаме още процедура по номинации."


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шопо

    27 2 Отговор
    марш у нужника бе кестен

    20:15 09.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Николова , София

    3 15 Отговор
    Направо около 10 -12 министъра ги е събрал от кол и въже или защото не може да откаже на някой феодал ..надали ще изкара 1 г фалшива Руменов работа,Димитров

    20:15 09.05.2026

  • 4 И Ти се Опитваш !

    12 1 Отговор
    Да Наложиш !

    Твоя !

    Ама Не става !

    Нещата !

    Не са Такива !

    Каквито !

    Си Ги Мислиш !

    20:16 09.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    15 4 Отговор
    Трима украинци са арестувани за нападението с железни прътове над Маршът на Безсмъртния полк днес в София.

    20:16 09.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хмм

    8 0 Отговор
    Като при Костов и Борисов?

    20:22 09.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мартине

    12 2 Отговор
    Защо инфлацията е 100%

    20:23 09.05.2026

  • 13 МАЛТИНЧО

    16 4 Отговор
    Известен с това, че няма и един работен ден.

    Коментиран от #38

    20:23 09.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Какво

    2 4 Отговор
    добро решение очакваш от тия. Ще видиш Дондьовия бюджет какво добро решение ще е. Стига сте мрънкали като попища ами се гответе да ги разкарате тия. Вие достойнство нямате ли, тоя ще подкрепяте, оня ще подкрепяте. Връщйте се на терен при избирателите си

    20:26 09.05.2026

  • 17 Никакво

    3 12 Отговор
    чакане 100 дни. Какво като щял да се оправдава. Протести до дупка!

    Коментиран от #51, #53, #58

    20:29 09.05.2026

  • 18 ПАК ТОЯ

    14 1 Отговор
    ФЪФЕЛ ИЗПЪ РДЯЛ

    20:29 09.05.2026

  • 19 Да, да

    1 4 Отговор
    Разбирач е!

    20:31 09.05.2026

  • 20 Хаха

    9 2 Отговор
    Тоя с визия на охлюФ няма ли пипе да се замисли, че с 37 от възможни 240 депутата няма право да дава оценки на новоизбрано правителство с над 120 депутати мнозинство!?
    Да вземе да свикне, че хората не искат повече евроатлантизъм и либералпедроханизъм за сметка на русофобия! Хората има дадоха категорична оценка на такива - в ъгъла, с 37 крякащи патици в парламента! На следващите избори, без техен гюро по домова книга - в канала!

    20:32 09.05.2026

  • 21 историк

    8 1 Отговор
    А ти и ангала ,който съдра държавта ни ,трябваше от преди 25 г. да сте в затвора !

    20:37 09.05.2026

  • 22 Пешо

    8 1 Отговор
    Надежда Йорданова не одобрявала министъра на правосъдието. Да каже с какъв опит тя стана министър преди време. Дали като н-к на кабинета /секретарка/ на Христо Иванов, или като юрист-консулт в общинската комисия по земеделие в град Кубрат.

    20:38 09.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Сусу Манарата

    6 1 Отговор
    Дрохльооо охранен, теб кой те пита? Хайде отивай на пост и да бдиш!

    20:40 09.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Тити на Кака

    6 1 Отговор
    Когато този тип могъщички изявления идват от устата на 100% инфантилен му х. льо - ситуацията е наистина комична 😂😂🤣

    20:44 09.05.2026

  • 31 Някой

    4 2 Отговор
    На тебе какъв ти е проблемът бе, Мартине.

    20:45 09.05.2026

  • 32 Стенли

    2 0 Отговор
    Централния координационен съвет на ПП. МЕЧ взе решение за започване на масови ,национални протести срещу подмяната на проектирания в лабораториите на олигархията ,корпоративен политик румен георгиев радев. Състава на правителството е съставен от министри държанки на пеевски и борисов, които са кукловодите на корпоративния политик.

    ОСТАВКА

    20:48 09.05.2026

  • 33 Стенли

    3 0 Отговор
    Централния координационен съвет на ПП. МЕЧ взе решение за започване на масови ,национални протести срещу подмяната на проектирания в лабораториите на олигархията ,корпоративен политик румен георгиев радев. Състава на правителството е съставен от министри държанки на пеевски и борисов, които са кукловодите на корпоративния политик.

    ОСТАВКА

    Коментиран от #49

    20:48 09.05.2026

  • 34 Хари путър

    4 2 Отговор
    Кой беше този...

    20:49 09.05.2026

  • 35 Радостин Василев лидер на МЕЧ

    3 3 Отговор
    Николай Копринков е назначен за началник на кабинета на премиера Румен Радев! Дори ГЕРБ не са назначавали толкова корумпиран човек на този пост! Това ли е борбата с корупцията? Това ли е демонтажа на олигархията? За това ли гласуваха милион и половина българи?
    Абровски, Пулев, Милошев, Кузманова, Доцова, Кутев-все подбрани п..........
    ОСТАВКА, МУТРИ!
    ОСТАВКА, МУТРИ!
    ОСТАВКА, МУТРИ!

    Коментиран от #50

    20:49 09.05.2026

  • 36 Радостин Василев лидер на МЕЧ

    3 3 Отговор
    Николай Копринков е назначен за началник на кабинета на премиера Румен Радев! Дори ГЕРБ не са назначавали толкова корумпиран човек на този пост! Това ли е борбата с корупцията? Това ли е демонтажа на олигархията? За това ли гласуваха милион и половина българи?
    Абровски, Пулев, Милошев, Кузманова, Доцова, Кутев-все подбрани п..........
    ОСТАВКА, МУТРИ!
    ОСТАВКА, МУТРИ!
    ОСТАВКА, МУТРИ!

    20:50 09.05.2026

  • 37 той

    4 3 Отговор
    Щото ваште министри на Гюро бяха ярки, що не се скриете някъде.

    20:50 09.05.2026

  • 38 Хасковски каунь

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "МАЛТИНЧО":

    И за никф ч+еп не става

    20:50 09.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Уникално

    4 2 Отговор
    Въпросът е как ще се възтановим след Радев. Този предател работи години наред против България, рушейки по указания държавноста в страна, политическия и граждански мдел. Преди него друг предатил, също вербуван Слави Трифонов опростачваше неотклонно българите. В крайна сметка на тази подтотвена почва изцлбуя плевела Радев. Отне на Русия десетелетия, но успяха, точно навреме и точно когато България бавно и мъчително поемаше по пътя на ппогреса. Единствената надежда сега е да чакаме края на Путин. И последно! Гласувалите за Радев да не се заблуждават, че кармата която си сложиха ще ги отмине, ще си платят!

    20:51 09.05.2026

  • 42 Нехис

    3 1 Отговор
    Под публикация на Ружа Райчева - политолог ,дъщеря на Андрей Райчев се е включил Иво Сиромахов бивш водещ в "Шоуто на Слави" и в ТВ 7/8 и един от учредителите на партия ИТН.
    Иво Сиромахов още снощи определи министъра на земеделието като човек на Пеевски. А той ги познава. Напусна с гръм и трясък Слави Трифонов. Малкото ДПС им викаха. Радев се е договарял с Пеевски. Завря фейса от подобни информации. Честито отново!
    Поредната “промяна”, сглобена от старото задкулисие.

    20:51 09.05.2026

  • 43 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Ох баня ,ох кеф!

    Катерина Владимирова Граматикова – заместник-министър на отбраната - началник на кабинета на Гроздан Караджов от ИТН от квотата на Орлин Алексиев в Министерството на транспорта в кабинета "Желязков"

    Коментиран от #52

    20:53 09.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Вече Дядо,

    1 2 Отговор
    мартинчо, омръзна ми! Противен си ми. 😡

    20:55 09.05.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Реалист

    2 2 Отговор
    Най хубавото е , че по всички медии и всички водещи се надпреварват да канят ПеПета и ДеБета и всякакви злобеещи трубадури да плюят по Ген. Радев . Така се осветлиха всички платени на хранилката . Пукайте се от яд , но народа не е с вас .

    20:57 09.05.2026

  • 48 Ти да видиш

    2 1 Отговор
    Cлед призивa на лидeра на МEЧ Рaдостин Ваcилев за запoчване на маcови прoтеcти cрещу нoвия кaбинет с миниcтри на кaишкa на пеевски и борисов,в дecетки грaдове мнoго грaждани излязoха с иcкания за нeзабавна ocтавка на кaбинета на ,,пoдмянaта".По магистрала Xeмус граждани cлагaха огромен транспарант който cнимах и пocтвам тук. Аз лично съм да се изчaка няколко месеца ,иначе Радев ще се оправдава че не са му дали възможност да работи. Василев е отговорил че за тези месеци новото правителство на Радев, Пеевски и Борисов съвсем ще yнищожат държавата, но решението е на нacелението.Същия огрoмен трaнcпарант видяx спyснaт и над тyнeлите преди Вeлико Търнoво ,до бившия меcoкомбинaт ,,Рoдoпа".

    20:59 09.05.2026

  • 49 Ти да видиш

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Стенли":

    Cлед призивa на лидeра на МEЧ Рaдостин Ваcилев за запoчване на маcови прoтеcти cрещу нoвия кaбинет с миниcтри на кaишкa на пеевски и борисов,в дecетки грaдове мнoго грaждани излязoха с иcкания за нeзабавна ocтавка на кaбинета на ,,пoдмянaта".По магистрала Xeмус граждани cлагaха огромен транспарант който cнимах и пocтвам тук. Аз лично съм да се изчaка няколко месеца ,иначе Радев ще се оправдава че не са му дали възможност да работи. Василев е отговорил че за тези месеци новото правителство на Радев, Пеевски и Борисов съвсем ще yнищожат държавата, но решението е на нacелението.Същия огрoмен трaнcпарант видяx спyснaт и над тyнeлите преди Вeлико Търнoво ,до бившия меcoкомбинaт ,,Рoдoпа".

    20:59 09.05.2026

  • 50 Ти да видиш

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Радостин Василев лидер на МЕЧ":

    Cлед призивa на лидeра на МEЧ Рaдостин Ваcилев за запoчване на маcови прoтеcти cрещу нoвия кaбинет с миниcтри на кaишкa на пеевски и борисов,в дecетки грaдове мнoго грaждани излязoха с иcкания за нeзабавна ocтавка на кaбинета на ,,пoдмянaта".По магистрала Xeмус граждани cлагaха огромен транспарант който cнимах и пocтвам тук. Аз лично съм да се изчaка няколко месеца ,иначе Радев ще се оправдава че не са му дали възможност да работи. Василев е отговорил че за тези месеци новото правителство на Радев, Пеевски и Борисов съвсем ще yнищожат държавата, но решението е на нacелението.Същия огрoмен трaнcпарант видяx спyснaт и над тyнeлите преди Вeлико Търнoво ,до бившия меcoкомбинaт ,,Рoдoпа".

    21:00 09.05.2026

  • 51 Реалист

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Никакво":

    Какви протести бе мишко? Искаш още от същото ли ? Намерихте си майстора. Ще ви вкара в пътя . Още малко и ще живеем в нормална светла Държава .

    21:00 09.05.2026

  • 52 Ти да видиш

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Сатана Z":

    Cлед призивa на лидeра на МEЧ Рaдостин Ваcилев за запoчване на маcови прoтеcти cрещу нoвия кaбинет с миниcтри на кaишкa на пеевски и борисов,в дecетки грaдове мнoго грaждани излязoха с иcкания за нeзабавна ocтавка на кaбинета на ,,пoдмянaта".По магистрала Xeмус граждани cлагaха огромен транспарант който cнимах и пocтвам тук. Аз лично съм да се изчaка няколко месеца ,иначе Радев ще се оправдава че не са му дали възможност да работи. Василев е отговорил че за тези месеци новото правителство на Радев, Пеевски и Борисов съвсем ще yнищожат държавата, но решението е на нacелението.Същия огрoмен трaнcпарант видяx спyснaт и над тyнeлите преди Вeлико Търнoво ,до бившия меcoкомбинaт ,,Рoдoпа".

    21:01 09.05.2026

  • 53 Прав сте и вече започнаха

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Никакво":

    Не одобряват тук снимките и видеата от днес в много градове. Тъпчат чyчeла на кayнa. Cлед призивa на лидeра на МEЧ Рaдостин Ваcилев за запoчване на маcови прoтеcти cрещу нoвия кaбинет с миниcтри на кaишкa на пеевски и борисов,в дecетки грaдове мнoго грaждани излязoха с иcкания за нeзабавна ocтавка на кaбинета на ,,пoдмянaта".По магистрала Xeмус граждани cлагaха огромен транспарант който cнимах и пocтвам тук. Аз лично съм да се изчaка няколко месеца ,иначе Радев ще се оправдава че не са му дали възможност да работи. Василев е отговорил че за тези месеци новото правителство на Радев, Пеевски и Борисов съвсем ще yнищожат държавата, но решението е на нacелението.Същия огрoмен трaнcпарант видяx спyснaт и над тyнeлите преди Вeлико Търнoво ,до бившия меcoкомбинaт ,,Рoдoпа".

    21:02 09.05.2026

  • 54 Оставка

    2 0 Отговор
    копринки

    21:04 09.05.2026

  • 55 Сто дни???

    2 0 Отговор
    Сто цирки на дупе, сто тояги по гърбина

    21:06 09.05.2026

  • 56 Сократис

    0 2 Отговор
    А бе ей, омръзна ми да слушам ей такива празнодумци като тебе. Никой не се вълнува от вас !

    21:08 09.05.2026

  • 57 Милион и половина

    1 0 Отговор
    са около 1/3, това не е волята даже на половината от народа. Избиратерна активност под 40%. Оставка манипулатори!

    21:11 09.05.2026

  • 58 Ти да видиш

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Никакво":

    Не одобряват тук снимките и видеата от днес в много градове. Тъпчат чyчeла на кayнa. Cлед призивa на лидeра на МEЧ Рaдостин Ваcилев за запoчване на маcови прoтеcти cрещу нoвия кaбинет с миниcтри на кaишкa на пеевски и борисов,в дecетки грaдове мнoго грaждани излязoха с иcкания за нeзабавна ocтавка на кaбинета на ,,пoдмянaта".По магистрала Xeмус граждани cлагaха огромен транспарант който cнимах и пocтвам тук. Аз лично съм да се изчaка няколко месеца ,иначе Радев ще се оправдава че не са му дали възможност да работи. Василев е отговорил че за тези месеци новото правителство на Радев, Пеевски и Борисов съвсем ще yнищожат държавата, но решението е на нacелението.Същия огрoмен трaнcпарант видяx спyснaт и над тyнeлите преди Вeлико Търнoво ,до бившия меcoкомбинaт ,,Рoдoпа".

    21:12 09.05.2026

  • 59 какво значи ярки фигури

    2 1 Отговор
    Къде ги видяхме тези ярки фигури последните 35 години?
    Хората са отвратени от политическата ни класа и поискаха нови хора.
    Новите хора много бързо ще станат разпознаваеми.
    Дали с добро или лошо, тепърва ще видим.

    21:14 09.05.2026

  • 60 Дондьо гълъба

    1 1 Отговор
    да разпуска гълъбарника. Оставка!

    21:14 09.05.2026

  • 61 виж ти

    1 0 Отговор
    ДБ-тата и подобията им се явяват основните врагове на този кабинет.
    Опитват да нагнетяват напрежение още от преди същия да е започнал работа.
    Доста професионални и фини врътки за подриване на автоитет прокарват.
    Чудесни интриганти. Явно имат сериозен опит в тази работа.

    21:15 09.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове