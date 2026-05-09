Мартин Димитров: Когато министрите не са ярки фигури, повече власт отива в премиера

Когато министрите не са ярки фигури, които сами да налагат своята политика, повече власт отива в центъра, в премиера. А такъв е моделът, който се предлага. Такава оценка на кабинета "Радев" направи в предаването "Говори сега" по БНТ депутатът от "Да, България" – Мартин Димитров.

"Ако видите състава на служебното правителство, което до вчера управляваше България, и го сравним със сегашното, един обективен поглед би показал, че служебният кабинет изглеждаше много по-добре. Хора с ангажименти, с мерки, с реформи в много кратък срок. Докато сегашният състав, който ни беше представен, не изглежда убедително. По-скоро той е направен така, че огромната власт да бъде в премиера Румен Радев и той да отговаря за много сектори. Което като концепция е обезпокоително, защото не знам той дали ще се справи с такъв подход, който сам си е наложил."

Димитров заяви, че повечето министри в служебното правителство са се справили доста добре в своите сектори.

"Министърът на правосъдието в служебния кабинет, министърът на вътрешните работи, самият премиер, така да го кажем - доста добре се справиха. Между другото аз и за служебния кабинет нямам еднакво висока оценка за всички. Това е обективният поглед, но повечето от тях оставиха отлични впечатления."

Относно възможността външни политически кръгове да влияят на новото правителство Димитров коментира:

"Виждате, че той (бел. ред. Румен Радев) досега не е имал ясна и категорична проевропейска линия. И това е нашето безпокойство. Но ние по тази тема ще бъдем изключително бдителни. Ще наблюдаваме всеки ход на кабинета и ако се налага ще имаме критична и силна позиция. Защото смятаме, че сигурността, развитието и бъдещето на България минава през сърцето на Европейския съюз и тук не трябва да се правят никакви експерименти, никакви ходове, никакви нови неща, така да го наречем."

Димитров заяви, че Иво Христов е идеологически вицепремиер в кабинета "Радев".

- И вие ли смятате, като колегите си от ДСБ, че има вицепремиер, който разпространява съветска пропаганда?

- Той за какво отговаря според вас, госпожо Костадинова?

- Господин Христов, той обясни .. за спорта, културата, образованието, човешките ресурси.

- Ами, понеже това не изглежда като целият отговор, ние смятаме, че той е нещо като идеологически… как да го наречем… вицепремиер в това правителство. И се надявам неговите позиции през годините да не отклонят България от този европейски курс, който е много важен. Така че ще го следим много внимателно. Ние затова сме опозиция.

- Т.е. следите внимателно, не казвате, че става въпрос за съветска пропаганда. Той пък сутринта репликира при колегата Георги Любенов, че може би сте травмирани от загубата на изборите.

- Да, той дори стигна до една крайност, че нямало нужда от такива демократични партии. Чудя се от какви има нужда тогава? Но това го решават избирателите. Когато някои вместо избирателите иска да казва от кого има нужда и от кого няма, това е опасно за всяка една демокрация, между другото. Когато един министър или премиер казва от вас няма нужда, от вас има, представете си, така работят диктатурите. Избирателите казват от кого има нужда и от кого няма. Но нашата работа като опозиция е да подкрепим всяко добро решение и да бъдем критични към всички грешки и недоразумения, които се случват."

Руска пропаганда има и трябва да се справим с този въпрос, категоричен е Димитров.

Депутатът от "Да, България" заяви, че подкрепя решението на новото правителство да запази Георги Кандев като главен секретар на МВР.

"За Георги Кандев съм категорично „за“. Човекът не го познавам много, за да бъда честен, но той остави отлични впечатления в своята работа. Имахме за първи път работещо МВР и това ни зарадва, защото отдавна не бяхме виждали толкова добре работещо МВР. И хората се зарадваха. И си казахме – то значи можело да работи."

Относно кандидатурата за президент на формацията, Димитров посочи:

"Нямаме още процедура по номинации."