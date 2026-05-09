Мартин Димитров: Когато министрите не са ярки фигури, повече власт отива в премиера

Когато министрите не са ярки фигури, които сами да налагат своята политика, повече власт отива в центъра, в премиера. А такъв е моделът, който се предлага. Такава оценка на кабинета "Радев" направи в предаването "Говори сега" по БНТ депутатът от "Да, България" – Мартин Димитров.
"Ако видите състава на служебното правителство, което до вчера управляваше България, и го сравним със сегашното, един обективен поглед би показал, че служебният кабинет изглеждаше много по-добре. Хора с ангажименти, с мерки, с реформи в много кратък срок. Докато сегашният състав, който ни беше представен, не изглежда убедително. По-скоро той е направен така, че огромната власт да бъде в премиера Румен Радев и той да отговаря за много сектори. Което като концепция е обезпокоително, защото не знам той дали ще се справи с такъв подход, който сам си е наложил."
Димитров заяви, че повечето министри в служебното правителство са се справили доста добре в своите сектори.
"Министърът на правосъдието в служебния кабинет, министърът на вътрешните работи, самият премиер, така да го кажем - доста добре се справиха. Между другото аз и за служебния кабинет нямам еднакво висока оценка за всички. Това е обективният поглед, но повечето от тях оставиха отлични впечатления."
Относно възможността външни политически кръгове да влияят на новото правителство Димитров коментира:
"Виждате, че той (бел. ред. Румен Радев) досега не е имал ясна и категорична проевропейска линия. И това е нашето безпокойство. Но ние по тази тема ще бъдем изключително бдителни. Ще наблюдаваме всеки ход на кабинета и ако се налага ще имаме критична и силна позиция. Защото смятаме, че сигурността, развитието и бъдещето на България минава през сърцето на Европейския съюз и тук не трябва да се правят никакви експерименти, никакви ходове, никакви нови неща, така да го наречем."
Димитров заяви, че Иво Христов е идеологически вицепремиер в кабинета "Радев".
- И вие ли смятате, като колегите си от ДСБ, че има вицепремиер, който разпространява съветска пропаганда?
- Той за какво отговаря според вас, госпожо Костадинова?
- Господин Христов, той обясни .. за спорта, културата, образованието, човешките ресурси.
- Ами, понеже това не изглежда като целият отговор, ние смятаме, че той е нещо като идеологически… как да го наречем… вицепремиер в това правителство. И се надявам неговите позиции през годините да не отклонят България от този европейски курс, който е много важен. Така че ще го следим много внимателно. Ние затова сме опозиция.
- Т.е. следите внимателно, не казвате, че става въпрос за съветска пропаганда. Той пък сутринта репликира при колегата Георги Любенов, че може би сте травмирани от загубата на изборите.
- Да, той дори стигна до една крайност, че нямало нужда от такива демократични партии. Чудя се от какви има нужда тогава? Но това го решават избирателите. Когато някои вместо избирателите иска да казва от кого има нужда и от кого няма, това е опасно за всяка една демокрация, между другото. Когато един министър или премиер казва от вас няма нужда, от вас има, представете си, така работят диктатурите. Избирателите казват от кого има нужда и от кого няма. Но нашата работа като опозиция е да подкрепим всяко добро решение и да бъдем критични към всички грешки и недоразумения, които се случват."
Руска пропаганда има и трябва да се справим с този въпрос, категоричен е Димитров.
Депутатът от "Да, България" заяви, че подкрепя решението на новото правителство да запази Георги Кандев като главен секретар на МВР.
"За Георги Кандев съм категорично „за“. Човекът не го познавам много, за да бъда честен, но той остави отлични впечатления в своята работа. Имахме за първи път работещо МВР и това ни зарадва, защото отдавна не бяхме виждали толкова добре работещо МВР. И хората се зарадваха. И си казахме – то значи можело да работи."
Относно кандидатурата за президент на формацията, Димитров посочи:
"Нямаме още процедура по номинации."
3 Николова , София
16 Какво
17 Никакво
Коментиран от #51, #53, #58
18 ПАК ТОЯ
19 Да, да
20 Хаха
Да вземе да свикне, че хората не искат повече евроатлантизъм и либералпедроханизъм за сметка на русофобия! Хората има дадоха категорична оценка на такива - в ъгъла, с 37 крякащи патици в парламента! На следващите избори, без техен гюро по домова книга - в канала!
21 историк
Радостин Василев лидер на МЕЧ
Абровски, Пулев, Милошев, Кузманова, Доцова, Кутев-все подбрани п..........
ОСТАВКА, МУТРИ!
ОСТАВКА, МУТРИ!
ОСТАВКА, МУТРИ!
Коментиран от #50
20:49 09.05.2026
Радостин Василев лидер на МЕЧ
Абровски, Пулев, Милошев, Кузманова, Доцова, Кутев-все подбрани п..........
ОСТАВКА, МУТРИ!
ОСТАВКА, МУТРИ!
ОСТАВКА, МУТРИ!
20:50 09.05.2026
42 Нехис
Иво Сиромахов още снощи определи министъра на земеделието като човек на Пеевски. А той ги познава. Напусна с гръм и трясък Слави Трифонов. Малкото ДПС им викаха. Радев се е договарял с Пеевски. Завря фейса от подобни информации. Честито отново!
Поредната “промяна”, сглобена от старото задкулисие.
20:51 09.05.2026
43 Сатана Z
Катерина Владимирова Граматикова – заместник-министър на отбраната - началник на кабинета на Гроздан Караджов от ИТН от квотата на Орлин Алексиев в Министерството на транспорта в кабинета "Желязков"
49 Ти да видиш
До коментар #33 от "Стенли":Cлед призивa на лидeра на МEЧ Рaдостин Ваcилев за запoчване на маcови прoтеcти cрещу нoвия кaбинет с миниcтри на кaишкa на пеевски и борисов,в дecетки грaдове мнoго грaждани излязoха с иcкания за нeзабавна ocтавка на кaбинета на ,,пoдмянaта".По магистрала Xeмус граждани cлагaха огромен транспарант който cнимах и пocтвам тук. Аз лично съм да се изчaка няколко месеца ,иначе Радев ще се оправдава че не са му дали възможност да работи. Василев е отговорил че за тези месеци новото правителство на Радев, Пеевски и Борисов съвсем ще yнищожат държавата, но решението е на нacелението.Същия огрoмен трaнcпарант видяx спyснaт и над тyнeлите преди Вeлико Търнoво ,до бившия меcoкомбинaт ,,Рoдoпа".
50 Ти да видиш
51 Реалист
До коментар #17 от "Никакво":Какви протести бе мишко? Искаш още от същото ли ? Намерихте си майстора. Ще ви вкара в пътя . Още малко и ще живеем в нормална светла Държава .
52 Ти да видиш
53 Прав сте и вече започнаха
58 Ти да видиш
59 какво значи ярки фигури
Хората са отвратени от политическата ни класа и поискаха нови хора.
Новите хора много бързо ще станат разпознаваеми.
Дали с добро или лошо, тепърва ще видим.
61 виж ти
Опитват да нагнетяват напрежение още от преди същия да е започнал работа.
Доста професионални и фини врътки за подриване на автоитет прокарват.
Чудесни интриганти. Явно имат сериозен опит в тази работа.
