Демерджиев: Личната ми оценка е, че Кандев трябва да остане на поста. Но това не зависи от мен, а от Министерския съвет

8 Май, 2026 14:55

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Основната ни заявка е борбата с корупцията и възстановяването на справедливостта, както и разграждането на модела „Пеевски-Борисов“. Служителите на МВР трябва да разберат, че изборите свършиха и няма време за губене“, каза пред журналисти Иван Демерджиев при приемането на поста министър на вътрешните работи от служебния министър Емил Дечев, предават от БТА.

Демерджиев сподели, че личната му оценка на и.ф главен секретар на МВР Георги Кандев е отлична, но дали ще остане на поста не зависело от него. Според министъра Кандев трябва да остане на поста си, но това зависи от Министерския съвет.

Новият вътрешен министър каза още, че служителите го познават и знаят, че могат да разчитат на пълна подкрепа. Знаят също, че всеки, който има намерения за незаконни практики трябва да скъса връзката си с министерството, защото другата алтернатива е „вътрешна сигурност", допълни Демержиев.

Той благодари на Дечев за честните избори и за "почистването" на МВР от протежетата на Пеевски". В това ключова роля има МВР. Осъзнаваме очакванията на гражданите и ги намираме за справедливи и сме готови да понесем отговорността, заяви Демерджиев.

Ако успее, то ще е успех за цялото министерство и цяла България, каза Емил Дечев по време на церемонията. Като основен приоритет ни беше провеждането на честни избори. Дадохме всичко от себе си и постигнахме добър резултат. За много кратко време ръководството на МВР успя да увери както работещите във ведомството, но и гражданите, че искаме полицията да работи по закон. Убедихме ги, че не искаме двойни стандарти, няма наши хора, никога няма да им кажем: "Колеги, прибирайте се", посочи още той.

Дечев припомни, че има с неколкостотин повече сигнала за изборни нарушения в сравнение с изборите през октомври 2024 г. По неговите думи това се дължи на върната вяра на гражданите, че МВР иска да осигури честни избори. Той благодари на гражданите, че са подавали сигнали за изборни нарушения, на служителите на МВР за работата им, на ръководителите на МВР, както и на колегите си от служебното правителство за подкрепата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    9 7 Отговор
    Гюровите са незаконни Кога ще касират изборите ЗА репресиите политическите гонения с цел всяване на страх в определени места Касиране на всичката незаконница ЛЪЖИ лъжи лъжи

    15:00 08.05.2026

  • 2 Българин

    3 5 Отговор
    Нали го одобриха в САЩ. Естествено, че ще остане главен секретар.

    Коментиран от #8

    15:00 08.05.2026

  • 3 КАТО ВИДИШ ТЕЗИ ДВАМКАТА

    7 2 Отговор
    БАЛАЛАЙКИ И ОЩЕ 4 ВИЦЕТА ТИ СТАВА ЯСНО ,ЧЕ ТАЗИ МУХА СЛОН НЯМА ДА РОДИ. ЕДНИТЕ ЛАПАЧИ СМЕНЯТ ДРУГИТЕ,А НИЕ ИМА ДА СИ ЧАКАМЕ ЛИ ЧАКАМЕ ОПРАВИЯ. НА НАЙ

    15:04 08.05.2026

  • 4 Супер,

    9 3 Отговор
    Двама клоуни ще се правят на важни и работни пред нас. Супер шоу ще е.

    15:04 08.05.2026

  • 5 Тези хъшове извоюваха

    6 1 Отговор
    с насилие и заолахи гласове за Радев на мест които той нямаше шанс.Е сега е дошло вре,ме Льтчика да им се отблагодари.

    15:08 08.05.2026

  • 6 хаха

    5 1 Отговор
    Сглобените Тикви Новоначалски как са се разгрухтяли само!
    Грухтете още бе!
    ХАХАХА

    15:09 08.05.2026

  • 7 Ти да видиш

    4 0 Отговор
    Демерджиев каза ли, че ще въвежда модела "Точен с парите", или е пропуснал?
    То така или иначе всички знаят, за какво ли да го споменава пак. ;)

    15:10 08.05.2026

  • 8 Те одобряват

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    тези , които могат да купят , а комунистите са известни с грабене , националния , конфискация и далавери !

    Коментиран от #9

    15:18 08.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ха ХаХа

    2 2 Отговор
    Кой плащаше 50 000 лв.за отрязана партизанска глава.
    Кой бесеше с тел и гореше живи във военните гробища 8700 леви интелектуалци начело с Гео Милев.
    Кой застреля от упор 12 г.деца във Веселиново и Белица
    Дойчо лапа, а Ганьо зяпа

    Коментиран от #11

    15:25 08.05.2026

  • 11 Еволюция

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ха ХаХа":

    Много късопаметни дебили се народиха

    15:31 08.05.2026

  • 12 Никой

    0 1 Отговор
    Задкулисието назначи за министри лица които хал хабер си нямат понятие от финанси , здравеопазване , транспорт, цирков акробат , член на партия ИТН , който от 4 години нямал нищо общо- земеделец, юрист завършил Югозападния университет ( Делян Пеевски и той юрист ) микробиоложка от номинация на ИТН ( здравен министър през 2021 г. и МОН )за МВнР . Сбирщина

    15:31 08.05.2026

  • 13 Личната ми оценка е че Демерджиев

    0 4 Отговор
    Заслужаваше да получи Правосъдното министерство и Вицепремиерския пост но не ги получи точно защото ги заслужаваше .
    Личната ми оценка е че служебните министри на туризма и на спорта направиха много за джирото и можеха да запазят постта си но не го запазиха по същата причина.

    15:34 08.05.2026

