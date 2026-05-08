Демерджиев: Личната ми оценка е, че Кандев трябва да остане на поста. Но това не зависи от мен, а от Министерския съвет

Основната ни заявка е борбата с корупцията и възстановяването на справедливостта, както и разграждането на модела „Пеевски-Борисов“. Служителите на МВР трябва да разберат, че изборите свършиха и няма време за губене“, каза пред журналисти Иван Демерджиев при приемането на поста министър на вътрешните работи от служебния министър Емил Дечев, предават от БТА.
Демерджиев сподели, че личната му оценка на и.ф главен секретар на МВР Георги Кандев е отлична, но дали ще остане на поста не зависело от него. Според министъра Кандев трябва да остане на поста си, но това зависи от Министерския съвет.
Новият вътрешен министър каза още, че служителите го познават и знаят, че могат да разчитат на пълна подкрепа. Знаят също, че всеки, който има намерения за незаконни практики трябва да скъса връзката си с министерството, защото другата алтернатива е „вътрешна сигурност", допълни Демержиев.
Той благодари на Дечев за честните избори и за "почистването" на МВР от протежетата на Пеевски". В това ключова роля има МВР. Осъзнаваме очакванията на гражданите и ги намираме за справедливи и сме готови да понесем отговорността, заяви Демерджиев.
Ако успее, то ще е успех за цялото министерство и цяла България, каза Емил Дечев по време на церемонията. Като основен приоритет ни беше провеждането на честни избори. Дадохме всичко от себе си и постигнахме добър резултат. За много кратко време ръководството на МВР успя да увери както работещите във ведомството, но и гражданите, че искаме полицията да работи по закон. Убедихме ги, че не искаме двойни стандарти, няма наши хора, никога няма да им кажем: "Колеги, прибирайте се", посочи още той.
Дечев припомни, че има с неколкостотин повече сигнала за изборни нарушения в сравнение с изборите през октомври 2024 г. По неговите думи това се дължи на върната вяра на гражданите, че МВР иска да осигури честни избори. Той благодари на гражданите, че са подавали сигнали за изборни нарушения, на служителите на МВР за работата им, на ръководителите на МВР, както и на колегите си от служебното правителство за подкрепата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
15:00 08.05.2026
2 Българин
Коментиран от #8
15:00 08.05.2026
3 КАТО ВИДИШ ТЕЗИ ДВАМКАТА
15:04 08.05.2026
4 Супер,
15:04 08.05.2026
5 Тези хъшове извоюваха
15:08 08.05.2026
6 хаха
Грухтете още бе!
ХАХАХА
15:09 08.05.2026
7 Ти да видиш
То така или иначе всички знаят, за какво ли да го споменава пак. ;)
15:10 08.05.2026
8 Те одобряват
До коментар #2 от "Българин":тези , които могат да купят , а комунистите са известни с грабене , националния , конфискация и далавери !
Коментиран от #9
15:18 08.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ха ХаХа
Кой бесеше с тел и гореше живи във военните гробища 8700 леви интелектуалци начело с Гео Милев.
Кой застреля от упор 12 г.деца във Веселиново и Белица
Дойчо лапа, а Ганьо зяпа
Коментиран от #11
15:25 08.05.2026
11 Еволюция
До коментар #10 от "Ха ХаХа":Много късопаметни дебили се народиха
15:31 08.05.2026
12 Никой
15:31 08.05.2026
13 Личната ми оценка е че Демерджиев
Личната ми оценка е че служебните министри на туризма и на спорта направиха много за джирото и можеха да запазят постта си но не го запазиха по същата причина.
15:34 08.05.2026