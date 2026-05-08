Румен Радев оценява работата на Георги Кандев. ДАНС обаче ще има нов шеф

Предстои правителството на Румен Радев да реши дали Георги Кандев ще е титуляр на поста главен секретар на МВР , но изпълняващият функциите "председател на ДАНС" Деньо Денев няма да запази позицията си. Радев коментира пред журналисти, цитиран от БНР:

"Ние уважаваме принципа на мандатността и в момента мисля, че главният секретар на МВР си изпълнява своите задължения в пълен обем. Но, предстои усилията на МВР да бъдат пренасочени от борбата за честни избори срещу купения вот към борба срещу корупцията и закононарушенията. В ДАНС ще има ново име. Знаете, че в момента господин Денев е изпълнявал функциите и той е заместник".

Радев каза, че новото правителство се събира на първото си заседание още днес. Той потвърди, че в понеделник в НС ще бъде внесен пакет от мерки за овладяване на цените:

"Да изсветлим процесите на ценообразуване, ще предложим много по-завишени санкции, ще предложим много по-всеобхватни механизми за контрол. Ние таван на цените няма да налагаме. Санкции към всички, които работят за нелоялна конкуренция. Да защитим българския производител от практиките на извиване на ръце от големите търговски вериги. Това го заявявам най-отговорно. Има такива практики".

Румен Радев отрече в правителството му да има кадри на "Има такъв народ", какъвто упрек отправи част от опозицията в парламента:

"Не можем да вземем хора от улицата, които не разбират нищо от администрация и държавно управление. Усетих разочарованието от парламентарната трибуна, че Иво Христов не е от "Правосъдие за всеки", да речем. Хората очакват, че той непременно трябва да бъде от "Правосъдие за всеки". Ами има и много други компетентни и способни юристи и аз съм сигурен, че специално господин Найденов много скоро ще разкрие своите качества и способности".