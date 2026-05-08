Румен Радев оценява работата на Георги Кандев. ДАНС обаче ще има нов шеф

8 Май, 2026 15:17 854 10

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Предстои правителството на Румен Радев да реши дали Георги Кандев ще е титуляр на поста главен секретар на МВР , но изпълняващият функциите "председател на ДАНС" Деньо Денев няма да запази позицията си. Радев коментира пред журналисти, цитиран от БНР:

"Ние уважаваме принципа на мандатността и в момента мисля, че главният секретар на МВР си изпълнява своите задължения в пълен обем. Но, предстои усилията на МВР да бъдат пренасочени от борбата за честни избори срещу купения вот към борба срещу корупцията и закононарушенията. В ДАНС ще има ново име. Знаете, че в момента господин Денев е изпълнявал функциите и той е заместник".

Радев каза, че новото правителство се събира на първото си заседание още днес. Той потвърди, че в понеделник в НС ще бъде внесен пакет от мерки за овладяване на цените:

"Да изсветлим процесите на ценообразуване, ще предложим много по-завишени санкции, ще предложим много по-всеобхватни механизми за контрол. Ние таван на цените няма да налагаме. Санкции към всички, които работят за нелоялна конкуренция. Да защитим българския производител от практиките на извиване на ръце от големите търговски вериги. Това го заявявам най-отговорно. Има такива практики".

Румен Радев отрече в правителството му да има кадри на "Има такъв народ", какъвто упрек отправи част от опозицията в парламента:

"Не можем да вземем хора от улицата, които не разбират нищо от администрация и държавно управление. Усетих разочарованието от парламентарната трибуна, че Иво Христов не е от "Правосъдие за всеки", да речем. Хората очакват, че той непременно трябва да бъде от "Правосъдие за всеки". Ами има и много други компетентни и способни юристи и аз съм сигурен, че специално господин Найденов много скоро ще разкрие своите качества и способности".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    8 2 Отговор
    Шопарчето Денчу го отнесе... Ц-ц-ц

    15:18 08.05.2026

  • 2 Сега

    4 12 Отговор
    започва тоталния хаос и назначенията на свои другари !

    Коментиран от #4, #5

    15:20 08.05.2026

  • 3 обективен

    9 0 Отговор
    За читавите хора винаги ще се намери работа !!Да му мислят калинките !!

    15:22 08.05.2026

  • 4 хаха

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сега":

    Сглобените Тикви Новоначалски как са се разгрухтяли само!
    Грухтете още бе!
    ХАХАХА

    15:23 08.05.2026

  • 5 ужас

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сега":

    Ами не, ще остави боковите и пеевски кадри да му подливат вода и докладват всичко....

    15:23 08.05.2026

  • 6 Хмм

    4 2 Отговор
    кой каквото прави на себе си го прави, реши Пеевски МС да избира шефа на ДАНС, ами ето МС ще си гоизбере и ще му свали охраната, Денев да е мислел, идва ново правителство, той решил да запази охраата на началника си пеевски, ами чао, а Радев щом харесва хора които при празна хазна си правят екскурзии до САЩ като Кандев, да не забравя, че от "шарлатаните, гледл си бил работата, всичко беше заради ПП-ДБ и пак 12 %

    Коментиран от #9

    15:25 08.05.2026

  • 7 Народа

    7 0 Отговор
    Г-н Радев, върнете откраднатите пари от Боко и Шиши, и цените сами ще се нормализират, изгонете и назначените през годините калинки от тях и всичко ще потръгне, иначе боксуваме на едно място

    15:26 08.05.2026

  • 8 хаха

    4 0 Отговор
    Нужна е промяна на законодателството с цел да се изритат всичките Шопари от комисиите и агенциите (и са с 5 годишен мандат).

    15:27 08.05.2026

  • 9 Тошко ти ли си?

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хмм":

    Или диван диван славун?

    15:28 08.05.2026

  • 10 Иван

    1 4 Отговор
    Радев , теб когато те номинираха за Президент , от къде те взеха , мисля че точно от улицата !!!

    15:28 08.05.2026

