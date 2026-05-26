Георги Кандев: Край на полицейското криене по храстите

Патрулите на "Пътна полиция" спират да се крият в храстите и се насочват изцяло към местата с най-висока концентрация на пътнотранспортни произшествия. Това обяви днес, 26 май 2026 година, изпълняващият длъжността главен секретар на "МВР" Георги Кандев по време на Национално съвещание на вътрешното министерство в Пловдив, съобщават от информационна агенция "БТА". По време на форума бяха отчетени мащабните резултати от специализирана полицейска операция, стартирала на 13 май, при която са връчени десетки хиляди електронни фишове и са извършени стотици арести в цялата страна.

"Няма да има повече криене по храсти, патрулите на „Пътна полиция“ ще бъдат насочени на местата, където има концентрация на пътнотранспортни произшествия"", категоричен бе Георги Кандев пред присъстващите висши полицейски служители.

Само по линия на "Пътна полиция" в рамките на текущата операция до момента са връчени точно 23 693 електронни фиша на нарушители. Паралелно с това е извършен сериозен удар и срещу криминалния контингент в страната.

По криминална линия органите на реда са задържали 1 086 души, като по случаите са образувани 706 досъдебни производства. При инспекции на над 5 000 обекта полицаите са засекли 723 лица, притежаващи наркотични вещества. В рамките на контролните действия са установени и 137 малолетни и непълнолетни лица в нарушение на разпоредбите. При акцията са локализирани 533 лица и 46 автомобила, обявени за общодържавно издирване, и са разкрити 36 кражби на моторни превозни средства и вещи от тях.

Сериозни инспекции са извършени и от служителите на "Икономическа полиция". Икономическите екипи са реализирали над 5 000 проверки в заложни къщи, обекти за бързи кредити и фирми, организиращи хазартни игри.

Общо 8 155 търговски обекта са преминали през полицейски филтър, като при проверките са иззети над 1 100 литра алкохолни течности без задължителен бандерол. Специализираните действия са обхванали още 970 обекта за търговия с черни и цветни метали, както и 722 автоморги и депа за разкомплектоване на излезли от употреба автомобили. В икономическия сектор са съставени повече от 1 000 протокола, задържани са 800 лица и са стартирали 454 досъдебни производства.

Според главния секретар на "МВР" справянето с проблемите по пътищата и престъпността не може да бъде ангажираност единствено на правоохранителните органи.

"Не само полицията, всички институции, които имат отношение, и обществото трябва да вземат мерки", коментира в заключение Георги Кандев.