Новини
България »
Георги Кандев: Край на полицейското криене по храстите
  Тема: Войната на пътя

Георги Кандев: Край на полицейското криене по храстите

26 Май, 2026 16:33 1 435 32

  • георги кандев-
  • мвр-
  • пътна полиция-
  • криене-
  • храсти

Патрулите на „Пътна полиция“ ще бъдат насочени на местата, където има концентрация на пътнотранспортни произшествия

Георги Кандев: Край на полицейското криене по храстите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Патрулите на "Пътна полиция" спират да се крият в храстите и се насочват изцяло към местата с най-висока концентрация на пътнотранспортни произшествия. Това обяви днес, 26 май 2026 година, изпълняващият длъжността главен секретар на "МВР" Георги Кандев по време на Национално съвещание на вътрешното министерство в Пловдив, съобщават от информационна агенция "БТА". По време на форума бяха отчетени мащабните резултати от специализирана полицейска операция, стартирала на 13 май, при която са връчени десетки хиляди електронни фишове и са извършени стотици арести в цялата страна.

"Няма да има повече криене по храсти, патрулите на „Пътна полиция“ ще бъдат насочени на местата, където има концентрация на пътнотранспортни произшествия"", категоричен бе Георги Кандев пред присъстващите висши полицейски служители.

Само по линия на "Пътна полиция" в рамките на текущата операция до момента са връчени точно 23 693 електронни фиша на нарушители. Паралелно с това е извършен сериозен удар и срещу криминалния контингент в страната.

По криминална линия органите на реда са задържали 1 086 души, като по случаите са образувани 706 досъдебни производства. При инспекции на над 5 000 обекта полицаите са засекли 723 лица, притежаващи наркотични вещества. В рамките на контролните действия са установени и 137 малолетни и непълнолетни лица в нарушение на разпоредбите. При акцията са локализирани 533 лица и 46 автомобила, обявени за общодържавно издирване, и са разкрити 36 кражби на моторни превозни средства и вещи от тях.

Сериозни инспекции са извършени и от служителите на "Икономическа полиция". Икономическите екипи са реализирали над 5 000 проверки в заложни къщи, обекти за бързи кредити и фирми, организиращи хазартни игри.

Общо 8 155 търговски обекта са преминали през полицейски филтър, като при проверките са иззети над 1 100 литра алкохолни течности без задължителен бандерол. Специализираните действия са обхванали още 970 обекта за търговия с черни и цветни метали, както и 722 автоморги и депа за разкомплектоване на излезли от употреба автомобили. В икономическия сектор са съставени повече от 1 000 протокола, задържани са 800 лица и са стартирали 454 досъдебни производства.

Според главния секретар на "МВР" справянето с проблемите по пътищата и престъпността не може да бъде ангажираност единствено на правоохранителните органи.

"Не само полицията, всички институции, които имат отношение, и обществото трябва да вземат мерки", коментира в заключение Георги Кандев.

 


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Млад еврас

    22 3 Отговор
    А къде ще се крият сега

    16:48 26.05.2026

  • 2 хехе

    22 3 Отговор
    Пак ли всяко чудо за три дни и катаджиите пак като шумкари по храстите.

    16:49 26.05.2026

  • 3 Това означва

    22 15 Отговор
    Още трупове. На българина не му трябва война. Трябва му нов внос. Само яки глоби ще го спрат от убийство и самоубийство. Самонадеян. Този работи против народа. Труповете ще го докажат

    16:51 26.05.2026

  • 4 ай ся де тоя па

    8 2 Отговор
    как така няма да се крият по храстите?

    че те само така могат да се крият по храсти

    16:51 26.05.2026

  • 5 Българското говедо си мисли

    33 2 Отговор
    Че на него неможе да му се случи. Шото е тъпо говедо

    16:52 26.05.2026

  • 6 да бе нямало да се крият тоя па и той

    12 2 Отговор
    абе то помним и че таблеки ги карахте да слагат там къде се крият ама тия таблеки закона ги махна

    всяко чудо за три дена пак ще се крият тук е БЪЛГАРИЯ толкова могат наще шумкари така са научени още от комузъма да се крият по храсти и дървета

    16:53 26.05.2026

  • 7 Всеки ден утрепани

    28 0 Отговор
    Щот сме умен народ. Нали така. Пътя му крив. Дъжда. Дупките. Мантинелите

    16:53 26.05.2026

  • 8 Емигрант

    4 1 Отговор
    Мрънкачите /1 и 2 засега/ наскачаха като мишки разбрали, че котката я няма, къде ви е мъжкото достойнство бе мишоци ?

    16:53 26.05.2026

  • 9 здрасти

    11 0 Отговор
    Камери нямате ли, та ги заменяте с по-евтиния вариант - патрулка до пътя?
    Участъците ще ги пазим, само когато групата е на смяна?
    И не. Преди малко пак си имаше патрул близо до 4ти километър, удобно скрит между други паркирали коли.

    16:54 26.05.2026

  • 10 Директора👨‍✈️

    7 3 Отговор
    Хората искат да усещат присъствието на полицията и на КАТ. Всеки е свидетел набезброй случаи и полицаите никога не реагират. Пред тях минава на червено и нищо, пред прави забранен обратен и нищо. Всеки втори е на аварийни спрял - нищо. За какво са ни толкова много полицаи, когато няма ефект!!!
    И камери. Само камери ще оправят положението. На всеки светофар - камера! Стига вече с това беззаконие, стига!

    16:55 26.05.2026

  • 11 Никой неможе да спре

    22 5 Отговор
    Говедото да убива и да се самоубива освен да му опразниш джоба. Друго не работи.

    16:55 26.05.2026

  • 12 Тома

    6 0 Отговор
    Пу язък защото целия работен ден ми минаваше в храстите.Лежане и чесане на м....

    16:56 26.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хорейшио

    9 1 Отговор
    не вярвам. Точно от снимките от храстите пада голямата хранилка, тъй че ще намерят начин пак да дебнат отнякъде

    16:57 26.05.2026

  • 15 бай Стамен

    5 0 Отговор
    не вярвам ,криенето из трънките е доходоносно, милиционерите си почиват докато работят,не вярвам да зарежат тоя сладкия занаят,ще продължават се крият

    16:57 26.05.2026

  • 16 българи

    3 1 Отговор
    не си отвличайте вниманието,мун човци,кут евци,копринк овци дойдаха да се борят против олигархията и корупцията и това е първото и най-важно нещо,което да следим!

    16:58 26.05.2026

  • 17 Само

    7 0 Отговор
    началствата ще се крият на потайни места със спонсорте си и ще получават огромни суми ежемесечно , а за допълнителна и сериозна работа и свръх големи бонуси . Мутри , подземен свят и пипала са щедри .

    17:00 26.05.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    А кво ще правят Пътна полиция в участъците с висока концентрация?... Ще се крият в храстите :D

    17:01 26.05.2026

  • 19 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    7 1 Отговор
    Там, където живея в Бургас, една тиха уличка, често застават картаджии да причакват нарушаващи еднопосочното движение. Гълта шкембето, да не изпъкне на пресечката и да не го зърнат нарушителите и дебне. Тази улица цял живот е била двупосочна и сега е голямо престъпление да нарушиш посоката. С това си прахосват служебното време. Евтина хранилка без труд!

    Коментиран от #21

    17:01 26.05.2026

  • 20 Фройд

    9 1 Отговор
    Аз пък смятам , че тази структура КАТ , въобще трябва да се закрие!
    Полицаи - да , цивилни в трафика - да , като в нормалните държави.
    И когато направя нарушени , акт на място . А не сега , спират ме щото фара ми е изгорял и вадят фиш че еди кога си , съм карал с 13 километра повече от разрешеното. Иди го доказвай , може да съм изпреварвал в този момент , някой дето си е блял в телефона и се влачи с 30км.

    17:01 26.05.2026

  • 21 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Катаджии, не картаджии! Пусти ситни букви.

    17:02 26.05.2026

  • 22 Аааааа

    0 0 Отговор
    Ааааа

    17:04 26.05.2026

  • 23 Тези подвижни радари за засичане на МПС

    0 0 Отговор
    С превишена скорост не може ли да са дронове и да се управляват дистанционно и да се локализират на различни места без да се използват патрулни коли и полицаи

    Коментиран от #29

    17:06 26.05.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    🚓тоА мач сме го игралЕ❗ Може би за "N"- ти
    път ги вадят от храстите....🚓
    И те все изкачат като партизани/шумкари
    или слагат "пържолника" я зад дърво, а зад казан за боклук....❗
    Ама не го слагат до училище или детска градина, а на многолентов път 🤔

    17:08 26.05.2026

  • 25 Нерито

    4 0 Отговор
    Кандев, Кандев, човекът свикнал да краде, никога не може да даде! То е, както казва
    Дремеджиев, ще уволняваме информаторите и помагачите веднага!
    Не по делата, по доходите ще ги познаете!!

    17:08 26.05.2026

  • 26 Тези със старческа деменция

    3 0 Отговор
    Трябва да имат гривни за проследяване да се откриват бързо

    17:09 26.05.2026

  • 27 Факт

    0 0 Отговор
    Често бандюгите като са на стадо,полицията хуква да бяга в обратна посока,това трябва да престане,бой с тейзъра,в Бургас на шандравана един такъв уранготан като му играха тейзъра,много бързо се кротна

    17:09 26.05.2026

  • 28 Ха,ха

    0 0 Отговор
    Дебнат в храсталаците за некой лев🤣🤣

    17:10 26.05.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Тези подвижни радари за засичане на МПС":

    Може❗ Дори има клипове от Китай където такъв дрон стои на самия светофар. И когато пешеходец тръгне на червено- машинката слиза пред него и културно с китайска лексика и механично движение го връща на тротоара❗
    Дали го снима и глобяват не се разбира от клиповете🤔 Но като те върнат така пет-шест дрона, ще влезеш в релсите❗

    17:16 26.05.2026

  • 30 ТОЧНО И ЯСНО И

    0 0 Отговор
    БРАВО. ДЕПРЕСИРАЩО БЕШЕ ТОВА ПО ХРАСТИ ДОЛЧЕТА ПОД ДЪРВЕТА И ЛЕЖАЩИ В КОЛАТА КАТО ТУУУПИТА.

    17:17 26.05.2026

  • 31 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Докат сме на темата и Бай Хой ме подсети

    Вие виждали ли сте цветнокож в учебна кола? Аз за 30 и кусур години не съм!
    Или камера до училище?

    Камерите по традиция се слагат там, където е безопасно да нарушиш.
    Нарушаваш там, където изкуствено са "спънали" трафика, за да го нарушиш!

    Пак казвам днес вече хората се страхуват не от "джигитите" на пътя се страхуват от милиционерите и милиционерщината им!

    17:17 26.05.2026

  • 32 Мнение

    0 0 Отговор
    Браво. Да се навъртат покрай училищата, за да няма зарибяващи батковци и каки. Не е зле и да се навъртат покрай нощните заведения, ама без предупреждения. Гл.секретар трябва да остане, защото очевидно е професионалист.

    17:19 26.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове