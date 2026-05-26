Георги Кандев: Край на полицейското криене по храстите

Патрулите на "Пътна полиция" спират да се крият в храстите и се насочват изцяло към местата с най-висока концентрация на пътнотранспортни произшествия. Това обяви днес, 26 май 2026 година, изпълняващият длъжността главен секретар на "МВР" Георги Кандев по време на Национално съвещание на вътрешното министерство в Пловдив, съобщават от информационна агенция "БТА". По време на форума бяха отчетени мащабните резултати от специализирана полицейска операция, стартирала на 13 май, при която са връчени десетки хиляди електронни фишове и са извършени стотици арести в цялата страна.
"Няма да има повече криене по храсти, патрулите на „Пътна полиция“ ще бъдат насочени на местата, където има концентрация на пътнотранспортни произшествия"", категоричен бе Георги Кандев пред присъстващите висши полицейски служители.
Само по линия на "Пътна полиция" в рамките на текущата операция до момента са връчени точно 23 693 електронни фиша на нарушители. Паралелно с това е извършен сериозен удар и срещу криминалния контингент в страната.
По криминална линия органите на реда са задържали 1 086 души, като по случаите са образувани 706 досъдебни производства. При инспекции на над 5 000 обекта полицаите са засекли 723 лица, притежаващи наркотични вещества. В рамките на контролните действия са установени и 137 малолетни и непълнолетни лица в нарушение на разпоредбите. При акцията са локализирани 533 лица и 46 автомобила, обявени за общодържавно издирване, и са разкрити 36 кражби на моторни превозни средства и вещи от тях.
Сериозни инспекции са извършени и от служителите на "Икономическа полиция". Икономическите екипи са реализирали над 5 000 проверки в заложни къщи, обекти за бързи кредити и фирми, организиращи хазартни игри.
Общо 8 155 търговски обекта са преминали през полицейски филтър, като при проверките са иззети над 1 100 литра алкохолни течности без задължителен бандерол. Специализираните действия са обхванали още 970 обекта за търговия с черни и цветни метали, както и 722 автоморги и депа за разкомплектоване на излезли от употреба автомобили. В икономическия сектор са съставени повече от 1 000 протокола, задържани са 800 лица и са стартирали 454 досъдебни производства.
Според главния секретар на "МВР" справянето с проблемите по пътищата и престъпността не може да бъде ангажираност единствено на правоохранителните органи.
"Не само полицията, всички институции, които имат отношение, и обществото трябва да вземат мерки", коментира в заключение Георги Кандев.
4 ай ся де тоя па
че те само така могат да се крият по храсти
16:51 26.05.2026
6 да бе нямало да се крият тоя па и той
всяко чудо за три дена пак ще се крият тук е БЪЛГАРИЯ толкова могат наще шумкари така са научени още от комузъма да се крият по храсти и дървета
16:53 26.05.2026
9 здрасти
Участъците ще ги пазим, само когато групата е на смяна?
И не. Преди малко пак си имаше патрул близо до 4ти километър, удобно скрит между други паркирали коли.
16:54 26.05.2026
10 Директора👨✈️
И камери. Само камери ще оправят положението. На всеки светофар - камера! Стига вече с това беззаконие, стига!
16:55 26.05.2026
19 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Коментиран от #21
17:01 26.05.2026
20 Фройд
Полицаи - да , цивилни в трафика - да , като в нормалните държави.
И когато направя нарушени , акт на място . А не сега , спират ме щото фара ми е изгорял и вадят фиш че еди кога си , съм карал с 13 километра повече от разрешеното. Иди го доказвай , може да съм изпреварвал в този момент , някой дето си е блял в телефона и се влачи с 30км.
17:01 26.05.2026
21 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #19 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Катаджии, не картаджии! Пусти ситни букви.
17:02 26.05.2026
23 Тези подвижни радари за засичане на МПС
Коментиран от #29
17:06 26.05.2026
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
път ги вадят от храстите....🚓
И те все изкачат като партизани/шумкари
или слагат "пържолника" я зад дърво, а зад казан за боклук....❗
Ама не го слагат до училище или детска градина, а на многолентов път 🤔
17:08 26.05.2026
25 Нерито
Дремеджиев, ще уволняваме информаторите и помагачите веднага!
Не по делата, по доходите ще ги познаете!!
17:08 26.05.2026
29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #23 от "Тези подвижни радари за засичане на МПС":Може❗ Дори има клипове от Китай където такъв дрон стои на самия светофар. И когато пешеходец тръгне на червено- машинката слиза пред него и културно с китайска лексика и механично движение го връща на тротоара❗
Дали го снима и глобяват не се разбира от клиповете🤔 Но като те върнат така пет-шест дрона, ще влезеш в релсите❗
17:16 26.05.2026
31 ДрайвингПлежър
Вие виждали ли сте цветнокож в учебна кола? Аз за 30 и кусур години не съм!
Или камера до училище?
Камерите по традиция се слагат там, където е безопасно да нарушиш.
Нарушаваш там, където изкуствено са "спънали" трафика, за да го нарушиш!
Пак казвам днес вече хората се страхуват не от "джигитите" на пътя се страхуват от милиционерите и милиционерщината им!
17:17 26.05.2026
