Демерджиев: Викането на един човек да даде показания в никакъв случай не е политическа атака

28 Май, 2026 19:23 735 35

Дали кметът на Кърджали може да бъде обвинен ще реши прокуратурата, на която ѝ се докладват материалите, МВР не може да повдига обвинения, коментира вътрешният министър

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Основанията да бъдат извършени днешните действия спрямо кмета на Кърджали Ерол Мюмюн е необходимостта за неотложност и те не се изчерпват с разпит. По-скоро се налагаше да бъдат събрани доказателства. В хода на събирането на документите са направени разпити, както на кмета, така и на хора, имащи касателство към въпроса, а това е една конкретна обществена поръчка. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в предаването „Още от деня” по БНТ, цитиран от novini.bg.

Дали кметът може да бъде обвинен ще реши прокуратурата, на която ѝ се докладват материалите, МВР не може да повдига обвинения. Не сме наложили мярка задържане в случая, осигуряваме присъствието му единствено, за да бъде разпитан – нещо, което е счетено за необходимо във връзка с документите, които са иззети, добави той.

Вътрешният министър припомни друг подобен случай, при който е имало задържане, а след това отвод на прокурор от Кърджали.

Трябва да се разбере, че когато има необходимост бързо да се извършат действия, подобни актове на прокуратурата забавят производството и обезсмислят действията, защото влизането да изземеш документи след няколко дни се обезсмисля, след като е ясно, че има внесен подобен материал и по него трябва а се произнесе апелативен прокурор. Всички действия на зам.-окръжният прокурор на Кърджали Дафин Каменов ще бъдат обобщени и ще бъдат сведени до вниманието, както на и.д. главен прокурор, така и на ВСС, и министъра на правосъдието – всеки, съобразно правомощията си да прецени доколко коректни са действията на конкретния прокурор. Има немалко сигнали за потулване на случаи, които касаят действия на кметове в Кърджалийско. Трябва да е ясно на всички, че никой не стои над закона, никой не може да е защитен, когато трябва да се приложи законът. Време е прокуратурата да се събуди и да започне да работи ефективно и еднакво спрямо всички. Странно е, че трябваше да се случат събитията от днес, за да се задейства прокуратурата, обясни министър Демерджиев.
Викането на един човек да даде показания във връзка с действия по неотложнист в никакъв случай не е репресия и не е политическа атака, подчерта вътрешният министър. Опитът да се играе с етническата карта от хора, които се опитват да запазят влиянието си в политиката, е крайно недостойно. Няма никакъв етнически елемент в действията, насочени срещу кмета. Ако той не е нарушил закона няма никакъв повод да се притеснява от нашите действия. Не бива да се политизират действията на МВР, увери вътрешният министър.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    8 12 Отговор
    Охлюв.

    19:24 28.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 честен ционист

    8 10 Отговор
    Зависи как се снемат показанията. Ако по НКВД стила на Репресивна България, си е жива атака.

    19:25 28.05.2026

  • 4 Донко

    20 7 Отговор
    Депесарите ги разглезиха, да си правят каквото си искат и да им се разминава !!

    Коментиран от #12

    19:25 28.05.2026

  • 5 Ттт

    17 10 Отговор
    Действай смело г-н министър и вкарвайте тая престъпна сган престъпници, мафиоти, олигарси и мутри в затвора.

    Коментиран от #20

    19:26 28.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Да..

    14 9 Отговор
    А вие направихте Цирк?

    Защо?
    Защо извикайте телевизии?
    Защо не е веднага и Коцев?

    Защо?

    19:26 28.05.2026

  • 8 Дзак

    17 2 Отговор
    Вниманието е приковано най-вече от случая в в Варна. Особено важна е финансовата страна!

    19:28 28.05.2026

  • 9 Номера по Кирчовски

    12 7 Отговор
    Много шум..
    Да видим резултата..
    Дето няма да го видим

    Пиар..

    19:28 28.05.2026

  • 10 Даа

    13 9 Отговор
    Удрии мафиотски модел Пеевски- Борисов!

    19:28 28.05.2026

  • 11 Да замажете и отклоните внимание

    12 6 Отговор
    Какви ги върши Радев в Брюксел

    С Урсулата и Рюте

    Номера от селски вечеринки

    Коментиран от #17

    19:30 28.05.2026

  • 12 Ахааа

    13 4 Отговор

    До коментар #4 от "Донко":

    Абсолютно вярно, разглезени кметове на ДПС, защото зад гърба им стоеше чадър на прокуратурата, под управлението на ГЕРБ- ДПС!!!

    Коментиран от #14

    19:33 28.05.2026

  • 13 дядото

    6 5 Отговор
    някои от властта забравиха какво е право и какво е закон,особено онези,които днес са в опозиция

    19:33 28.05.2026

  • 14 Без име

    8 4 Отговор

    До коментар #12 от "Ахааа":

    А във Варна???

    19:36 28.05.2026

  • 15 Емигрант

    8 1 Отговор
    Демерджиев, арестувайте Пеевски, ще избяга и после като Еврото ще харчите пари Интерпол да го дири !

    19:36 28.05.2026

  • 16 Ето защо е пушилката

    9 4 Отговор
    За да мине покрай ушите ви..

    От новите заеми за България , Урсула каза:
    ,,Европейската комисия планира да подпомогне България чрез Фонда за справедлив преход, като за зелени инвестиции по програмата „Следващо поколение ЕС“ са предвидени около 1,2 милиарда евро."

    Ясно ли ви е?!

    Пари за унищожаване на енергетика, която ще плащате

    19:38 28.05.2026

  • 17 Даа

    6 8 Отговор

    До коментар #11 от "Да замажете и отклоните внимание":

    Даа, какви ги вършиш Радев, днес Европа отпусна замразени милиони за България по ПВУ!!!!Как ?може ? Защо при Пеевски- Борисов бяха замразени!!!

    Коментиран от #19, #22

    19:38 28.05.2026

  • 18 Бях точен с парите

    7 1 Отговор
    Уфффф,гнус

    19:40 28.05.2026

  • 19 Евроатлантик

    8 3 Отговор

    До коментар #17 от "Даа":

    Когато не си мекотело, те уважават! Затова отпуснаха замразените средства !

    Коментиран от #21

    19:41 28.05.2026

  • 20 Бях точен с парите

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ттт":

    А той самия хич не е за затвора.Корупционер.Много ви е къса паметта.

    19:42 28.05.2026

  • 21 Да....

    6 3 Отговор

    До коментар #19 от "Евроатлантик":

    Само, че той е ..техния троянски кон, който довършва България. Още не си разбрал?

    19:43 28.05.2026

  • 22 На бас

    6 3 Отговор

    До коментар #17 от "Даа":

    Аха,Фатмака е клекнал пред Урсула за Украйна.А и кой ли ще ги прилапа тия парички?Ще поживеем,ще видим.

    Коментиран от #27

    19:45 28.05.2026

  • 23 ГОСПОДИН ДЕМЕРДЖИЕВ

    4 7 Отговор
    БИВШ ПОЛИЦАЙ СЪМ ПЕНСИОНИРАХ СЕ 2015г. ЗАРАДИ ГЕРБАДЖИСКОТО ПРОСТОТИЙ, НИКАКВО ОТСТЪПВАНЕ НА ТАКИВА ДИПИТА ТАКИВА ЧУШЛЕТА.

    Коментиран от #31

    19:48 28.05.2026

  • 24 SAFE- лондонсити

    4 2 Отговор
    Със заробващи кредити срещу ресурси..
    Тръмп ги разобличи и..отстрани
    Урсула ни ги налага и му съобщи на този фелдфебел
    ,,Тя обяви и предстояща подкрепа в размер на 3,2 милиарда евро по механизма SAFE, като Европейската комисия е готова да продължи работата по финализиране на кредитното споразумение."

    Радвайте се, невежи..
    Блажени са невежите

    19:48 28.05.2026

  • 25 Най- голяма пародия

    4 2 Отговор
    На правителство
    Но за този народ, всичко върви..
    Явно

    19:50 28.05.2026

  • 26 Луд

    2 0 Отговор
    Луд на шарено се радва,Политик на подкрепа ,Жените на подаараци,Интересно защото всички на пари се радват.Замислете се ако ги нямаше парите какъв щеше да е критерият на радостта.

    19:51 28.05.2026

  • 27 Окооо

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "На бас":

    Абе то и Шиши и Боко бяха клекнали пред Урсула, ама това не помогна!!!! Двамата дори получиха ордени за заслуги към Украйна от украинското правителство! Мекотели сър !

    Коментиран от #30

    19:52 28.05.2026

  • 28 Грийн сок

    6 2 Отговор
    Ние със зелените чорапи
    така я разбираме демокрацията.
    Не случайно РР прилича на бай Тошо.

    19:52 28.05.2026

  • 29 пак този

    1 3 Отговор
    Знаят си кирливите ризи и за това наскачаха. Като групировка от 90те са тези.

    19:53 28.05.2026

  • 30 Ахааа

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Окооо":

    Даже дебели мекотели !!!

    19:54 28.05.2026

  • 31 Зъл пес

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "ГОСПОДИН ДЕМЕРДЖИЕВ":

    Господине,преразгледайте си познанията по писане на български език.После като ви наричат невежи се сърдите.

    19:59 28.05.2026

  • 32 Защо такава посредственост?

    1 0 Отговор
    Умишлена..
    Заради пушек?
    Прокуратурата не е уведомена..
    Какво е това чудо на мюсюлмански празник?
    Коцев се изживява като борец с корупцията?

    Пак казвам- вони , дими..

    20:02 28.05.2026

  • 33 Яшар

    1 0 Отговор
    Евала Демерджиев ..прасето само ще избяга от България много скоро ...примката се затяга !

    20:04 28.05.2026

  • 34 Виж сега,

    0 0 Отговор
    Кретенска му работа,той не го призова на разпит,а го арестува. Не е малка разлика,нали Сега се оправдава като девствена куртизанка

    20:04 28.05.2026

  • 35 Чичо

    0 1 Отговор
    Сопа за Мюмюна.Аман от джагали.

    20:04 28.05.2026

