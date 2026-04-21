Съдия: Голямата задача е как общественото доверие да бъде насочено към оздравителния процес на съдебната власт

Съдия: Голямата задача е как общественото доверие да бъде насочено към оздравителния процес на съдебната власт

21 Април, 2026 08:05 1 105 26

"Народното събрание да се вслушва във волята на обществото. Ако не успеем да намерим 11 човека, които не са обвързани с политически зависимости за обществената квота, тогава не сме народ, а мърша", коментира Татяна Жилова

Съдия: Голямата задача е как общественото доверие да бъде насочено към оздравителния процес на съдебната власт - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

"Народното събрание да се вслушва във волята на обществото. Ако не успеем да намерим 11 човека, които не са обвързани с политически зависимости за обществената квота, тогава не сме народ, а мърша".

Това заяви пред БНТ Татяна Жилова, бивш председател на Съюза на съдиите в България, а сега съдия в Единния патентен съд на ЕС , цитирана от news.bg

Жилова обясни, че голямата обществена подкрепа към победителя на предсрочните парламентарни избори дава надежда, че може да има промяна в съдебната власт.
"Фокусът ще бъде върху състава на ВСС и по-точно върху избора на обществената (парламентарна - бел. ред.) квота. Голямата задача е как общественото доверие да бъде насочено към оздравителния процес на съдебната власт. Това може да стане, ако обществото припознае обществената квота като своя", коментира Жилова.

Според нея трябва да се търсят обществени консултации не само със съсловните организации, а и с обществените организации и гражданския сектор за новата обществена квота във ВСС.

Тя смята, че разделянето на ВСС на съдийска и прокурорска колегия е правилна стъпка в кадровия орган. Въпросът е какво се случва с пленума и може би трябва да се разгледат правомощията на пленума с поправки в Конституцията, посочи Татяна Жилова.

Тя е на мнение, че може би има някаква причина Борислав Сарафов все още да е изпълняващ функциите главен прокурор - той да иска да си тръгне, но някой да не иска да го пусне да си ходи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    12 2 Отговор
    Съдебната власт винаги е била, е и ще бъде корумпирана. Тя винаги обслужва силните на деня, които и да са те. Другото е утопия.

    Коментиран от #11

    08:27 21.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 раз

    2 0 Отговор
    Никой няма представа,как.

    08:33 21.04.2026

  • 6 Пак ще има

    7 0 Отговор
    гнили ябълки, но трябва да се реже до кокал !
    Другото е вЕтър и мъгла, прах в очите !

    08:36 21.04.2026

  • 7 Въй

    3 1 Отговор
    "Прогресивната Бългерия" в Парлиамета (с 44,59%) ще има 131 мандата на депутата. Яааа,натюрлих!

    08:36 21.04.2026

  • 8 грешка

    1 1 Отговор
    В Парлиамента,извинети,грешка!

    08:37 21.04.2026

  • 9 Ами много просто

    14 0 Отговор
    Закон за "чуждестранните агенти" и забрана на НПО-тата в държавните институции.
    Няма как без това да има управия.
    НПО-то получава финансиране от вън за въвеждане на чужда политика, която инсталира в българските закони, макар че ,за НПО-то не е гласувал нито един бг гражданин.

    Коментиран от #12

    08:40 21.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хмхмхмхмх

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Твърдението Ви е невярно. Има различни съдии , има много некорумпирани. На политиците и партиите им адски много им се иска избирателят да мисли, че както всички политици са маскари, така е и със съдиите., но уви - няма да ги огрее. Едно е да се упражнява съдийска професия, друго е занятието презрян политик, независимо от коя партия. В България политиката не е и никога няма да бъде професия, с професионална етика и професионални стандарти, а шайка жадни за властта за собствено облагодетелстване лица. Ако някой твърди обратното, да посочи в кой наш ВУЗ се подготвят студенти в специалността / политика/ - за разлика от ВУЗ-овете със специалност / Право/ ....

    08:43 21.04.2026

  • 12 И как очакваш шофьорът на самолет

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ами много просто":

    да забрани еврейските си спонсори от немско - фондацията на ГСДП Фридрих Еберт? Смях!

    Коментиран от #20

    08:44 21.04.2026

  • 13 Време

    3 0 Отговор
    Е да се изчистят мандалинчовците стига са лапали Народна пара

    08:48 21.04.2026

  • 14 Трап

    2 0 Отговор
    Тая па. Няма никакво намерение да си ходи. Ти на отчетно събрание на прокуратурата била ли си, защото аз съм бил. Там си каза, че няма кой да го изгони от кабинета. Камо ли някакъв си Гошо боеца.

    08:49 21.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Бай Ху (By Who)

    4 0 Отговор
    Тази госпожа защо обижда народът на мърша?

    08:57 21.04.2026

  • 17 Абе да бе

    4 0 Отговор
    Да, щото вие от ССБ не сте обвързани с политически зависимости.

    Коментиран от #23

    09:01 21.04.2026

  • 18 Станев

    0 0 Отговор
    Ако нямате такива хора ,то до есента ще дойдат стотина хиляди кандидати пред вратите Ви, носещи мотивационно писмо във вид на колове, брадви , домати (тогава са по-евтини) и да ви подканят да правораздавате на нивата у ваше село от където са дядовците комунисти.

    09:07 21.04.2026

  • 19 Най Напред Ревизирай !

    1 0 Отговор
    Най Напред Ревизирай !

    Работата на Съдебната система !

    Прокуратурата !

    Народното Събрание !

    Министерския Съвет !

    И Законодателството !

    В тая страна !


    Там Няма Място !

    За Противоречащи на Закона !

    И Конституцията !

    Разпоредби !

    Които Ограничават !

    Правата !

    На Българските Граждани !


    С Които !

    Българската !

    Държава !

    Мародерства !

    Поданиците Си !

    09:18 21.04.2026

  • 20 Сравнението 😀

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "И как очакваш шофьорът на самолет":

    "Шофьора" на самолета работата му е да КАРА самолета ! С него работят авиоинженери отговарящи за различните системи в самолета, включително и въоръжението на самолета ! Но в крайна сметка той води машината, преценява ситуацията, работата на системите и кога да ползва оръжието !
    Анадъмо ?
    Само не ми казвай, че и ти можеш да "караш" изтребител, че ще умра от смях ! 😀
    Та така за жабите и гьоловете ! 😀

    09:20 21.04.2026

  • 21 Въпроса Е ?

    1 0 Отговор
    Въпроса Е ?

    Кой Е ?

    Мършата ?


    Мърщата !

    Не иска !

    Да си Тръгне !


    Защото !

    Не Може !


    Защото !

    Трябва да Отиде !

    В Затвора !

    За !

    Деянията !

    Си !

    09:23 21.04.2026

  • 22 Хаха

    1 0 Отговор
    Ако питате Татянка, всичките 11 парламентарни предложения "трябва" да са членове на шорошкото ССБ, за да се осигури "независимост" на ВСС.....
    Няма как да е парламентарна квота и да са "политически независими"! Това е нонсенс и незнам дали го разбира Татянка!
    За да се гарантира истинска независимост, прозрачност, контрол, коректив и т.н. на ВСС, Радев като водеща политическа сила с пълно мнозинство, следва да предложи квоти 5-2-2-1-1 от всички представени в Парламента партии, за да няма приказки за "овладяване" и тем подобни глупости!
    Мога да позная кои няма да са съгласни с това предложение - педроханци! Ще искат неприемане на хора на боко и шиши, както и 6 техни хора, независимо от изборните резултати! Не за друго, а щото са нагли....

    09:43 21.04.2026

  • 23 абсолютно

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Абе да бе":

    И то не само с политически обвързаности, но и с външни зависимости - ССБ се финансира от Сорос, що грантове излапаха през годините, не е за разправяне. А правораздаването става все по-безобразно. Наказателни съдии вярват на адвокатски версии, на които и дете в началния курс на обучение няма да повярва. Граждански съдии изопачават правото, не обсъждат доказателства по делото, мотивите им противоречат на правилата на формалната и правна логика. Обаче това изобщо не е проблем на ССБ, защото ако разгледаме решенията на членовете на този съюз, ще се хванем за главата. 80% от магистратите са по-подходящи за работа в заведения за бързо хранене, дори с правописа не се справят успешно. Съдебната реформа не може да бъде разделяне на ВСС на две колегии, а тотално премахване на сегашната мафиотска система, окупирала българския съд и прокуратура.

    10:43 21.04.2026

  • 24 Съкращаване, чрез

    1 0 Отговор
    детектор-полиграф, един няма да останр

    11:17 21.04.2026

  • 25 .....

    0 0 Отговор
    Ма тя съдебната власт в Бг Независима ли е🤣🤣

    12:37 21.04.2026

  • 26 Няма

    1 0 Отговор
    проблем, ще се намерят 11 мунчаци

    14:34 21.04.2026

