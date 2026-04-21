Съдия: Голямата задача е как общественото доверие да бъде насочено към оздравителния процес на съдебната власт

"Народното събрание да се вслушва във волята на обществото. Ако не успеем да намерим 11 човека, които не са обвързани с политически зависимости за обществената квота, тогава не сме народ, а мърша".

Това заяви пред БНТ Татяна Жилова, бивш председател на Съюза на съдиите в България, а сега съдия в Единния патентен съд на ЕС , цитирана от news.bg

Жилова обясни, че голямата обществена подкрепа към победителя на предсрочните парламентарни избори дава надежда, че може да има промяна в съдебната власт.

"Фокусът ще бъде върху състава на ВСС и по-точно върху избора на обществената (парламентарна - бел. ред.) квота. Голямата задача е как общественото доверие да бъде насочено към оздравителния процес на съдебната власт. Това може да стане, ако обществото припознае обществената квота като своя", коментира Жилова.

Според нея трябва да се търсят обществени консултации не само със съсловните организации, а и с обществените организации и гражданския сектор за новата обществена квота във ВСС.

Тя смята, че разделянето на ВСС на съдийска и прокурорска колегия е правилна стъпка в кадровия орган. Въпросът е какво се случва с пленума и може би трябва да се разгледат правомощията на пленума с поправки в Конституцията, посочи Татяна Жилова.

Тя е на мнение, че може би има някаква причина Борислав Сарафов все още да е изпълняващ функциите главен прокурор - той да иска да си тръгне, но някой да не иска да го пусне да си ходи.