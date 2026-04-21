Съдия: Голямата задача е как общественото доверие да бъде насочено към оздравителния процес на съдебната власт

"Народното събрание да се вслушва във волята на обществото. Ако не успеем да намерим 11 човека, които не са обвързани с политически зависимости за обществената квота, тогава не сме народ, а мърша".
Това заяви пред БНТ Татяна Жилова, бивш председател на Съюза на съдиите в България, а сега съдия в Единния патентен съд на ЕС , цитирана от news.bg
Жилова обясни, че голямата обществена подкрепа към победителя на предсрочните парламентарни избори дава надежда, че може да има промяна в съдебната власт.
"Фокусът ще бъде върху състава на ВСС и по-точно върху избора на обществената (парламентарна - бел. ред.) квота. Голямата задача е как общественото доверие да бъде насочено към оздравителния процес на съдебната власт. Това може да стане, ако обществото припознае обществената квота като своя", коментира Жилова.
Според нея трябва да се търсят обществени консултации не само със съсловните организации, а и с обществените организации и гражданския сектор за новата обществена квота във ВСС.
Тя смята, че разделянето на ВСС на съдийска и прокурорска колегия е правилна стъпка в кадровия орган. Въпросът е какво се случва с пленума и може би трябва да се разгледат правомощията на пленума с поправки в Конституцията, посочи Татяна Жилова.
Тя е на мнение, че може би има някаква причина Борислав Сарафов все още да е изпълняващ функциите главен прокурор - той да иска да си тръгне, но някой да не иска да го пусне да си ходи.
1 Българин
Коментиран от #11
08:27 21.04.2026
5 раз
08:33 21.04.2026
6 Пак ще има
Другото е вЕтър и мъгла, прах в очите !
08:36 21.04.2026
7 Въй
08:36 21.04.2026
8 грешка
08:37 21.04.2026
9 Ами много просто
Няма как без това да има управия.
НПО-то получава финансиране от вън за въвеждане на чужда политика, която инсталира в българските закони, макар че ,за НПО-то не е гласувал нито един бг гражданин.
Коментиран от #12
08:40 21.04.2026
11 Хмхмхмхмх
До коментар #1 от "Българин":Твърдението Ви е невярно. Има различни съдии , има много некорумпирани. На политиците и партиите им адски много им се иска избирателят да мисли, че както всички политици са маскари, така е и със съдиите., но уви - няма да ги огрее. Едно е да се упражнява съдийска професия, друго е занятието презрян политик, независимо от коя партия. В България политиката не е и никога няма да бъде професия, с професионална етика и професионални стандарти, а шайка жадни за властта за собствено облагодетелстване лица. Ако някой твърди обратното, да посочи в кой наш ВУЗ се подготвят студенти в специалността / политика/ - за разлика от ВУЗ-овете със специалност / Право/ ....
08:43 21.04.2026
12 И как очакваш шофьорът на самолет
До коментар #9 от "Ами много просто":да забрани еврейските си спонсори от немско - фондацията на ГСДП Фридрих Еберт? Смях!
Коментиран от #20
08:44 21.04.2026
13 Време
08:48 21.04.2026
14 Трап
08:49 21.04.2026
16 Бай Ху (By Who)
08:57 21.04.2026
17 Абе да бе
Коментиран от #23
09:01 21.04.2026
18 Станев
09:07 21.04.2026
19 Най Напред Ревизирай !
Работата на Съдебната система !
Прокуратурата !
Народното Събрание !
Министерския Съвет !
И Законодателството !
В тая страна !
Там Няма Място !
За Противоречащи на Закона !
И Конституцията !
Разпоредби !
Които Ограничават !
Правата !
На Българските Граждани !
С Които !
Българската !
Държава !
Мародерства !
Поданиците Си !
09:18 21.04.2026
20 Сравнението 😀
До коментар #12 от "И как очакваш шофьорът на самолет":"Шофьора" на самолета работата му е да КАРА самолета ! С него работят авиоинженери отговарящи за различните системи в самолета, включително и въоръжението на самолета ! Но в крайна сметка той води машината, преценява ситуацията, работата на системите и кога да ползва оръжието !
Анадъмо ?
Само не ми казвай, че и ти можеш да "караш" изтребител, че ще умра от смях ! 😀
Та така за жабите и гьоловете ! 😀
09:20 21.04.2026
21 Въпроса Е ?
Кой Е ?
Мършата ?
Мърщата !
Не иска !
Да си Тръгне !
Защото !
Не Може !
Защото !
Трябва да Отиде !
В Затвора !
За !
Деянията !
Си !
09:23 21.04.2026
22 Хаха
Няма как да е парламентарна квота и да са "политически независими"! Това е нонсенс и незнам дали го разбира Татянка!
За да се гарантира истинска независимост, прозрачност, контрол, коректив и т.н. на ВСС, Радев като водеща политическа сила с пълно мнозинство, следва да предложи квоти 5-2-2-1-1 от всички представени в Парламента партии, за да няма приказки за "овладяване" и тем подобни глупости!
Мога да позная кои няма да са съгласни с това предложение - педроханци! Ще искат неприемане на хора на боко и шиши, както и 6 техни хора, независимо от изборните резултати! Не за друго, а щото са нагли....
09:43 21.04.2026
23 абсолютно
До коментар #17 от "Абе да бе":И то не само с политически обвързаности, но и с външни зависимости - ССБ се финансира от Сорос, що грантове излапаха през годините, не е за разправяне. А правораздаването става все по-безобразно. Наказателни съдии вярват на адвокатски версии, на които и дете в началния курс на обучение няма да повярва. Граждански съдии изопачават правото, не обсъждат доказателства по делото, мотивите им противоречат на правилата на формалната и правна логика. Обаче това изобщо не е проблем на ССБ, защото ако разгледаме решенията на членовете на този съюз, ще се хванем за главата. 80% от магистратите са по-подходящи за работа в заведения за бързо хранене, дори с правописа не се справят успешно. Съдебната реформа не може да бъде разделяне на ВСС на две колегии, а тотално премахване на сегашната мафиотска система, окупирала българския съд и прокуратура.
10:43 21.04.2026
24 Съкращаване, чрез
11:17 21.04.2026
25 .....
12:37 21.04.2026
26 Няма
14:34 21.04.2026