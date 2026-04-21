Проф. Михаил Константинов: На тези избори едно депутатско място „струва“ около 10 хил. гласа

В рисковите секции имаше по-ниска избирателна активност в сравнение с предишни избори. Това заключение направи в „Тази сутрин“ по bTV Ива Лазарова от Института за развитие на публичната среда. Според нея това е резултат от полицейските акции срещу купения вот. Организацията е имала наблюдатели в над 30 населени места в деня на вота.
„Преди да се направи пълен преглед на записите, не може да се твърди със сигурност това нещо. Като цяло бяха по-спокойни изборите. Победителят беше ясен предварително, проблемите бяха кои ще минат бариерата“, допълни математикът и бивш зам.-председател на ЦИК проф. Михаил Константинов.
По думите му на тези избори едно депутатско място „струва“ около 10 хил. гласа, а за прескачане на 4-процентовата бариера са необходими около 120 хил. гласа.
„Гласуващите зад граница, както обикновено, никак не повлияха. Те имат тежест, но не променят електоралния резултат и броя мандати. Пример за това са изборите през 2017 г., пак дойдоха много гласове от чужбина – над 150 хил., които промениха нула мандата, защото бяха в същата пропорция като в страната“, обясни той и допълни, че ситуацията няма да се промени, ако има район „Чужбина“.
По отношение на видеонаблюдението, Лазарова посочи, че техническите проблеми може да се дължат на остаряла техника, покритието на интернета или капацитета на хората в комисиите.
„Присъствахме на няколко обучения на секционни избирателни комисии в различни райони, най-дългото, което засякохме, беше около час и половина. Софийските бяха изключително кратки, пропускат се важни детайли, много ниска посещаемост има. Стотици членове са сменени в последния момент. Всичко е написано в методическите указания, но някой трябва да ги прочете“, допълни тя.
Проф. Константинов изрази съмнение резултатите да се оспорват пред Конституционния съд. Попитан за изборите през 1997, когато Иван Костов също имаше парламентарно мнозинство, математикът каза:
„Тогава течеше битката ляво-дясно, БСП-СДС. Проблемът не беше кой влиза и кой – не, а кой ще победи, защото страната не се беше ориентирала все още накъде отива. Нямаше ЕС, нямаше НАТО, борбата беше за геополитическата ориентация. Сега вече няма такова нещо“.
1 Црън Ваню
2 Директора
3 Изгониха те
4 си дзън
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 наблюдател
7 старецът с химикалката
Като се махне и информационно обслужване процесът ще се подобри съществено!
Да си гледа пенсионерските години , втръсна ,като ментора му
8 Последния Софиянец
9 наглост "математическа"
10 Да,бе
11 Хаха
Когато Радев стане премиер ще те отпрати в заслужен отдих на село, да си вариш ракийката и да скубеш лук!
Крайно време е да се радваш на пенЦийката си, а не да продължаваш да даваш акъл!
11:56 21.04.2026
12 Умников
За мадам Ви, не ми се мисли - пак трябва да се пребоядисва.
Няма телевизионни студия, няма лапаница, няма грантове.
Освен да си спретнете едно риалити , в една чалгарска телевизия - докато я има!
Име на риалитито си измислете сами - аз се сещам за едно , ама е много грубо - ще ме изтрият.
13 Евроатлантик
14 Дъртият
15 Баба
16 Да,бе
До коментар #12 от "Умников":Шефа на тая телевизия няма време за тях че си пише мемоарите с работни заглавие:"Като мъжете"...
17 Дипломата дай
18 Хаха
До коментар #12 от "Умников":И не само!
А Инджев, некъпания дайнов, Тагарев, Шаламанов, Кънев, пасито, крадла кремче, гого папионката, гаражната министърка, социалния антрополог..... Извинявам се, ако изпускам някои!
ГолЕм глад се задава, а нищо друго не могат да заработват освен говорящи глави по поръчка....
19 007
20 ретро спекция
До коментар #1 от "Црън Ваню":Тогава в резултат на лозунга на БСП "Ив.Костов в затвора!", избирателите избраха Царя с 120 депутати и един пожарникар за гл.секретар на МВР.
Сега в резултат на лозунга на БСП (К.Нинова) "Да си върнем завладяната държава!" (придружен с коментар Бойко и Делян в ареста!"), избирателите избраха Румен Радев с 130 депутати, а БСП/БКП/БРП е извън парламента за пръв път след 1944г.
Извод: Непремерени политически лозунги.
21 Абе,
22 Гласове от зайчарника в Банкя
23 Маса партии си отидоха,
24 По 50 евро на глас
25 Стоев
26 Лозунгите
До коментар #20 от "ретро спекция":са грубо казано за тълпите. Въпроса и отговора е кой играе игрите. А, най гадното е кой плаща сметката.
27 Демократ
28 А БЕ!?
29 Ценоразпис
30 бай Иван
31 Нищожество
С те трябва да почнат арестите!
Години наред манипулираше изборите и не се спря и до последните!
12:30 21.04.2026
32 Интересно...?!
33 Пенка
До коментар #27 от "Демократ":Бе къв световен бе, не могат ни намерят на картата с лупа😂😂
34 Смята спрямо процента
До коментар #30 от "бай Иван":Който ще хахлеби от Боко и Прасоко!
35 си пън
До коментар #4 от "си дзън":А ве не знам кво смятат,но резултата е повече от ясен-
Пълна победа за Радев!
Точка!
36 Ахахаха
37 Мдаа...!
До коментар #13 от "Евроатлантик":Същият...същият...!
38 Голем смех
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Народът на Бг
герберски боклук Проф. Михаил Константинов да "брои" на
изборите гласовете и да ги Галшифицира в полза на
Крадливата Групировка ГЕРБ!
Това е и една от причините за Катастрогалните резултати
на Мутрата от ГЕРБ!
41 Уточнявам -математикът
До коментар #7 от "старецът с химикалката":преди изборите пророкуваше, че разликата межд, Радев и ГЕРБ ще е не-повече от 20 депутати. Тя стана повече от 20 процента. В такава ситуация само гьонсуратлъците търсят изява.
42 Григор
43 Така де
10 000 x 50 = 500 000 ,евро и си депутат с имунитет и на трапезата.
44 Все още пресмята горе-долу правилно,
До коментар #2 от "Директора":Само защото би било много нагло , ако и в това бе излъгал. А как цял ден се опитвеше да поддържа що-годе ГЕРБ и Жълтопаветниците живи с изкривена информация. Докато в края на изборния ден се скри.
45 Павел Пенев
46 А се….
47 Заради този
48 Тоя Мафиот помагаше на Борисов 20 год да
49 Лаик
50 мдам
51 си дзън
До коментар #35 от "си пън":Вкусно и точка! било. Ама нещо развалени продукти ползвали. Клиентите бързо ги свивал коремът.
52 НЕДОРАСЛО ПАТЕШКО факторче –
53 Тома
54 4567
"Категорично няма партия, която да получи 121 мандата. В новия парламент ще има 5 партии, като мандатите ще са разпределени по следния начин: 80 за новата формация, 60 за ГЕРБ-СДС, 35 зал "Продължаваме промяната-Демократична България", 33 за "Възраждане" и 32 за ДПС-Ново начало. Категорично отпадат 4 партии. Това са тези, които са под 15 мандата в момента - "Има такъв народ", АПС, МЕЧ и "Величие". БСП е на ръба. Ако влязат, те ще вземат между 12 и 15 мандата. Отново заявявам категорично, че няма никаква възможност някой да спечели 121 мандата", завърши проф. Константинов."
55 То в България
До коментар #54 от "4567":дума дупка не прави.
56 Стига Си Смятал !
57 Избори
58 Истната е
59 Гражданин
60 Константинов
61 зандан
62 Бруми
63 ФАКТ
ЛЪЖЕШ!
ПРИ ГЛАСУВАЛИ 3 300 000 ЗА 240 ДЕПУТАТИ, ТОВА ЗНАЧИ, ЧЕ ЗА ЕДИН ДЕПУТАТ СА ГЛАСУВАЛИ 14 750 ЧОВЕКА! СМЕТНИ 3 300 000 : 240 И ЩЕ ВИДИШ, ЧЕ СЪМ ПРАВ. КАКВИ 10 000 ГЛАСА ТИ ГИ СМЯТАШ ЗА ЕДНО ДЕПУТАТСКО МЕСТО?
64 сложно е даже за Милица
Но в отделните райони активността е различна. Затова някои ще получат парче от депутат повече, а други по--малко (може би от кръста надолу). Та цената варира от 10 500 до 11 500. А и съдът може да каже нещо.
65 боико борисоф
66 Супер,ама защо са ни комисии?!
