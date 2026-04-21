Проф. Михаил Константинов: На тези избори едно депутатско място „струва“ около 10 хил. гласа
  Тема: Избори

21 Април, 2026 11:36 3 035 66

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В рисковите секции имаше по-ниска избирателна активност в сравнение с предишни избори. Това заключение направи в „Тази сутрин“ по bTV Ива Лазарова от Института за развитие на публичната среда. Според нея това е резултат от полицейските акции срещу купения вот. Организацията е имала наблюдатели в над 30 населени места в деня на вота.

„Преди да се направи пълен преглед на записите, не може да се твърди със сигурност това нещо. Като цяло бяха по-спокойни изборите. Победителят беше ясен предварително, проблемите бяха кои ще минат бариерата“, допълни математикът и бивш зам.-председател на ЦИК проф. Михаил Константинов.

По думите му на тези избори едно депутатско място „струва“ около 10 хил. гласа, а за прескачане на 4-процентовата бариера са необходими около 120 хил. гласа.

„Гласуващите зад граница, както обикновено, никак не повлияха. Те имат тежест, но не променят електоралния резултат и броя мандати. Пример за това са изборите през 2017 г., пак дойдоха много гласове от чужбина – над 150 хил., които промениха нула мандата, защото бяха в същата пропорция като в страната“, обясни той и допълни, че ситуацията няма да се промени, ако има район „Чужбина“.

По отношение на видеонаблюдението, Лазарова посочи, че техническите проблеми може да се дължат на остаряла техника, покритието на интернета или капацитета на хората в комисиите.

„Присъствахме на няколко обучения на секционни избирателни комисии в различни райони, най-дългото, което засякохме, беше около час и половина. Софийските бяха изключително кратки, пропускат се важни детайли, много ниска посещаемост има. Стотици членове са сменени в последния момент. Всичко е написано в методическите указания, но някой трябва да ги прочете“, допълни тя.

Проф. Константинов изрази съмнение резултатите да се оспорват пред Конституционния съд. Попитан за изборите през 1997, когато Иван Костов също имаше парламентарно мнозинство, математикът каза:

„Тогава течеше битката ляво-дясно, БСП-СДС. Проблемът не беше кой влиза и кой – не, а кой ще победи, защото страната не се беше ориентирала все още накъде отива. Нямаше ЕС, нямаше НАТО, борбата беше за геополитическата ориентация. Сега вече няма такова нещо“.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Црън Ваню

    29 2 Отговор
    Сега нама ляво дясно, има гладни и преяли. Дано не ми търсят сметка.

    Коментиран от #20

    11:46 21.04.2026

  • 2 Директора

    41 0 Отговор
    Браво бе, математик. Няма що. Успя да разделиш 2 400 000 гласа на 240 депутата.

    Коментиран от #44

    11:46 21.04.2026

  • 3 Изгониха те

    54 1 Отговор
    И ГЕРБ загуби избори. А как хубаво натъкмяваше и омагьосваше.

    11:46 21.04.2026

  • 4 си дзън

    15 22 Отговор
    Най-великите математици в БГ - Константинов и Витанов. Смятат и все в рубли резултата.

    Коментиран от #35

    11:47 21.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 наблюдател

    27 0 Отговор
    Високата активност повишава стойността на едно място. На педишните избори едно място струваше 6000 гласа. ПИША ГО ЗА ОНЕЗИ ,КОИТО СИ МИСЛЯТ, ЧЕ ГЛАСЪТ ИМ НЯМА ЗНАЧЕНИЕ!

    11:49 21.04.2026

  • 7 старецът с химикалката

    41 1 Отговор
    Този пенсионер е крайно време да не се показва вече. Нищо от неговото празнословие не се случи! Сега дори дава заден ход и за машините!
    Като се махне и информационно обслужване процесът ще се подобри съществено!
    Да си гледа пенсионерските години , втръсна ,като ментора му

    Коментиран от #41

    11:51 21.04.2026

  • 8 Последния Софиянец

    14 1 Отговор
    10 000 по 100 евро.

    11:52 21.04.2026

  • 9 наглост "математическа"

    34 2 Отговор
    Стига! Не показвайте повече този дъртак, този отвратителен, долен и мазен лакей на мутрата от СИК и неграмотен банкянски селяндур! Толкова години дъртакът на снимката, дето нещо се слага за "математик", приемаше невалидни, дописвани, задрасквани и изцяло фалшиви протоколи и така "броеше" бюлетините, че все мутрата от СИК и магистрален бандит "печелеше " изборите! И ти да видиш "изненада" - разкараха дъртака, който обслужваше ГЕРБерастката престъпна шайка, и шайката започна да губи, докато онзи ден направо изтече в банкянската септична яма! Да върви в ямата и дъртакът на снимката! Той е позор, той е повече от срам и позор!

    11:54 21.04.2026

  • 10 Да,бе

    18 1 Отговор
    3 300 000 делено на 240 е точно около 10 000...Тоя за математик ли се представя!

    11:55 21.04.2026

  • 11 Хаха

    24 3 Отговор
    ДЕдо Мишо, никой не го интересува твоята говоряща глава от телевизора!
    Когато Радев стане премиер ще те отпрати в заслужен отдих на село, да си вариш ракийката и да скубеш лук!
    Крайно време е да се радваш на пенЦийката си, а не да продължаваш да даваш акъл!

    11:56 21.04.2026

  • 12 Умников

    22 2 Отговор
    И ся ко - ти, Коларова, Буруджиева, дългокосият арменец с късата памет, Алибогов, и още няколко хиляди гербераста -глад!
    За мадам Ви, не ми се мисли - пак трябва да се пребоядисва.
    Няма телевизионни студия, няма лапаница, няма грантове.
    Освен да си спретнете едно риалити , в една чалгарска телевизия - докато я има!
    Име на риалитито си измислете сами - аз се сещам за едно , ама е много грубо - ще ме изтрият.

    Коментиран от #16, #18

    11:56 21.04.2026

  • 13 Евроатлантик

    23 1 Отговор
    Тоз не беше ли социологът с най-грешните прогнози на изборите?

    Коментиран от #37

    11:57 21.04.2026

  • 14 Дъртият

    12 2 Отговор
    знаяч, разбира тия мошенгии

    11:59 21.04.2026

  • 15 Баба

    23 0 Отговор
    Този ако хване една лопата и изчисти градинката пред блока ще е по полезен от това да обикаля студията😂

    12:01 21.04.2026

  • 16 Да,бе

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Умников":

    Шефа на тая телевизия няма време за тях че си пише мемоарите с работни заглавие:"Като мъжете"...

    12:01 21.04.2026

  • 17 Дипломата дай

    17 2 Отговор
    Дай си дипломата да си избърша задната част с нея , пъррехУл

    12:02 21.04.2026

  • 18 Хаха

    19 2 Отговор

    До коментар #12 от "Умников":

    И не само!
    А Инджев, некъпания дайнов, Тагарев, Шаламанов, Кънев, пасито, крадла кремче, гого папионката, гаражната министърка, социалния антрополог..... Извинявам се, ако изпускам някои!
    ГолЕм глад се задава, а нищо друго не могат да заработват освен говорящи глави по поръчка....

    12:03 21.04.2026

  • 19 007

    8 4 Отговор
    Предстои да се разбере, социалисти ли са ПБ и самият Радев, или да? Няма вакуум в политиката, роди се БСП-ново начало. Ура, другари! Гласуването за личност винаги е водила до бързо, да кажем една година, масово разочарование, което е обяснимо с невъзможността да представлява няколко политически ориентации. Това ще стане проблем и в самата " партия"-няма как всички да приемат да са социалисти.

    12:06 21.04.2026

  • 20 ретро спекция

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Црън Ваню":

    Тогава в резултат на лозунга на БСП "Ив.Костов в затвора!", избирателите избраха Царя с 120 депутати и един пожарникар за гл.секретар на МВР.
    Сега в резултат на лозунга на БСП (К.Нинова) "Да си върнем завладяната държава!" (придружен с коментар Бойко и Делян в ареста!"), избирателите избраха Румен Радев с 130 депутати, а БСП/БКП/БРП е извън парламента за пръв път след 1944г.
    Извод: Непремерени политически лозунги.

    Коментиран от #26

    12:07 21.04.2026

  • 21 Абе,

    3 0 Отговор
    си е е-ло м-та.

    12:08 21.04.2026

  • 22 Гласове от зайчарника в Банкя

    13 2 Отговор
    На Бацо му струва по 10 хиляди бимберици и атова реве неудържимо! 😪

    12:11 21.04.2026

  • 23 Маса партии си отидоха,

    14 2 Отговор
    обаче от тази мутра няма скоро да се отървем.

    12:15 21.04.2026

  • 24 По 50 евро на глас

    8 3 Отговор
    значи около 50 хиляди евро за да си купиш депутатско място. При тези Праламенти с кратък живот не си струва инвестицията.

    12:17 21.04.2026

  • 25 Стоев

    16 1 Отговор
    Докога ще ни натрапвате този герберастки по ми се???

    12:20 21.04.2026

  • 26 Лозунгите

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "ретро спекция":

    са грубо казано за тълпите. Въпроса и отговора е кой играе игрите. А, най гадното е кой плаща сметката.

    12:20 21.04.2026

  • 27 Демократ

    2 1 Отговор
    България е бита карта не става дпри за регионален Балкански лидер и фактор камо ли за световен

    Коментиран от #33

    12:21 21.04.2026

  • 28 А БЕ!?

    8 1 Отговор
    ТОгозе не беше ли чувякът, който каза по телевизията, че ГЕРБ и ППДБ ще имат еднакво количество депутатини?! Тоз чувяк прогноза не може да направи за 2 часа напред, а все го виждам по телевизиите!

    12:22 21.04.2026

  • 29 Ценоразпис

    2 1 Отговор
    10 хилки, без ДДС плюс допълнително за преференции.

    12:24 21.04.2026

  • 30 бай Иван

    12 0 Отговор
    Прогноза на проф.Константинов на 29 януари: Радев - 80, ГЕРБ-60, ПП ДБ-35, Възраждане-33, ДПС - 32??? Или не може да смята, или ...

    Коментиран от #34

    12:25 21.04.2026

  • 31 Нищожество

    15 0 Отговор
    А на теб колко ти струва едно място вповече за мутрата и прасето@.
    С те трябва да почнат арестите!
    Години наред манипулираше изборите и не се спря и до последните!

    12:30 21.04.2026

  • 32 Интересно...?!

    11 0 Отговор
    Дали въпросният ,,професор",бил дълги години на Борисова хранилка и обслужваща пропаганда,сега ще обърне палачинката...?!

    12:30 21.04.2026

  • 33 Пенка

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "Демократ":

    Бе къв световен бе, не могат ни намерят на картата с лупа😂😂

    12:31 21.04.2026

  • 34 Смята спрямо процента

    9 0 Отговор

    До коментар #30 от "бай Иван":

    Който ще хахлеби от Боко и Прасоко!

    Коментиран от #39

    12:32 21.04.2026

  • 35 си пън

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    А ве не знам кво смятат,но резултата е повече от ясен-
    Пълна победа за Радев!
    Точка!

    Коментиран от #51

    12:32 21.04.2026

  • 36 Ахахаха

    9 0 Отговор
    Прасето изяде тиквата🤣🤣

    12:32 21.04.2026

  • 37 Мдаа...!

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Евроатлантик":

    Същият...същият...!

    12:33 21.04.2026

  • 38 Голем смех

    10 0 Отговор
    Пак ли изпълзя дъртия лалугер?

    12:34 21.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Народът на Бг

    11 0 Отговор
    Браво на служебното Правителство, което Не позволи на този
    герберски боклук Проф. Михаил Константинов да "брои" на
    изборите гласовете и да ги Галшифицира в полза на
    Крадливата Групировка ГЕРБ!
    Това е и една от причините за Катастрогалните резултати
    на Мутрата от ГЕРБ!

    12:36 21.04.2026

  • 41 Уточнявам -математикът

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "старецът с химикалката":

    преди изборите пророкуваше, че разликата межд, Радев и ГЕРБ ще е не-повече от 20 депутати. Тя стана повече от 20 процента. В такава ситуация само гьонсуратлъците търсят изява.

    12:38 21.04.2026

  • 42 Григор

    10 0 Отговор
    Не знам колко струва едно депутатско място, но че анкетата ви е провокативна е 200% сигурно. Всички отговори са пропити с негативизъм и омраза към Радев. Толкова много ли го мразите? Кое е лошото в становището на Радев? Защо да нямаме диалог и прагматични отношения с Москва? Защо да не използваме руски енергоносители и торове? Защо да нямаме стабилна икономика и растеж?Защо трябва да слизаме от колите на тротинетки, защото цените на бензиностанциите са солени?

    12:40 21.04.2026

  • 43 Така де

    5 0 Отговор
    Явно думичката струва се използва неслучайно .
    10 000 x 50 = 500 000 ,евро и си депутат с имунитет и на трапезата.

    12:41 21.04.2026

  • 44 Все още пресмята горе-долу правилно,

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Директора":

    Само защото би било много нагло , ако и в това бе излъгал. А как цял ден се опитвеше да поддържа що-годе ГЕРБ и Жълтопаветниците живи с изкривена информация. Докато в края на изборния ден се скри.

    12:46 21.04.2026

  • 45 Павел Пенев

    14 0 Отговор
    Този измамник не успя да обърне този път изборите в полза на Боко кратуната с фирмата Информационно обслужване на ГЕРБ. Голямо обслужване падаше в предишните избори.

    12:48 21.04.2026

  • 46 А се….

    9 0 Отговор
    …редеше и ревеше по студията, че Радев ще вземе най-много 70-80 места. Пенсионерино! За нищо не ставаш още от време оно!

    12:52 21.04.2026

  • 47 Заради този

    8 0 Отговор
    България е на този хал бокук мястото ти е в затвора

    12:55 21.04.2026

  • 48 Тоя Мафиот помагаше на Борисов 20 год да

    9 0 Отговор
    Печели изборите!?

    12:59 21.04.2026

  • 49 Лаик

    4 1 Отговор
    ГОЛЕМА НОВИНА!? Като знае много,МВР кога ще го прибере!?

    13:04 21.04.2026

  • 50 мдам

    3 0 Отговор
    Някой да номинира Мишо за нобелова награда за математика.

    13:05 21.04.2026

  • 51 си дзън

    6 0 Отговор

    До коментар #35 от "си пън":

    Вкусно и точка! било. Ама нещо развалени продукти ползвали. Клиентите бързо ги свивал коремът.

    13:07 21.04.2026

  • 52 НЕДОРАСЛО ПАТЕШКО факторче –

    3 0 Отговор
    –– БЕГАЙ НА МАГИСТРАЛАТА ТАМ ДА ЗАРАБОТВАШ КИНТИ

    13:14 21.04.2026

  • 53 Тома

    6 0 Отговор
    Бати мишо този път номера с умрелите май не мина

    13:14 21.04.2026

  • 54 4567

    8 0 Отговор
    Преди месец Мишо каза:
    "Категорично няма партия, която да получи 121 мандата. В новия парламент ще има 5 партии, като мандатите ще са разпределени по следния начин: 80 за новата формация, 60 за ГЕРБ-СДС, 35 зал "Продължаваме промяната-Демократична България", 33 за "Възраждане" и 32 за ДПС-Ново начало. Категорично отпадат 4 партии. Това са тези, които са под 15 мандата в момента - "Има такъв народ", АПС, МЕЧ и "Величие". БСП е на ръба. Ако влязат, те ще вземат между 12 и 15 мандата. Отново заявявам категорично, че няма никаква възможност някой да спечели 121 мандата", завърши проф. Константинов."

    Коментиран от #55

    13:15 21.04.2026

  • 55 То в България

    3 0 Отговор

    До коментар #54 от "4567":

    дума дупка не прави.

    13:25 21.04.2026

  • 56 Стига Си Смятал !

    5 0 Отговор
    Бе Галош !

    13:28 21.04.2026

  • 57 Избори

    3 0 Отговор
    Мястото може и да струва, но това в главите на по-голямата част от тези, които ще заемат тези места, не струва и 5 стотинки. Ликувай Българио, пак си прецакана!

    13:34 21.04.2026

  • 58 Истната е

    1 1 Отговор
    Въпросът ви е зададен неточно. Румен Радев не клони ни към Русия, ни към Щатите, ни към Европа- Той е с национално чувство за отговорност и затова е предпазлив. В това наситено време на войни, Българияя трябва да е неугрална държява Всякакво друго интерпретиране ще е несъстоятелно

    13:48 21.04.2026

  • 59 Гражданин

    3 0 Отговор
    А празната професорска кратуна вече нищо не струва след глупостите, които наприказва

    14:30 21.04.2026

  • 60 Константинов

    3 0 Отговор
    Апартаментът на площад Хелзинки ми е подарък от нотариуса Мартин Божанов заради половин милион умрели вкарани в списъците лични от мен . И на другия професор Тонев Мартин подари така апартамент. Моля да ни разследвате

    14:34 21.04.2026

  • 61 зандан

    4 0 Отговор
    И този измислен професор отдавна е за затвора! Благодарение на него, много избори бяха манипулирани и фалшифицирани!

    14:44 21.04.2026

  • 62 Бруми

    3 0 Отговор
    Ех, след всички прогнози, които направи преди изборите, това ли намери да изтърсиш сега, драги. Много по-добре ще сториш, в случай че се преквалифицираш като осветител или реквизитор в някоя кабелна телевизия. Поне вероятността да сгрешиш като такъв е по-малка.

    15:00 21.04.2026

  • 63 ФАКТ

    2 0 Отговор
    КОСТАДИНОВ, ТИ СИ МАТЕМАТИК, КОЛКОТО АЗ СЪМ КОСМОНАВТ!
    ЛЪЖЕШ!
    ПРИ ГЛАСУВАЛИ 3 300 000 ЗА 240 ДЕПУТАТИ, ТОВА ЗНАЧИ, ЧЕ ЗА ЕДИН ДЕПУТАТ СА ГЛАСУВАЛИ 14 750 ЧОВЕКА! СМЕТНИ 3 300 000 : 240 И ЩЕ ВИДИШ, ЧЕ СЪМ ПРАВ. КАКВИ 10 000 ГЛАСА ТИ ГИ СМЯТАШ ЗА ЕДНО ДЕПУТАТСКО МЕСТО?

    15:04 21.04.2026

  • 64 сложно е даже за Милица

    0 0 Отговор
    Влизащите партии си делят 240 места срещу около 82% от гласовете (приблизително 11 300 за място. )
    Но в отделните райони активността е различна. Затова някои ще получат парче от депутат повече, а други по--малко (може би от кръста надолу). Та цената варира от 10 500 до 11 500. А и съдът може да каже нещо.

    17:07 21.04.2026

  • 65 боико борисоф

    1 0 Отговор
    но ти михаил константинов не струваш нищо

    21:21 21.04.2026

  • 66 Супер,ама защо са ни комисии?!

    0 0 Отговор
    Гласуваме по тел и ЕГН и точка!Стигааааа,разходи и Стигааааа простотии!Смятам,че никой не се срамува от гласа си,стига чували бели и черни,стига неразбории,с ,един клик и моментален резултат,аман от машини и бюлетини,аман от подправени гласове ,аман от комисии,явно проблема е от секционните комисии,Ами защо ...и без това се знае кой за кого,Ами хайде да е демократично!!!!!Стигааааа и пак така!!!

    23:20 21.04.2026

