Задържаха заподозрян за случая с разчлененото тяло в контейнер в Пловдив

21 Април, 2026 14:18 2 540 9

  • заподозрян-
  • разчленен-
  • труп-
  • контейнер-
  • пловдив

В апартамента на заподозрения в жестокото престъпление са открити останалите части от тялото и сега предстои да се установи самоличността на жертвата

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

50-годишен мъж е задържан като заподозрян в извършване на убийство в пловдивския район "Тракия". Той е признал пред полицията, че е разчленил трупа, чиито останки бяха намерени в контейнер между блок 27 и 28. От полицията коментираха за Plovdiv24.bg, че е установен извършител, но подробности ще бъдат обявени на по-късен етап.

Малко след 8 часа сутринта бус с надпис "Криминалистичната лаборатория" пристигна пред блок близо до мястото, където бяха намерени останките. В апартамента на заподозрения в жестокото престъпление са открити останалите части от тялото и сега предстои да се установи самоличността на жертвата. Мотив за убийството не е известен към настоящия момент.

Припомняме, на 8 април т.г. клошар откри части от човешко тяло в черни найлонови пликове в контейнер за битови отпадъци в район "Тракия" между блок 27 и 28. Човекът казал за зловещата находка на продавачите в близкия магазин. Минути по-късно цялата улица "Георги Данчов", която води към парк "Лаута", бе отцепена за пешеходци и леки автомобили.

На място бяха директорът старши комисар Васил Костадинов и началникът на Пето РУ главен инспектор Николай Кирков, както и заместник окръжният прокурор Чавдар Грошев. По-късно от полицията официално съобщиха, че се разследва тежко криминално престъпление.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Украинец

    12 3 Отговор
    Андрей Романович Чикатило е сериен убиец, роден в Украинска съветска социалистическа република, известен като „Канибала от Ростов“. Чикатило е обвинен за убийството и изнасилването на 53 души, предимно деца, за периода от 1978 до 1990 г.

    14:24 21.04.2026

  • 2 Това са християнските ценности

    9 13 Отговор
    Християнски ценности

    14:25 21.04.2026

  • 3 pyzoфил

    2 8 Отговор
    еоод

    14:28 21.04.2026

  • 4 Борко

    13 17 Отговор
    Задържания , е от електората на радев

    14:30 21.04.2026

  • 5 Бай онзи

    14 1 Отговор
    Ще става и по-лошо,след като няма смъртно наказание за 100% доказана вина!

    14:44 21.04.2026

  • 6 Това от бедност е станало

    2 6 Отговор
    ако е било по празниците и зависи плешката и комплекта ли е оставил в къщи.

    14:55 21.04.2026

  • 7 Сталин

    9 5 Отговор
    Бре от тия клошари ,един труп няма къде да укрие човек,добре че не е ги е помислил за пържоли

    14:58 21.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Цвете

    8 0 Отговор
    НЕЧУВАНА ЖЕСТОКОСТ.НО ,КАТО ЧЕТА ПО НАДОЛУ МЕ ПОТРИСА ОТ " МНЕНИЯТА ИМ.ТАКАВА ИДИОТЩИНА .🥹

    16:19 21.04.2026

