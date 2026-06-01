Морган Фрийман на 89 г.: Историята на гласа, който се превърна в легенда

На 1 юни светът отбелязва рождения ден на един от най-обичаните актьори в историята на киното – Морган Фрийман. Носителят на „Оскар“, чиито глас и присъствие са се превърнали в запазена марка на Холивуд, навършва 89 години, а кариерата му продължава да впечатлява с активност и нови проекти.

От Мемфис до върха на Холивуд

Морган Портърфийлд Фрийман-младши е роден на 1 юни 1937 г. в Мемфис, щата Тенеси. Любопитното е, че още като дете проявява интерес към актьорството и на деветгодишна възраст печели училищен конкурс за драматично изпълнение.

Преди да стане актьор обаче, животът му поема в друга посока. След завършване на училище отказва стипендия за университет и постъпва във Военновъздушните сили на САЩ, където служи като механик. По-късно признава, че именно там осъзнава, че истинската му страст е сцената, а не авиацията.

Славата идва късно

За разлика от много холивудски звезди, Морган Фрийман не става известен като млад. Десетилетия наред играе в театъра и телевизията, преди да получи големия си шанс.

Истинският пробив идва през 1987 г. с филма „Уличният мошеник“ (Street Smart), който му носи първата номинация за „Оскар“. По това време той вече е на 50 години.

Следват роли, превърнали се в класика:

„Да возиш мис Дейзи“

„Слава“

„Робин Худ: Принцът на разбойниците“

„Седем“

„Сблъсък“

„Момиче за милиони“

„Шоушенкско бягство“

трилогията „Черният рицар“

През 2005 г. печели „Оскар“ за поддържаща мъжка роля във „Момиче за милиони“.

Любопитни факти за легендарния актьор

Гласът, който всички разпознават

Мнозина смятат гласа на Морган Фрийман за най-разпознаваемия в света. Именно затова той е сред най-търсените разказвачи на документални филми и телевизионни продукции.

Играл е Бог

Една от най-запомнящите се роли в кариерата му е тази на Бог във филмите „Всемогъщият Брус“ и „Евън Всемогъщият“.

Притежава лиценз за пилот

След като напуска армията, Фрийман не губи любовта си към авиацията. Той става лицензиран пилот и притежава няколко самолета.

Спасява пчелите

В ранчото си в щата Мисисипи актьорът отглежда пчели и участва активно в инициативи за опазване на популацията им.

Закъснял успех

Морган Фрийман често е посочван като доказателство, че успехът няма възраст. Световната слава идва при него едва след навършването на 50 години.

Актуалните новини около Морган Фрийман

Въпреки напредналата си възраст актьорът остава изключително активен. През последните месеци той е сред изпълнителните продуценти на историческата минисерия „The Gray House“, посветена на женска шпионска мрежа по време на Гражданската война в САЩ. Сериалът дебютира през 2026 г. и е реализиран съвместно с Кевин Костнър.

Фрийман продължава да работи и като разказвач на документални продукции. През 2026 г. неговият емблематичен глас озвучава документалната поредица „The Dinosaurs“ на Netflix, посветена на възхода и изчезването на динозаврите.

Сред последните му екранни участия е и третият филм от популярната поредица „Now You See Me“, в който отново влиза в ролята на Тадеус Брадли.

Освен това Фрийман продължава участието си в шпионския сериал „Lioness“, където играе държавния секретар Едуин Мълинс. Третият сезон вече е в производство.

Днес Морган Фрийман е не просто актьор, а институция в киното. С кариера, продължаваща повече от шест десетилетия, той остава пример за талант, постоянство и професионализъм.