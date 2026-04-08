Откриха труп на мъж в контейнер пред блок в Пловдив

Мъртъв човек е открит в контейнер за битови отпадъци в пловдивския район "Тракия" между блок 27 и 28.

Цялата улица "Георги Данчов", която води към "Лаута", е отцепена и полицаите не пускат пешеходци и леки автомобили, предава Plovdiv24.bg.

На мястото има полицейски екипи и криминалистична лаборатория, уточни за медията ни кметът на "Тракия" Георги Гатев, който е бил там.

На местопрестъплението са началникът на V РУ гл. инспектор Николай Кирков и директорът на областната дирекция ст. комисар Васил Костадинов. Към момента няма повече информация за мъртвия човек.

По неофициална информация става въпрос за части от тяло, сложени в найлонов чувал.

На зловещата находка е попаднал клошар, който ровел в контейнерите.