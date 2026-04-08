Откриха труп на мъж в контейнер пред блок в Пловдив

Откриха труп на мъж в контейнер пред блок в Пловдив

8 Април, 2026 15:46 1 951 25

  • труп-
  • мъж-
  • контейнер-
  • пловдив

По неофициална информация става въпрос за части от тяло, сложени в найлонов чувал

Откриха труп на мъж в контейнер пред блок в Пловдив - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъртъв човек е открит в контейнер за битови отпадъци в пловдивския район "Тракия" между блок 27 и 28.

Цялата улица "Георги Данчов", която води към "Лаута", е отцепена и полицаите не пускат пешеходци и леки автомобили, предава Plovdiv24.bg.

На мястото има полицейски екипи и криминалистична лаборатория, уточни за медията ни кметът на "Тракия" Георги Гатев, който е бил там.

На местопрестъплението са началникът на V РУ гл. инспектор Николай Кирков и директорът на областната дирекция ст. комисар Васил Костадинов. Към момента няма повече информация за мъртвия човек.

По неофициална информация става въпрос за части от тяло, сложени в найлонов чувал.

На зловещата находка е попаднал клошар, който ровел в контейнерите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй.

    31 3 Отговор
    Още една статистика за щастливият живот в България!

    15:49 08.04.2026

  • 2 Дачко Яворов

    17 12 Отговор
    Щом са го изхвърлили, значи на никого не му трябва.
    Пореден ден в аспаруховия кeнеф ! Всеки ден живот тук е борба за оцеляване !

    15:51 08.04.2026

  • 3 Изтрещяло

    22 2 Отговор
    племе !

    15:51 08.04.2026

  • 4 Мими Кучева🐕

    15 9 Отговор
    Одобрявам,че у поставен в контейнер!Трябва да се придържаме към разделно събиране на отпадъците.🦍🤔👍

    15:51 08.04.2026

  • 5 Цвете

    15 3 Отговор
    ЖЕСТОКОСТ НЕЧУВАНА. ПОРАДИ ЩО НАРОДА БЪЛГАРСКИ ЯКО Е ИЗТРЕЩЯЛ? ДОРИ КАТО ГО ЧЕТА МЕ ПОБИВАТ ТРЪПКИ.😢

    Коментиран от #23

    15:52 08.04.2026

  • 6 честен ционист

    7 13 Отговор
    Запах Руccкого мира

    15:54 08.04.2026

  • 7 Сталин

    21 5 Отговор
    Чудесата на демокрацията

    15:55 08.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 честен ционист

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Как може":

    Защото кофите за отпадъци трябва да имат персонален идентификатор и всеки платил си данъците и такса смет да има ключе, което след този случай в Пловдив гаранция ще се постараят да въведат.

    16:00 08.04.2026

  • 11 бай Бончо

    14 1 Отговор
    На мен демокрацията ми идва малко в повече

    16:01 08.04.2026

  • 12 Дачко Яворов

    14 5 Отговор

    До коментар #8 от "Как може":

    Отpeпки, сър. Целият материал в този гадeн кенeф, наречен българия, е на това ниво. Всеки ден живот тук е изпитание за ума, душата и физическата ти цялост ! Гадна шuбана територия !

    16:03 08.04.2026

  • 13 кой мy дpeмe

    2 4 Отговор
    леврото няма връзка

    Коментиран от #19

    16:03 08.04.2026

  • 14 Водеща версия

    5 0 Отговор
    Предполагаемо самоубийство и то по идея от ""синьо кадифе""....

    16:04 08.04.2026

  • 15 Роза

    7 1 Отговор
    Доста рисков е занаята на клошарите-натъкват се на какво ли не-новородено бебе,части от труп и т.н.Ама вече никой не се учудва,защото чувствата ни се притъпиха,за жалост!Откога закоравяхме толкова?!По време на соца ни лъжеха,че вървим към светло бъдеще,сега и децата знаят накъде вървим-все надолу!

    Коментиран от #16

    16:05 08.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Цвете

    4 2 Отговор
    ЖЕСТОКОСТ НЕЧУВАНА. ПОРАДИ ЩО НАРОДА БЪЛГАРСКИ ЯКО Е ИЗТРЕЩЯЛ? ДОРИ КАТО ГО ЧЕТА МЕ ПОБИВАТ ТРЪПКИ.😢

    Коментиран от #20

    16:10 08.04.2026

  • 18 Самоубил се е човека

    3 3 Отговор
    Ясно е от плика в сойто се завързал

    16:25 08.04.2026

  • 19 пък маати

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "кой мy дpeмe":

    бере

    17:12 08.04.2026

  • 20 плевел

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Цвете":

    това е славяноанадолския геном

    17:14 08.04.2026

  • 21 Ицо Багера

    4 1 Отговор
    ГЕРБ си разчистват конкуренцията.

    17:30 08.04.2026

  • 22 Жоро Павето

    1 0 Отговор
    Горкият самоубиец. Какво е изстрадал от друго животно. Изтрещяхте уе. От цената на живота и нивото на щастие-озвереност . Скотове.

    18:36 08.04.2026

  • 23 Китка

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Цвете":

    С цените на погребалните услуги само към това се върви. Другия вариант за собственици на имоти е -цял , докруста заровен, цимент , вар и маркуч да прилича на фонтанче . Всеки според художествените си виждания. Бог да прости , но изперкваме от щастлив и нормален живот , цял в работа и немотия.

    18:45 08.04.2026

  • 24 Демокрация ! БГ !

    2 0 Отговор
    Демокрация ! БГ !

    И Найлона !

    Му Е Много !

    Толкова струва !

    Един Човек !

    В България !

    19:35 08.04.2026

  • 25 Тити

    0 0 Отговор
    Пореден ден в банановата република наречена България.

    20:48 08.04.2026