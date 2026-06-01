Жълт код за проливни дъждове утре

В следобедните часове на места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 32°, малко по-ниски в североизточните райони и по Черноморието – между 21° и 25°, в София – около 27°.

Утре максималните температури ще останат в широки граници, но слабо ще се понижат и ще са от 21° в Източна България до 29° в югозападните райони, на морския бряг – от 22° до 24°. На много места в страната ще има валежи и гръмотевици. Предупреждение за значителни количества и мощни гръмотевични бури е обявено в почти цялата страна, като най-интензивни явления се очакват в района на Централна Стара планина и в Югозападна България. Ще има условия и за градушки.

И по Черноморието на много места ще има валежи от дъжд, по-значителни в следобедните часове по южното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток.

В планините също ще вали, а в Централна Стара планина и Рило-Родопския масив валежите ще са значителни. Ще има условия и за градушки. Вятърът ще е умерен, временно силен, с посока от запад.

И през следващите дни времето ще остане без съществена промяна. В сутрешните часове над повечето места в страната ще бъде слънчево, но около и след обяд на много места ще има валежи, временно интензивни с гръмотевични бури. Ще има и градушки. В четвъртък и петък от северозапад ще прониква по-студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, но в събота предстои затопляне.