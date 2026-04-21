Андрей Гюров за изборите: Този път хората бяха повече от схемите

21 Април, 2026 17:40 1 023 34

Дойдохме с мисията за честен вот и нито за миг не отстъпихме, не се „прибрахме“, не казахме „това няма да можем да го направим“

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Този път хората бяха повече от схемите. С това ще се запомнят тези избори“. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров в своя фейсбук профил.

„Дойдохме с мисията за честен вот и нито за миг не отстъпихме, не се „прибрахме“, не казахме „това няма да можем да го направим“. Опитаха да ни уплашат с фалшиви новини, медии бухалки и обвинения по поръчка. Останахме изправени.
И българските граждани го усетиха.

Видя се и в избирателната активност. Видя се и в доверието. 200% повече сигнали означават 200% признание, че правителството направи това, което се очакваше.
Потвърдиха го и наблюдателите от ОССЕ и ПАСЕ. Дори партиите го признаха, макар и с половин уста.

Да, в България може да има честни избори.

Как обаче да гарантираме, че това не беше изключение?

Две трети от разследванията на МВР се удариха в стена от прокурори. В градската прокуратура резултатът е 72:0 – в полза на МВР. 72 души с имунитет – кандидати за парламента – уличени като брокери на вот. 0 със свалени имунитети. Това означава бойкот – и на разследването, и на възможността за възмездие.

По-лошото е, че тези търговци с партиен алиби могат да се върнат на следващите избори. А тогава този кабинет няма да го има.

Това не отменя направеното. Но показва къде е следващият проблем. И той трябва да бъде решен.

Изборите минаха. Време е партиите да спрат да си правят кампания на гърба на служебния премиер и министрите. Пред тях са задачите. От тях се очакват решенията“, завърши Гюров.


България
Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТИ СИ ЗА

    46 9 Отговор
    ЗАТВОР БЕ.

    Коментиран от #9

    17:42 21.04.2026

  • 2 честен ционист

    25 2 Отговор
    Гюро да му мисли, откъде ще намери пари за помощ на укропям, понеже Льтчикът сказал: «Денег нет, но вы держитесь»

    17:42 21.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 е, да де - не отстъпихте

    13 15 Отговор
    Но веднага ви поискаха оставките.

    17:44 21.04.2026

  • 5 Радев съм

    40 5 Отговор
    Cтавай, cдавай и cе yволнявай, бе кюмюр 00краински!

    17:45 21.04.2026

  • 6 Гост

    23 5 Отговор
    За изборите горе долу бива, АМА ЗА ДРУГИТЕ РАБОТИ КАКВИ МИРИЗЛИВИ ГИ....................!

    17:47 21.04.2026

  • 7 Някой

    27 2 Отговор
    Хората излязоха и ви биха шута, въпреки, че всички знаем, че резултатът ви е невъзможен. И ако Радев не се окаже поредния троянец, ще последвате БСП следващите избори.

    17:47 21.04.2026

  • 8 поне не е за 13години

    31 3 Отговор
    За 10 дена назначен премиер подписва 10 годишен договор с воюваща страна.

    17:47 21.04.2026

  • 9 Добро, Браво!

    7 16 Отговор

    До коментар #1 от "ТИ СИ ЗА":

    Свършихте отлична работа.
    Изборите минаха.
    Върнете вече оборотните пари на хората и списъците с вересиите на магазините в махалите.

    17:48 21.04.2026

  • 10 И вие г-н Гюров

    25 5 Отговор
    Сте схема и то голяма !?

    17:49 21.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 така така

    7 11 Отговор
    И този ли излезе радювист?

    17:52 21.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 !!!?

    9 8 Отговор
    Кеша спечели изборите, а Народа - "Боташ" !!!?

    Коментиран от #32

    18:27 21.04.2026

  • 15 Наистина ли

    10 1 Отговор
    Мислите ли,че вярваме,че всичко не беше тенденциозно.С наше МВР и ала бала.Ох,да свърши вече празното дрънкане,че да видим какво НАИСТИНА можете.

    18:46 21.04.2026

  • 16 Хахаха

    6 7 Отговор
    Крадецът Радив отмъкна на българите протеста! А като военен ще се обкръжи с натегачи, които да му викат тъй вярно и да крадат на воля,както беше в българските казарми. Абсолютно падение

    18:47 21.04.2026

  • 17 Първанов

    5 8 Отговор
    Българите спасиха Радев от съд за Боташ. И сега ще ги доокраде за награда. На вместо затвор в България предлагат министър председателско място

    Коментиран от #19

    18:50 21.04.2026

  • 18 Софийски селянин,

    8 3 Отговор
    Дребен Гюро сега бате Румен като състави неговото правителство ще отмени предателският ти договор с Окраината.
    Ти нямаше тези правомощия и грубо наруши Конституцията..!

    19:00 21.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гъбарко

    5 1 Отговор
    Нелегитимника от сбербанк изживява звездния си миг преди да бъде посечен от европейския съд и пратен на рецепцията на некой фалирал голф клуб. Леви-десни в блатото на Мунчо.

    19:07 21.04.2026

  • 21 Ивото

    7 2 Отговор
    Служебно правителство подписва десет годишен договор ?

    Коментиран от #23

    19:08 21.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Даниел Немитов

    1 5 Отговор

    До коментар #21 от "Ивото":

    За Боташ говориш, нали!?

    19:13 21.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ха ха ха

    7 3 Отговор
    Гюро само рецитира наизустени текстове. Смешник.

    19:18 21.04.2026

  • 26 Уникално

    3 7 Отговор
    Точно така! За кражбата на века БОТАШ,тук дават не затвор, а министър председателско място

    Коментиран от #31

    19:18 21.04.2026

  • 27 Софийски селянин,

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Първанов":

    Мен пряко не ме засяга,получавам и втора швабска пенсия.
    Работих и се осигурявах законно в бившата ГДР, в die stadt Gera.
    Вие му мислете драскачи..

    Коментиран от #28

    19:33 21.04.2026

  • 28 Озадачен

    1 5 Отговор

    До коментар #27 от "Софийски селянин,":

    Ами защо не отиде в любимата ти Матушка? Що щеш в Германия? Да не си Волгин, хвали любимата си Москва, ама седи в Брюксел!? Или си Песков, хули "омразния" Запад, ама дъщеря му е в Париж и е активен член на ЛГБТИ общността!?

    19:43 21.04.2026

  • 29 Даниел Немитов

    0 8 Отговор
    Г-н Гюров, единственото, за което съжалявам е, че няма да останете за един цял мандат с този кабинет! Бяхте великолепни!

    19:49 21.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Шелмен

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Уникално":

    Уникално пр@ст си , батка.

    21:30 21.04.2026

  • 32 Хасан Келеш

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "!!!?":

    А ти, какво "спечели"? Силна болка от з@д, галиба.

    21:33 21.04.2026

  • 33 Г.Лозанов

    0 0 Отговор
    Чели ли сте "Умник Гюро с умници другари"? Накрая Гюро остана без глава, защото дразнеше мечката. И те така.

    21:38 21.04.2026

  • 34 Яяяяяя

    0 0 Отговор
    Този човек нали вече е господин никой , защо ни занимавате с него

    22:22 21.04.2026

