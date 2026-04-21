Андрей Гюров за изборите: Този път хората бяха повече от схемите

„Този път хората бяха повече от схемите. С това ще се запомнят тези избори“. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров в своя фейсбук профил.
„Дойдохме с мисията за честен вот и нито за миг не отстъпихме, не се „прибрахме“, не казахме „това няма да можем да го направим“. Опитаха да ни уплашат с фалшиви новини, медии бухалки и обвинения по поръчка. Останахме изправени.
И българските граждани го усетиха.
Видя се и в избирателната активност. Видя се и в доверието. 200% повече сигнали означават 200% признание, че правителството направи това, което се очакваше.
Потвърдиха го и наблюдателите от ОССЕ и ПАСЕ. Дори партиите го признаха, макар и с половин уста.
Да, в България може да има честни избори.
Как обаче да гарантираме, че това не беше изключение?
Две трети от разследванията на МВР се удариха в стена от прокурори. В градската прокуратура резултатът е 72:0 – в полза на МВР. 72 души с имунитет – кандидати за парламента – уличени като брокери на вот. 0 със свалени имунитети. Това означава бойкот – и на разследването, и на възможността за възмездие.
По-лошото е, че тези търговци с партиен алиби могат да се върнат на следващите избори. А тогава този кабинет няма да го има.
Това не отменя направеното. Но показва къде е следващият проблем. И той трябва да бъде решен.
Изборите минаха. Време е партиите да спрат да си правят кампания на гърба на служебния премиер и министрите. Пред тях са задачите. От тях се очакват решенията“, завърши Гюров.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
9 Добро, Браво!
До коментар #1 от "ТИ СИ ЗА":Свършихте отлична работа.
Изборите минаха.
Върнете вече оборотните пари на хората и списъците с вересиите на магазините в махалите.
17:48 21.04.2026
17 Първанов
Коментиран от #19
18:50 21.04.2026
18 Софийски селянин,
Ти нямаше тези правомощия и грубо наруши Конституцията..!
19:00 21.04.2026
21 Ивото
Коментиран от #23
19:08 21.04.2026
23 Даниел Немитов
До коментар #21 от "Ивото":За Боташ говориш, нали!?
19:13 21.04.2026
26 Уникално
Коментиран от #31
19:18 21.04.2026
27 Софийски селянин,
До коментар #24 от "Първанов":Мен пряко не ме засяга,получавам и втора швабска пенсия.
Работих и се осигурявах законно в бившата ГДР, в die stadt Gera.
Вие му мислете драскачи..
Коментиран от #28
19:33 21.04.2026
28 Озадачен
До коментар #27 от "Софийски селянин,":Ами защо не отиде в любимата ти Матушка? Що щеш в Германия? Да не си Волгин, хвали любимата си Москва, ама седи в Брюксел!? Или си Песков, хули "омразния" Запад, ама дъщеря му е в Париж и е активен член на ЛГБТИ общността!?
19:43 21.04.2026
31 Шелмен
До коментар #26 от "Уникално":Уникално пр@ст си , батка.
21:30 21.04.2026
32 Хасан Келеш
До коментар #14 от "!!!?":А ти, какво "спечели"? Силна болка от з@д, галиба.
21:33 21.04.2026
