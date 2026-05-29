Иван Костов: За мен Андрей Гюров е кандидатът на демократичната общност за президент

Бившият премиер Иван Костов заяви, че вижда в лицето на Андрей Гюров кандидат на демократичната общност за президентските избори. В „Денят започва“ по БНТ Костов подчерта, че това е негов личен избор, и изрази надежда демократичните сили да се обединят поне около президентския вот.
„И знаете ли, то не зависи много и от техните раздели. Защото пък демократичната общност са тези хора, които излизат на улицата. Тези хора, които взимат съдбата на страната си в ръцете. Те излязоха в 1996-1997 година. Те бяха на улицата, те направиха тази промяна. Сега отново излязоха. Няколко пъти се опитваха безуспешно, но тези хора излязоха. Те излязоха и сега. Те овластиха фактически този екип на господин Радев. Тези хора, те са сила, те са авангарда на това общество“.
Той определи заплахата от руско влияние в българската политика като опорка на ГЕРБ и ДПС:
„Аз не мисля, че е реална. Не мисля, че някой може да обърне курса на страната. Ние вече сме много вътре интегрирани в ЕС и в НАТО, така че това за мен не е вече фактор. И от тази гледна точка не бива това да е проблем и тема на изборите, защото няма да спечели никой от кандидатите от нея. По-скоро трябва да се намерят думи към младите хора. Трябва да се намери послания към тях, към такива като вас и по-млади и тук още завършващи и влизащи в това. Те да бъдат ангажирани със съдбата на страната. Те да продължат това, което поколенията се показали, че могат да го правят. Да излизат и да, когато политици са безсилни, да решават въпроса“.
Според Костов държавата трябва да се върне към строга финансова дисциплина и да се избегне свръхдефицит.
За тази година вероятно ще бъде одобрен свръхдефицит, т.е. надвишаването на процента от 3%, тъй като има извършени военни разходи, обясни бившия премиер, но не е ясно какво ще се случва през следващата година.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
10:23 29.05.2026
3 Все такова л....
10:24 29.05.2026
4 Умник Гюро с умници юнаци
10:24 29.05.2026
5 Гост
10:24 29.05.2026
6 Румен Решетников
До коментар #1 от "Без име":Визираш Йотова и Копейкин ли?
10:25 29.05.2026
7 Трол
10:25 29.05.2026
8 Брикет
10:25 29.05.2026
9 зрител
10:25 29.05.2026
10 Все ми е Едно !
Ще Изберете За Президент !
Тук пСтанаха !
Твърде много Дупки !
10:26 29.05.2026
11 Копейкин Костя
10:26 29.05.2026
12 гледай си работата
10:27 29.05.2026
13 Ваклото !
До коментар #5 от "Гост":Си Е Вакло !
10:27 29.05.2026
14 Даа
10:27 29.05.2026
15 Грешката на Костов
10:27 29.05.2026
16 Абе
10:28 29.05.2026
17 Голем смех
До коментар #12 от "гледай си работата":Ама, че измишльотини пишеш.
10:28 29.05.2026
18 Патриот
Сега ако пуснете и Плевнелиев, ватенките ще почнат да пукат вени!
10:28 29.05.2026
19 ШЕФА
10:28 29.05.2026
20 черен сатана
10:29 29.05.2026
21 ПРЕЗИДЕНТА
10:29 29.05.2026
22 А ти
До коментар #4 от "Умник Гюро с умници юнаци":Имаш ли?
10:29 29.05.2026
23 Питам
10:29 29.05.2026
24 Абе
До коментар #16 от "Абе":Да се чете ром, ама не за пиене!
10:30 29.05.2026
25 Да бе престъпнико
10:30 29.05.2026
26 Този
10:31 29.05.2026
27 Пич
Той ИЧ не е корумпиран !!!
ПП и те ИЧ не са корумпирани !!!
А Костов - ИЧ ИЧ ИЧ.......
10:31 29.05.2026
28 36 Години !
Демокрация !
10:31 29.05.2026
29 Замириса на сяра!
10:32 29.05.2026
30 Измамникът и незаконен служебен премиер
Краставите магарета и през девет баира се подушват.
На фона на Гюро-кюмюро лицемерната Йотова изглежда като девица.
10:32 29.05.2026
31 Каракачанин
10:32 29.05.2026
32 Копейкин Костя
До коментар #19 от "ШЕФА":Скарай се на Радьев. Нали щеше да отваря Белене, да възстанови МОЧА, списъците с жълнопаветници за лагерите са готови, а досега нищо... 😀
10:32 29.05.2026
33 ИЗ мамник
10:32 29.05.2026
34 бай благои
10:32 29.05.2026
35 Ели
10:32 29.05.2026
37 душикура
10:33 29.05.2026
38 az СВО Победа 81
Да полива теменужката.... 🤣
10:34 29.05.2026
39 Защо не
10:34 29.05.2026
41 РЕАЛИСТ
До коментар #12 от "гледай си работата":Всички украински граждани са от руски произход. Изключение е само областта около Лвов, дето са поляци. Не си прикривайте резила. Случиха се три неща , с които чашата преля и държавата реши да действа. На центъра на Варна имаше стрелба и отвличане между украинци. Украйна умишлено саботира Дара на Евровизия и трето ДАНС залови украински шпиони, които да се готвили да взривят Балкански поток. Радев каза" Баста"
10:37 29.05.2026
42 Оракула от Делфи
Която продадоха и купиха "Американска Кредитна банка" ,продадоха и нея и сега мътят
милиардите в тяхната банка "АКАБ"???
Срамно е, че с Цветелина я превъртяха ПРЕЗ ДВЕ банкови далавери ,
за да я покрият от разследване , И не знайно защо( НИКОЙ НЕ ГИ РАСЛЕДВА) ама още не е късно!!!
Закона за давност може да се премахне точно , за банкови престъпление, със задна дата
за 30 години назад и сме готови за съд!!!!
Сега поне мажоритет има в НС!!!
10:38 29.05.2026
43 ХиХи
10:38 29.05.2026
44 Дядо Гъдю
От тогава много хора управляваха България , включително и той , по същата формула.
10:39 29.05.2026
45 Най- мургавия престъпник
Защо тая теменужка още не е в ареста?
До кога ще го търпим?
10:39 29.05.2026
47 България е на 150 години. Манталитететът
10:41 29.05.2026
48 Къде ни откраднахте акциите от боновите
10:42 29.05.2026
49 Мръсен
Как е още жив
10:43 29.05.2026