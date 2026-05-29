Иван Костов: За мен Андрей Гюров е кандидатът на демократичната общност за президент

29 Май, 2026 10:21 609 49

Той определи заплахата от руско влияние в българската политика като опорка на ГЕРБ и ДПС

Иван Костов: За мен Андрей Гюров е кандидатът на демократичната общност за президент
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият премиер Иван Костов заяви, че вижда в лицето на Андрей Гюров кандидат на демократичната общност за президентските избори. В „Денят започва“ по БНТ Костов подчерта, че това е негов личен избор, и изрази надежда демократичните сили да се обединят поне около президентския вот.

„И знаете ли, то не зависи много и от техните раздели. Защото пък демократичната общност са тези хора, които излизат на улицата. Тези хора, които взимат съдбата на страната си в ръцете. Те излязоха в 1996-1997 година. Те бяха на улицата, те направиха тази промяна. Сега отново излязоха. Няколко пъти се опитваха безуспешно, но тези хора излязоха. Те излязоха и сега. Те овластиха фактически този екип на господин Радев. Тези хора, те са сила, те са авангарда на това общество“.

Той определи заплахата от руско влияние в българската политика като опорка на ГЕРБ и ДПС:

„Аз не мисля, че е реална. Не мисля, че някой може да обърне курса на страната. Ние вече сме много вътре интегрирани в ЕС и в НАТО, така че това за мен не е вече фактор. И от тази гледна точка не бива това да е проблем и тема на изборите, защото няма да спечели никой от кандидатите от нея. По-скоро трябва да се намерят думи към младите хора. Трябва да се намери послания към тях, към такива като вас и по-млади и тук още завършващи и влизащи в това. Те да бъдат ангажирани със съдбата на страната. Те да продължат това, което поколенията се показали, че могат да го правят. Да излизат и да, когато политици са безсилни, да решават въпроса“.

Според Костов държавата трябва да се върне към строга финансова дисциплина и да се избегне свръхдефицит.

За тази година вероятно ще бъде одобрен свръхдефицит, т.е. надвишаването на процента от 3%, тъй като има извършени военни разходи, обясни бившия премиер, но не е ясно какво ще се случва през следващата година.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    41 9 Отговор
    Де що има охлюв, ще се кандидатира за президент.

    Коментиран от #6

    10:23 29.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Все такова л....

    28 6 Отговор
    Тоя си е все такова отпадък след хранене. Никога няма да направи и предложи нещо добро и човечно за България. Така ще си умре с омразата и злобата към всичко!

    10:24 29.05.2026

  • 4 Умник Гюро с умници юнаци

    26 7 Отговор
    Имаше ли Гюро глава или нямаше?

    Коментиран от #22

    10:24 29.05.2026

  • 5 Гост

    29 6 Отговор
    Айдеее, и този Черен Чичо изпълзя от миналото....

    Коментиран от #13

    10:24 29.05.2026

  • 6 Румен Решетников

    4 14 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Визираш Йотова и Копейкин ли?

    10:25 29.05.2026

  • 7 Трол

    25 4 Отговор
    И Надежда Нейнски за вицепрезидент.

    10:25 29.05.2026

  • 8 Брикет

    12 4 Отговор
    Кой не скача е червен😀

    10:25 29.05.2026

  • 9 зрител

    29 7 Отговор
    Гюров = Плевньо

    10:25 29.05.2026

  • 10 Все ми е Едно !

    9 3 Отговор
    Коя Дупка !

    Ще Изберете За Президент !

    Тук пСтанаха !

    Твърде много Дупки !

    10:26 29.05.2026

  • 11 Копейкин Костя

    5 10 Отговор
    Както винаги, Командирът е прав!

    10:26 29.05.2026

  • 12 гледай си работата

    5 14 Отговор
    Гюров е от ПП, а явно и там има руzzки подлоги, щом кмета на ПП Благомир Коцев е прикривал обсебването на българска земя от украинския гражданин от руски произход Олег Неврозов. Костов пък подари Нефтохим на руснаците. Единствено ДаБългария остана чиста и неопетнена бъргарска партия.

    Коментиран от #17, #41

    10:27 29.05.2026

  • 13 Ваклото !

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Си Е Вакло !

    10:27 29.05.2026

  • 14 Даа

    6 9 Отговор
    За мен Костов е номер 1.

    10:27 29.05.2026

  • 15 Грешката на Костов

    7 2 Отговор
    Уж учен човек, пък се самозаблуждава. Заплатите трябва да отговарят не на българското производство, а на европейското. Щом в Гърция и Италия заплатите за нискоквалифициран труд са по-големи, и тук трябва да, станат такива. Ние сме свързани системи. Или поне разликите да не са 2 пъти.

    10:27 29.05.2026

  • 16 Абе

    8 5 Отговор
    Този том докога ще хаби въздуха?

    Коментиран от #24

    10:28 29.05.2026

  • 17 Голем смех

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "гледай си работата":

    Ама, че измишльотини пишеш.

    10:28 29.05.2026

  • 18 Патриот

    4 10 Отговор
    Факти , пожалете петолъчниците.
    Сега ако пуснете и Плевнелиев, ватенките ще почнат да пукат вени!

    10:28 29.05.2026

  • 19 ШЕФА

    13 5 Отговор
    Иван Костов Цига.... и Андрей Гяуров,двама престъпника и нац.предателя които плачат за раз.....

    Коментиран от #32

    10:28 29.05.2026

  • 20 черен сатана

    6 3 Отговор
    въже лампа е минимумът за теб

    10:29 29.05.2026

  • 21 ПРЕЗИДЕНТА

    2 4 Отговор
    Следващия президент на България ще е Атанас Семов

    10:29 29.05.2026

  • 22 А ти

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Умник Гюро с умници юнаци":

    Имаш ли?

    10:29 29.05.2026

  • 23 Питам

    12 3 Отговор
    Дърта жабо, що си не стоиш в тинята на блатото в което превърна България, да се радваш на крадените пари и си миришеш блатните теменужки, а от време на време се показваш за да изкрякаш поредната си простотия и си спомнях когато твоите клакьори ти викаха "командире"!

    10:29 29.05.2026

  • 24 Абе

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "Абе":

    Да се чете ром, ама не за пиене!

    10:30 29.05.2026

  • 25 Да бе престъпнико

    6 2 Отговор
    Точно вие може за предизборната ви еблема да му издигнете на гюров незаконния ви гусраински град баба Алино

    10:30 29.05.2026

  • 26 Този

    7 2 Отговор
    на снимката е за трепане.

    10:31 29.05.2026

  • 27 Пич

    13 2 Отговор
    Ма..... дайте направо Благо Коцев....!!!
    Той ИЧ не е корумпиран !!!
    ПП и те ИЧ не са корумпирани !!!
    А Костов - ИЧ ИЧ ИЧ.......

    10:31 29.05.2026

  • 28 36 Години !

    7 2 Отговор
    Вакла !

    Демокрация !

    10:31 29.05.2026

  • 29 Замириса на сяра!

    8 2 Отговор
    Сатаната е дошъл от Долният свят, за да номинира кандидатът на педофилската общност! Отврат!☹️🫣😱

    10:32 29.05.2026

  • 30 Измамникът и незаконен служебен премиер

    11 2 Отговор
    Гюров - кюмюра - мечтата на тъмно-черния Костов.

    Краставите магарета и през девет баира се подушват.

    На фона на Гюро-кюмюро лицемерната Йотова изглежда като девица.

    10:32 29.05.2026

  • 31 Каракачанин

    3 1 Отговор
    Ако евентуално бъде формиран Народен Съд даващ право на всеки гражданин на Реп. България да съди, мислите ли че би бил безпристрастен спрямо малцинствата? Не само за цветнокожия г-н. По горе?

    10:32 29.05.2026

  • 32 Копейкин Костя

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "ШЕФА":

    Скарай се на Радьев. Нали щеше да отваря Белене, да възстанови МОЧА, списъците с жълнопаветници за лагерите са готови, а досега нищо... 😀

    10:32 29.05.2026

  • 33 ИЗ мамник

    8 1 Отговор
    За мен тоз на снимката ако беше овесен на време ,държавата ни щеше да тръгне по правилният път

    10:32 29.05.2026

  • 34 бай благои

    4 2 Отговор
    костов ти трябваше да си вече в затвора за бандитската преватизация на заводи коопепативи и още и още и ги вземапа хора на номенклатурата и дс

    10:32 29.05.2026

  • 35 Ели

    4 1 Отговор
    Този оряза правомощията на главния прокурор да разследва приватизацията.Ето КОЙ Е бащата на мафията! А зад него ДС ЦК НА БКП!ПО ЗОРКОТО ОКО НА КГБ! ТАКА СЕ РОДИ ОЛИГАРХИЯТА! РАДЕВ ще се бори с нея!НАЛИ СЪЩИТЕ ГО НАТРЕСОХА ЗА ПРЕЗИДЕНТ!

    10:32 29.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 душикура

    6 0 Отговор
    ромите се подкрепят взаимно

    10:33 29.05.2026

  • 38 az СВО Победа 81

    5 0 Отговор
    Ами вземи си го у вас!
    Да полива теменужката.... 🤣

    10:34 29.05.2026

  • 39 Защо не

    1 5 Отговор
    Гюров показа, че има характер, достойнство и акъл.

    10:34 29.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "гледай си работата":

    Всички украински граждани са от руски произход. Изключение е само областта около Лвов, дето са поляци. Не си прикривайте резила. Случиха се три неща , с които чашата преля и държавата реши да действа. На центъра на Варна имаше стрелба и отвличане между украинци. Украйна умишлено саботира Дара на Евровизия и трето ДАНС залови украински шпиони, които да се готвили да взривят Балкански поток. Радев каза" Баста"

    10:37 29.05.2026

  • 42 Оракула от Делфи

    2 0 Отговор
    Иване , каже сега ,как Бойко Борисов ти отмъкна държавната " Си-БАНК "???
    Която продадоха и купиха "Американска Кредитна банка" ,продадоха и нея и сега мътят
    милиардите в тяхната банка "АКАБ"???
    Срамно е, че с Цветелина я превъртяха ПРЕЗ ДВЕ банкови далавери ,
    за да я покрият от разследване , И не знайно защо( НИКОЙ НЕ ГИ РАСЛЕДВА) ама още не е късно!!!
    Закона за давност може да се премахне точно , за банкови престъпление, със задна дата
    за 30 години назад и сме готови за съд!!!!
    Сега поне мажоритет има в НС!!!

    10:38 29.05.2026

  • 43 ХиХи

    3 0 Отговор
    Лама Гюру нема да го изберем заради парите за Зелю

    10:38 29.05.2026

  • 44 Дядо Гъдю

    3 0 Отговор
    Костов навремето каза една паметна фраза: ,, Всеки може да управлява България като снижава стандарта на населението "
    От тогава много хора управляваха България , включително и той , по същата формула.

    10:39 29.05.2026

  • 45 Най- мургавия престъпник

    2 0 Отговор
    Който срина българската икономика до основи, продължава да издевателства?
    Защо тая теменужка още не е в ареста?
    До кога ще го търпим?

    10:39 29.05.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 България е на 150 години. Манталитететът

    1 0 Отговор
    България е на 150 години. Манталитететът е зелен. Обществената култура е незряла. НЯМА ДОСТАТЪЧНО ОПИТ В ДЪРЖАВНОСТ. Освен, че няма демокрация, а само мафия и диктат отвън. Много глупаво е да се сравняваме с Швейцария. Когато бе скандалът с чешкият артист, с тоалетната. Си мислех, че сега е моментът да направим най-добрите тоалетни в светът. Но народът и най-вече интелектуалците, не мислеха така. Политиците, и елитът зад тях, пък правят всичко което може да напълни джобът им. Свиди им се за друго. Просто ниско-интелигентен народ ОБРАЗОВАНИЕТО Е В КОРЕЛАЦИЯ С БВП НА ГЛАВА. Значи сме на 60то място по образование. И през социализмът бяхме зле по образование. Като отпечатък на образованието върху всички. През периодът 1980-1990 г. имаше прогрес на образованието, но това е само искра в мрака. В Германия здравеопазването може да е по-добро, но е 10 пъти по скъпа осигуровка. Куба плаща колкото нас на глава за здравеопазване и има по-добро от Германия. Дясното и пазарното е разчитане на алчност, не на рецепта и план. МОЖЕ ЛИ БЕЗ ПЛАН И РЕЦЕПТА?

    10:41 29.05.2026

  • 48 Къде ни откраднахте акциите от боновите

    0 0 Отговор
    ...книжки от масовата приватизация бе m@ng@l sh--ib--@n...защо не си с повдигнати тежко обвинения , как от ц--ър--в--ул станахте с дъщерите ти милионери , от изтеклите дискове стана ясно, че дъщеря му има в швейцарска банка влог за 200 милиона лева!!! 200 милиона лева на ония цени тогава се равняват на милиарди днес, откраднати от тия m@ng@l ....защо още си на свобода бе, я вижте Путин кво прави в момента с такива б--о--к--лу--ци, забогатели докато са били на държавен пост в Русия в момента, това се нарича борба с престъпниците ,станали с кражби на държавни милиони - олигарси, не като тоя пасквил тука на територията - плямпане плямпане

    10:42 29.05.2026

  • 49 Мръсен

    0 0 Отговор
    Човек от раковина
    Как е още жив

    10:43 29.05.2026

