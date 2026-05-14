Депутатите ще гласуват на първо четене промените в Закона за защита на потребителите

Депутатите ще гласуват на първо четене днес промените в Закона за защита на потребителите. Измененията, бяха одобрени от бюджетната комисия в НС в началото на седмицата, информират от БНТ.
Промените предвиждат удължаване на действието на Закона за еврото за срок от една година. Текстовете забраняват увеличаването на цени на стоки и услуги, когато това не е икономически обосновано.
Предвижда се двойно увеличение на глобите за нарушителите, които ще се налагат от КЗП. За физически лица – те да са в рамер от 1000 до 10 000 евро, а за юридически - от 5000 евро до 100 000 евро.
Според законопроекта търговците ще са длъжни да публикуват ежедневно в интернет страниците си цените на стоките от състава на голямата потребителска кошница.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
Коментиран от #4
07:26 14.05.2026
2 От какво
07:30 14.05.2026
3 надарена кака
Коментиран от #6
07:30 14.05.2026
4 Пешо
До коментар #1 от "1488":С парите от заеми има ссмисъл да се създава висока добавена стойност, да се създават фабрикини работни места.... а не да се плащат пенсии и рекет на ме ве ре...
07:31 14.05.2026
5 Питане
07:54 14.05.2026
6 надарен батко
До коментар #3 от "надарена кака":Ах, на главата ти ша ги тура.
08:18 14.05.2026
7 Бай онзи
08:31 14.05.2026
8 мунчо ненакрадеф
08:44 14.05.2026