Новини
България »
Депутатите ще гласуват на първо четене промените в Закона за защита на потребителите

Депутатите ще гласуват на първо четене промените в Закона за защита на потребителите

14 Май, 2026 07:24 900 8

  • депутати-
  • гласуване-
  • първо четене-
  • закон за защита на потребителите-
  • промени

Промените предвиждат удължаване на действието на Закона за еврото за срок от една година. Текстовете забраняват увеличаването на цени на стоки и услуги, когато това не е икономически обосновано.

Депутатите ще гласуват на първо четене промените в Закона за защита на потребителите - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Депутатите ще гласуват на първо четене днес промените в Закона за защита на потребителите. Измененията, бяха одобрени от бюджетната комисия в НС в началото на седмицата, информират от БНТ.

Промените предвиждат удължаване на действието на Закона за еврото за срок от една година. Текстовете забраняват увеличаването на цени на стоки и услуги, когато това не е икономически обосновано.

Предвижда се двойно увеличение на глобите за нарушителите, които ще се налагат от КЗП. За физически лица – те да са в рамер от 1000 до 10 000 евро, а за юридически - от 5000 евро до 100 000 евро.

Според законопроекта търговците ще са длъжни да публикуват ежедневно в интернет страниците си цените на стоките от състава на голямата потребителска кошница.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    4 2 Отговор
    мевере току що намериха в изоставен софийски подлез чисто гол и привит от адски мьки, със счупени ребра и спукан ауспух, лидера на депесе ново начало, ден след като му бе свалена охраната

    Коментиран от #4

    07:26 14.05.2026

  • 2 От какво

    7 1 Отговор
    ще ги защитават ? От внос , защото почти нищо не се произвежда реално , само документално за субсидии и огромни пари от Брюксел !

    07:30 14.05.2026

  • 3 надарена кака

    1 3 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    Коментиран от #6

    07:30 14.05.2026

  • 4 Пешо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    С парите от заеми има ссмисъл да се създава висока добавена стойност, да се създават фабрикини работни места.... а не да се плащат пенсии и рекет на ме ве ре...

    07:31 14.05.2026

  • 5 Питане

    6 0 Отговор
    Баба Гуца от Кривина, дето продава на тротоара марули собствено производство с колко ще бъде сглобена, ако не си качи цената в Интернет. Ами колегите и по пазарите , който се явяват прекупвачи ?

    07:54 14.05.2026

  • 6 надарен батко

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "надарена кака":

    Ах, на главата ти ша ги тура.

    08:18 14.05.2026

  • 7 Бай онзи

    2 0 Отговор
    Трябва да се забрани със закон прекупвачеството.Който произвежда,той ще продава.Всички пазари са окупирани от прекупвачи.Селскостопанските производители трябва да имат сергиина пазара и сами да си продават продукцията.

    08:31 14.05.2026

  • 8 мунчо ненакрадеф

    1 0 Отговор
    шУ вЪ Упрай..... руската подлога "спасител"?

    08:44 14.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове