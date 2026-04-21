Посолството на САЩ: Нямаме търпение да работим с новото правителство

Посолството на САЩ: Нямаме търпение да работим с новото правителство

21 Април, 2026 22:40 1 513 58

Лидерът на „Прогресивна България“ беше поздравен и от премиера на Индия Нарендра Моди

Посолството на САЩ: Нямаме търпение да работим с новото правителство - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

„Българският народ се изказа и ние поздравяваме Румен Радев и „Прогресивна България“ за победата им“, написаха в социалната мрежа X от посолството на САЩ.

„Очакваме с нетърпение да работим с новото правителство за развитието на двустранните ни отношения и за по-нататъшното укрепване на тесните връзки между американския и българския народ“, допълват от посолството.

Лидерът на „Прогресивна България“ беше поздравен и от премиера на Индия Нарендра Моди.

„Искрени поздравления на г-н Румен Радев и неговата партия „Прогресивна България“ за победата им на наскоро приключилите парламентарни избори в България.

С нетърпение очаквам съвместната ни работа за по-нататъшно укрепване на приятелските и многостранни връзки между Индия и България, както и на по-широкото ни сътрудничество в региона“.

Най-сърдечни поздравления на г-н Румен Радев и неговата партия „Прогресивна България" за победата им на наскоро приключилите парламентарни избори в България.

Очаквам с нетърпение да работим заедно за по-нататъшно укрепване на приятелските и многостранни връзки между Индия и…

Резултатите от изборите на 19 април сочат, че формацията на Румен Радев „Прогресивна България“ е категоричен победител с 44,59%. По предварителни данни получава 130 места в парламента, с което ще има парламентарно мнозинство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прогресивна България

    21 42 Отговор
    Ние нямаме търпение да излезем от НАТО и ЕС да си върнем лева и да влезем в БРИКС

    Коментиран от #24, #31, #36, #56

    22:41 21.04.2026

  • 2 Баба Гошка

    44 9 Отговор
    Затваряйте го това посолство. Стига вече са ни плячкосвали и ползвали за изтривалка

    Коментиран от #6

    22:42 21.04.2026

  • 3 Нека видим

    35 15 Отговор
    1. Имаме почти законно инсталирана военна диктатура.
    2. Ще има военно правителство бетон.
    3. Цялото управление е подчинено на ционистите.
    4. Ще има няколко месеца привидно спокойствие и стабилност доколкото позволяват изкуствено създаваните световни кризи.
    5... ВСИЧКИ ГАНЮЦИ НА ИЗТОЧНИ ФЛАНГ, ФРОНТ ДЕ!

    22:44 21.04.2026

  • 4 си дзън

    11 29 Отговор
    Путин е изчезнал и затова не поздравява Радев.
    ФСБ е в паника.

    Коментиран от #9, #35

    22:44 21.04.2026

  • 5 ВИЕ НАИСТИНА

    6 1 Отговор
    ЛИ ГО МИСЛИТЕ????
    НЕ СИ ГО ПОЖЕЛАВАЙТЕ.

    22:45 21.04.2026

  • 6 червена бабичко

    10 22 Отговор

    До коментар #2 от "Баба Гошка":

    заминавай в руското блато!!!

    Коментиран от #7, #11

    22:46 21.04.2026

  • 7 Сан Педро

    28 6 Отговор

    До коментар #6 от "червена бабичко":

    Заминавай в окопите на Зеленски!

    Коментиран от #10, #20, #21, #22

    22:48 21.04.2026

  • 8 Най-добре

    23 6 Отговор
    ще е да нямаме работа с вас. Иначе благодарим за поздравите.

    22:49 21.04.2026

  • 9 отец Путин

    6 6 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    тук съм в Кремля , пия зя здаровя Радева водка сталичная

    Коментиран от #12

    22:49 21.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ти от коя

    16 5 Отговор

    До коментар #6 от "червена бабичко":

    Планета си бе?
    Блатото е у ЕС .

    Коментиран от #16

    22:52 21.04.2026

  • 12 си дзън

    2 12 Отговор

    До коментар #9 от "отец Путин":

    Моля, свържи се с ФСБ, че се на..ха

    22:52 21.04.2026

  • 13 Както е "раша"

    10 2 Отговор

    До коментар #10 от "отивай в раша":

    не педерашо?

    22:52 21.04.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 3 Отговор
    ОТпосолствоТО казАха ли кога ще има посРаник❓

    Коментиран от #28

    22:53 21.04.2026

  • 15 отец Румба

    10 8 Отговор
    това посолство-САЩ скоро ще го закрия за да не скрои накой майдан в София

    22:54 21.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Боруна Лом

    14 3 Отговор
    ОБОРА С НЕТЪРПЕНИЕ ЧАКА ДА НАПРАВИ ИНСТРУКТАЖ НА РУМБАТА!

    22:56 21.04.2026

  • 18 ТИ ПЪК

    21 4 Отговор

    До коментар #10 от "отивай в раша":

    КОГА СИ ХОДИЛ В РУСИЯ,ЧЕ ДА ЗНАЕШ КАК Е ТАМ???
    АЗ ЩЕ ТИ КАЖА,ЧЕ НИЩО,ОТ ТОВА КОЕТО ВИ СЕ ВТЪЛПЯВА НЕ Е ВЯРНО.
    ИМАТ ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ИНФРАСТРУКТУРА, КУЛТУРА И ВСИЧКО,ЗА КОЕТО МОЖЕ ДА СИ МЕЧТАЕ ВСЕКИ НОРМАЛЕН ЧОВЕК

    Коментиран от #26, #55

    22:57 21.04.2026

  • 19 Коректива е

    4 8 Отговор
    Украйнски снайпер.

    22:58 21.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 комунистите

    5 5 Отговор

    До коментар #7 от "Сан Педро":

    са тъпи

    Коментиран от #49

    23:02 21.04.2026

  • 23 Бесен - Язовец

    7 3 Отговор
    Колонизаторите от Козяк

    23:02 21.04.2026

  • 24 копейка

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Прогресивна България":

    ненаеврото искаме си реферереререндума и да ни връщат левчето, а и не искаме кривата краставица на урсула

    23:03 21.04.2026

  • 25 ха ха хааа

    3 2 Отговор
    Да бе , Дончо няма търпение да работи с румбата ... 🤭😁

    Коментиран от #34

    23:10 21.04.2026

  • 26 вер вай те ми

    8 2 Отговор

    До коментар #18 от "ТИ ПЪК":

    Нормалните мечтатели с победата на ПБ вече се редят на опашка за виза за Москва и за Магадан и се устройват да живеят там... а останалите немечтатели отиват само да работят по евросъюза.

    Коментиран от #27

    23:12 21.04.2026

  • 27 така е

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "вер вай те ми":

    като нема нормални мечтатели...

    23:14 21.04.2026

  • 28 Ха Ха

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Посланика новия ще е ГРОК!

    23:17 21.04.2026

  • 29 Модев

    4 3 Отговор
    Това са формални поздрави. Индиецът много е разбрал кой е руския резидент. Екипът му праща поздрави всеки ден на някого. Ще укрепваме българо-индийската дружба.

    23:22 21.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Така е

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Прогресивна България":

    Бързото излизане на България от ЕС рязко ще подобри междусъседските ни отношения със Северна Македония, тъй като тя ще влезе безпроблемно в ЕС.

    23:27 21.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 хаха

    3 5 Отговор
    Е в крайна сметка те спонсорираха Гумен.

    Ватнишките подлоги скоро ще останат "изненадани" и "окенд3ани". За пореден път.

    23:28 21.04.2026

  • 34 Така е

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "ха ха хааа":

    Щом и щатите си избраха президент путинист, що и ние да нямаме такъв! Нъл тъй?

    23:28 21.04.2026

  • 35 Щъркел

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Умриииииии

    Коментиран от #41

    23:29 21.04.2026

  • 36 ....

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Прогресивна България":

    То така се излиза от съюзи🤣😂😂

    23:29 21.04.2026

  • 37 А50

    1 2 Отговор
    Посэлството да не се бъркат в наще работи и да сведът деъноста си до издаване на еднопосочни билети за Аляска на умнокрасивите

    23:33 21.04.2026

  • 38 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 2 Отговор
    Хайде, нЕма нужда, омитайте се кравари нагли...

    Коментиран от #48

    23:34 21.04.2026

  • 39 ааа

    0 4 Отговор
    ние имаме цялото търпение на света да видим как се изнасяте от бункерите на Козяк. Без значение дали Радев ще го направи ли някой друг български премиер след него, но изнасянето на посолството от българска територия е сигурно. Както и едно друго посолство. Няма да казвам кое е, то си знае.

    23:35 21.04.2026

  • 40 чорапа не го мислете

    4 2 Отговор
    През 1992 г. завършва Ескадрилното офицерско училище (Squadron Officer School) на Авиационния университет на Военновъздушните сили на САЩ във военновъздушната база „Максуел“, Монтгомъри, Алабама, САЩ....... предназначено за капитани и международни офицери, с акцент върху лидерство, работа в екип и вземане на решения. Нито левът ще върне или ще се репчи като Орбан на ЕС или пък пък да ни вади от НАТО. Ще си държи стандартните изказвания че войните трябва да се решават с дипломация и до там. България не е фактор даже на Балканите ...но дано успее да разбие гербарския-депесарски модел и корупция съд прокуратура и тежка администрация тва ще ни е от полза за нас. Трябва да започне като новия унгарски лидер силна ръка и решимост инак бързо ще си замине.

    Коментиран от #54

    23:42 21.04.2026

  • 41 Штрък

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Щъркел":

    Много грубо , даже за тръканье .. Ама ГЕРГЕ празнува 9-ти септември .. 🤭😁

    23:42 21.04.2026

  • 42 Професор

    0 9 Отговор
    Само ГЕРБ. Да живее Генерал Борисов!

    23:43 21.04.2026

  • 43 Гошо

    7 2 Отговор
    Еее...недейте така де!....Кирчо, Кокорчо и Генерал Ниско.. Ще ви се обидят!....Я по-добре по една заплата за Украйна!...че Путин дебне зад храста.. или зад вратата....или под кревата...

    23:48 21.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 АМЕРИКАНЦИТЕ ИДВАТ

    1 0 Отговор
    копейките РИВАТ!!!

    00:07 22.04.2026

  • 48 чибабе

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    бавноразвиваща копейко

    00:08 22.04.2026

  • 49 Мнение

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "комунистите":

    Прав си, такива сте всички в ппдб!

    Коментиран от #51

    00:12 22.04.2026

  • 50 И двете посолства -

    3 0 Отговор
    на Тръмп и на Путин са доволни!

    Точно те инсталираха Радко.

    00:14 22.04.2026

  • 51 Контрамнение

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Мнение":

    Казах комунистите са тъпи, а не нормалните хора!

    00:16 22.04.2026

  • 52 Ванчето

    0 0 Отговор
    Разбираме го така : Америка маха визите и отваря свободен достъп за нова доказанао добра работна ръка и Индия сътруднически запълва опразнената вече територия ,по модела на всякакви Байджанци , Станци и Инци. Тук под благото ръководство на Партията те ще процъфтяват , гласуват и отиват да си харчат събираните по 500 евро чисто на месец в техните страни, където това наистина е много . За тук си е на прага на умирачка и изхвърлен от социален живот . Няма значение обаче кой ще е робът на Партията . Те партийците и сега живеят като бели в условие на Апартейд и феодализъм. Тук е страна за богатите-клуба е такъв. Останалото е временно роб или да си търси друго място.

    00:19 22.04.2026

  • 53 Къндев

    1 0 Отговор
    Да живее българо-индийската дружба с братския индийски народ! Ще идват тук индийци, опс те не искат у нас. Те искат Англия, САЩ. Ние пък нямаме пари да отидем в Индия ... абе умряла работа.

    00:20 22.04.2026

  • 54 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "чорапа не го мислете":

    Да, точно за теб ще работи Гълъб Донев лично да ти разбие модела и да ти острани корупцията,пък Копринков ще ти каже за парите.

    00:25 22.04.2026

  • 55 Пенка

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "ТИ ПЪК":

    Че имат, имат. Нищо, че не съм ходила, вижда се, възпитани, умни, образовани.

    00:43 22.04.2026

  • 56 Минка

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Прогресивна България":

    И като излезеш къде ще ходиш, най- много ни опукат за добър ден🤣🤣

    00:48 22.04.2026

  • 57 Силиций

    0 0 Отговор
    А буркана със свинската мас що го крият зад гърба си? :)))

    01:01 22.04.2026

  • 58 Умен по цялата глава

    0 0 Отговор
    ПП са комунистите а ДБ са синовете на БКП.Затова се коалираха.

    01:03 22.04.2026

