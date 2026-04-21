Посолството на САЩ: Нямаме търпение да работим с новото правителство

„Българският народ се изказа и ние поздравяваме Румен Радев и „Прогресивна България“ за победата им“, написаха в социалната мрежа X от посолството на САЩ.

„Очакваме с нетърпение да работим с новото правителство за развитието на двустранните ни отношения и за по-нататъшното укрепване на тесните връзки между американския и българския народ“, допълват от посолството.

Лидерът на „Прогресивна България“ беше поздравен и от премиера на Индия Нарендра Моди.

„Искрени поздравления на г-н Румен Радев и неговата партия „Прогресивна България“ за победата им на наскоро приключилите парламентарни избори в България.

С нетърпение очаквам съвместната ни работа за по-нататъшно укрепване на приятелските и многостранни връзки между Индия и България, както и на по-широкото ни сътрудничество в региона“.

Резултатите от изборите на 19 април сочат, че формацията на Румен Радев „Прогресивна България“ е категоричен победител с 44,59%. По предварителни данни получава 130 места в парламента, с което ще има парламентарно мнозинство.