Бойко Найденов: Длъжността главен прокурор трябва да се премахне

22 Април, 2026 08:56 2 205 40

Достатъчно много магистрати са готови да застанат на страната на правото

Бойко Найденов: Длъжността главен прокурор трябва да се премахне - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Много отдавна се чака оставката на Сарафов. Това заяви бивш прокурор и следовател Бойко Найденов в ефира на "Здравей, България" по "Нова телевизия".

Юристът и правен експерт в Института за пазарна икономика Иван Брегов е на мнение, че законът важи за Сарафов, но тук проблемът е титулът.

Кръговете, които се занимаваме в правото - ние се познаваме, не сме толкова много хора. Длъжността главен прокурор за мен трябва да бъде премахната, каза още Найденов.

"Ако не може да се приемахме, то трябва да се ограничат правомощията му. Нещо, което трябва да се сложи на масата е, че трябва да има механизъм за защита на съдиите, които разкриват нередностите в системата", обясни Иван Брегов. По думите му в системата е известно кой какво прави и утре трябва да имат защита, за да не ги преследва съдебна охрана и да ги докладва на хората, създаващи зависимости.

"В момента в прокуратурата има готовност, има нормални хора, на които им е писнало и искат да говорят за нередностите през последните 10-15 години. Достатъчно много магистрати са готови да застанат на страната на правото", каза още Найденов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 спрете му заплатката

    20 6 Отговор
    не само плямпате че не може да го махнете

    Коментиран от #38

    08:57 22.04.2026

  • 2 то си е

    25 2 Отговор
    главен пазач на мафията

    08:57 22.04.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    18 1 Отговор
    законитв са врата на полето,
    под която минават само говедата

    08:58 22.04.2026

  • 4 хах

    11 8 Отговор
    Боби подпукай ги за последно

    08:58 22.04.2026

  • 5 педолама Ленин Янкулов

    8 10 Отговор
    А аз какво ще работя после?

    08:58 22.04.2026

  • 6 Ексклузивно!

    6 6 Отговор
    Сарафов подаде оставка.

    09:00 22.04.2026

  • 7 Българин

    13 4 Отговор
    "Достатъчно много магистрати са готови да застанат на страната на правото", каза още Найденов." Приказки под шипковия храст...

    09:02 22.04.2026

  • 8 Разлика

    17 4 Отговор
    В България има силно централизирана прокуратура, ръководена от един човек.
    В Германия има децентрализирана прокуратура, която е част от изпълнителната власт и няма една доминираща фигура.

    09:05 22.04.2026

  • 9 Вашето мнение

    21 5 Отговор
    Според мен пък НПО-тата трябва да бъдат забранени. Никой не е продавал род и родина като тях.

    Коментиран от #12, #15

    09:07 22.04.2026

  • 10 Фактите говорят:

    15 4 Отговор
    В Гервания Федералтият Главен Прокурор е в провинцията и се занимава се главно с тежки престъпления като:тероризъм; шпионаж и престъпления срещу държавата.
    Няма власт над всички прокурори в страната.
    За разлика от това, в България главният прокурор:
    контролира цялата прокуратура
    има много по-широки правомощия върху всички наказателни производства.

    09:08 22.04.2026

  • 11 Минувач

    16 4 Отговор
    Възраждане предлага това отдавна - да се премахне въобще тази длъжност. Функциите му да се поемат от министъра на правосъдието, който в момента не прави НИЩО, само си взема голямата заплата.

    Коментиран от #13

    09:10 22.04.2026

  • 12 Дрънкаш глупости!

    8 4 Отговор

    До коментар #9 от "Вашето мнение":

    Объркал си статията и отклоняваш вниманието от темата в нея, а тя е: Призивът за реформа или премахване на институцията на главния прокурор в България, заради концентрацията на власт и липсата на ефективен контрол в прокуратурата.

    Коментиран от #17

    09:10 22.04.2026

  • 13 Ирония

    10 6 Отговор

    До коментар #11 от "Минувач":

    Възраждане си търси нова "дъвка", че вече спихна.

    Коментиран от #33

    09:11 22.04.2026

  • 14 Хи хи

    6 4 Отговор
    И като се премахне какво правим , идея някаква ? Като се има в предвид колко прокуратури имаме :27 окръжни , военни , амелативни и не знам си какви , тогава не отиваме ли на N на брой главни прокурори . Лаик съм в правото и само питам .

    Коментиран от #35

    09:12 22.04.2026

  • 15 Дезинформация

    11 9 Отговор

    До коментар #9 от "Вашето мнение":

    НПО-тата не трябва да се забраняват, и твърдението, че „предават Родината“, не е вярно.
    Какво са НПО (неправителствени организации):
    Това са граждански организации (фондации, сдружения), които работят по различни теми като:
    социална помощ и хуманитарна дейност
    образование и здраве
    екология
    защита на човешки права
    прозрачност и антикорупция
    Те не са част от държавата и не взимат властови решения, а действат в рамките на закона.

    Коментиран от #20, #21

    09:13 22.04.2026

  • 16 глупости

    5 10 Отговор
    Проблемът не е в съществуването на конституционно закрепената фигура на главен прокурор, а в личностите, които се изредиха на този пост. Прокуратурата представлява държавата в съдебния процес и нейната структура трябва да бъде йерархична, каквато е и структурата на държавата. Прокурорите са подложените на огромен риск от саморазправа, значи трябва да бъдат защитени от един главен прокурор, който държавата може да охранява добре, иначе как ще опази живота на хиляди прокурори в страната? Ако всеки прокурор стане напълно независим, то всеки ще бъде самостоятелно корумпиран и/или заплашван. Сега престъпниците знаят, че дори да заплашат един прокурор, то обвинението ще бъде повдигнато от друг, а главният е недосегаем за тях. Друг е въпросът как трябва да бъде ограничена властта на главния прокурор, така че да не си позволява своеволия и газене на закона, каквото върши в момента Сарафов. Заради една личност не може да се променя философията на държавното управление в частта за съдебната власт.

    09:15 22.04.2026

  • 17 Вашето мнение

    12 4 Отговор

    До коментар #12 от "Дрънкаш глупости!":

    Нито един хрантутник на нпо не трябва да взема участие в законодателната дейност на държавата. Всички видяхме до къде води това, когато пуснеш нпо-та да проникнат в училлищата, културата, законодателството и т.н. Няма нищо по-вредно за прехода в България от допускането на нпо-стипендиантите до властови позиции и медии.

    Коментиран от #37, #39

    09:16 22.04.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    ДАЖЕ В РУСИЯ РАЗРЕШИХА ЖАЛБИТЕ
    НА ГРАЖДАНИТЕ ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД
    ......
    И ДА ВИДИШ КАК СИСТЕМАТА ЗАРАБОТИ
    ......

    09:17 22.04.2026

  • 19 глоги

    3 1 Отговор
    Това заяви бившИЯТ прокурор и следовател- Бойко Найденов ...

    09:19 22.04.2026

  • 20 Вашето мнение

    11 3 Отговор

    До коментар #15 от "Дезинформация":

    Много правилно си описал какво са НПО-тата, там се подвизават добре заплатени хора, на които и партия на петроханците им направиха и медийно отразяване им осигуриха да си врещят опорките и товва всичко с пари не от България. Точноза това, всички които работят в нпо изввършват противодържавна дейност и трябва да попаднат под ударите на закона.

    09:20 22.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Абсурдистан

    3 11 Отговор
    Длъжността президент също трябва да се премахне. Доказа се че е излишна и вредна. Този властови център е в повече за малката ни държава и се ползва не за корекция на изпълнителната власт, а за разделение на обществото и за задоволяване на болни амбиции.

    Коментиран от #30

    09:25 22.04.2026

  • 23 Търновец

    7 0 Отговор
    Сега имаме четири нива: районен съд/прокуратура, окръжен съд/ прокуратура, апелативен съд/ прокуратура и върховен съд/прокуратура и храним ВСС избираем пак от политиците. Според мен четвъртото ниво на съд/прокуратура е излишно както и ВСС. Ще спестим много пари ако съкратим безполезното четвърто ниво и ВСС. Трябва ни ново Учредително събрание и конституция без Руски и Израелски лобисти.

    09:32 22.04.2026

  • 24 Кадии

    3 0 Отговор
    Магистратите говорят с актовете си. Обвинителни и други съдиите с присъдите. Това с охраната са глупости. Ако някой магистрат прави неща опитва напитки с питки в съдебната палата и други неща какво. Административните ръководители се избират с конкурс от ВСС имат професионални квоти и много други механизми. Аз пък считам че съюзите на съдии и прокурори са политически организации по същество и н7993ямат работа там.

    09:32 22.04.2026

  • 25 АГАТ а Кристи

    8 3 Отговор
    Това е комунистическа длъжност, копирана от СССР., а от там дойдоха и злините, и нищетата, и упадъка ни !

    09:38 22.04.2026

  • 26 чуждестранен евроинвеститор

    4 1 Отговор
    Колкото по бързо изчезва туземното население ,толкова повече се изявяват разбирачи как да се оправи територията,която е престанала да има суверенитет и да е независима държава. Докато България бавно издъхва,много пяна ,тор и нечистотия ще се лее. Брадата не прави козела равин ! В 99 процента от случаите зад всяка брада се крие психопат.

    09:44 22.04.2026

  • 27 Найденов, мицифайкин

    3 2 Отговор
    Не е проблема в длъжността, а в този който я заема!
    Не може стадо без водач, но зависи накъде го водят стадато!
    Докато има такива прокурори, които не виждат престъпление в това някой да ти влезе в двора, да ти отсече орех без разрешение на общината и да си присвои дървесината, ако ще и Господ да е Гл пр няма оправия!

    09:51 22.04.2026

  • 28 И защо да не може

    3 1 Отговор
    Да го махнат?
    Не ходи на работа!
    Самоотлъчка- дисциплинарка- наритване и без обезщетения!
    Ето ти основание!

    09:53 22.04.2026

  • 29 Найден бойков

    2 0 Отговор
    Защо не го предложи когато беше на власт?

    09:57 22.04.2026

  • 30 Хмм

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Абсурдистан":

    точно президентът развали рахатлъка на пеевски и борисов, първите протести бяха след като гешев влезе в президентството, досега сме нямали такъв президент, вижте я йотова, точно като плевнелиев, стигна дотам да се договаря с борисов за служебното правителство, добре че беше Радостин да я изобличи и вразуми

    10:00 22.04.2026

  • 31 Променител

    3 2 Отговор
    Съдебната система трябва да е в изпълнителната власт заедно с министъра а съдебната власт, фактически е законодателен орган.Няма никаква нужда от Посредници,като висш съдебен съвет и още
    по-малко път от Прокурорска колегия.В съдът трябва да има граждански представители (съдебни заседатели) като жури за да има баланс между адвокатите и граждандкия контрол по време съдебния процес.Така ,корупцията ще бъде премахната,понеже ще се зачита и мнението на гражданското жури.И се обезсмисля подкупа.Тива е най-големия проблем в Правораздаването в България.Така в съдебната система съществуват "брокери"които я превръщат в хазартна структура с увеличаваща се престъпност в самата нея.

    Коментиран от #40

    10:00 22.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Минувач

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ирония":

    Как да си търси, след като това е заложено в програмата им от много месеци назад, като част от съдебната реформа, която предлагат. Просто извън кампания не са канени в телевизиите, за да представят каквото и да е и не се знае, вкл. подробности за работата им в парламента, където имат вкарани над 200 законо-проекта, но ... А най-смешното е, че онези, които ги обвиняваха за дърпането на кабели в парламента в защитата на ТЕЦ-овете, сега мълчат, като пръднали, защото точно заради Възраждане сега тока не избухна, като цена още повече. Нищо, че тогава пак Възраждане го отнесоха с хуленето по тях.

    10:17 22.04.2026

  • 34 бойко

    1 0 Отговор
    ех, старите к...ви и они гоУеми специалисти. не трябва да им се дава глас. Ни лук ял ни лук мирисал, все едно от друга планета. с тоя и оня б.в. продължи пропадането на Прокуратурата.

    10:18 22.04.2026

  • 35 Ще го обясня

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хи хи":

    Към момента има районни съдилища , но пък закриха част от районните прокуратури, което е грешка, по конституция всеки районен съд на територията има то, което не е така, след това нямаме върховен съд за да имаме главна прокуратура, качиш , идеята е има съд има прокуратура, например като една се създава и прокуратура съотносима с върховен административен съд и точно тази изследва прокурорите от другите, другите прокуратури разследват прокурора от нивото на вас и чао главен прокурор, като вече имаме и децентрализация, има риск да бъде овладян местния прокурор но ще се създат механизми за контрол

    11:01 22.04.2026

  • 36 Без длъжност ТлавПрокурор

    1 0 Отговор
    а какво да направим та да се закрие многопартийната клептокрация?!

    11:10 22.04.2026

  • 37 Альооо

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Вашето мнение":

    Първо, НПО (неправителствени организации) не са единен блок с една цел или влияние. В България и изобщо в демократични системи те могат да включват всичко – от екологични организации, през социални услуги, до експертни структури, които работят по закони, образование или културни проекти. Да се говори за тях като за една „вредна сила“ е ЛЪЖА.

    11:10 22.04.2026

  • 38 Ако имаш милиони по банкови сметки

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "спрете му заплатката":

    не ти ттрябвата заплати
    -;-
    спрете му заплатката
    196ОТГОВОР
    не само плямпате че не може да го махнете
    -;-
    какви ли папки и с какво ли интересно съдържание ще има в кабинета на ГлавПрокурора.

    Не съм очаквала докъде ще стигне пропадането на маркс-ленинизъма!

    11:12 22.04.2026

  • 39 Кукундрел

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Вашето мнение":

    Статията е за Главния прокурор на България, а не за НПО-та.

    11:12 22.04.2026

  • 40 Дрън-дрън-дрън

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Променител":

    1. Съдебната система НЕ трябва да е в изпълнителната власт! Защото, ако е, както ти си надраскал, това противоречи на основния принцип на съвременната държава – разделение на властите.
    2. Съдебната власт НЕ е законодателен орган! Съдебната власт не създава закони, а ги тълкува и прилага. Законите се правят от парламента.
    3. ВСС и прокурорска колегия НЕ са излишни! В повечето държави има подобни независими съвети именно за да се намали политическото влияние.
    4. Съдебни заседатели НЯМА да премахнат корупцията. Корупцията обикновено се намалява чрез институционален контрол, прозрачност, разследване и наказания – не само чрез промяна на състава на съдебния състав.
    5. Не пиши глупости, като нямаш понятие от темата!!!

    11:17 22.04.2026

