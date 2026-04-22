Бойко Найденов: Длъжността главен прокурор трябва да се премахне

Много отдавна се чака оставката на Сарафов. Това заяви бивш прокурор и следовател Бойко Найденов в ефира на "Здравей, България" по "Нова телевизия".
Юристът и правен експерт в Института за пазарна икономика Иван Брегов е на мнение, че законът важи за Сарафов, но тук проблемът е титулът.
Кръговете, които се занимаваме в правото - ние се познаваме, не сме толкова много хора. Длъжността главен прокурор за мен трябва да бъде премахната, каза още Найденов.
"Ако не може да се приемахме, то трябва да се ограничат правомощията му. Нещо, което трябва да се сложи на масата е, че трябва да има механизъм за защита на съдиите, които разкриват нередностите в системата", обясни Иван Брегов. По думите му в системата е известно кой какво прави и утре трябва да имат защита, за да не ги преследва съдебна охрана и да ги докладва на хората, създаващи зависимости.
"В момента в прокуратурата има готовност, има нормални хора, на които им е писнало и искат да говорят за нередностите през последните 10-15 години. Достатъчно много магистрати са готови да застанат на страната на правото", каза още Найденов.
08:57 22.04.2026
08:57 22.04.2026
3 кой мy дpeмe
под която минават само говедата
08:58 22.04.2026
08:58 22.04.2026
08:58 22.04.2026
09:00 22.04.2026
09:02 22.04.2026
8 Разлика
В Германия има децентрализирана прокуратура, която е част от изпълнителната власт и няма една доминираща фигура.
09:05 22.04.2026
9 Вашето мнение
09:07 22.04.2026
10 Фактите говорят:
Няма власт над всички прокурори в страната.
За разлика от това, в България главният прокурор:
контролира цялата прокуратура
има много по-широки правомощия върху всички наказателни производства.
09:08 22.04.2026
11 Минувач
09:10 22.04.2026
12 Дрънкаш глупости!
До коментар #9 от "Вашето мнение":Объркал си статията и отклоняваш вниманието от темата в нея, а тя е: Призивът за реформа или премахване на институцията на главния прокурор в България, заради концентрацията на власт и липсата на ефективен контрол в прокуратурата.
09:10 22.04.2026
13 Ирония
До коментар #11 от "Минувач":Възраждане си търси нова "дъвка", че вече спихна.
09:11 22.04.2026
14 Хи хи
09:12 22.04.2026
15 Дезинформация
До коментар #9 от "Вашето мнение":НПО-тата не трябва да се забраняват, и твърдението, че „предават Родината“, не е вярно.
Какво са НПО (неправителствени организации):
Това са граждански организации (фондации, сдружения), които работят по различни теми като:
социална помощ и хуманитарна дейност
образование и здраве
екология
защита на човешки права
прозрачност и антикорупция
Те не са част от държавата и не взимат властови решения, а действат в рамките на закона.
09:13 22.04.2026
09:15 22.04.2026
17 Вашето мнение
До коментар #12 от "Дрънкаш глупости!":Нито един хрантутник на нпо не трябва да взема участие в законодателната дейност на държавата. Всички видяхме до къде води това, когато пуснеш нпо-та да проникнат в училлищата, културата, законодателството и т.н. Няма нищо по-вредно за прехода в България от допускането на нпо-стипендиантите до властови позиции и медии.
09:16 22.04.2026
09:17 22.04.2026
09:19 22.04.2026
20 Вашето мнение
До коментар #15 от "Дезинформация":Много правилно си описал какво са НПО-тата, там се подвизават добре заплатени хора, на които и партия на петроханците им направиха и медийно отразяване им осигуриха да си врещят опорките и товва всичко с пари не от България. Точноза това, всички които работят в нпо изввършват противодържавна дейност и трябва да попаднат под ударите на закона.
09:20 22.04.2026
09:25 22.04.2026
27 Найденов, мицифайкин
Не може стадо без водач, но зависи накъде го водят стадато!
Докато има такива прокурори, които не виждат престъпление в това някой да ти влезе в двора, да ти отсече орех без разрешение на общината и да си присвои дървесината, ако ще и Господ да е Гл пр няма оправия!
09:51 22.04.2026
28 И защо да не може
Не ходи на работа!
Самоотлъчка- дисциплинарка- наритване и без обезщетения!
Ето ти основание!
09:53 22.04.2026
30 Хмм
До коментар #22 от "Абсурдистан":точно президентът развали рахатлъка на пеевски и борисов, първите протести бяха след като гешев влезе в президентството, досега сме нямали такъв президент, вижте я йотова, точно като плевнелиев, стигна дотам да се договаря с борисов за служебното правителство, добре че беше Радостин да я изобличи и вразуми
10:00 22.04.2026
по-малко път от Прокурорска колегия.В съдът трябва да има граждански представители (съдебни заседатели) като жури за да има баланс между адвокатите и граждандкия контрол по време съдебния процес.Така ,корупцията ще бъде премахната,понеже ще се зачита и мнението на гражданското жури.И се обезсмисля подкупа.Тива е най-големия проблем в Правораздаването в България.Така в съдебната система съществуват "брокери"които я превръщат в хазартна структура с увеличаваща се престъпност в самата нея.
10:00 22.04.2026
33 Минувач
До коментар #13 от "Ирония":Как да си търси, след като това е заложено в програмата им от много месеци назад, като част от съдебната реформа, която предлагат. Просто извън кампания не са канени в телевизиите, за да представят каквото и да е и не се знае, вкл. подробности за работата им в парламента, където имат вкарани над 200 законо-проекта, но ... А най-смешното е, че онези, които ги обвиняваха за дърпането на кабели в парламента в защитата на ТЕЦ-овете, сега мълчат, като пръднали, защото точно заради Възраждане сега тока не избухна, като цена още повече. Нищо, че тогава пак Възраждане го отнесоха с хуленето по тях.
10:17 22.04.2026
35 Ще го обясня
До коментар #14 от "Хи хи":Към момента има районни съдилища , но пък закриха част от районните прокуратури, което е грешка, по конституция всеки районен съд на територията има то, което не е така, след това нямаме върховен съд за да имаме главна прокуратура, качиш , идеята е има съд има прокуратура, например като една се създава и прокуратура съотносима с върховен административен съд и точно тази изследва прокурорите от другите, другите прокуратури разследват прокурора от нивото на вас и чао главен прокурор, като вече имаме и децентрализация, има риск да бъде овладян местния прокурор но ще се създат механизми за контрол
11:01 22.04.2026
37 Альооо
До коментар #17 от "Вашето мнение":Първо, НПО (неправителствени организации) не са единен блок с една цел или влияние. В България и изобщо в демократични системи те могат да включват всичко – от екологични организации, през социални услуги, до експертни структури, които работят по закони, образование или културни проекти. Да се говори за тях като за една „вредна сила“ е ЛЪЖА.
11:10 22.04.2026
38 Ако имаш милиони по банкови сметки
До коментар #1 от "спрете му заплатката":не ти ттрябвата заплати
спрете му заплатката
не само плямпате че не може да го махнете
какви ли папки и с какво ли интересно съдържание ще има в кабинета на ГлавПрокурора.
Не съм очаквала докъде ще стигне пропадането на маркс-ленинизъма!
11:12 22.04.2026
39 Кукундрел
До коментар #17 от "Вашето мнение":Статията е за Главния прокурор на България, а не за НПО-та.
11:12 22.04.2026
40 Дрън-дрън-дрън
До коментар #31 от "Променител":1. Съдебната система НЕ трябва да е в изпълнителната власт! Защото, ако е, както ти си надраскал, това противоречи на основния принцип на съвременната държава – разделение на властите.
2. Съдебната власт НЕ е законодателен орган! Съдебната власт не създава закони, а ги тълкува и прилага. Законите се правят от парламента.
3. ВСС и прокурорска колегия НЕ са излишни! В повечето държави има подобни независими съвети именно за да се намали политическото влияние.
4. Съдебни заседатели НЯМА да премахнат корупцията. Корупцията обикновено се намалява чрез институционален контрол, прозрачност, разследване и наказания – не само чрез промяна на състава на съдебния състав.
5. Не пиши глупости, като нямаш понятие от темата!!!
11:17 22.04.2026