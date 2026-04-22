Бойко Найденов: Длъжността главен прокурор трябва да се премахне

Много отдавна се чака оставката на Сарафов. Това заяви бивш прокурор и следовател Бойко Найденов в ефира на "Здравей, България" по "Нова телевизия".

Юристът и правен експерт в Института за пазарна икономика Иван Брегов е на мнение, че законът важи за Сарафов, но тук проблемът е титулът.

Кръговете, които се занимаваме в правото - ние се познаваме, не сме толкова много хора. Длъжността главен прокурор за мен трябва да бъде премахната, каза още Найденов.

"Ако не може да се приемахме, то трябва да се ограничат правомощията му. Нещо, което трябва да се сложи на масата е, че трябва да има механизъм за защита на съдиите, които разкриват нередностите в системата", обясни Иван Брегов. По думите му в системата е известно кой какво прави и утре трябва да имат защита, за да не ги преследва съдебна охрана и да ги докладва на хората, създаващи зависимости.

"В момента в прокуратурата има готовност, има нормални хора, на които им е писнало и искат да говорят за нередностите през последните 10-15 години. Достатъчно много магистрати са готови да застанат на страната на правото", каза още Найденов.