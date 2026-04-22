Исторически прецедент: Край на „мъжкия клуб главен прокурор“: Коя е Ваня Стефанова

22 Април, 2026 12:37 4 302 61

Първата жена обвинител №1 в България

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С приемането на предложението на Прокурорската колегия на ВСС, Ваня Стефанова записва името си в историята като първата жена, която застава начело на държавното обвинение в България, макар и в качеството на изпълняващ функциите (и.ф.) главен прокурор. Нейното назначение идва в критичен за съдебната власт момент, след като Борислав Сарафов официално оттегли съгласието си да заема поста, писа vesti.bg.

Професионален път: От следовател до Върховната прокуратура

Кариерата на Ваня Стефанова е класически пример за последователно израстване в йерархията на съдебната власт. Тя започва своя професионален път в следствените служби, като по-късно преминава в прокуратурата.

През годините Стефанова заема ключови позиции в Районна прокуратура – Сливница и Софийска градска прокуратура (СГП). Именно в СГП тя се утвърждава като обвинител с фокус върху дела със засилен обществен интерес и сложна правна материя. Нейната работа там се характеризира с оперативна прецизност и дистанцираност от медийни изяви, което ѝ изгражда репутация на „тиха, но ефективна фигура“ в системата.

Периодът в ДАНС: Опит в националната сигурност

Един от най-значимите акценти в биографията на Стефанова е престоят ѝ в изпълнителната власт. В периода 2013–2015 г. тя заема поста на заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

Този опит е уникален за магистрат от нейния ранг. Работата ѝ в агенцията ѝ дава дълбок поглед върху оперативните механизми на държавата, борбата с организираната престъпност и заплахите за националната сигурност. Този „външен“ за прокуратурата опит днес се разглежда като основно предимство, тъй като тя познава процеса на разследване както от страната на оперативните служби, така и от страната на обвинението.

Завръщане в прокуратурата и изкачване до върха

След мандата си в ДАНС, Стефанова се завръща в прокуратурата, където поема ръководството на ключовия отдел „Специализиран“ във Върховната прокуратура. Под нейно ръководство отделът се занимава с най-тежките казуси, свързани с корупция по високите етажи на властта и международно правно сътрудничество.

На 22 януари 2025 г. тя е избрана за заместник на главния прокурор при Върховната касационна прокуратура. Мотивът за нейния избор тогава е безупречният ѝ атестат и фактът, че е най-старшият прокурор във ВКС – критерий, който сега се оказа решаващ и за заемането на поста и.ф. главен прокурор.

Историческият контекст: Край на „мъжкия клуб“

Назначаването на Ваня Стефанова е прецедент в българската история. От създаването на институцията на главния прокурор до днес, постът винаги е бил заеман от мъже. Макар и със статут на „изпълняващ функциите“ за период от шест месеца, Стефанова получава пълния обем правомощия на обвинител №1.

Основни приоритети и очаквания:

Приемственост и стабилност: Очаква се тя да осигури спокоен преход в период на политическа несигурност.

Фокус върху сигурността: С биографията си в ДАНС, Стефанова вероятно ще засили взаимодействието между прокуратурата и службите за сигурност.

Дистанцираност: Като магистрат, който не е участвал в публичните конфликти, разтърсили прокуратурата през последните две години, тя се възприема като фигура, способна да върне доверието в институцията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    69 3 Отговор
    Същото тесто, а и е избрана от всс с изтекъл отдавна мандат...

    12:41 22.04.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    24 5 Отговор
    кой му дреме

    12:41 22.04.2026

  • 3 Само едно

    50 2 Отговор
    Да работи за народа а не за джоба си. И виждам килии пълни с депутати. И вечер да ги посещават онези с тежките присъди.

    12:41 22.04.2026

  • 4 1488

    16 50 Отговор
    Сега другаря Боташ ще ви покаже какво е завладяна държава. Боко, Шиши и Кильрчо ще ви се виждат като ангели пред тая червена хунта.

    Коментиран от #20

    12:41 22.04.2026

  • 5 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    54 4 Отговор
    Поредната подлога на Шиши и баце....

    12:42 22.04.2026

  • 6 Гост

    38 2 Отговор
    С тези надути джуки е ясна 😙

    12:42 22.04.2026

  • 7 Боби

    8 30 Отговор
    Да почва от румбата

    12:42 22.04.2026

  • 8 Българин

    37 3 Отговор
    Същата е като Гешев и Сарафов. И този на Радев ще бъде послушко, а не независим. Освен това Сарафов не е взел това решение за оставката си без заповед на Бойко и Пеевски. Това е тактически ход от тяхна страна.

    12:44 22.04.2026

  • 9 бушприт

    7 1 Отговор
    първата жена, която застава начело на държавното обвинение в България, макар и в качеството на изпълняваща функциите (и.ф.) главна прокурорка.

    12:48 22.04.2026

  • 10 Избрана от стока

    33 1 Отговор
    С изтекъл срок на годност!
    Това не е нито реформа, нито застой! Това е поредната врътка на Пеевски- Борисов за да се заличат всички доказателства по делата, които са заключени в касите!
    И има ли някой, който да повярва, че дясната ръка на Сарафов ще му се противопостави!
    Моделът е Радев- Йотова.

    Коментиран от #16

    12:49 22.04.2026

  • 11 мдаааа

    8 5 Отговор
    Винаги съм знаел , че с новият вътрешен министър - "точния с парите " , ще оправят клета България...

    Коментиран от #19

    12:50 22.04.2026

  • 12 АГАТ а Кристи

    15 7 Отговор
    Тая с десет реда тухли ще зазида "Боташ"...
    НелигиТИМни я избраха...
    След като такива я избраха, - ТЯ ЛЕГИТИМНА ли Е ???

    12:51 22.04.2026

  • 13 още

    14 8 Отговор
    не е започнала жената, а дежурните плювачи се включиха! Ще я изкарат и на Путин човек!

    12:51 22.04.2026

  • 14 Хахаха

    46 0 Отговор
    "Под нейно ръководство отделът се занимава с най-тежките казуси, свързани с корупция по високите етажи на властта". При положение, че няма нито един осъден за корупция значи нищо не е свършила тая.

    12:51 22.04.2026

  • 15 павела митова

    10 0 Отговор
    сега е ред на оня кон кънев

    12:52 22.04.2026

  • 16 малиии

    12 0 Отговор

    До коментар #10 от "Избрана от стока":

    И фараоните в Пирамидите още го сънуват модела - Борисов - Пеевски ... 🤭😁

    12:53 22.04.2026

  • 17 Сталин

    24 1 Отговор
    Поредния кvrваляк на бандитите и мутрите ,тая държава цървулланд няма бъдеще

    12:54 22.04.2026

  • 18 Бат Венце Сикаджията

    32 2 Отговор
    ,Е коя е Ваня Стефанова? Поредната мърла на скадка държавна службичка. Високи заплатки - работа 0. Същите и в съда. Високи заплати, над средно европските - правораздаване на ниво Азия от османската империя.

    12:54 22.04.2026

  • 19 Сталин

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "мдаааа":

    Ами и аз това ви казвах Мистър Точен с парите шъ упрай България

    12:55 22.04.2026

  • 20 ПБ /Почисти България/

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    Аман! Освен жълтите павета от злоба ще ожълтите кюлотите и всичко наоколо.

    12:55 22.04.2026

  • 21 Помнете

    8 1 Отговор
    Ако почне олигарсите тежко и.Помните какво направиха с Гешев

    12:56 22.04.2026

  • 22 цербер

    7 0 Отговор
    Стефанова заема ключови позиции в районната прокуратура на град Сливница.

    12:57 22.04.2026

  • 23 Сталин

    5 15 Отговор
    Когато си мислиш че не може да стане по зле от царуването на Тиквата и Прасето,аз ви казвах след мандата на Пилота ще търсите Тиквата и Прасето със свещ

    12:57 22.04.2026

  • 24 зад кулисите

    1 1 Отговор
    И да е тун пиикс някой случай, по-разумно е да си трае и да не влиза в дъвките на народните грижовници.

    12:59 22.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Цък

    20 0 Отговор
    Радев показа на петроханци как се правят нещата . Не можело всичко направили, Радев за един ден омете Сарафов. А още не е взел официално властта. Радев няколко пъти каза че има план за действия, всички си мислехме, че са общи приказки. Ред е на министрите и областните управители.

    13:02 22.04.2026

  • 27 Коя ли ?

    18 1 Отговор
    Провинциална нагаждачка , от пост на пост , включително и заместник директор на ДАНС , напуснала след афери… Избрана от Сарафов , като довереница за заместник миналата година , че при оставката му , да не станат бели !

    13:02 22.04.2026

  • 28 Трол

    6 0 Отговор
    Сладурана.

    13:07 22.04.2026

  • 29 Смех бате

    10 2 Отговор
    Тая баба за кво си е напомпала джуките. Тепърва ли ще прави ду ду ци.

    Коментиран от #32

    13:07 22.04.2026

  • 30 Да нова

    15 0 Отговор
    Забравихте да напишете, че е от квотата на ДПС зам. Председател на ДАНС.

    13:09 22.04.2026

  • 31 хмм

    12 0 Отговор
    Не се съмнявам, че този състав на Прокурорската колегия, който е потънал в далавери и зависимости, ще избере на мястото на Сарафов, също толкова зависим и.ф. главен прокурор. Това е така, защото по този начин си гарантират още няколко месеца спокойствие до избора но нов ВСС и титуляр за поста главен прокурор. Това време е ценно за тях, защото всеки трябва да вземе решение какво да прави - да остане тук и да търпи евентуални последици за действията си, или да напусне страната. Всеки един от тях има имоти и сметки в чужбина, така че вероятно повечето ще изберат да избягат. Новият ВСС и инспекторат непременно трябва да направят задълбочена проверка на кадруването по времето на действие на този ВСС, защото там ще излязат скандални неща за джуджета, семейства, СС клубове и други подобни. 90% от назначенията в съдебната власт и повишаването в длъжност са скандални - говорим за много, много пари и зависимости.

    13:11 22.04.2026

  • 32 А преди

    11 0 Отговор

    До коментар #29 от "Смех бате":

    деколтето ѝ беше до пъпа !

    13:11 22.04.2026

  • 33 И кво

    6 0 Отговор
    само размеят капиите на Шиши и Буци

    13:12 22.04.2026

  • 34 Стефанов

    9 1 Отговор
    Остава впечатление, че оставката на Сарафов не е негов личен акт, а резултат пак на някаква договорка, в която са замесени Пеевски и Борисов.. Поредната врътка ... Все пак Сарафов остава зам.гл. прокурор по разследването. Но на Радев тези не му минават. Генералът ще разгроми всички олигархични системи, както е обещал.

    13:12 22.04.2026

  • 35 А Магдалинчев

    12 0 Отговор
    Кога?

    Коментиран от #38

    13:12 22.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Сливница а не сливица

    10 0 Отговор
    Да, да, слагате кърти дурви, досега всичко е шест и става все по-хубаво

    13:14 22.04.2026

  • 38 Той

    14 0 Отговор

    До коментар #35 от "А Магдалинчев":

    и дъщеря си подреди ! Ни очи , ни срама ! Позор ужасен и гавра с българските граждани .

    13:15 22.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Варианти

    7 1 Отговор
    Само ако върнат Гешев ще стане интересно.

    13:16 22.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ОЧИЛАР

    7 0 Отговор
    НАЛИ ОЧИТЕ ВИ СА ЗДРАВИ? ЗАЩОТО ПРЕД ВАС Е ПОРЕДНАТА ОТ ПЛЕМЕТО НА ВИНЕТУ,А МОЖЕ БИ ТЕКУМЗЕ! МОЛЯ,СРАВНЕТЕ ЕВРЕКСЛИЯТ Й ФЕЙС С НА МНОГО ОТ ЛАТИНОАМЕРИКАНЦИТЕ! ПОРЕДНАТА СЕФАРАДСКА ЕВРЕЙКА ВЪВ ВЛАСТТА В РОДИНАТА НИ!

    Коментиран от #45

    13:22 22.04.2026

  • 43 Стига вече

    13 0 Отговор
    Стига с тези матрьошки. От Гешев излезе Сарафов, а от него - тази госпожа. До края на годината не трябва да я има. Ще се сменя ВСС

    Коментиран от #48

    13:23 22.04.2026

  • 44 Смех бате

    7 0 Отговор
    Те първо мислеха Русинова да изберат, но много се разс мър дя около нея. Сега другата св ин ка.

    13:25 22.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Любо любопитния

    6 0 Отговор
    Тая има ли син ? Прокурорски син имам предвид

    13:30 22.04.2026

  • 47 куку

    5 0 Отговор
    Само прочетох че и тя е назначена ..изпълвяващ времено функции...Също беше и със Сарафов, но после и с камъни не можаха да го изгонят..Бързата кучка слепи ги ражда. Защо толкова скорострелно, като чели с това назначение ще решите проблеми с гнили ябълки..в градинката на съдебната система..В тази градина всичко за третиране с хим.препарати и то много силни..

    13:36 22.04.2026

  • 48 да да

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Стига вече":

    как мислиш ще стане това..в БГ трудно можеш да уволниш и доказан престъпник..но нали има 5 инстанции и докато трае дело наш човек може да прави каквото си пожелае..

    13:39 22.04.2026

  • 49 1-20

    4 0 Отговор
    Ами тази персона е изграждала репутация като патерица на Шишко и нищо друго. И потвърждава масовото впечатление за тотално дискредитираната ни съдебна система.

    13:39 22.04.2026

  • 50 Подигравка

    8 1 Отговор
    Избираенто на тази Иванка на мястоонт на потресаващо наглия, безскрупулен ,брутален, нагъл и до безбожие безочлив Сарафа е подигравка с българския народ! Тази Иванка е същата стока акто него! Добре, като я четкате толкова много и я възнасяте до небесата, я да ни обадите поне едно дело, в което тя е била "обвинител" на Тиквата и на Прасето заради ужасяващите им грабежи и престъпления, или на техни лакеи и теляци, като Еврото, Нотариуса и други "хубавци", така да се каже, "лицето", пардон - з....ка на българската прокуратуар, чийто служинаж към Прасето и Ткивата е срам и позор! Невиждан позор!

    13:40 22.04.2026

  • 51 Евгени от Алфапласт

    7 1 Отговор
    Същата подлога на шопарите. Жалко.

    13:45 22.04.2026

  • 52 Емигрант

    7 1 Отговор
    Израства по време на най-диктаторското управление на Борисов ! Хайде сега кой ще открие за кого ще работи тази жена и кого ще "скрие" в чекмедже ? Сарафов не би си подал оставката толкова изведнъж, ако Тиквата и Пеевски не са готови с негов заместник ! Я вижте какво прави един Салвадор ще вкара в затвора ДОЖИВОТ над 400 мутри управлявали политици и бизнес ! Така се прави, вече и Салвадор изпревари България в борбата с престъпността и корупцията !

    13:47 22.04.2026

  • 53 от едно котило

    5 1 Отговор
    Тая е от същото котило на Сарафов и Гешев... С какво е по различна?!?

    13:48 22.04.2026

  • 54 За новината

    3 1 Отговор
    Мръсникът екзекутор няма пол. Дано има морал тази юристка. Другото ще се нареди.

    Коментиран от #58

    13:54 22.04.2026

  • 55 Сотир

    4 2 Отговор
    Честито на всички балми,които гласуваха за Радев.

    13:55 22.04.2026

  • 56 Р Г В

    1 0 Отговор
    Същата пчеличка кацала от служба в служба през 3-4 години в столицата и Софийска област.
    Специализирала и в ДАНС където придобила изключителни оперативни качества и рутина. които ще я направят блюстител на закона и справедливоста. Единствения и недостатък е че няма специализации и дистанционни обучения в чужбина а това може да я провали.

    14:04 22.04.2026

  • 57 Перо

    3 0 Отговор
    Ние имаме ли служба за сигурност? Аз мисля, че ДАНС са отдел на чужда служба! Не знам въпросната служителка да има значими осъдителни присъди! Тя е завършила ЮЗУ Благоевград, който не е познат като върха на юридическата мисъл и наука! Целият ВСС е за смяна, с изтекъл мандат, политически и некадърни провинциалисти!

    14:11 22.04.2026

  • 58 Какъв морал от

    5 1 Отговор

    До коментар #54 от "За новината":

    набързо избрана по препоръката на Борисов и Шишкото от списъкът ? Как стана така, че Сарафов до сега се криеше и не напускаше поста и извенъж - ОСТАВКА ? Ами до вчера Радев за Шишането беше "мистър КЕШ" и "чичо Румен", сега стана Г-Н РАДЕВ, а оная сикаджийска мутра го наричаше "шофьор на самолет" сега очаквал от него разумно и полезно управление ? Такива п...и никога не могат да бъдат друго освен страхливи лицемери, сега ще лазят и ще се гърчат в краката на Радев "сакън" да не ги закача със съд и затвор ! Тези техни симпатизанти толкова ли са женствени като тях, че не могат да се ориентират от какъв пол са ?

    14:27 22.04.2026

  • 59 Казвам ти дъще,

    2 0 Отговор
    сещай се снахо. Полезните ти ходове не са много. Ще те принесат курбан.

    14:36 22.04.2026

  • 60 дядото

    5 0 Отговор
    докато н-ците на прокуратури и съдилища се назначават от незнайни интереси ,а не се избират пряко от народа,законност няма да има

    15:02 22.04.2026

  • 61 Оракула от Делфи

    0 0 Отговор
    Да разкажем кой е този отдел "специализиран" това е отдел за разследване на приговени за "казана на прокуратурата" личности, нещо като КП КОНПИ, тормоз НА НЕПОСЛУШНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СУБЕКТИ
    също така бизнесмени , които не искат да бъдат ползвани за мюрета и параван на прокурори и Съдии!!!
    Тази "леля не е подходяща И НЕМОЖЕ ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ и ще се спаси от резила си ,
    който вече е сътворила , като подаде веднага оставка!!!
    Тя ако е могла, да работи отговорно , къде е бляла , когато Сарафов въртеше "далаверата " ????
    Като негова дясна ръка , за мен тя е "аут"!!!

    16:50 22.04.2026

