Исторически прецедент: Край на „мъжкия клуб главен прокурор“: Коя е Ваня Стефанова

С приемането на предложението на Прокурорската колегия на ВСС, Ваня Стефанова записва името си в историята като първата жена, която застава начело на държавното обвинение в България, макар и в качеството на изпълняващ функциите (и.ф.) главен прокурор. Нейното назначение идва в критичен за съдебната власт момент, след като Борислав Сарафов официално оттегли съгласието си да заема поста, писа vesti.bg.
Професионален път: От следовател до Върховната прокуратура
Кариерата на Ваня Стефанова е класически пример за последователно израстване в йерархията на съдебната власт. Тя започва своя професионален път в следствените служби, като по-късно преминава в прокуратурата.
През годините Стефанова заема ключови позиции в Районна прокуратура – Сливница и Софийска градска прокуратура (СГП). Именно в СГП тя се утвърждава като обвинител с фокус върху дела със засилен обществен интерес и сложна правна материя. Нейната работа там се характеризира с оперативна прецизност и дистанцираност от медийни изяви, което ѝ изгражда репутация на „тиха, но ефективна фигура“ в системата.
Периодът в ДАНС: Опит в националната сигурност
Един от най-значимите акценти в биографията на Стефанова е престоят ѝ в изпълнителната власт. В периода 2013–2015 г. тя заема поста на заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).
Този опит е уникален за магистрат от нейния ранг. Работата ѝ в агенцията ѝ дава дълбок поглед върху оперативните механизми на държавата, борбата с организираната престъпност и заплахите за националната сигурност. Този „външен“ за прокуратурата опит днес се разглежда като основно предимство, тъй като тя познава процеса на разследване както от страната на оперативните служби, така и от страната на обвинението.
Завръщане в прокуратурата и изкачване до върха
След мандата си в ДАНС, Стефанова се завръща в прокуратурата, където поема ръководството на ключовия отдел „Специализиран“ във Върховната прокуратура. Под нейно ръководство отделът се занимава с най-тежките казуси, свързани с корупция по високите етажи на властта и международно правно сътрудничество.
На 22 януари 2025 г. тя е избрана за заместник на главния прокурор при Върховната касационна прокуратура. Мотивът за нейния избор тогава е безупречният ѝ атестат и фактът, че е най-старшият прокурор във ВКС – критерий, който сега се оказа решаващ и за заемането на поста и.ф. главен прокурор.
Историческият контекст: Край на „мъжкия клуб“
Назначаването на Ваня Стефанова е прецедент в българската история. От създаването на институцията на главния прокурор до днес, постът винаги е бил заеман от мъже. Макар и със статут на „изпълняващ функциите“ за период от шест месеца, Стефанова получава пълния обем правомощия на обвинител №1.
Основни приоритети и очаквания:
Приемственост и стабилност: Очаква се тя да осигури спокоен преход в период на политическа несигурност.
Фокус върху сигурността: С биографията си в ДАНС, Стефанова вероятно ще засили взаимодействието между прокуратурата и службите за сигурност.
Дистанцираност: Като магистрат, който не е участвал в публичните конфликти, разтърсили прокуратурата през последните две години, тя се възприема като фигура, способна да върне доверието в институцията.
10 Избрана от стока
Това не е нито реформа, нито застой! Това е поредната врътка на Пеевски- Борисов за да се заличат всички доказателства по делата, които са заключени в касите!
И има ли някой, който да повярва, че дясната ръка на Сарафов ще му се противопостави!
Моделът е Радев- Йотова.
Коментиран от #16
12:49 22.04.2026
12 АГАТ а Кристи
НелигиТИМни я избраха...
След като такива я избраха, - ТЯ ЛЕГИТИМНА ли Е ???
12:51 22.04.2026
16 малиии
До коментар #10 от "Избрана от стока":И фараоните в Пирамидите още го сънуват модела - Борисов - Пеевски ... 🤭😁
12:53 22.04.2026
19 Сталин
До коментар #11 от "мдаааа":Ами и аз това ви казвах Мистър Точен с парите шъ упрай България
20 ПБ /Почисти България/
До коментар #4 от "1488":Аман! Освен жълтите павета от злоба ще ожълтите кюлотите и всичко наоколо.
12:55 22.04.2026
32 А преди
До коментар #29 от "Смех бате":деколтето ѝ беше до пъпа !
13:11 22.04.2026
35 А Магдалинчев
Коментиран от #38
13:12 22.04.2026
37 Сливница а не сливица
13:14 22.04.2026
38 Той
До коментар #35 от "А Магдалинчев":и дъщеря си подреди ! Ни очи , ни срама ! Позор ужасен и гавра с българските граждани .
13:15 22.04.2026
42 ОЧИЛАР
Коментиран от #45
13:22 22.04.2026
43 Стига вече
Коментиран от #48
13:23 22.04.2026
48 да да
До коментар #43 от "Стига вече":как мислиш ще стане това..в БГ трудно можеш да уволниш и доказан престъпник..но нали има 5 инстанции и докато трае дело наш човек може да прави каквото си пожелае..
13:39 22.04.2026
54 За новината
Коментиран от #58
13:54 22.04.2026
56 Р Г В
Специализирала и в ДАНС където придобила изключителни оперативни качества и рутина. които ще я направят блюстител на закона и справедливоста. Единствения и недостатък е че няма специализации и дистанционни обучения в чужбина а това може да я провали.
14:04 22.04.2026
58 Какъв морал от
До коментар #54 от "За новината":набързо избрана по препоръката на Борисов и Шишкото от списъкът ? Как стана така, че Сарафов до сега се криеше и не напускаше поста и извенъж - ОСТАВКА ? Ами до вчера Радев за Шишането беше "мистър КЕШ" и "чичо Румен", сега стана Г-Н РАДЕВ, а оная сикаджийска мутра го наричаше "шофьор на самолет" сега очаквал от него разумно и полезно управление ? Такива п...и никога не могат да бъдат друго освен страхливи лицемери, сега ще лазят и ще се гърчат в краката на Радев "сакън" да не ги закача със съд и затвор ! Тези техни симпатизанти толкова ли са женствени като тях, че не могат да се ориентират от какъв пол са ?
14:27 22.04.2026
61 Оракула от Делфи
също така бизнесмени , които не искат да бъдат ползвани за мюрета и параван на прокурори и Съдии!!!
Тази "леля не е подходяща И НЕМОЖЕ ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ и ще се спаси от резила си ,
който вече е сътворила , като подаде веднага оставка!!!
Тя ако е могла, да работи отговорно , къде е бляла , когато Сарафов въртеше "далаверата " ????
Като негова дясна ръка , за мен тя е "аут"!!!
16:50 22.04.2026