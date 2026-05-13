Васил Василев: Театралничеше се с охраната на Борисов и Пеевски, една такава охрана струва към милион

Една от големите теми на деня – свалянето на държавната охрана на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и лидера на ДПС Делян Пеевски – предизвика коментарите на ген. Васил Василев, бивш директор на Национална служба „Полиция“. Той коментира пред БТВ както решенията за охраната, така и кадровите промени в ДАНС.

По думите му е възможно решението за сваляне на охраната да е било забавено заради липсата на титуляри в службите.

„Много е възможно това да е, защото нямаше титуляри на службите. Жоро Кандев не е такъв титуляр. Шеф на ДАНС нямаше. Беше заместник. Изчакваше се да се структурира това звено от тримата души, които да решат“, каза ген. Василев.

Той коментира и дали според него през цялото време е имало реална необходимост от подобна охрана.

„Може би да е имало някъде, някога нещо. Но в последно време имам чувство, че доста се театралничеше с тази охрана. Една кола, шест коли, дванадесет души, една кавалкада от охранители създават недобро впечатление в хората“, заяви той.

Според него подобна охрана струва скъпо.

„Една такава охрана е скъпа. Някъде към милион отива работата. Защото това са екипи. Използват се автомобили. На тези екипи вървят заплатите, плащането на данъците, социалните осигурявания, отпуските. Всичко това, което се полага на такива държавни служители, се плаща“, обясни ген. Василев.

Той допусна, че ще бъде направена пълна проверка на всички лица, които ползват държавна охрана.

„Не знам точно в момента кой е с охрана, но предполагам, че ще се направи пълна проверка“, каза той.

По темата дали депутати трябва да бъдат охранявани, ген. Василев посочи, че решенията не са лесни.

„Трудно е да вземеш решение, защото наистина някъде може да се получи някакъв сигнал. Някой е засегнал интереси и трябва да го сложиш под охрана. Но когато се получи един сигнал, аз смятам, че органите много бързо трябва да го решават. Не трябва да го оставяш във времето“, заяви той.

Бившият директор на НСП коментира и промените в ДАНС след отстраняването на Деньо Денев.

„Не знам каква е кадровата политика. Може би ще има ново разместване и ще се търси титулярът, който ще оглави тази агенция“, каза той.

По повод информацията за полковник Станчо Станев и отнетия му допуск до класифицирана информация, ген. Василев заяви:

„Това с отнетия допуск малко си беше наказателна мярка.“

Той коментира и критиките към ДАНС, че се използва за политически цели.

„Новата власт, според мен, трябва да седне и да изчисти всички функции на ДАНС. Има неща, които не са привилегия на ДАНС“, заяви ген. Василев.

Като пример той посочи проверки в хранителни магазини и действия около машинното гласуване.

„Имаше тук ходене по хранителни магазини – ще участва и ДАНС. Не им е работата там“, каза той.

По темата за машинното гласуване, което е било обявено за заплаха за националната сигурност, добави: „Не можах да вникна в тази заплаха точно каква е.“

Според него основната роля на ДАНС трябва да бъде ясно дефинирана.

„Трябва да изчистят функцията. За да се знае – ДАНС защитава националната сигурност и контраразузнавателно обезпечава борбата с влиянието на чуждите разузнавателни служби, без да ги подбираме – наши и ваши“, заяви той.

Ген. Василев коментира и идеята начело на ДАНС да застане човек извън системата.

„Външният човек в една огромна система като ДАНС трябва да разчита на обкръжението си. Важното е това обкръжение да работи честно, да работи умно с него, да не го подвежда“, каза той.

Според него службата трябва да има титуляр, за да се осигури стабилност.

„Трябва да има. За да се успокои, за да се застане, трябва да се знае – той е командващият, той е моят заместник“, заяви ген. Василев.