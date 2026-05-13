Васил Василев: Театралничеше се с охраната на Борисов и Пеевски, една такава охрана струва към милион

13 Май, 2026 23:08 3 722 36

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Една от големите теми на деня – свалянето на държавната охрана на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и лидера на ДПС Делян Пеевски – предизвика коментарите на ген. Васил Василев, бивш директор на Национална служба „Полиция“. Той коментира пред БТВ както решенията за охраната, така и кадровите промени в ДАНС.

По думите му е възможно решението за сваляне на охраната да е било забавено заради липсата на титуляри в службите.

„Много е възможно това да е, защото нямаше титуляри на службите. Жоро Кандев не е такъв титуляр. Шеф на ДАНС нямаше. Беше заместник. Изчакваше се да се структурира това звено от тримата души, които да решат“, каза ген. Василев.

Той коментира и дали според него през цялото време е имало реална необходимост от подобна охрана.

„Може би да е имало някъде, някога нещо. Но в последно време имам чувство, че доста се театралничеше с тази охрана. Една кола, шест коли, дванадесет души, една кавалкада от охранители създават недобро впечатление в хората“, заяви той.

Според него подобна охрана струва скъпо.

„Една такава охрана е скъпа. Някъде към милион отива работата. Защото това са екипи. Използват се автомобили. На тези екипи вървят заплатите, плащането на данъците, социалните осигурявания, отпуските. Всичко това, което се полага на такива държавни служители, се плаща“, обясни ген. Василев.

Той допусна, че ще бъде направена пълна проверка на всички лица, които ползват държавна охрана.

„Не знам точно в момента кой е с охрана, но предполагам, че ще се направи пълна проверка“, каза той.

По темата дали депутати трябва да бъдат охранявани, ген. Василев посочи, че решенията не са лесни.

„Трудно е да вземеш решение, защото наистина някъде може да се получи някакъв сигнал. Някой е засегнал интереси и трябва да го сложиш под охрана. Но когато се получи един сигнал, аз смятам, че органите много бързо трябва да го решават. Не трябва да го оставяш във времето“, заяви той.

Бившият директор на НСП коментира и промените в ДАНС след отстраняването на Деньо Денев.

„Не знам каква е кадровата политика. Може би ще има ново разместване и ще се търси титулярът, който ще оглави тази агенция“, каза той.

По повод информацията за полковник Станчо Станев и отнетия му допуск до класифицирана информация, ген. Василев заяви:

„Това с отнетия допуск малко си беше наказателна мярка.“

Той коментира и критиките към ДАНС, че се използва за политически цели.

„Новата власт, според мен, трябва да седне и да изчисти всички функции на ДАНС. Има неща, които не са привилегия на ДАНС“, заяви ген. Василев.

Като пример той посочи проверки в хранителни магазини и действия около машинното гласуване.

„Имаше тук ходене по хранителни магазини – ще участва и ДАНС. Не им е работата там“, каза той.

По темата за машинното гласуване, което е било обявено за заплаха за националната сигурност, добави: „Не можах да вникна в тази заплаха точно каква е.“

Според него основната роля на ДАНС трябва да бъде ясно дефинирана.

„Трябва да изчистят функцията. За да се знае – ДАНС защитава националната сигурност и контраразузнавателно обезпечава борбата с влиянието на чуждите разузнавателни служби, без да ги подбираме – наши и ваши“, заяви той.

Ген. Василев коментира и идеята начело на ДАНС да застане човек извън системата.

„Външният човек в една огромна система като ДАНС трябва да разчита на обкръжението си. Важното е това обкръжение да работи честно, да работи умно с него, да не го подвежда“, каза той.

Според него службата трябва да има титуляр, за да се осигури стабилност.

„Трябва да има. За да се успокои, за да се застане, трябва да се знае – той е командващият, той е моят заместник“, заяви ген. Василев.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
  • 1 Иво

    44 12 Отговор
    Занимавате народа с глупости. Борисов и Пеевски трябва да са в затвора доживот, да върнат ограбените над 100 милиарда евро народна пара за последните 20 години! Ама нейсе, щото и чичо Румен е същия!

    Коментиран от #6, #8

    23:10 13.05.2026

  • 2 Мисли българино!

    36 11 Отговор
    Германия и другите хайдути умишлено ни тикат към гръцки сценарий.След това ще ни вземат и малкото останало.Я море ,я планини ,я мини ,я земя .Чрез банките ,ерепетата,тяхните вериги и приватизацията половината ни взеха.Сега остана и другата половина.

    23:11 13.05.2026

  • 3 Няма шанс

    22 2 Отговор
    Ей на такива като този
    разчитате да ви оправят открай време
    и нали знаете и усещате резултатите

    23:12 13.05.2026

  • 4 Факти:

    38 10 Отговор
    Боко и Шиши са откраднали толкова много от държавата, че могат да си позволят частна охрана...

    23:13 13.05.2026

  • 5 Европрокурор

    43 3 Отговор
    А колко струва охраната на корумпираната европрокурорка Теодора Георгиева и защо въобще има охрана, след като никой не я заплашва. Кьовеши я уволнява за корупция, а нашите жълтопаветници й дават охрана. Смотаняци, сър.

    23:14 13.05.2026

  • 6 Би ли споделил

    27 6 Отговор

    До коментар #1 от "Иво":

    какво е откраднал "чичо Румен"?

    Коментиран от #18

    23:15 13.05.2026

  • 7 Хмм

    20 3 Отговор
    преди месец тези тримата, за които говори са решили да се удължи охраната на пеевски и борисов, те си имаха специален паркинг, като спре колата встраниот нея спира джип който да закрие пеевски да не би да го застрелят, а денев е бързал защото охраната изтичаше на 17 май, на какво се е надявал, че ще го оставят, след като вече МС може да назначава шефа на ДАНС, на великодушието на Радев или че пеевски ще организира протест на полицията пред МС като Калин Стоянов навремето пред президентството

    23:15 13.05.2026

  • 8 Глюпости ,

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Иво":

    Повече от половината "елит " по твоята логика , требе да е там ...

    23:16 13.05.2026

  • 9 Няма проблем

    11 34 Отговор
    ЦРУ е подало сигнал, че има заплаха за Борисов и Пеевски от Русия. Тази калинка на Радев защо пропуска да го спомене.

    Коментиран от #15

    23:16 13.05.2026

  • 10 Хаха

    19 9 Отговор
    Поредния генерал, на който Радев е уредил жената или любовницата на сладка държавна хранилка. Като Налбантова в СЕМ. Любовница на негов приятел генерал.

    23:18 13.05.2026

  • 11 Сатана Z

    16 3 Отговор
    "плащането на данъците, социалните осигурявания"

    Ушев не плаща данъци и осигуровки.Не дей да бламосваш хората,Василев!

    23:18 13.05.2026

  • 12 тука е така,срам и резил

    17 4 Отговор
    И това недоразумение стана генерал ! Такова време дойде. И сега има наглостта и безочието да говори глупости по телевизора . Много ги разбира нещата.

    23:19 13.05.2026

  • 13 Мадуро

    18 0 Отговор
    Гответе се за 100% машинно гласуване и отчитане на гласовете с флашка.

    23:20 13.05.2026

  • 14 Дзак

    8 0 Отговор
    МВР трябва да следи за заплахи към гражданите.

    23:25 13.05.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    30 8 Отговор

    До коментар #9 от "Няма проблем":

    Каква калинка на Радев ти е Васил Василев, бе? Не го ли помниш, че беше пуделчето на Бойко. Помня една снимка от морето и хвалби, как двамата с Бойко бягали по плажа сутрин 10 км. Смехории за впечатляваме на журналистки.

    23:35 13.05.2026

  • 16 Бяха

    8 4 Отговор
    Голямо Д и голямо Б.

    23:38 13.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Иво

    12 11 Отговор

    До коментар #6 от "Би ли споделил":

    Сделката между „Булгаргаз“ и турската компания „Боташ“ (Botas) се определя като изключително неизгодна за България, като загубите за 13-годишния период се оценяват на стойност около 3 МИЛИАРДА евро!

    Коментиран от #19

    23:47 13.05.2026

  • 24 Пичи,

    2 0 Отговор
    Къде си ма ?!

    00:16 14.05.2026

  • 25 Нехис

    10 5 Отговор
    Че ние всеки ден плащаме по 1 050 000 на Боташ!

    00:17 14.05.2026

  • 26 От днес с една дъвка по-малко.

    10 2 Отговор
    Даже две. Какво ще дъвчете, господа?

    00:35 14.05.2026

  • 28 МДАМ

    6 2 Отговор
    Клоуни от нафталина.

    00:47 14.05.2026

  • 29 Емигрант

    15 4 Отговор
    Десетки милиони похарчени държавни пари за двама ИЛИТЕРАТА, които на всичката тази беднотия са и основните крадливи измамници на МИЛИАРДИ левове и евро ! Не само охраната да им се свали, а да бъдат свалени и имунитетите им и веднага разследващите да ги поемат и след това предадат на прокуратура и съд ! САЩ и Великобритания прости и бедни държави ли са, че забраниха на Пеевски да ги посещава, а простите българи го "награждават" с ИМУНИТЕТ за благодарност, че ги е обрал ! А онзи крупен крадец на милиарди също от списъкът "Магнитски" - Вл.Горанов ощетил само от далаверата с данъци от хазартния бизнес с 600 МИЛИОНА лева вече нагло под имунитета си съветва по ТВ как да се справи новият финансов с "нямането" ! Къде е Пиночет да раздаде справедливост и на българите ?

    01:29 14.05.2026

  • 32 От чужбина

    10 2 Отговор
    Отдавна, от преди години съм казвал, че тази служба наречена НСО или бившето УБО трябваше да бъде отдавна закрита. Държавната охрана да е само за няколко души в държавата и за целта е достатъчен един отдел в МВР. Не случайно хората си казаха, че мафията си има държава. Да, мафията си поддържа НСО-то за да си имат безплатна за тях охрана, на гърба на данъкоплатците. Тази служба НСО дали по някакъв начин е "заработила" средствата които са похарчени за издръжката и???

    02:54 14.05.2026

  • 33 Не трябваше така

    8 5 Отговор
    Трябваше да се замени с охраната на затвора. Но с малки стъпки към голямата победа на народа.

    03:33 14.05.2026

  • 34 Ами

    6 4 Отговор
    Откъде го изкопаха това ку ку.?В удобната телевизия.Много разбирачи за охраната на Борисов без да знаят нищо.Истериите на мирчевците имаха ефект да се коментира ,нещо което не е за коментар.Щом преди 2 седмици е имало данни за заплаха ,нищо не налага да я свалят.И тъй като оттук нататък " точния "ще ни пази реши да свали охраната на застрашено лице чисто по политически причини защото други няма.И понеже му дадоха власт,що лазене лази та реши да я употреби та да лъсне колко е бос.Радев докога ще го търпи само го излагат?МВР май отговаряше за безопасността и правата на гражданите ,а излезе щом си заплашен оправяй се и си плащай.Така прозвуча.Изобщо събраха с другия с пищака милиционер дори не е смешно Днес пък обяви има акция срещу нарко дилърите и производителите да си знаят де и да бягат.

    04:46 14.05.2026

  • 35 Весел

    1 0 Отговор
    Много ми е смешно, когато слушам дрът корумпиран полицай ,(бивш член на БКП)да се прави на всезнайко. Ей дърто корумпе замълчи, че лично съм ти пълнил гушата, когато беше в мото батальона в лагера! Забрави ли ги тия години? Много удобно а?

    08:27 14.05.2026

  • 36 Москитов

    0 0 Отговор
    Който има мерак за охрана си пуска сам една заплаха и готово. Номера минава от години. Важно е да има кой да плати далаверата. Явно е приятно 5-6 охранители да пърхат около персоната ти.

    15:22 14.05.2026

