Добри Митрев: Само Северна Корея може да си позволи с един законодателен акт да свали цените

13 Май, 2026 20:02 4 373 54

  цени
  добри митрев
  регулация

Мерки, като тавани на цени и надценки, могат да работят за един много кратък период от време и след това отприщват цунами, когато бъдат освободени

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Много е рано да се направи цялостна оценка на мерките за овладяване на цените. В проектът на закон има и хубави неща, но и притеснителни. Хубавото е, че някой обръща внимание на обществените очаквания и се оценява, че има проблем и се търси решение. Това заяви председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев в предаването „Още от деня” по БНТ.

На мен много не ми се изясни каква е целта на двата внесени законопроекта, защото от публичното говорене на вносителите им, аз разбрах две неща – от една страна се твърди, че целта на закона е да разпредели по-справедливо ДДС и да изсветли ценообразуването, от друга страна бе обявена като мярка срещу растежа на главоломните цени. Ако има разпределение на ДДС на същата стойност, тя стойността си остава такава, тоест това нито спира, нито ограничава ръста на цените, просто цената ще бъде разпределена от участниците по веригата, но не стига до потребителите, добави той.

Надценката не е печалба. Там вътре има и покриване на разходи – транспорт, складиране, възнаграждения на персонал. Справедливостта е много относително понятие, тя за всеки е различна, уточни Добри Митрев.

Ако потреблението е по-малко, естествено и цената ще бъде по-висока. Ние сме много малък пазар. Когато се направи анализ, трябва да погледнем какви са проблемите при нас на пазара, а не на другите европейски пазари, посочи той.

Ако в закона бъдат по-добре формулирани термините, за да не се тълкуват различно и за да няма несигурност в бизнеса, трябва да започнем със сроковете и бързината, с която се прилага. Няма закон, създаден за 10 дни, който да реши качествено проблемите. Ние имаме системен проблем, а се опитваме да решим края – цената. Подходът на КЗК със секторния анализ е правилен. Той не действа бързо, той трябва да изследва целия проблем. Честният отговор е, че цените не могат да се свалят от днес за утре, защото влияят страшно много фактори. Може би държава като Северна Корея може да си позволи с един законодателен акт да свали цените, обясни Митрев.

Мерки, като тавани на цени и надценки, могат да работят за един много кратък период от време и след това отприщват цунами, когато бъдат освободени, предупреди председателят на БСК.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Госあ

    39 8 Отговор
    Сус ве соросоид ! Тези мерки работят не само във втората икономика и развита страна в света, но и в западни икономики. И не само, че трябва да е информативна, а от информацията трябва да произхождат ефективни действия ! Даже соросоидите в сащ тушират спекулата с горивата отпускайки количества от държавния резерв в определени моменти !

    Коментиран от #14, #15, #16, #45

    20:06 13.05.2026

  • 2 озлобен

    33 4 Отговор
    Не се притеснявай . И за теб ще има място в килията !!

    20:06 13.05.2026

  • 3 Пич

    25 1 Отговор
    Па що... ?! И тук има достатъчно за разбъркване и конфискация на откраднатото !!! Найш ли как ще влезете в ред...?!

    Коментиран от #6

    20:07 13.05.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    10 22 Отговор
    По покана на другарят /к/Радев, другарят Ким пристига на посещение в България за обмяна на опит

    Коментиран от #43, #50

    20:08 13.05.2026

  • 5 честен ционист

    4 20 Отговор
    Алоо, другарят Ким е на талонная система. Мислиш ли, че Радев не може да я въведе? Така функционира МО, пращат искане до Мин Фин, или до Христанов и им осигуряват месо и боб.

    20:08 13.05.2026

  • 6 ...

    20 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    за разстрелване

    20:09 13.05.2026

  • 7 иван костов

    25 7 Отговор
    Любителите на еврото ни докараха инфлация като при Виденов!👎👎👎

    20:11 13.05.2026

  • 8 Перо

    21 4 Отговор
    Държава, при която Политбюро е заменено с разбойническа “демократична” мафия, не само не може да прилага пазарни принципи и малодушие, но е задължена да прилага ционистки или хитлеристки икономически мерки! Само жестоки тоталитарни методи и никаква милост към бандитите! Иначе всичко е ала- бала! Вече лева върви към €1,5!

    20:15 13.05.2026

  • 9 Още един със сърбеж

    3 5 Отговор
    Само по-глупавите от глупавите могат с един законодателен акт, неодобрен от населението, да ги удвоят, а защитниците на това действие освен названието глъмпер, друго не заслужават!

    20:17 13.05.2026

  • 10 некомпетентен

    38 3 Отговор
    слушах го тоя говори само клишета и глупости в цяла европа цените са по ниски не защото кравите ги доят в склада на магазина и там правят маслото и сиренето а защото липсва корупция има добра логистика и разчитат на оборота а не да бият в цената с увереност мога да кажа че защитава монопола и такива като него нямат място във власта

    20:17 13.05.2026

  • 11 Хаха

    13 9 Отговор
    Айде започнаха оправданията на кабинет на бай Румен. Не бил обещават да сваля цени, само в Северна Корея можело...

    Коментиран от #24

    20:19 13.05.2026

  • 12 Асан Василев

    17 2 Отговор
    До вчера си чоплех носа докато ви набутвах в еврозоната, ама днес плюя яко по Радев, щото взима неадекватни мерки за противодействие на инфлацията!

    Коментиран от #44, #48

    20:28 13.05.2026

  • 13 ООрана държава

    21 5 Отговор
    Кво предлагаш бе? Да пълним гушите на чуждестранни хипермаркети с не българска стока ? А българските производители да... супата

    20:32 13.05.2026

  • 14 За да се отстрани даден проблем

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    или заболяване първо трябва да се премахне причината. А именно в случая изкуственото наливане на пари от заеми.
    Не се ли направи ,всяко лечение е безсмислено.

    Коментиран от #22

    20:33 13.05.2026

  • 15 Глупако

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    Спри,спри, спри! Нямаш понятиеМалоумник. Мозъка ти е станал на стафида от мароумие. В западните страни има редуцирано ддс, във Франция то е 5 вида,ама какво да се обеснява наМалоумник

    Коментиран от #17, #23

    20:37 13.05.2026

  • 16 Да се въведе "цена като за приятел"

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    и "цена само за тебе щото си хубав човек" -))

    20:40 13.05.2026

  • 17 Опа

    13 3 Отговор

    До коментар #15 от "Глупако":

    Къде са Франция къде сме ние. Сравнявай ни с държави от нашата черга - Румъния Гърция, Сърбия. Там колко вида ДДС има? Френското общество нямаше да избере Боташ.

    Коментиран от #28, #33

    20:42 13.05.2026

  • 18 Този

    8 2 Отговор
    Ама преди изборите човека каза че ще намали цените.Сега ще се вземат и кредити ама това не ви го казаха.Медиите сега пък ви подготвят кухите тикви за това.Когато дойде време да се връщат от децата ви и тези няма да са в Бг а по имотите си в чужбина.Да чухне вещо за най-важните цени-тези на тока и горивата - нищо.Занимават ви цветанките с зеленчука и черешите.

    20:43 13.05.2026

  • 19 Сатана Z

    13 5 Отговор
    То затова меню в ресторант в Пхенян струва по-малко от 5 долара,а в Кочината над 50€

    Коментиран от #38

    20:43 13.05.2026

  • 20 Пламен

    18 5 Отговор
    То бива лъжи ама вие нямате спирка, единствената причина за инфлацията е увеличаването на парите в обръщение, а това се случва защото европейската банка под диктовката на ЦРУ печатат пари за да дават на Украйна, а Украйна с тези пари купува оръжие от Европа, другото са лъжи и празни ориказки

    20:43 13.05.2026

  • 21 Северна Корея е сериозна държава

    20 5 Отговор
    Има собствена валута и не си е унищожила селското стопанство и промишлеността. Затова може да се държи достойно и да взема решения.

    Коментиран от #29

    20:44 13.05.2026

  • 22 Госあ

    14 2 Отговор

    До коментар #14 от "За да се отстрани даден проблем":

    Единия проблем са спекулантите и картелите срещу които са насочени тези мерки, другият проблем е унищоженото българско производство. Нормално е, да се започне с първия. Относно втория, аз съм песимист, че докато сме в ЕС може да се реши. Има директиви, квоти и унищожени мощности. Политиката на Брюксел е Европа на две скорости - едните произвеждат, другите купуват боклуците и нямат право на глас. Затова много ще се радвам Китай, сащ и Русия да ги ударят здраво ! Ние не печелим нищо от силна Европа. Дори напротив, ако швабата е по-слаба, по малко поразии може да направи.

    Коментиран от #27, #34

    20:44 13.05.2026

  • 23 Госあ

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Глупако":

    Бегай да се обЕсняваш у плодзеленчука

    20:46 13.05.2026

  • 24 КалюПорталю

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Хаха":

    Пич, ти как реши, че този е от кабинета на Радев?

    Коментиран от #32

    20:50 13.05.2026

  • 25 йий

    4 3 Отговор
    къв е тоя папгал пък сега хаха

    20:50 13.05.2026

  • 26 Хаха

    3 4 Отговор
    Не позна!ЕССР на Урсула и Дончо Епщайнеца много по-рязко решават въпроси, като цени, мита, помощи и т.н. от аматьора Ким!

    20:54 13.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Госあ

    7 2 Отговор

    До коментар #17 от "Опа":

    Как да обясниш на един неграмотен скакалец, че във Франция също така има прогресивен данък, корпоративен данък и още един куп други данъци. И не на последно място корпорации, които произвеждат. От автомобили до самолети. И колонии все още имат. Нищо че ги наритаха от голяма част от Африка.

    Коментиран от #30

    20:59 13.05.2026

  • 29 Спас

    4 7 Отговор

    До коментар #21 от "Северна Корея е сериозна държава":

    Отивай да си роб на Ким

    21:00 13.05.2026

  • 30 Спри

    0 6 Отговор

    До коментар #28 от "Госあ":

    Безпонятник бе

    21:01 13.05.2026

  • 31 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    6 2 Отговор
    Евро и пет цента двеста и петдесет грама чисто масло в REWE в Германия на промоция....
    Коментар от тоя?!

    21:01 13.05.2026

  • 32 Хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "КалюПорталю":

    Калинка е колега, калинка....

    21:03 13.05.2026

  • 33 Госあ

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "Опа":

    И още нещо, Френските енергийни компании си откриха сметки в Газпром. Както германските, италианските, австрийските, чешките, унгарските и гръцките. И Франция не остана в един момент на сухо, че някой да и извива ръцете

    Коментиран от #35

    21:04 13.05.2026

  • 34 Zахарова

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Госあ":

    Спри мама, тебя гаварю. Люди тебя говорят. Чмо токое

    21:04 13.05.2026

  • 35 Глупако

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Госあ":

    Не разцираш нищо, лягай си вече

    21:05 13.05.2026

  • 36 Айде бе

    3 2 Отговор
    Когато държавата е завладяна от мафията и нито един пазарен принцип не работи и няма изобщо свободен пазар е съвсем нормално държавата да се намеси по всички възможни начини и не може да бъде упрекната по никакъв начин.

    Тоя идиот го разкарайте, защото явно се облагодетелства по някакъв начин от спекулата на мафията и картелите.

    21:06 13.05.2026

  • 37 Файърфлай

    3 0 Отговор
    Решението на проблема е показано прекрасно във видеоклипа на "Anothet Brick in the Wall".

    21:09 13.05.2026

  • 38 Варненец

    3 7 Отговор

    До коментар #19 от "Сатана Z":

    И колко мислиш че вземат севернокорейците, че да могат да ходят на ресторант за 5 долара??? Само погледни,че има само двама дебели в северната кория, кимчо и сестра му. Пхенян е град за туристите, огледай се извън града, населението им кара на кисело зеле и шепа ориз на ден.

    21:12 13.05.2026

  • 39 Осман Кючук

    11 1 Отговор
    Спекулата е гибелна за всяка държава ! В миналото за спекула са бесели спекулантите , особено при османското присъствие ! Ако има нормални наказания , спекулата и други демократични престъпления могат да бъдат премахнати за седмица ! Пълна конфискация на цялото имущество на спекуланта , прекратяване завинаги на бизнеса му и обявяване на името му по медиите ! Ако езика на телефонния измамник бъде отрязан публично , като в миналото , едва ли някой ще се осмели да практикува повече тази "професия" ! Липсата на адекватни наказания прави измамниците все по-нагли , а техните престъпления буквално УБИВТ хиляди българи годишно !

    21:12 13.05.2026

  • 40 Мдаа

    7 0 Отговор
    AI: Спекулата е користна търговска дейност, насочена към бързо забогатяване чрез необосновано повишаване на цените на стоки или активи. Тя включва покупка и препродажба с цел печалба от флуктуации в цената, често свързвана с нелоялни практики , монопол или изкуствено създаден дефицит.

    21:15 13.05.2026

  • 41 Ким Чен Ун

    7 0 Отговор
    Завиждаш ли му? И вие да го можете ама не можете! Неможачи!!!!

    21:17 13.05.2026

  • 42 Аз съм рядко пишещ

    13 1 Отговор
    Този бизнесмен го гледах внимателно по БНТ днес. Направи ми впечетление, че нито водещата му задаваше правилните въпроси, нито пък госта успя да каже нещо смислено. Според него повишаването на заплатите, най-вече на бюджетните служители, вдигна цените и от там инфлацията. После пък каза, че ниското потребление вдигало цените, затова в големите европейски държави цените на храните били по-ниски, там потреблението е високо. Е кое от двете е вярно никой не разбра. За да имаме ниски цени да купуваме ли или да не купуваме!

    Коментиран от #53

    21:18 13.05.2026

  • 43 БОЛШЕВИК

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "АГАТ а Кристи":

    Има доста клипчета от С. Корея и какво представлява сега. Великия Ким я е направил същинска Райска градина, нямат робовладелци и феодали да експлоатират народа и да го ограбват!

    21:20 13.05.2026

  • 44 тиририрам

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Асан Василев":

    Бай Ху каза, че нямало значение, че не сме готови. Вечно неготови сме били, пък той бързал да го запишат в историята на България.🤭

    21:22 13.05.2026

  • 45 Жан Бойко

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    5 бона минимална работна заплата ! Веднага !
    Компенсирате и супсидирате милионерите , богатите , баровците за какво ли не ! Защо не компенсирате хората за високите цени на храните , защо държавата не поеме половината от цената на хляба , на яйцата , на киселото мляко...защо трябва да се плаща тока на фурнаджиите ? А?

    Коментиран от #49

    21:22 13.05.2026

  • 46 Файърфлай

    6 0 Отговор
    Моля коментиращите,като използват някоя дума или понятие,да знаят значението им ! Това,което става с цените НЕ Е спекула.Спекулата се прилага,когато за даден продукт,стока,услуга се пуска невярна информация,за да се манипулира цената му.Спекулата,освен да вдига цени,може и да ги срине.Това ,което става е ГАВРА с нашето овчедушие.

    21:22 13.05.2026

  • 47 Луд

    9 0 Отговор
    Преди да правите каквото и било ,,ПЪРВО Извадете на показ данъците които са платили през годината всички дистрибутори.Тогава ще разберем всички кои е потърпевшият ,,Държавната хазна,Гражданите,Или търгашите които плащат мито за семки а продават слонове.Какво стана със слънчогледа внесен ,,ЗАБРАНЕН ЗА ЕВРО СЪЮЗА,,КАК ТОВА Е ВЪЗМОЖНО ..

    21:25 13.05.2026

  • 48 Само че

    11 1 Отговор

    До коментар #12 от "Асан Василев":

    Не асан василев ни набутат в еврото ,а банкянския тулуп ,заедно със сламения му хаяшко и на всичко отгоре се биеше в гърдите и отчиташе тая идиотщина като успех......😡😡😡😡😡😡

    21:27 13.05.2026

  • 49 Госあ

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "Жан Бойко":

    За да бъдат ставките в България като в развитите страни, трябва нещо да произвеждаме! Ние сме бананова република. Няма откъде да се вземат пари. Иначе напълно подкрепям диференцираното ДДС и още повече прогресивния данък ! Бай дъ уей, по времето на баце имаше диференцирано ДДС - хазарта и ресторантьорите ! Нали знаеш ?!

    21:49 13.05.2026

  • 50 Тодор Колев

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "АГАТ а Кристи":

    Кога ще ги стигнем с.корейците, че и задминем дори?

    21:58 13.05.2026

  • 51 Нямало закон, който

    7 0 Отговор
    за 10 дни да реши проблема, а има ли такъв закон, с който ежечасно да скачат цените. Явно тук се печели време необходимо на спекулантите. И как се води борба срещу космическия ръст на цените при положение, че имаме неконтролируем пазар , потъпкал всички търговски закони .Само с непопулярни мерки може да се постигне известен резултат.Всичко останало са мъчителни спазми да се избяга от проблема.

    22:27 13.05.2026

  • 52 9689

    3 0 Отговор
    Атаката на мутрата и шопара върви.

    00:00 14.05.2026

  • 53 Луд

    6 0 Отговор

    До коментар #42 от "Аз съм рядко пишещ":

    Тук не става въпрос да купуваме ли или не.Тук става въпрос ,,Ако производителя продава краставиците за 1,50 а магазина за 4,50 месото за 7,50 магазина 15 лв.Плащат ли въобще данъци по веригата освен производителя.Защото ако всички плащат данъци България щеше да наи богатата Държава.Прекуповаччите от борсите които са по спирките плащат ли данъци.Незакконите кладници плащат ли данъци но на ушатите им вдигнаха заплатите и нови джипове им купихте.Не по малко от милион са със фалшиви телкове .Във развитите държави ги задължават да връщат всички незаконно придобити средства и е демократично.Но при нас е рестрикция и непуполярни мерки.

    06:02 14.05.2026

  • 54 а германия как

    1 0 Отговор
    дотираха скъпите горива?

    08:23 14.05.2026

