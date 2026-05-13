Добри Митрев: Само Северна Корея може да си позволи с един законодателен акт да свали цените

Много е рано да се направи цялостна оценка на мерките за овладяване на цените. В проектът на закон има и хубави неща, но и притеснителни. Хубавото е, че някой обръща внимание на обществените очаквания и се оценява, че има проблем и се търси решение. Това заяви председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев в предаването „Още от деня” по БНТ.

На мен много не ми се изясни каква е целта на двата внесени законопроекта, защото от публичното говорене на вносителите им, аз разбрах две неща – от една страна се твърди, че целта на закона е да разпредели по-справедливо ДДС и да изсветли ценообразуването, от друга страна бе обявена като мярка срещу растежа на главоломните цени. Ако има разпределение на ДДС на същата стойност, тя стойността си остава такава, тоест това нито спира, нито ограничава ръста на цените, просто цената ще бъде разпределена от участниците по веригата, но не стига до потребителите, добави той.

Надценката не е печалба. Там вътре има и покриване на разходи – транспорт, складиране, възнаграждения на персонал. Справедливостта е много относително понятие, тя за всеки е различна, уточни Добри Митрев.

Ако потреблението е по-малко, естествено и цената ще бъде по-висока. Ние сме много малък пазар. Когато се направи анализ, трябва да погледнем какви са проблемите при нас на пазара, а не на другите европейски пазари, посочи той.

Ако в закона бъдат по-добре формулирани термините, за да не се тълкуват различно и за да няма несигурност в бизнеса, трябва да започнем със сроковете и бързината, с която се прилага. Няма закон, създаден за 10 дни, който да реши качествено проблемите. Ние имаме системен проблем, а се опитваме да решим края – цената. Подходът на КЗК със секторния анализ е правилен. Той не действа бързо, той трябва да изследва целия проблем. Честният отговор е, че цените не могат да се свалят от днес за утре, защото влияят страшно много фактори. Може би държава като Северна Корея може да си позволи с един законодателен акт да свали цените, обясни Митрев.

Мерки, като тавани на цени и надценки, могат да работят за един много кратък период от време и след това отприщват цунами, когато бъдат освободени, предупреди председателят на БСК.