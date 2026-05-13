Трайчо Трайков: Рискът от недостиг на горива е малък, загубите от проблемите с мембраните са десетки милиони евро

13 Май, 2026 20:17 2 267 21

Трайков коментира и темата за „Боташ“, като заяви, че „най-трудното предстои“

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият служебен министър на енергетиката Трайчо Трайков заяви, че никога не е имал охрана и не е мечтал за такава, коментирайки темата за свалената охрана на Делян Пеевски и Бойко Борисов.

„Честно казано, високите нива на емоции по тази тема дори не се опитвам да ги осмислям“, каза Трайков. Той даде пример с Андрей Гюров, който „от първия ден след края на мандата се отказа от такава охрана“.

На въпрос дали е бил заплашван, Трайков отговори, че заради активната си комуникация получава „всякакви съобщения“, които често са „далече от добрия тон“.

„Може би, ако бях по-чувствителен, ще ги възприема и като заплаха“, добави той.

По темата за работата си като служебен министър на енергетиката Трайков заяви, че в голяма част от дружествата процедурите за смяна на ръководства са сложни и дълги.

„Ако един министър иска да смени изпълнителен директор в някои от тези две дружества - ЕСО и „Булгартрансгаз“, против волята му, трябва първо да смени целия БЕХ, който да смени целия надзорен съвет, който да смени изпълнителния директор, за което да дойде съгласие от регулатора“, каза той.

Трайков разказа, че е направил опит за промени, но „като видях как се изпокриха всички, прецених, че е по-добре да се използва времето за друго“.

Той посочи, че директорът на „Булгаргаз“ по това време е излязъл в болнични.

„Не знам дали се е върнала. Дано да е добре жената, да е оздравяла“, каза Трайков.

По отношение на АЕЦ „Козлодуй“ бившият министър заяви, че е успял да направи промени в съвета на директорите и „там поне тръгна работата“.

„Оправиха се нещата с мембраните“, каза той.

Попитан дали мембраните са руски, Трайков отговори: „Такива, които вършат работа. Въпросът е да си изпълнят техническите параметри.“

Той допълни, че е прокарал решение за дерогация през Министерския съвет, така че „ако се наложи да се купува част от Русия, могат да я купят веднага, без забавяне“.

„Съветската енергетична и ядрена индустрия далеч не беше концентрирана само в Русия“, добави той.

Според Трайков загубите от проблемите с мембраните са „от порядъка на десетки милиони евро“.

„Назначих комисия, която да разследва причините за тези неблагополучия от гледна точка на технически, юридически и процедурни причини. Тя излезе с доклад. Той е на бюрото на новия министър“, каза той.

На въпрос дали някой трябва да носи отговорност за загубите, Трайков заяви: „Има несъвършени решения, да кажем.“

Трайков коментира и темата за „Боташ“, като заяви, че „най-трудното предстои, пожелавам късмет на новия екип на министерството“.

„Запълването на капацитета не решава въпроса, ако е без предоговаряне, защото цената ще е скъпа“, каза той.

По думите му рискът от недостиг на горива заради кризата в Близкия изток е „по-скоро малък“.

„Смятам, че е сравнително малък, защото количествата наличен нефт, суров петрол, в света, извън Персийския залив, все пак не предполагат да се стигне до истински физически недостиг на суров петрол“, заяви Трайков.

По отношение на „Лукойл“ той посочи, че рафинерията е работила „с 82%“.

„Когато рафинериите не работят с химически състав, за който са оптимизирани да работят, не се получава оптимален микс от произведени горива“, каза Трайков.

Той коментира и твърденията, че „Лукойл“ е бил спиран да произвежда керосин.

„Не ми е известно такова нещо. Защо да го спираме?“, заяви той.

Трайков обясни, че в рамките на кризисния щаб са следили „какво е състоянието по веригата на доставките от гледна точка на оптимална крайна цена“.

„Нещата бяха сравнително добре, защото дори някои от надценките по веригата намаляха след началото на кризата“, каза още той.


  • 1 ТОЗИ

    25 5 Отговор
    Не е ли господин никой?

    20:19 13.05.2026

  • 2 Крадливата фaшaгa Тройчо

    28 3 Отговор
    го охраняват СБУ и ВСУ

    20:20 13.05.2026

  • 3 честен ционист

    26 0 Отговор
    Попитан дали мембраните са руски, Трайков отговори: „Такива, които вършат работа. Въпросът е да си изпълнят техническите параметри.“

    Кажи си Трайчо, не е срамно.
    Он на вид холёненький, а на вкус — солёненький!

    20:21 13.05.2026

  • 4 ШЕФА

    23 2 Отговор
    Ако имахме правова държава Трайчо Соро.... изпраж..... това лято трябва да изкара почивката си в хотел Пандел палаз,с опция за винаги да остане там.

    Коментиран от #10

    20:23 13.05.2026

  • 5 трайчо

    26 3 Отговор
    ти си просто престъпник, с гюру отивате при Ставри

    20:23 13.05.2026

  • 6 мишок очилат

    20 2 Отговор
    миче мари що пак ни го курдисваш тоз човечец
    назяпахме му се а и на очилата ти снимка
    нали вече не е Бившият служебен министър
    и е господин никой от епопея на забравените връмвари

    20:23 13.05.2026

  • 7 Защо НЕ Е

    22 2 Отговор
    Вече пред вратата на централния !?

    20:31 13.05.2026

  • 8 име

    19 1 Отговор
    Айде у лево, служебното правителство си отиде, а и без това не му беше работа да се занимава с далавери по ПВУ, енергетика, десетгодишни договори с Бандеристан и други подобни. Няма нужда да ни напомняте за съществуването на тея ненужни хорица.

    20:32 13.05.2026

  • 9 Хм Хм

    5 25 Отговор
    Най-големият проблем на Трайчо Трайков е, че е умен и успял, а българският аграр не може да понесе такова нещо.

    20:36 13.05.2026

  • 10 Факт

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "ШЕФА":

    Подмазвачът е като отворена книга!

    20:42 13.05.2026

  • 11 Отстрани

    10 0 Отговор
    Не ни занимавайте с бивши комсомолци, бивши комунисти, бивши министри и настоящи отρепки.

    Тоя филм приключи! 36години достатъчно им слушахме глупостите. Времето вече е наше. 36 години стигат!

    21:47 13.05.2026

  • 12 хихи

    4 1 Отговор
    Русия ни е отрязала за мембраните

    21:48 13.05.2026

  • 13 Васил

    14 0 Отговор
    Това е началника на втора бригада назначена да отремонтира паметника на Съветската армия!
    Каската добре ще му стои, но на другия идиот Мирчев, ще му пада върху очите!

    21:49 13.05.2026

  • 14 az СВО Победа 81

    10 0 Отговор
    „ако се наложи да се купува част от Русия, могат да я купят веднага, без забавяне“

    Ще я купиш, ако ти я продадат!

    22:12 13.05.2026

  • 15 стига бе

    8 1 Отговор
    "Според Трайков загубите от проблемите с мембраните са „от порядъка на десетки милиони евро“. Сериозно? Значи България губи десетки милиони евро заради русофоби като Трайчо, на който в кухата глава се родиха единствено идеи как да се премахне ПСА, как да се преименуват улици, които носят руски имена, включително и катедралния храм Александър Невски. Това е своего рода признание и Трайчо отново трябва да застане пред съда и да носи и личната си отговорност за загубата на тези десетки милиони, които могат да спасят живота на много българи и тяхното благоденствие. Докога такива плазмодии ще се разхождат безнаказани и ще ръсят мозък по медиите?

    22:36 13.05.2026

  • 16 НА ТРАЙКОВ СЪОБЩЕНИЕ НЕ БИХ ПРАТИЛ ,

    1 0 Отговор
    НО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЕДНА НЕЗАБРАВИМА НОЩ С УДОВОЛСТВИЕ ЩЕ ПРАТЯ !

    00:24 14.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Защо?

    4 0 Отговор
    Защо от летището в Крумово има полети само до Англия, защо няма полети до българското черноморие, защо винаги всички привилегии са за софиянци?Защо за апетитната длъжност директор на летище Васил Левски е назначен чужденец, а не българин???

    Коментиран от #20

    00:36 14.05.2026

  • 19 РИСКЪТ ОТ КАКВОТО И ДА Е НЕ СЪЩЕСТВУВА

    4 0 Отговор
    ЗАЩОТО КАКТО ЗАРЕДИХМЕ АЕЦА С МЕНТЕ ГОРИВО , ТАКА ЩЕ ЗАРЕДИМЕ И БЕНЗИНОКОЛОНКИТЕ С ПОДОБНИ ФЕКАЛИИ ! ТОВА ПОСЛЕДНОТО СЕ УСЕЩА ВЕЧЕ НА УЛИЦАТА ОТ КОЛИ КОИТО ЗАРЕЖДАТ БЕНЗИН - МИРИЗМАТА САМА ГОВОРИ ЗА ЛЪЖИТЕ НА ТОЯ ПРЕСТЪПНИК И МОШЕНИК !

    03:39 14.05.2026

  • 20 ЛЕТИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ НЕ Е ВЕЧЕ БЪЛГАРСКО

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Защо?":

    ЗАТОВА И ГО УПРАВЛЯВА ЧУЖД КРАДЕЦ И ЦЕНТ НЕ ВНАСЯ В БЮДЖЕТА - ТОВА Е ИСТИНАТА ! НО ИМЕТО Е БЪЛГАРСКО - ТОВА Е ДЕМАГОГИЯТА НА НАШИТЕ ПРЕДАТЕЛИ КОИТО СИ ПОЛУЧАВАТ РЕНТАТА ОТ ПРЕДАТЕЛСТВОТО ! РАДЕВ ТРЯБВА И ТОВА ДА ПРЕКРАТИ ВЕДНАГА ! ДА АМА НЕ .

    03:45 14.05.2026

  • 21 Управляващите ни убиват

    2 0 Отговор
    Когато си правиш експерименти с АЕЦ Козлодуй и некачествени американизирани мембрани,то централата може да гръмне. Заради действията и забраните на ЕС! В ядрената енергетика политиката нема място. Вместо да гледаме селскостопанска продукция ние глупаците по заръка на ЕС на плодородна земя строила фотоволтаици. Никъде по света е няма тая простотия Радев!

    09:05 14.05.2026

